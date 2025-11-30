เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ได้เป็นผู้นำ หรือกลับกันคุณจะได้ลองเป็นผู้ตามที่ดี บริวารและเจ้านายสนับสนุนแต่ไม่เหมาะจะออกแรงคนเดียว สองสามวันนี้การทำอะไรเป็นทีมทำให้คุณได้เปรียบโดยเฉพาะเชิงธุรกิจ ตกงานจะได้งานใหม่ระยะสั้น ทำไปพลางๆ หรือถึงเวลากลับไปเรียนเพิ่มฝึกฝนสกิลตัวเอง สุขภาพเกี่ยวกับระบบในช่องท้อง ระบบสืบพันธ์อาจมีปัญหา ตลาดลงทุนทองคำ ค้าส่ง อาหารสัตว์ การเกษตรค่อนข้างดี
ตัดสินใจให้ขาดเพราะคนโสดว้าวุ่นใจมาสักพักเพราะรักพี่เสียดายน้อง คนนั้นก็ดี คนนี้ก็น่ารัก ระวังเลือกช้าจะไม่เหลือคนรอให้ตัดสินใจ อยากง้อใครต้องรีบเข้าไปหาไปอธิบาย ครอบครัวสุขสันต์ช่วงนี้มีเวลาให้กันมากขึ้นแต่ไม่เหมาะจะรับญาติผู้ใหญ่มาร่วมชายคา
คนเกิดวันจันทร์
มักโดนโยงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น แต่คุณเป็นนักแก้ไขปัญหาที่เอาตัวรอดและนำพาสถานการณ์ตรงหน้าให้ติดประจุบวกได้เสมอ ศัตรูจะเป็นมิตรที่ดีมากกว่าคนใกล้ตัวที่เคยสนิทกัน งาน การเรียนต้องลุยเดี่ยว ความแตกต่างทำให้คุณสร้างสิ่งพิเศษได้เสมอ ช่วงนี้พักน้อย ตื่นสาย สุขภาพอ่อนเพลีย ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับต่างถิ่นหรือการเดินทาง มีโชคลาภจากผู้หญิงสูงวัย
อินเลิฟมักตกหลุมรักคนเก่าๆ แพ้เสียงในหัวทั้งๆ ที่คิดว่าโอเคแล้ว ลืมได้แล้ว คนที่ไม่พบหน้ากันนาน พอกลับมาใครโสดจะกลับไปชอบคนพิเศษอีกครั้ง ส่วนคนมีคู่ ได้เวลาเจ้าที่แรงใส่คนที่มาเกาะแกะคนรักของคุณ อกหัก ผิดหวังทำบุญเมนูสัตว์ปีกเสริมมงคล
คนเกิดวันอังคาร
ค้าขาย ธุรกิจต้องยอมหลีกทางให้เจ้าเก่าเจ้าตลาด หรือการเริ่มงานใหม่ทั้งงานประจำหรือฟรีแลนซ์ คุณเน้นเดินตามวิถีเดิมเป็นดีที่สุด ไม่สามารถแหวกแนวสวนกระแสจะติดลบ การเงินตกเบิก เงินก้อนจากเบี้ยเลี้ยง ค่าประกัน เงินนอกเวลาต่างๆ จะเข้ากระเป๋า เจ็บป่วยเพราะโรคเก่าแสดงอาการเกี่ยวกับระบบน้ำในตัว ระบบเลือด ใครเดินทางไกลทำบุญสังฆทานที่ปลายทาง จะเป็นมงคล
รักครั้งเก่ายังไม่มองหน้ากัน หรือการกลับมาคุยกันอีกครั้งแม้เพียงผ่านๆ คนรอบตัวคุณไม่ปลื้ม คนโสดอยู่นิ่งๆ ดีที่สุด ส่วนคนมีคู่ มีแฟนตามใจ ดูแลไม่ห่างอย่าพึ่งเบื่อหน้าเพราะพวกเขาอยากให้เวลากับคุณมากขึ้น ทายาทที่ไม่ได้ลุ้นจะมาต่อท้ายนามสกุลในไม่ช้านี้
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่ไม่ได้ลุ้นจะได้โอกาส เปิดโลก เปิดวงการกับสิ่งใหม่ช่วงปลายปี กระโดดลงสู่งานที่ไม่ได้จบสายตรง การค้าต้องรวมกลุ่มเกาะกระแสระยะสั้นลงทุนในสิ่งที่ซื้อมาขายไป ทั้งในประเทศและต่างแดนโดดเด่นกับชาววันพุธ ในช่วงนี้จรดปลายปี ไม่เหมาะจะติดต่อธนาคารหรือราชการ ปัญหาเรื่องเอกสารยังมีมาก ตกงานจะได้งานใหม่ที่ไม่โดนใจ หรือปฏิเสธเพราะไม่ถนัด
มีรักครั้งใหม่ใจต้องนิ่ง เริ่มต้นสวยงามแต่ทะเลาะกันบ่อยครั้ง คนเลิกราแล้วยังตัดใจจากคนเก่าไม่ขาดหรือคุณชอบเอามาทดในใจเทียบกับใครคนเดิม คนหม้ายเสน่ห์แรงกับรักต่างวัยจะอ่อนหรือแก่กว่า เข้าทางกับดวงชะตาช่วงนี้ หย่าร้าง แยกกันอยู่ยังไม่คุยกันง่ายๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความชัดเจนทำให้คุณได้ไปต่อ คนเป็นเจ้านายอาจโดนลูกน้องแซงตำแหน่งสำคัญ เติบโตแซงหัวหน้าเพราะวุฒิหรือการจบสายตรงมากกว่า ค้าขายยังต้องลุ้นผลงานกับความพอใจของนายจ้าง ฟรีแลนซ์ตลอดวันเหมาะจะติดต่อลูกค้า หาคนใหม่ ติดตามคนเก่า การเงินธุรกรรมไม่มีปัญหา แต่ลงทุนชะลอไว้บ้างดีต่อตัวเอง สุขภาพของคนในบ้านเป็นกังวล อาจมีดวงลาออกเพื่อคนในครอบครัว
ร้อนใจเพราะข่าวลือ คนมีคู่อาจอยู่ไม่สุขเพราะความรักเสน่ห์แรงเกินไป จนคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันทั้งทางคุณหรือคนข้างกาย คนโสดรักออนไลน์สดใส คุยเพลิน เจอตัวก็ไม่เสียหาย สำหรับบางคู่อยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ยังจบกับคนเก่าๆ ไม่เรียบร้อย
คนเกิดวันศุกร์
ระวังของมีค่าจะเสีย หรือหายแบบไม่ทันตั้งตัว หลงลืมการนำของสำคัญไปใช้เรียนหรือทำงาน มีเรื่องให้คิดระหว่างวันอาจเบลอๆ ไปบ้าง งานประจำใครออกนอกสถานที่บ่อยๆช่วงนี้เจ้านายรักเป็นพิเศษ ส่วนคนอยู่ออฟฟิศมีลุ้นลูกค้าหน้าเก่าติดต่อมาหา การเงินดีกับลงทุนใกล้ตัว ต่อทุนเดิม ซื้อของในตลาดเดิมหรือเด่นในตลาดของสินค้าประเภทสะสม แฟชั่น แบรนด์เนม สุขภาพไมเกรน ความดันโลหิตจะมาทัก
คนที่หายหน้าไปนานจะกลับมาคุยหรือพยายามติดต่อ โดยเฉพาะคนที่เคยทำให้ร้องไห้หรือเทนัดเดตคุณมาก่อน หากยังโสดรับพิจารณาได้ แต่หากมีคนใหม่ข้างกายแล้วไม่เหมาะจะติดต่อทุกกรณี จะเดือดร้อนทั้งเรื่องหัวใจและเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ
คนเกิดวันเสาร์
ความกดดันทำให้คุณเข้มแข็ง เป็นต้นเดือนสุดท้ายของปีที่จะเริ่มสะสางและให้คำตอบชัดเจนในหลายสิ่งที่เคยรอคอย งานอยากย้าย แต่ที่ใหม่อาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด ส่วนคนอยู่ที่เดิมมานานเหมาะจะเปลี่ยนงานหากคนที่มาชวนเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน การเงินใช้เก่งเก็บได้น้อย หรือรายจ่ายเดือนนี้อาจเยอะจนไม่ได้แบ่งเก็บ มีลาภจากการเสี่ยงโชคตามคนอื่น สุขภาพแพ้อากาศ แพ้อาหารต้องระวัง
อยู่ตรงไหนมักมีคนเข้ามาตีสนิท พวกเขาไม่ได้จีบคุณโดยตรง แต่ยังกล้าๆ กลัวๆ ที่จะเริ่มต้นใหม่ ใครมีแฟนอยู่แล้ว เป็นช่วงเวลาสองสามวันที่เหมาะจะเคลียตัวเอง ปรับจุนคุยกันในสิ่งที่ติดขัดในความสัมพันธ์ แล้วทุกอย่างจะดีเอง เพศทางเลือกลุ้นสละโสดก่อนปลายปี
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **