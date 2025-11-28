เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
คนใกล้ตัวให้โทษ มีความสามารถแต่อาจอยู่ผิดที่ผิดเวลา การใช้ชีวิตมีลุ้นเปลี่ยนแปลงในช่วงสิ้นปีนี้ ดีร้าย เตรียมตั้งรับ ใครเดินทางไกลของหายอาจไม่ได้คืน เสริมดวงความมั่งคั่งทำบุญเกี่ยวข้องกับศาสนา
การงาน เรียนรู้งานใหม่ให้ไว วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการล้วนมีความสำคัญ ปรับจูนแล้วจะได้ไปต่อ องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ให้มนุษย์เงินเดือนหวั่นใจ ฟรีแลนซ์เพลินๆ กับงานที่มากปัญหา
การเงิน จ่ายมากกว่าเก็บ รับเข้าแล้วจ่ายออกหรือหมุนบัตรเครดิตร่วมด้วยเสมอ ใช้จ่ายช่วงนี้ต้องคิดเยอะ
มีลาภจากการตามคนอื่นเสี่ยงโชค นักลงทุนตลาดเกี่ยวกับความเชื่อ และสุขภาพค่อนข้างโดดเด่น
ความรัก มีความชัดเจน จะได้เปิดตัว แต่งงาน จดทะเบียนสมรส มีหลายโมเมนต์ให้จดจำ ส่วนคนว่างๆ คนคุยจะหายหน้า คุณอาจคิดถึงใครสักคนที่ปกติแล้วเข้ามากวนใจทุกวัน เพศทางเลือกคนอ่อนวัยจะเข้าหา
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
สิ่งที่รู้ไม่จำเป็นต้องพูด เก็บความลับเก่ง ช่วงนี้ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งเรื่องผิดถูก จะดีที่สุด การไม่เป็นจุดสนใจทำให้ทุกอย่างราบรื่น ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบในช่องท้องและโรคกระเพาะกำเริบ
การงาน เป็นตัวอย่าง เป็นผู้นำ แม้ผู้ใหญ่จะไม่เห็นด้วย แต่คุณจะเฉิดฉายและเป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้าและบริวาร อย่าฉายเดี่ยว การมีทีมที่ดีร่วมด้วยเสมอ ติดต่อราชการราบรื่น แต่คนในเครื่องแบบอาจเดือดร้อน
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนเวย์การลงทุน ต้องรีบตัดสินใจ บางเรื่องอาจเข้ามาให้คุณพิจารณาสั้นๆ การเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆ จะมีโอกาสในต่างถิ่น จ่ายเงินกับค่าเสียเวลาหรือสินค้ามีปัญหา
ความรัก ดูแลกันดี คนอื่นอิจฉาตาร้อน แม้อยู่กันมานานก็เหมือนจีบกันใหม่ๆ ลุ้นทายาทอาจต้องเข้าหาคุณหมอเพื่อปรึกษา แต่คนอยู่ก่อนแต่ง เป็นช่วงดีๆ ที่จะพาหลานไปเปิดตัวกับครอบครัวในระยะนี้
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
สับสน คิดเยอะ ตัดสินใจยาก นอนไม่หลับ คุณถือความลับของคนอื่นมากเกินไป และปรึกษาใครไม่ค่อยได้ นักลงทุน เงินก้อนที่ต้องใช้จ่ายมีจำกัด ท่ามกลางความจำเป็นหลายประการ สุขภาพทรงๆ ตัว
การงาน ต้องแบกภาระแทนคนอื่น ทั้งสนุกท้าทาย และมีแรงกดดันรอบข้าง ถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้ ประสบการณ์โชกโชนแน่นอน หางานใหม่ยังไม่ปัง แต่ที่ทำงานเดิมสิ่งแวดล้อมระยะนี้เป็นพิษบ่อยครั้ง
การเงิน แบ่งเงินเก็บตั้งแต่รับเข้ากระเป๋า รายจ่ายรอบตัว วางแผนก่อนหลังให้เหมาะสม จะได้รับทรัพย์จากคนอายุน้อย ตลาดไอที โซเชียลฯ ช่องทางออนไลน์โดดเด่นในการเจรจาต่อรองหรือทำธุรกิจเงินจะเข้าหา
ความรัก อยากคบหาใครเป้าหมายอาจมาถามคุณตรงๆ มีลุ้นสละสถานะโสดก่อนสิ้นปี คนมีเวลาน้อยอาจมีคู่แทรก คนคุยหน้าใหม่ที่ดีต่อใจ ทำให้สับสน ด้านคนแต่งงานแล้วชวนกันไปทำบุญหนุนดวงครอบครัว
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ความมั่นคงทางใจทำให้คุณมีแรงทำงานหรือสร้างสรรค์จินตนาการที่โดดเด่น สัปดาห์นี้งานไอเดีย ศิลปะ จะมีมูลค่า มีคนอยากซื้อขายด้วย ระมัดระวังการลงทุนกับคนสนิทที่อาจทำให้เสียเพื่อน
การงาน น้องใหม่ในที่ทำงานจะติดคุณเป็นพิเศษ เป็นขวัญใจของคนอายุน้อย รวมทั้งธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน หรือคนชราโดดเด่นกว่าคนอื่นเช่นกัน อยากโยกย้ายจะไม่สมหวัง ธุรกิจสีเทาจะคึกคักกว่าใคร
การเงิน มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย มีเรื่องจำเป็นที่ต้องคิดเยอะก่อนควักจ่าย หรือโยกย้ายเงินบางส่วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในกระเป๋า มีโอกาสได้ลาภจากคนอายุน้อย การลงทุนลองเปลี่ยนเป็นลงแรง จะไม่ติดลบ
ความรัก คนห่างไกลมีดวงแพ้ระยะทาง แต่เพียงในระยะสั้นๆ เพราะคนมาทีหลังจะแพ้ไป ส่วนคนโสดระมัดระวังใจตัวเอง มักไปโดนตกหัวใจเพราะเสน่ห์ของคนมีเจ้าของแล้ว แต่งงานแล้วทายาทยังต้องรอ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
หลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับคนรอบตัว สัปดาห์นี้เน้นการเป็นฝ่ายสนับสนุน เป็นกำลังเสริมให้กับคนอื่นจะดีที่สุด คนเบื้องหลัง งานที่ทำกับคนหมู่มากเหนื่อย อุปสรรคเยอะ แต่มีลาภลอยเป็นของแถม
การงาน งานอาจบั่นทอนสุขภาพ แต่คุณจะได้สนุกกับการอดนอน กับอะไรสักสิ่ง สัปดาห์นี้หางานใหม่ยังไม่สมหวัง แต่เรื่องเก่าที่หายไปนานจะกลับมาติดต่อ มาคุยกันคึกคัก คนในเครื่องแบบอาจได้ตำแหน่งใหม่
การเงิน ใช้จ่ายแบบเบาๆ ไม่เน้นลงเงินก้อน หรือถึงเวลาให้ความสุขเล็กๆ กับตัวเอง กับของที่อยากได้มานาน จังหวะลงทุนอยู่กลางสัปดาห์ ในตลาดที่คุณคุ้นเคย และเทรนด์สุขภาพ การเกษตร อาหารโดดเด่น
ความรัก ต้องรีบแก้ข่าว คนโสดมักมีคนเข้าใจผิด ทำให้เสียหาย เรื่องเท็จอาจทำให้คุณพลาดโอกาสเข้าใกล้คนที่น่าสนใจ ใครมีคู่ จังหวะสวยๆ เปิดตัวกับครอบครัว หรือเข้าหาเพื่อเตรียมงานมงคลราบรื่นมากๆ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
มีคนพยายามเข้าหา ส่งผลดีกับการทำธุรกิจ คุณมีโอกาสทำบุญใหญ่ อย่าปฏิเสธหากมีคนมาแจกซองให้ร่วมทำบุญ สุขภาพช่วงนี้กระดูกกล้ามเนื้ออาจอักเสบหรือบาดเจ็บ โชคลาภมาจากผู้คนรอบตัว
การงาน โดนเข้าใจผิด มีเรื่องให้ออกมาแก้ต่างปรับความเข้าใจ แต่เรื่องข่าวลืออาจส่งผลดีกับธุรกิจที่ทำโดยชาวราศีกันย์ ธุรกิจขนาดเล็กจะโดดเด่นแต่ยังไม่เหมาะจะขยายกิจการ งานประจำมีคนลาออกแบบเทนายจ้าง
การเงิน ใช้กับการเที่ยว หรือใช้รับรองคนที่เข้ามาติดต่อด้วย ช่วงนี้จ่ายภาษีสังคมบ่อยครั้ง และควรระวังเอกสาร การทำสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกรรมทุกชนิด จะได้เงินจากส่วนแบ่งการค้า เปอร์เซ็นต์ค่าจ้างต่างๆ
ความรัก แอบชอบมักโดนจับได้ ไม่เสียอาการต่อหน้า แต่คนพิเศษมักรู้ตัวว่าคุณปลื้มพวกเขา คนต่างสถานะความรักกำลังมีปัญหา ปากเสียงเกิดจากคนนอกมายุยงส่งเสริม คนหม้ายระวังโดนหลอก
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอาจชอบและไม่ชอบ คุณควบคุมไม่ได้ แต่จะส่งผลดีกับคุณในวันข้างหน้าเสมอ ความเชื่อ เสริมความมั่นใจการสอบแข่งขัน สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น ยามวิกาลไม่ควรออกจากบ้าน
การงาน ลุ้นเรื่องสำคัญจะสมหวัง ทุ่มเท เหนื่อยมานานจะได้สิ่งที่รอคอยหายเหนื่อย สัปดาห์นี้ การทำงานสวนกระแส ของเก่า ไอเดียย้อนยุค การทำอะไรแบบเดิมๆ ดีที่สุด ผู้บริหารจะหนักใจกับการเปลี่ยนแปลง
การเงิน ทุ่มเงินกับเรื่องของตัวเอง ธุระส่วนตัว หรือการเรียน จะได้ใช้เงินซื้อเวลา ต่อโอกาสธุรกิจ มีลาภจากคนในครอบครัว หรือรับช่วงต่อ ของเก่ามีค่ามาดูแล อสังหาริมทรัพย์โอนเปลี่ยนเจ้าของราบรื่น
ความรัก รักข้างเดียว อาจไม่ได้คิดไปเอง เพราะมีคนชอบคุณเช่นกันแต่คุณไม่ได้มองพวกเขา ส่วนคนมีคู่คนรักอาจชักชวนไปอยู่ด้วยกัน หรือไปพบครอบครัว อาจมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้ปลื้มกับวาระสำคัญ
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความจริงในสิ่งที่สงสัย คุณอาจเข้าข้างคนผิด อยู่ผิดฝ่าย ดีร้ายช่วงนี้เกิดมาจากการตัดสินใจก่อนหน้าและต้องยอมรับ ศัตรูจะเป็นมิตรที่ดี ตรงกันข้ามคนใกล้ตัวนั้นน่ากลัวเป็นที่สุด ทำบุญคนพิการจะดี
การงาน งานเบาลง แต่มักได้งานของคนอื่นมาช่วยสานต่อให้สำเร็จ เป็นโอกาสที่จะพบเพื่อนร่วมงานใหม่ ธุรกิจที่อยากเปิดเกมหรือเจรจามานานจะมีโอกาสสานฝัน ทำคู่กับงานประจำจะดีมาก ไม่เหมาะจะย้ายงาน
การเงิน เสียรู้คนใกล้ตัว การลงทุนหุ้นลม หรือชักชวนเพียงลมปาก ต้องระมัดระวังอย่าตอบตกลงแม้เป็นคนสนิท มีลาภลอยจากเพศทางเลือก ธุรกิจขนาดเล็กคึกคัก สินค้าทำมือ สิ่งที่ประดิษฐ์เองไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรม
ความรัก ทำงานกับใคร เข้าใกล้ใครบ่อยๆ มักโดนจับคู่ คู่จิ้น อาจเป็นคู่จริง มีคนคิดสานต่อ ดำเนินการได้หากใจตรงกัน โอกาสนี้อยู่ยาวๆ จนสิ้นปี มิเช่นนั้นจะเริ่มมีคู่แข่ง ธุรกรรมที่ทำร่วมกับคนรักเป็นมงคล
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความมั่นคงจะชัดเจน สิ่งนอกสายตาจะสร้างเงินสร้างโอกาส แต่เป็นจังหวะดีๆ ที่คุณจะส่งต่อตำแหน่ง หน้าที่สำคัญ ให้รุ่นถัดไป หรือเริ่มมีการวางตัว ข่าวดีมาจากคนในบ้าน เจ็บป่วยอาการทุเลา
การงาน ลุกน้องมีโอกาสปล่อยของ เจ้านายจะได้รับความไว้วางใจจากบริวาร แต่เรื่องใหม่ยังไม่เหมาะจะเดินเครื่อง มีปัญหาเก่าที่คุณแก้ไขไม่ได้ งานเยอะเพราะรับแทนคนอื่น หางานมีลุ้นสัมภาษณ์ที่ใหม่
การเงิน จ่ายเงินเพื่อความสบายใจ เก็บเงินก้อนไว้จะเปลี่ยนใจในการใช้จ่าย ทั้งลงทุนหรือซื้อของมีมูลค่า
นักลงทุนต้นสัปดาห์ ตลาดกระแสระยะสั้นเกาะตลาดให้ทันคุณจะได้กำไรงาม แต่เคมีภัณฑ์ ยา ติดลบ
ความรัก มีปากเสียงในเรื่องของเวลา มโนเก่ง ระแวงแม้ไม่มีคู่แทรก แต่ปะทะกันบ่อยครั้ง คนโสดมีลุ้นดูแลใจให้คนที่เคยชอบ มีคนมางอแงใส่ให้คุณใจฟู แต่อย่าตั้งความหวังสูง เพราะมีคู่แข่งเป็นคนใกล้ตัว
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ของเก่า สถานที่ที่เก่าแก่ มีความเป็นมา ของโบราณ ย้อนยุค ย้อนวัย ส่งผลดีกับชางราศีมังกรในช่วงนี้ หากเดินทาง อาจไม่สบายตลอดทริป คนในบ้านมีปัญหาหนักใจมาปรึกษา ทำบุญบริจาคเลือดจะดี
การงาน อย่าไว้ใจคนรอบตัว ทำงาน ดีลธุระกับใคร อย่าพูดหรือปล่อยของหมดเปลือก ต้องเก็บของดีเอาไว้ทีหลัง จะได้ไม่โดนขโมยไอเดีย งานใหม่ดีกับคนหางานสายราชการ หน่วยงานรัฐใกล้บ้านจะปังมาก
การเงิน ทิป เงินพิเศษ ตกเบิก ค่าโอที อาจมากกว่าเงินเดือน ช่วงนี้ไม่เหมาะจะไปไหนหรือมองตลาดการลงทุนไกลๆ เน้นเรื่องใกล้ตัวสร้างเงินได้เสมอ ธุรกิจที่ใช้บ้านเป็นออฟฟิศจะได้เดินหน้าสร้างกำไร
ความรัก มีลาภลอยให้กับคนมีคู่ ข่าวดี โชคลาภ มักเป็นส่วนแบ่งจากพวกเขา คนหม้ายลูกติดการเริ่มต้นใหม่ยังยากต่อการอธิบายให้ลูกๆ ของคุณนั้นเข้าใจ คนโสดลุ้นออกเดตครั้งใหม่กับใครคนพิเศษที่แอบมองมานาน
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
สิ่งที่ไม่ลุ้นจะสมหวัง การเดินทางอาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายกาย แต่มีเรื่องยิ้มๆ ตลอดทริป มีคนวางแผนออกจากงานเพื่อดูแลครอบครัว สุขภาพคนใกล้ชิดอาจทรุด เจ็บป่วย ทำบุญสังฆทานช่วยหนุนดวง
การงาน อะไรไม่ถนัด งานล้นมือ คุณจำเป็นต้องรีบปฏิเสธ อย่าคาดหวังกับบริวารช่วงนี้เตรียมแผนสำรองเอาไว้เสมอจะดีที่สุด เตรียมโหมงานหนัก แก้งานเก่ง รับหน้าแทนเจ้านาย ที่ทำงานเก่าจะตามตัวคนว่างงาน
การเงิน อย่าวู่วามทั้งการใช้จ่ายและเชิงการลงทุน สัปดาห์นี้เริ่มจากเล็กๆ น้อยๆ จะเหมาะสม การลงทุนเด่นกับตลาดอาหาร เครื่องดื่ม การคมนาคม ขนส่ง เสื้อผ้า จะได้เงินคืนบางส่วนที่มีคนเคยหยิบยืมไป
ความรัก ตัดใจได้ใครคนนั้นอาจหันกลับมา หรือคนที่เคยทำให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้ง คนโสดมักพบรักใหม่เพราะการแนะนำจากคนรักเก่าทางอ้อม คู่รักจะหายงอน คุยกันรู้เรื่อง
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ไอเดียดี ทำงานเก่ง ต้องเก็บสกิลตัวเองเอาไว้ มีคนอิจฉา มองแรง เจ้านายจะอิจฉาชาวราศีมีน หรือคุณเหมาะจะสมัครงานใหม่ที่ไกลบ้านเกิด สุขภาพคนอายุเยอะ เพศชายในบ้านจะไม่สบาย
การงาน คู่แข่งจะชวนคุณทำงาน คุณอาจได้เปลี่ยนฝั่งจากหน่วยงานตัวเอง เอาความสบายใจเป็นที่ตั้ง เป็นวาระที่คิดจะโยกย้าย โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยวางแผนเอาไว้มาก่อน ฟรีแลนซ์รับมาขายไปคึกคักกว่าใคร
การเงิน ยังต้องพิจารณาการใช้จ่ายและการลงทุน เติมทุนเดิม ซื้อหุ้นเพิ่มหรือเอาเงินทุนมาต่อเติมเรื่องต้นทุนต่างๆ ว้าวุ่นกับกิจการขนาดเล็กใหญ่ มากกว่ามองตลาดเก็งกำไร ทองคำ อสังหาริมทรัพย์โดดเด่น
ความรัก มั่นใจก็บอกไปตรงๆ หรืออาจโดนหลอกถามความรู้สึกทางอ้อม แต่ชาวราศีมีนตอบตามใจตัวเองได้ ดีกว่าเก็บไว้คนเดียว อยากง้อใครเพื่อนฝูงจะช่วยคุณให้สำเร็จ คนหย่าร้างยังไม่จบเพราะผลประโยชน์
