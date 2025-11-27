เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่เคยหายไปจะกลับมาในชีวิต เป็นวันที่เหมาะจะหลีกหนีความวุ่นวาย ให้เวลากับตัวเองและธุระ ทำงานที่คาบเกี่ยวช่วงระหว่างเปลี่ยนเดือนใหม่ หางานใหม่อาจได้ข่าวดีกับงานใกล้บ้านแต่ไม่ตรงสาย การใช้จ่ายประคับประคองได้ดี ยังมีรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เงินผ่านมือรับเข้าจ่ายออก เชิงการลงทุนวันนี้เน้นตามกระแส หรือลงกับเรื่องสุขภาพ อาหาร ตลาดเครื่องดื่ม โดดเด่นในดวงชะตามากๆ
มักมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่ง หรือบททดสอบครั้งใหม่กับหัวใจดวงเดิมกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ทั้งระยะทาง คำพูด ข่าวเท็จ ทำให้ไม่สบายใจ คนโสดๆ ปัดโซเชียลฯ มักเจอคนใหม่ๆ ยังไม่เหมาะวางแผนออกเดต แต่อาจมีคนเข้ามาในชีวิต สินทกันแบบไม่ทันตั้งตัวและทำให้ใจฟู
คนเกิดวันจันทร์
รู้เขารู้เรา แม้ไม่ใช่สิ่งถนัด แต่วันนี้ชาววันจันทร์จำเป็นต้องก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นหนึ่งก้าวเพื่อขึ้นเป็นผู้นำ งานเก่า จะเรียกตัว แต่ไม่เหมาะจะกลับไปทำงานร่วมกับคนหรือสถานที่เดิม การใช้จ่ายเงินเข้ามาเพื่อหมุนใช้อาจควบทั้งเครดิตและเงินสด การลงทุนดีในช่วงเช้าทั้งเก็งกำไรและเก็บออม สุขภาพระบบทางเดินหายใจ แพ้ยา แพ้อากาศต้องระมัดระวัง คนใกล้ตัวจะเป็นพิษ มีแต่ปัญหามาปรึกษามาเล่าให้ฟัง
อยู่นิ่งๆ แต่ใจมักอยู่กับคนอื่น ไม่ได้อินเลิฟแค่ใจลอยนึกถึงใครสักคน ที่ไม่เจอหน้ากันนานแล้ว มีคนกลับมาทวงสัญญา แต่มีทั้งสมหวังและผิดหวังต้องเตรียมใจเอาไว้บ้าง คนสาธารณะ สถานะหัวใจจะมีปัญหาขัดกับงาน หรือเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งโจมตี
คนเกิดวันอังคาร
สุขภาพ ความเจ็บป่วยจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน วันนี้มีลาภจากคนใกล้ตัว แต่แม้รับเงินเข้าก็มักมีเหตุให้คุณจ่ายออกอยู่เสมอ งานประจำจะลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ ใครอยากลาออกมาเป็นเจ้านายตัวเองเป็นจังหวะปลายปีที่ดีในการวางแผน ธุรกรรมการเงินและการลงทุนสดใสตลอดวัน ผู้ใหญ่สูงวัยในบ้านจะไม่สบาย ทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค เครื่องเขียน ทุนการศึกษา ช่วยเปิดทางลดอุปสรรค
อยู่ใกล้ใครบ่อยๆ จะมีคนมาตกหลุมรักโดยไม่ต้องบริหารเสน่ห์ ที่เรียน ที่ทำงานอาจมีการพบคนน่าสนใจแต่ไม่ค่อยถูกจังหวะเท่าไรนัก คนรักเก่าจะนำปัญหามาให้ อาจมีภาระหนี้สินหรือเรื่องที่ต้องดูแลร่วมกัน ตัดกันไม่เด็ดขาด เพศทางเลือกมีคนโกหกปิดบังใกล้ๆ ตัว
คนเกิดวันพุธ
ใช้เวลาต้นเดือนนี้กับการสะสาง สิ่งที่ไม่อยากให้ล่วงเลยไปจนช่วงวันหยุดหรือคาใจค้างปี โดยเฉพาะการปรับความเข้าใจกับมิตรใกล้ตัว การเงินหยิบมาใช้จ่ายมากกว่าลงทุน เงินเก็บสะสมขยับหมุนใช้ มนุษย์เงินเดือนจะสนุกกับงานเสริม งานแทรกที่เจ้านายนำมาให้ทำ ธุรกิจครอบครัวจะได้วางแผนช่วยดูแล ทำบุญเกี่ยวกับบริจาคโลหิต บริจาคสิ่งของช่วยเสริมดวงการแข่งขันและการเดินทางราบรื่น
มีคนเข้ามาพูด มาสารภาพความรู้สึก คุณคิดทดไว้ในใจได้หรือตอบตกลงถ้าคุณจะให้โอกาส ใครคนนั้นไม่มีพิษภัยเพียงแค่ไม่ตรงไทป์ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีเหตุให้ห่างกัน อาจทำให้มีปากเสียง เรื่องเข้าใจผิดต้องคอยปรับความเข้าใจและไม่มีใครหายงอนง่ายๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มักโดนเข้าใจผิดในจุดยืนที่เป็นอยู่ ไม่ใช่เวลาอธิบาย แต่หลายสิ่งต้องรีบลงมือทำให้สำเร็จ วันนี้จะมีข่าวดีจากเรื่องที่คุณลืมใส่ใจเพราะเรื่องยุ่งๆ อื่นที่วิ่งเข้ามาหา การเรียนและการทำงานได้ทุ่มเท หยุดงานเพื่อเรียน หยุดเรียนเพื่อทำงาน การเงินใช้จ่ายตามที่ตั้งใจเอาไว้ เชิงการลงทุนลงน้อยได้มาก สะสมมานานจะงอกเงยเป็นกำไรให้ชื่นใจ ทำบุญด้วยเสื้อผ้า หนังสือเก่า เสริมดวงคนสนับสนุนและเมตตา
ความรักเหมือนอยู่ห่างไกล แม้มีคู่ความหวานแหววเป็นเรื่องรอง แต่ความจริงใจ ใส่ใจทำให้คุณแพ้ทางคนใกล้ตัวซ้ำๆ ด้านคนโสดชอบใครต้องอดทน เพราะเหมือนจะรักข้างเดียว ปลื้มใจเพราะเจอหน้ากันบ่อยๆ อย่าให้โอกาสใครซ้ำสองจะจบลงแบบเดิม
คนเกิดวันศุกร์
งาน เงิน ดีมักมาในรูปแบบจ๊อบเสริม งานหลัก ค่อนข้างวุ่นวาย มากความต้องการของคนรอบตัว เอกสาร การลงนาม ส่วนได้ส่วนเสียจะต้องยอมแลกเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต การค้าคุณเป็นรองคู่แข่งหน้าใหม่ คนในแสงไฟระวังปัญหาการเงิน เบี้ยวค่าแรง ค่าตัว หรือการทำงานที่ไม่มีทีม วันนี้อาจมีปัญหาว้าวุ่น ธุรกรรมธนาคารดีในตอนเช้า โชคลาภมาจากความเจ็บป่วยหรือเรื่องที่เคยเสียน้ำตามาก่อน
ด้านความเลิฟต้องออกแรงกันสักหน่อย หมายปองใครแม้แสดงออกไม่เก่ง แต่การเข้าหาบ่อยครั้งเป็นการแสดงจุดยืนที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ความรับผิดชอบทำให้คนโสดได้สร้างครอบครัวไวกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ บุตรหลานคนใหม่ในบ้านให้โชคลาภลอย
คนเกิดวันเสาร์
ต้องคิดมากกว่าคนอื่น แผนสำรอง ทีมเสริม ต้องมีมาก คุณจะมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นในการทำงานและใช้ชีวิตในวันนี้ เสื้อผ้าโทนเทา ขาว ครีม ช่วยเสริมดวงการแข่งขัน ร่วมงานกับคนอายุน้อยหรือเพศทางเลือกจะเฮง ธุรกิจ การเรียนใดใดจะปัง การเงินแบ่งใช้แบ่งเก็บหากอยากลงทุน เน้นไปทางกองทุนหรือเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของจะดีมากๆ สุขภาพโรคประจำตัว หรือระบบภูมิคุ้มกันจะมีปัญหา
มีลาภ มีโอกาส ข่าวดีมาจากคนรักคนที่ชอบ แม้พวกเขาไม่ได้บอกตรงๆ แต่ทำให้คุณมีช่องทางใหม่ๆ หากเดินตามคนที่แสนพิเศษ คำพูด กำลังใจเล็กๆ นำทางให้การแข่งขัน สอบ ทำงาน ลุ้นเรื่องใหม่ๆ สมพรปาก อยากขอโอกาสใคร พวกเขาจะยื่นให้คุณเองแบบไม่ทันตั้งตัว
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **