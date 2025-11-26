เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ภาระมีคนช่วยแบ่งเบา งานตรงหน้าจะเสร็จไวขึ้น หลังจากแบกคนเดียวควบหลายตำแหน่ง ค้าขายคุณต้องกลับไปคุยกับคู่ค้าเก่า แก้ปัญหาบางเรื่องให้ได้เพื่อผลดีในระยะยาว ค้าขายทำเลใหม่ รูปแบบใหม่สินค้าเดิมจะได้กำไร ธุรกรรมธนาคารโดดเด่นในช่วงเช้าจรดเที่ยง ทองคำติดลบ สุขภาพเจ็บป่วยจะทุเลา อาการดีขึ้น ความฝันร้าย ทักเตือนคนพาลใกล้ตัวที่หวังผลประโยชน์ทางอ้อม
ยิ่งทะเลาะยิ่งเข้าใจกัน คนใกล้ตัวจะช่วยให้คนโสดเข้าใกล้คนที่อยากรู้จักมากขึ้น มีทั้งได้ไปต่อ หรือกลับไปยืนจุดเดิมเพราะใครคนนั้นอาจไม่เหมือนดั่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ อยู่กินมานานระวังปัญหาการเงินในบ้าน สุขภาพของคนรักมีเจ็บป่วยไม่สบายอ้อนให้ดูแล
คนเกิดวันจันทร์
เตรียมสอบ เรียน ลุ้นตำแหน่งใหม่ การทำงานต้องออกแรงคว้าโอกาส อย่าให้คนมาทีหลังแซงหน้า แต่จงแซงหน้าคนอื่น เป็นช่วงท้ายปีที่ชาววันจันทร์ต้องเตรียมตัวเหนื่อยอีกยกเพื่อจะพักผ่อนยาวๆ การเงินแบ่งใช้แบ่งเก็บ ยอมลดสเป็ก ลดความหรูยังประคองสถานะการเงินต่อไปได้ จะมีคนชวนลงทุน เข้าหุ้น หรือทำให้คุณเสียชื่อเสียงในเรื่องที่ไม่ร่วมรับรู้แต่โดนแอบอ้าง ปัดเป่าปัญหาทำบุญคนพิการ
ส่วนเรื่องความเลิฟ วันนี้คุณเป็นรอง จะโสดหรือมีคู่ มีสิ่งอื่นให้คุณโฟกัสมากกว่า ปากกับใจที่ไม่ตรงกันอาจทำให้เสียใจวันข้างหน้า เพศทางเลือก คนเก่ากลับมาง้อ คนใหม่ขอโอกาส แต่ไม่ต้องรีบมีเวลาพิจารณาพอสมควร เสริมดวงความรักทำบุญด้วยน้ำดื่ม
คนเกิดวันอังคาร
งาน จ๊อบ โอกาสที่เคยเข้ามาแล้วหายไปจะเริ่มกลับมาคึกคัก คนในครอบครัวช่วยเหลือคุณได้ในหลายด้าน แต่คุณต้องออกแรงร่วมด้วยหรือเข้าหาพวกเขาก่อนเสมอ อย่าให้ใครยืมเงินหรือของมีค่าในวันนี้ จะไม่ได้คืน ศัตรูเก่า ปัญหาเก่าจะกลับมาทดสอบความเข้มแข็งของคุณอีกครั้ง สุขภาพเกี่ยวกับระบบน้ำในตัว หรือระบบสืบพันธ์จะมีปัญหา ปัดเป่าอุปสรรคทำทานด้วยขนมหวาน
ด้านความรัก คนนอกสายตา สิ่งที่ไม่ได้ลุ้นอาจทำให้คุณรู้ใจตัวเอง คนโสดจะได้วิ่งตามง้อใครสักคนที่กำลังเริ่มถอดใจกับการรอให้คุณหันไปมองพวกเขา ส่วนคนมีคู่อะไรก็ดี แต่อย่าตามใจแฟนทุกอย่าง อาจติดลบในช่วงสิ้นเดือนนี้ ง้อใครอยู่จะสมหวัง อดใจรออีกนิด
คนเกิดวันพุธ
มีความโดดเด่นในการต่อรองเจรจา ในเชิงธุรกิจหรือเป็นตัวแทนหน่วยงาน อาชีพที่ใช้ปาก วาทะ การสื่อสาร การแสดง หรือเชิงกฎหมาย นักการเมือง คนอายุน้อยในกลุ่มเหล่านี้จะอยู่ในความโดดเด่น น่าจับตามอง หรือทำอะไรสองสามวันนี้ดูง่ายไปหมด การเงินลงทุนดีในช่วงบ่ายตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ให้ใส่ใจข่าวสารรอบตัวร่วมด้วยจะไม่ติดลบ สุขภาพโรคประจำตัวอาจกำเริบ
พุธกลางคืนมีดวงพบคนใหม่ อาจหนักใจหากมีคนข้างกายอยู่แล้ว ส่วนพุธกลางวัน โอกาสเริ่มใหม่กับคนเดิม กำลังจะเกิดขึ้นเหมาะจะง้อใครสักคน แต่ผู้ใหญ่อาจยังไม่ยอมรับคนพิเศษข้างกาย รักต่างวัยมีคนมีความลับ ที่มักทำให้เสียใจในตอนจบ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนพยายามเข้าหา แต่หาคนจริงใจช่วยเหลือกันจริงๆนั้นเป็นเรื่องยาก เว้นระยะจากคนรอบตัวคุณจะปลอดภัย เป็นวันที่เหมาะจะทำงานเก่าให้เสร็จ หาโอกาสจัดมุมทำงานหรือกินมื้อเที่ยงที่โต๊ะทำงาน จะมีไอเดียดีเจรจาคล่อง สุขภาพยังต้องจ่ายเงินเพื่อดูแล จะได้จ่ายเรื่องของประกัน ค่าปรับ เงินมัดจำ สิ่งที่ดูเกินจำเป็นแต่ต้องควักจ่าย ทำบุญเกี่ยวกับเด็กและสตรี ช่วยเสริมดวงการเงินและคนเมตตา
อย่าหัวร้อน เพราะความจริงอยู่ตรงหน้า คนมีคู่จะได้เห็นอาหารหึงหวงของคนข้างกาย หรือเป็นเสียเองเพราะคนรักเสน่ห์แรงเกินเบอร์ ระยะนี้จับมือกันแน่นๆ มักมีอุปสรรครอบตัวเข้ามาพิสูจน์ความมั่นคงในเชิงความสัมพันธ์ คนโสดไกลบ้าน ระวังคนโสดปลอมเข้าหา
คนเกิดวันศุกร์
จิตใจจะดีขึ้น แต่คุณมีโอกาสครั้งใหม่กับสิ่งที่เคยพลาด เคยผิดหวัง การทำงานต้องรอคนอื่น อย่าตัดสินใจคนเดียวแม้ไม่ผิดพลาดแต่มีคนเพ่งเล็งหาเรื่องผิดให้คุณอยู่ การลงทุนไม่เหมาะเท่าไรนัก ถ้าไม่จำเป็นอยู่นิ่งๆ สักวันจะปังกว่า เป็นวันที่เหมาะจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ตั้งใจโดยเฉพาะมิติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีโชคลาภจากผู้ใหญ่ คนที่เคารพนับถือ สุขภาพ ใส่ใจโรคหัวใจและความดันโลหิต
อยู่นิ่งๆ มีคนเข้าหา แต่วิ่งไปหาใครจะโดนเว้นระยะห่าง หัวใจมีคนดูแลแต่ยังไม่ค่อยรู้ตัวเอง คนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้ มีดี และเข้ากันได้ยกเว้นว่าคุณจะมีคนอื่นในใจแล้ว เพศทางเลือกถึงเวลาออกตัวง้อคนที่รัก ด้านคนมีคู่วันนี้ราบรื่นมีข่าวน่ายินดีในครอบครัว
คนเกิดวันเสาร์
ระวังโดนหลอก โดยเฉพาะคนสนิท คนใกล้ชิดมักหาเรื่องให้คุณไม่เว้นวัน ร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ได้ร่วมตั้งแต่ต้นทาง การงานและการเรียนต้องขยันปรับแก้ไข การทอสอบจะผ่านแบบคาบเส้น เชิงธุรกิจคุณต้องใส่ใจคลื่นลูกใหม่ในตลาดให้มาก ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีกเสริมดวงการเงินและโอกาสการแข่งขัน นักลงทุนและธุรกรรมธนาคารดำเนินการได้ตลอดวัน สุขภาพระบบเลือด เกลือแร่ วิตามินไม่สมดุล
คนอายุน้อยยังเด่นในการตกหลุมรัก ขอพรกับที่ไหนไว้ใกล้ได้แก้บนเพราะมีคนน่าสนใจกำลังโผล่ในดวงคนโสด และมีมากกว่าหนึ่งคนเสียด้วย ส่วนคนมีคู่วันนี้อย่างอนกันบ่อย คนรักช่วยสนับสนุนกันทุกเรื่องทั้งเงิน ความคิด เวลา อย่าเก็บเรื่องทุกข์ไว้คนเดียว
