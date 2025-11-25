เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความตั้งใจมักโดนมองข้าม สิ่งที่คุณอยากลงมือทำเริ่มต้นได้ทันทีแต่มักเป็นเรื่องนอกกระแส ไม่มีใครอยากเข้าร่วมทีมหรือลงทุน มีความสำเร็จอยู่ปลายทางแม้ลุยคนเดียว งานค่อนข้างดีวันนี้ได้ดั่งใจแต่เจรจาไม่เก่ง นักลงทุนจับจังหวะช่วงบ่ายและข่าวสารใกล้ตัวคุณจะไม่ติดลบ สุขภาพนอนน้อย ระบบทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันจะมีปัญหา เสริมดวงทำบุญกับบริวารด้วยขนมเล็กน้อยจะดี
มีคนทำดีด้วยอย่ารีบคิดว่าพวกเขามีใจ หรืออาจมีคนเจ้าชู้ใกล้ตัวกว่าที่คิด โดนปิดบังโกหกทำให้หลงรัก ส่วนคนมีแฟนอยู่แล้ว มีข่าวน่ายินดีและได้รับโชคลาภจากความรักด้วยความเสน่หา รักรีเทิร์นจะมีคู่แข่งคนใหม่
คนเกิดวันจันทร์
ความคุ้มค่าทางจิตใจมีมาก สิ่งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยจะมีคนให้ความสำคัญ แรงสนับสนุนทางไกลทำให้คุณสำเร็จที่มุ่งหวัง การเงินยังหมุนไม่ค่อยคล่อง งดการลงทุนก้อนโต เก็บออมเหมาะจะซื้อเป็นสิ่งของหรือเลือกลงทุนในเรื่องระยะยาว จะได้วุ่นวายกับรถ การเดินทาง และมีลาภลอยเล็กน้อยเป็นของแถม ธุรกรรมธนาคารของคนรอบตัวคิดให้เยอะก่อนจะให้ยืม หรือช่วยค้ำประกัน ช่วยผ่อนชำระ
ความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดจะมีคนคิดเยอะหรืออีกฝ่ายอาจเปิดเกมเดินเข้ามาหาคนโสดก่อน รักออนไลน์ ต่างคนต่างไม่จริงจัง ส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว ช่วยกันห้ามปรามการใช้เงินของแฟน มิเช่นนั้นการเงินในบ้านจะติดลบ
คนเกิดวันอังคาร
ข้อผิดพลาดทำให้คุณได้เปรียบ อะไรติดลบจะพลิกเป็นความโชคดี วันนี้เหมาะกับการร่อนใบสมัครงาน เข้าหาผู้ใหญ่ เดินหน้าขายสินค้าใหม่ หรือการสอบแข่งขันต่างๆ การเงินใช้จ่ายตามความประสงค์ การทำงานกับคนหมู่มากต้องใจร่มๆ คนรู้จักจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องบางอย่าง ที่คุณปฏิเสธยาก ระวังอุบัติเหตุจากความเหม่อลอย ขาดสมาธิ ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องเขียนหนุนดวงบริวาร
จะได้ของถูกใจ รางวัลจากคนรัก มักมาในโอกาสอยากให้มากกว่าวาระพิเศษ คนโสดระวังคนมีเจ้าของแล้วที่ตีเนียนว่าไม่มีใคร จะได้วุ่นวายกับทรัพย์สินที่เคยซื้อร่วมกัน หย่าร้างคุณอาจเสียบางเรื่องเพื่อสิทธิเกี่ยวกับบุตรหลาน
คนเกิดวันพุธ
ความคิดเยอะทำให้คุณทำงานละเอียด งานเร่ง งานด่วนได้ดีกว่าคนอื่น แต่ต้องทำคนเดียว งานกลุ่มทำคนเดียว งานเดี่ยวกลับช่วยกันคิด มีลุ้นเรียนต่อด้วยหน่วยงานหรือผู้ใหญ่จะให้ทุนแม้จะไม่พร้อมเท่าไรนัก ของเก่าของมือสองให้โชค มีธุรกรรมเกี่ยวกับกฎหมายให้คุณใส่ใจดูแล สุขภาพช่องปาก ผิวพรรณต้องใส่ใจเป็นพิเศษ นัดหมายนอกรอบได้โอกาสดีๆ ทั้งงานและเรื่องส่วนตัว
คนเคยรักทำให้เสียเครดิต พวกเขาจะทำร้ายคุณด้วยคำพูดหรือเอาเปรียบหากจะเลิกรากันทางนิตินัย ตกงานอาจพบรักใหม่ คนบ้านใกล้ คนเดินทางแล้วเจอกันบ่อยๆ จะเข้ามาตกหัวใจ ครอบครัวไม่ปลื้มกับคู่รักใหม่ที่คบหากัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เดินทางไม่ค่อยสดใส ปัญหาเยอะ แต่หากอยู่นิ่งๆ มักเป็นศูนย์กลางของเพื่อนฝูง มีคนไว้วางใจให้คุณทำเรื่องสำคัญ ทำงานที่มีความลับมาก ตำแหน่งเล็กๆ จะมีข่าวดีจากผู้ใหญ่ ความรับผิดชอบทำให้คุณเสียทรัพย์โดยไม่ทันตั้งตัว ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์หรือเปลี่ยนฟิล์มกันรอยมือถือ ช่วยเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน ฝันร้ายให้โชคดีจากคนวัยไล่กัน และไม่ค่อยเหมาะหากจะเสี่ยงลาภลอย
คนเข้ามาหา หรือไปชอบอาจไม่ตรงใจ ไม่ใช่สเป็ก แต่มีความสบายใจเป็นที่ตั้ง คนโสดอาจคิดหนักเพราะคนนั้นก็ดี คนนี้ก็น่ารัก มีมากกว่าหนึ่งคน ด้านคนมีคู่ มีคนหวงเป็นพิเศษ เจ้าที่แรงเหวี่ยงทุกคนที่เข้ามาตีสนิท
คนเกิดวันศุกร์
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน วันนี้อาจไม่ใช่โอกาสของคุณ ต้องให้คนอื่นแซงหน้าหรือนำไปก่อน แล้วคุณจะวิ่งตามทันอีกครั้งในตอนท้าย สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคเรื่องงานโอกาสใหม่ ส่วนคนติดขัดการเงินให้ทำบุญกับสัตว์น้ำหรือสัตว์ปีก การลงทุนเหมาะจะต่อยอดจากของเก่า ต่อทุนเดิมจะเหมาะสม ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องหาเพื่อนร่วมทีม หรือลงทุนกับเรื่องของคนทำงานมากขึ้น หนี้สินจะลดลง
รักครั้งใหม่มักมาจากคนใกล้ตัวแต่ผิดที่ผิดเวลา คนในแสงไฟจะโดนขุดเรื่องส่วนตัวมีทั้งให้ผลดีและร้ายต่องานที่กำลังทำอยู่ในวัยเดียวกันแต่มีความเป็นผู้ใหญ่จะมีคนมาชอบคุณ คนมีคู่ทะเลาะกันได้บ่อยในเรื่องเล็กๆ ให้ใจฟู
คนเกิดวันเสาร์
ต้องอดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบ คนไม่สนิท เรื่องที่ไม่อยากทำ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนหรือทำงานที่คุณต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้ มีลุ้นงานใหม่แม้ไม่ได้อยากลาออกจากที่เดิม โอกาสโยกย้ายภายใน หรือที่ใหม่ คุณจะได้เลือกด้วยตัวเอง การใช้จ่ายไม่อยากควัก ตลาดการลงทุนดีในเรื่องระยะสั้น ระวังการผิดใจกับเพื่อนร่วมงานที่ส่งผลกระทบวงกว้าง จะได้ลาภลอยจากบริวารและเรื่องเสียน้ำตา
ความรักส่งเสริมการเรียนและทำงานได้ดี แต่ให้ระวังข่าวลือที่ทำให้ความสัมพันธ์สะดุดเพราะความสงสัย คนมีตำหนิจะพบรักใหม่และมักเป็นเพศเดียวกันเข้ามาอยากดูแลใส่ใจ ใครโดนขอโอกาส ขอแต่งงานต้องคิดให้เยอะ
