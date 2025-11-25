เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคนเข้ามาหา ขอความช่วยเหลือ คาดหวังใช้บารมีของคุณให้ช่วยเหลือ เลือกตามความสะดวกใจเพราะไม่ได้ส่งผลดีในวันข้างหน้า ของหายไม่ได้คืน เงิน กระเป๋าสตางค์ ของมีค่าทางใจจะได้ซื้อของใหม่ทดแทน งานมีเรื่องยุ่งให้สะสางก่อนปลายปี บางเรื่องเป็นสิ่งที่ลืมไปแล้วและต้องรับจบให้คนอื่น ฟรีแลนซ์มีข่าวดี งานใหญ่เงินมากให้คุณทดลองทำ สุขภาพอาการดีขึ้น เจอหมอดียาดีไม่ต้องกังวล
ความสัมพันธ์มีคนคิดมากกับคำพูดที่ไวกว่าความคิด และต้องตามง้อปรับความเข้าใจให้ไว เปราะบางต่อการเลิกราหรือแยกกันอยู่ในเรื่องเล็กที่เข้าใจผิด คนว่างๆ วันนี้เหงาเพราะเพื่อนไปกับคนรัก อย่าตกหลุมรักแฟนเพื่อนจะอกหัก
คนเกิดวันจันทร์
ต้องรีบทำเรื่องส่วนตัว อย่าให้คนอื่นเอาภาระ ธุระมาปรึกษา ห้ามรับปัญหาเข้ามาเพิ่มเป็นวันที่คุณต้องเคลียตัวเองเสียก่อน งานและการเรียนมีสิ่งที่ต้องเร่งทำให้สำเร็จผล การเงินสิ่งที่ค้างชำระ เงินเข้ามาไม่ตรงเวลาจะเริ่มทยอยรับเข้ากระเป๋า ลงทุนและเก็บออมเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของดีที่สุด สัตว์เลี้ยงในบ้านจะนำโชคลาภลอย หรือทำให้คนตกงานในบ้านมีข่าวน่าปลื้ม การแข่งขันติดลบ
ปัญหาหัวใจลองปรึกษาคนอายุมากกว่าจะได้ไอเดียดีๆ มาปรับใช้ แอบรักแอบปลื้ม อาจต้องเผื่อใจไว้แอบผิดหวัง คนที่เข้ามาหรือพึ่งคบหากัน ยังไว้ใจยาก มีทั้งได้ไปต่อหรือเลิกราไป คนมีคู่แล้วระวังโดนงอนเพราะลืมเรื่องสำคัญ
คนเกิดวันอังคาร
ชีวิตเรียบง่ายอาจว้าวุ่นเพราะคนแปลกหน้า ที่เข้ามาในชีวิต แต่เป็นสีสันในการทำงาน และให้โชคในโอกาสที่ไม่คิดว่าจะตกมาถึงมือได้ การแข่งขันดีกับสนามไกลบ้าน จะได้ใช้เงินกับการเรียน ทุ่มทุนส่งเสียคนรู้จักหรือตนเองในการต่อยอดสกิลใหม่ๆ เสียภาษีสังคมแต่มีสิ่งดีๆ กลับมาเสมอ มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เสริมดวงคนสนับสนุนและอำนาจ กินอาหารเมนูไข่บ่อยๆ จะโชคดี
ความเลิฟยังลืมคนเก่าไม่สนิท หรือแม้มีคนใหม่ข้างกายแล้ว คุณยังแอบนึกถึงคนเคยรัก ระวังเป็นประเด็นทะเลาะ หรือทำให้ความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันมีจุดบอก เพศทางเลือก คนที่ไม่คาดคิด ไม่ตรงสเป็กแต่ดีต่อใจจะเข้ามาหา
คนเกิดวันพุธ
ต้องรีบออกตัว ตื่นก่อนคนอื่น นอนทีหลัง ความสามารถส่วนตัวทำให้ทุกปัญหาแก้ไขได้โดดเด่นกว่าคนอื่น เป็นที่จับตามองในสายตาผู้ใหญ่ การเงินอย่าใช้เงินสดเพลินอาจต้องยืมเพื่อนมาเพิ่มสภาพคล่องในช่วงปลายเดือน นักลงทุนช่วงบ่ายและตลาดต่างประเทศเป็นสิ่งน่าจับตามอง ทำบุญด้วยนาฬิกา ยารักษาโรค เสริมดวงการแข่งขันและเพิ่มสภาพคล่อง มีข่าวดีจากคนใกล้ตัว งดเสี่ยงลาภลอย
มีคนมาสารภาพความในใจ หากโสดจะได้รับไมตรีจากคนใกล้ตัวที่อยากดูแลอยากสนิทสนม รักออนไลน์เหมาะกับคนมีคู่แล้วแต่ห่างไกลกัน ระวังโดนหลอกให้เสียเงิน การคบหาเพราะหวังผลประโยชน์ ต้องระมัดระวังมากๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เปิดเพลงที่ชอบระหว่างวันช่วยทำให้ดวงการเงินปังขึ้น ต้องเจรจาชัดเจน มีคนร่วมเป็นพยาน ไปทำงานเป็นทีมทำให้คุณสำเร็จง่ายยิ่งขึ้น จะได้โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ศัตรูจะเปิดตัว จำเป็นต้องมีพรรคพวกแม้อยากเป็นกลางกับทุกฝ่าย คนธรรมดาจะมีชื่อเสียง ภาระการเงินจะเบาลง แต่ต้องห้ามใจตัวเองไม่ให้ก่อภาระใหม่ขึ้นมา ช่วงนี้ยานพาหนะและการเดินทางให้โชค ทำบุญน้ำไฟวัดจะดี
เพื่อนคนพิเศษจะดูแลกันดี คนว่างๆ จะเริ่มแอบพิจารณาคนใกล้ตัว แอบรักยังไม่กล้าบอกให้รู้เพราะกลัวใครคนนั้นจะเปลี่ยนไป อยากเข้าหาใครเครื่องหอม น้ำหอมเป็นของขวัญเปิดทางได้ดี รักเก่าไม่หวังรีเทิร์น มูฟออนจะดีที่สุด
คนเกิดวันศุกร์
เพื่อนร่วมงาน คนสนิท ที่ไม่เจอหน้ากันนานจะโคจรมาพบกัน หากมีโอกาส จ๊อบเสริม งานพิเศษทำรวมกันอาจปังกว่างานประจำที่คุณทำอยู่ มีดวงลาออกปุปบปับเพราะภาระครอบครัว อาหารเมนูสัตว์ปีกกินหรือใส่บาตรช่วยหนุนเรียกทรัพย์และการต่อรองธุรกิจ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า รองเท้า หรือการบาดเจ็บจากกีฬา มีโชคลาภจากความเจ็บป่วย บิลค่ารักษาพยาบาล เรื่องเศร้าเสียใจ
คนรักมีปัญหาส่วนตัวมาคุยด้วย เป็นช่วงที่คุณจะต้องจัดเวลาให้คนรักและครอบครัว ให้เวลากับพวกเขา หากอยู่ในสถานะแฟนสุ่มเสี่ยงต่อการมีคู่แทรก เลิกราอาจไปจบที่ศาล ธุรกรรมที่ทำกับคนรักไม่น่าไว้วางใจ
คนเกิดวันเสาร์
อย่าไวใจใคร อย่าเล่าเรื่องเล่นเรื่องสนุกหรือความลับส่วนตัวให้คนอื่นฟังแม้คนสนิท จะเสียมิตรเพราะธุรกิจหรือการเงินเสียหาย งานที่เลิกคาดหวังจะติดต่อกลับมา จะได้ลองทำงานกับคนหรือองค์กรในฝัน อยู่ที่เดิมมานานมาก มีโอกาสย้าย อย่ายุ่งกับคนมีสี การเงินติดขัดเพราะของมันต้องมี สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหา เสี่ยงลาภลอยต้องเล่นตามคนอื่น หรือได้ส่วนแบ่งจากเขา
ของแทนใจจะหาย งอนใครอยู่พวกเขาทำอะไรให้ดูไม่ดีไปเสียหมด เหวี่ยงเก่ง ทะเลาะพอเป็นสีสันในความสัมพันธ์ ด้านคนโสดจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของคนอื่น ต้องรีบอธิบายสะสาง มีดวงแจกการ์ดจดทะเบียนสมรส
