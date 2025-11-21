เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
คิดวนไปมากับปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้น อาจไม่มีที่ปรึกษาแต่บททดสอบทำให้ชาวราศีเมษต้องยิ้มให้คนรอบตัวแม้ว่าจะมีปัญหาในใจที่หนักเพียงใด ของหายไม่ได้คืน ฟาดเคราะห์กับอุบัติเหตุของมีคม
การงาน ระวังการทำงานที่อาจทับเส้นคนอื่น หรือเข้าไปยุ่งกับอิทธิพลของคนมีสีมีตำแหน่ง จะต้องแสร้ง เล่นละครในที่ทำงานเพื่อความอยู่รอด จะได้เปลี่ยนหน้านายจ้าง คู่ค้าธุรกิจที่หายหน้าจะกลับมาทำงานด้วย
การเงิน ได้หมุนเงินเพื่อทำธุรกิจ ค้าขาย หรือใช้จ่ายเรื่องเร่งด่วน ได้เงินจากค่าชดเชย เงินประกัน กองทุน โอกาสการลงทุนมาจากคนคุ้นเคย ธุรกิจเกี่ยวกับงานสายบริการและการขนส่งจะนำโชคดี
ความรัก การหมั้นหมาย การจับคู่ของคนรอบตัว ส่งผลดีในการทำงานและการคบหากันจริงในวันข้างหน้า เพศทางเลือก จะมีคนมีตำหนิหรือมีลูกติดมาชอบ ใครแต่งงานแล้วปากเสียงกับครอบครัวคนรักอาจเกิดขึ้น
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ระมัดระวังการวางตัว ภาพลักษณ์ ช่วงนี้มีคนจับตามองแม้ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในแสงไฟ ข่าวโคมลอยส่งผลดีกับการทำงานและลุยธุรกิจ สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาจมีปัญหา
การงาน ต้องแก้ไข แก้ข่าว สิ่งใดเข้าใจผิดต้องพยายามคลี่คลาย นักวางแผน งานเชิงกลยุทธ์ จะมีคนเรียกหา หรือสายบริการก็เนื้อหอมกับนายจ้าง ธุรกิจสิ่งใดไปไม่ไหว ต้องหยุดพัก งานประจำราบรื่นดี
การเงิน ปรับตัวกับรายรับจ่าย คนใกล้ตัวต้องดูแลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนในบ้าน นักลงทุนตลาดดิจิทัล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการจะติดลบ ลาภลอยมักมาจากเรื่องที่เคยเป็นปัญหามาก่อน จะได้ของมีค่าจากผู้ใหญ่
ความรัก คนใกล้ตัวที่เคยมองข้าม คนโสดอาจแพ้ทางให้กับพวกเขา สัปดาห์นี้ลองเปลี่ยนมุมมองกับคนใกล้ตัวจะมีอะไรดีๆ ให้เปิดใจรับ รักออนไลน์ติดลบถูกหลอก คนห่างไกลทำใจกับความห่างเหินแพ้ระยะทาง
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ที่อยู่อาศัยหนุนดวงชาวเมถุน การทำงานที่บ้าน ประชุมออนไลน์หรือนัดคนรู้จักมาเจรจาธุรกิจ มาปรับแก้ปัญหาส่วนตัวที่บ้าน คุณจะได้เปรียบมากๆ ใครบางคนกำลังจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหม่
การงาน น้องใหม่ในที่ทำงานจะโดนรับน้องด้วยสารพัดเรื่อง งานประจำเยอะ หน้าที่หลักคือรับจบทุกปัญหา ลองออกไปนอกสถานที่ ไม่ค่อยนั่งอยู่กับโต๊ะตัวเอง เรื่องติดลบ โอกาสที่มืด จะพลิกเกม
การเงิน เป็นช่วงเหมาะจะเปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุน เริ่มใช้สิ่งของเสื้อผ้าใหม่ที่มี ดวงการเงินจะดีขึ้น อย่าให้ต้นไม้หน้าบ้านสูงเกินระดับสายตา ระบบการเงินของครอบครัวจะมีปัญหา อย่าลงทุนในสิ่งที่ไม่มั่นใจ
ความรัก มีคนเพศเดียวกันเข้ามาชอบ คนคุยมากหน้า มิตรภาพทีเล่นทีจริงจะมีคนเข้ามาทำให้คนโสดหยุดหัวใจไว้ที่พวกเขา ส่วนคนมีคู่แล้วเป็นเวลาที่คุณไม่ค่อยเจอหน้าครอบครัว อาจต้องตามไปง้อในภายหลัง
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
มีเซอร์ไพรส์จากคนรอบตัว โอกาสต้องวิ่งออกไปหาและต้องแข่งขันกับคนอื่น คนตกงานลุ้นงานใหม่ช่วงปลายปี สุขภาพระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหารอาจมีปัญหา โชคลาภมาจากคนอายุน้อยกว่า
การงาน มักตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาทางได้ งานค่อยเป็นค่อยไป อาจเป็นม้ามิดในหน่วยงานตัวเอง ความสำเร็จเล็กๆ ทำให้เจ้านายหลายฝ่ายอยากได้ตัวไปทำงานด้วย ตกงานมีงานใหม่
การเงิน มีคนให้ยืมเงิน หรืออยากร่วมธุรกิจกับคุณ พวกเขาพร้อมสนับสนุนให้คุณนำเงินก้อนไปรันธุรกิจ ตั้งต้นใหม่กับเรื่องที่ต้องลองเสี่ยงว่าจะสำเร็จหรือพลาด ตลาดลงทุนอยู่กับสิ่งระยะสั้นแล้วจะเฮง
ความรัก มีสิ่งดีๆ คอยเป็นกำลังใจ ทั้งคนโสดและคนมีคู่แล้ว คนพิเศษของคุณนั้นแสนดีเสมอ คนตกงานอาจพบรักใหม่ มีคนมาหาเรื่องคุยด้วยบ่อยๆ เสียอาการให้เห็น คนมีคู่เรื่องน่ายินดีมาจากคนในบ้าน
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สัปดาห์นี้เถียงคนยาก เน้นการรับฟังดีที่สุด เพราะมักจะมีคนมาขอคำปรึกษาเรื่องต่างๆกับชาวราศีสิงห์เสมอ ตลอดสัปดาห์โรคประจำตัวอาจกำเริบ สุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจและระบบเลือดจะมีง่ายๆ
การงาน คนอายุน้อยไอเดียดีแต่ปู้ใหญ่ยังไม่สนับสนุนคุณ การเดินทางบ่อยๆ จะกระตุ้นดวงให้คุณโยกย้ายงานโดยเฉพาะในตำแหน่งเดิมแต่อยู่ในสถานที่ใหม่ ฟรีแลนซ์อย่าลดค่าตัว อย่าใจอ่อนกับคนสนิทจะติดลบ
การเงิน ใช้จ่ายกับสิ่งรอบตัว ไม่ค่อยได้แบ่งเงินเก็บ การลงทุนชะลอตัวอยู่ในตลาดที่ตนเองคุ้นเคย เจ้าของกิจการป้ายแดงถึงเวลาออกตัวกับวัตถุดิบ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย อาจหมดเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
ความรัก คนรักจะเข้ามาเหวี่ยงใส่ หัวร้อนเพราะเรื่องเข้าใจผิด หึงหวงคุณต่อหน้าคนอื่น แต่มีข่าวดีเกี่ยวกับเขยสะใภ้คนใหม่ ใครวางแผนงานมงคลครอบครัวจะเข้ามาช่วยเหลือเต็มกำลัง อกหักหายไวเพราะคนใหม่ๆ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
สิ่งที่ดูแน่นอนอาจโดนเท ผิดนัดหมาย โดนเลื่อนวาระการตกลง มีคู่แข่งม้ามืดทางการค้า การแข่งขันกับคนสายงานเดียวกันจะเข้มข้น สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านอาจเจ็บป่วยปุบปับ งดการเสี่ยงลาภลอย
การงาน หางานใหม่อาจยังไม่ปลื้มแม้จะรับการตอบรับ คนจบใหม่ต้องยอมขยับไปไกลบ้านจึงจะสมหวัง ปัญหาในที่ทำงานจะเบาลงเพราะมีคนโยกย้ายออกไป คนในเครื่องแบบโดนเพ่งเล็งอย่างไม่ทันตั้งตัว
การเงิน จับจ่ายตามคิดและคาดหวัง กับธุรกิจอย่าลงเงินก้อน บางเรื่องการเข้าหุ้น ร่วมทุนก็ดีกว่าคิดคนเดียว การลงทุนกับกลุ่มคนต่างวัยต่างอาชีพทำให้ได้กำไร ธุรกรรมอาจเสียเปรียบแต่ได้เงินเข้าระยะยาว
ความรัก มีคนมาง้อแม้ว่ายังไม่ทันตั้งตัวว่าเป็นเรื่องอะไร สถานะแฟนจะเริ่มส่งสัญญาถึงความมั่นคงในการสร้างครอบครัว คนโสดมากคนเข้าหาแต่ยังไม่โดนตกหัวใจง่ายๆ ลดปากเสียงให้ทำบุญคนพิการจะดีมาก
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
สิ่งที่เข้าใจผิดจะกลายเป็นเรื่องดี เสียเปรียบจะได้โอกาสพลิกเกม ความสามารถพิเศษอาจจับทำเป็นงานหลัก สุขภาพเกี่ยวกับสายตา ดวงตาจะมีปัญหา อย่าไว้วางใจคนในบ้าน ความลับส่วนตัวจะรั่วไหล
การงาน ขยันปิดจ๊อบแต่เหมือนมีงานเข้ามาหาไม่ได้ได้พักผ่อน ทุ่มเทกับงานนอกรอบ ใช้วันหยุดเพื่อการเจรจาหรือทำข้อตกลง เป็นเวลาเหมาะสมที่คุณจะส่งต่อโอกาส งาน ตำแหน่ง หน้าที่ให้คนอื่นบ้าง
การเงิน ภาษีสังคมค่อนข้างมาก แต่ทำให้คุณได้คอนเน็กชั่นดีๆ กลับมาใช้ทำงานในอนาคต การลงทุนดีกับคนรู้จัก ตลาดของสินค้าบริการ เคมีภัณฑ์ เทรนด์สุขภาพเข้าทางกับดวง อย่าค้ำประกันให้ใครจะเดือดร้อน
ความรัก ชอบใครอาจต้องเปิดเกมเข้าหาก่อน ช้าอาจเสียโอกาสเพราะมีคนหมายปองเป้าหมายเดียวกันกับคุณ เพศทางเลือกมีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศเข้ามาตกหัวใจ รักเก่าลุ้นรีเทิร์นโดยเฉพาะคนมีภาระร่วมกัน
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ต้องปรับจูนเรื่องใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ยากหรือง่าย คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นและการเผชิญด้วยตัวเอง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พัก มีเรื่องกังวลให้นอนไม่หลับ ปัญหาช่องปากฟันจะได้ซ่อมแซม
การงาน สิ่งที่คนอื่นมองข้ามหรือมองว่าเป็นปัญหา คือโอกาสของชาวพิจิก ระวังคำพูดหรือการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย คุณอาจถูกโจมตีหรือมีคดีความ บุคคลธรรมดาจะยืนในแสงไฟ ตกงานจะได้งานใหม่ที่ท้าทาย
การเงิน เก็บมากกว่าจ่าย เรื่องจำเป็นของคนอื่นต้องปล่อยเบลอ ให้ใครยืมเงินมักไม่ได้คืน ของมีค่าจะได้หมุนเป็นเงินสด การลงทุนกับครอบครัว หรือขยายธุรกิจ ปรับปรุงงานเก่าๆ จะเฮงทั้งงานและเรียกทรัพย์
ความรัก เป็นช่วงที่เหมาะจะทำงานร่วมกับคนรัก มีคนได้ย้ายงานไปอยู่กับหวานใจ คนโสดจะพบรักใหม่เป็นคนใกล้ตัวอาจจะอยู่แผนกข้างๆ ความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคน ใกล้ถึงจุดที่คุณต้องตัดสินใจเลือก
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ผู้ใหญ่จะเข้าใจผิด หรือเข้าข้างคนผิด เจ้านายให้งานลูกน้องผิดความชำนาญ ช่วงนี้อย่าเชื่อสัญชาติญาณตัวเอง แต่ให้มองกระแสหรือวิถีของคนอื่นเป็นหลักจะดีที่สุด จะได้สร้างชื่อเสียงเพราะความตั้งใจ
การงาน ลองทำงานนอกสายหรือสมัครงานใหม่ที่คุณมีประสบการณ์น้อยแต่มีความสนใจอาจเป็นทางที่ดีของชาวราศีธนู ค้าขายมีอุปสรรคที่เรื่องทำเล ทรัพย์สินในที่ทำงานอาจมีปัญหา คู่แข่งจะเปิดเผยตัว
การเงิน ใช้ง่ายจ่ายคล่อง ต้องตัดเก็บตั้งแต่รับเข้ากระเป๋า ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปวิวทะเล แม่น้ำที่ชอบ ช่วยเรียกทรัพย์ มีดวงจ่ายเงินกับธุรกิจและความเชื่อ ลุ้นโชคมีได้และติดลบ แต่มีโชคสัตว์สองเท้าร่วมด้วย
ความรัก ต้องเข้าทางคนสนิท เพื่อน คนรู้จักของเป้าหมาย คนโสดถึงจะรู้จักใครคนพิเศษมากขึ้น ส่วนคนมีคู่ สิ่งที่สงสัยมานานจะได้ผลเป็นเซอร์ไพรส์ใจฟูไปทั้งสัปดาห์ ผู้ใหญ่เชียร์คนใหม่ๆ ให้แต่ไม่ถูกชะตานัก
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
อยู่ใกล้ใครคุณจะได้เรียนรู้มุมมองของพวกเขา จะได้เห็นคิดต่าง เรียนรู้ได้มาก เป็นวาระที่ชาวราศีมังกรจะเรียนเพิ่ม ระยะสั้น ระยะยาวเลือกเอาตามความถนัด อสังหาริมทรัพย์ให้โชคลาภลอย
การงาน กิจการส่วนตัว งานเล็กใหญ่เน้นการทำคู่กับงานประจำ หากคุณเลือกอะไรเพียงเรื่องเดียว อีกเรื่องมักล้มตามไปด้วย งานสายสนับสนุนลุ้นได้โปรเจ็กต์ใหม่ มีข่าวดีจากงานที่ชอบแต่เริ่มงานใหม่ไปแล้ว
การเงิน ระวังความรอบคอบที่มากเกินไปทำให้คนรอบตัวลำบาก หรือได้รู้เห็นความลับการเงินที่ไม่ควรรู้ หนี้สินจะลดลง มีงานเล็กเข้ามาให้ทำรับเงินไม่ขาดมือ การลงทุนออกตัวได้ช่วงต้นและกลางสัปดาห์
ความรัก แฟนเก่าเพื่อนอาจเป็นแฟนใหม่เรา เสริมบริหารเสน่ห์ทำบุญด้วยผลไม้ทรงกลมๆ และทำบุญค่าน้ำไฟวัด ความรักจะชัดเจน รอใครกลับมาคุณจะค่อยๆ มูฟออนแม้ไม่ได้มีคนใหม่ยืนข้างกาย
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
แรงสนับสนุนไม่ค่อยแข็งแรง หวังพึ่งพาคนรอบตัวไม่ได้แม้ว่าพวกเขามีความหวังดีเต็มร้อย ยานพาหนะจะเป็นรอย ของมีค่าจะหายหรือเสีย เสริมดวงช่วงนี้หาเวลาเจริญสมาธิจะดีที่สุด
การงาน ต้องทำคนเดียวกลายตำแหน่งเพื่อรักษามาตรฐานและเป็นที่ไว้วางใจ แต่งตัวออกจากบ้านลองเปลี่ยนแว่นตา เปลี่ยนทรงผม เสริมดวงการเจรจาและบริวารเข้มแข็ง ตกงานพักยาว ระวังธุรกิจขายตรง
การเงิน มีดวงได้เสียเงินเพราะคดีความ หรือได้รับเงินก้อนจากคดี นักลงทุนกิจการส่วนตัวและต่อยอดธุรกิจเดิมยังคงสดใส เล่นเกมสวนกระแสตลาดต้องระมัดระวังการติดลบ ทำบุญงานสีดำช่วยเสริมดวงการลงทุน
ความรัก มักตกหลุมรักคนมีเจ้าของ ช่วงนี้อาจได้ขนมของฝากจากคนไม่ทราบชื่อ ไม่ค่อยเปิดเผยตัว หรือมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ปลื้มบ่อยๆ คนมีคู่ยังไม่พร้อมไปต่อถึงการแต่งงาน ต้องค่อยๆ คุยกับคนรักให้เข้าใจ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
คนเก่า งานเดิมจะวิ่งกลับมา อย่าคาดหวังแล้วสิ่งที่เข้ามาหาอาจมากมายกว่าที่คาดคิดเอาไว้ สิ่งที่เลิกรอคอยเล่นเกมกับใจของคุณ เรื่องเสียใจเล่าให้ใครฟังไม่ได้ มีความสำเร็จเรื่องการศึกษารออยู่ให้หายเหนื่อย
การงาน ได้พบคนมีชื่อเสียง คนที่คุณอยากพบเจอเมื่อนานมาแล้ว ทำงานด้วยตำแหน่งเล็กแต่เจ้านายขาดไม่ได้ อย่าลงทุนกับธุรกิจที่คล้ายเรื่องเดิมที่ทำอยู่แล้ว คู่ค้าต่างถิ่น บริษัทต่างชาติจะเสริมดวงชาวราศีมีน
การเงิน ยังต้องประคับประคอง ตัดส่วนเกิน เมินส่วนไม่จำเป็น ทำบุญด้วยการบริจาคเลือดหรือไถ่ชีวิตสัตว์ จะเพิ่มสภาพคล่องการเงินได้ หมุนเก็บหมุนใช้ แต่รายรับจากคนแปลกหน้าทางไกล ลงทุนดีปลายสัปดาห์
ความรัก นึกถึงคนเก่าๆ ใครเข้ามารับมิตรภาพไว้ได้ทั้งหมด แม้ไม่ใช่แฟน แต่เป็นมิตรที่ดี คนมีคู่จะสั่นคลอนเพราะวาจาหวานๆ ชวนให้คนอื่นเข้าใจผิด มีคนมโนว่าคบหากับชาวราศีมีน ลุ้นทายาทยังต้องรอ
