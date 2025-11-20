เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
วันยิ้มกับการเรียนและการทำงาน ได้สนุกกับการวางแผนเที่ยวสิ้นปีหรือเตรียมจัดงานเลี้ยง การทำงานไม่เหมาจะต่อรองหรือคุยในห้องประชุมด้วยตัวเอง ให้คนอื่นทำแล้วคุณสนับสนุนจะสำเร็จมากกว่า ลงทุนอย่าสวนกระแส แต่ซื้อมาขายไป ธุรกิจที่ทำกันมานาน มีโอกาสวางแผนขยายในไม่ช้านี้ การเงินใส่ใจเงินสดในกระเป๋ามาก สิ่งที่รู้ ไม่ควรพูด สุขภาพของสัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบาย
คนเงียบพูดน้อยดึงดูดคนเข้ามาหา อาจมีคนเข้าใจผิดว่าชาววันอาทิตย์มีใจให้ ข่าวลือด้านลบ เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะทำให้เรื่องอื่นๆรอบตัวคุณนั้นดีกว่าที่คิด เตรียมงานมงคลจะต้องเลื่อนวาระ สุดสัปดาห์นี้ไม่เหมาะเปิดตัวคนรักกับครอบครัว
คนเกิดวันจันทร์
อย่าปรึกษาคนใกล้ตัว ความลับไม่ปลอดภัยทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ งานประจำมีคู่แข่งเป็นคนอาวุโสกว่า ความคิด ไอเดียมีคนซื้อขายหรือได้ลองไปสอบแข่งขัน ไปออดิชั่นที่มีลุ้นสมหวังในสนามสอบแข่งขันเหล่านั้นสูงมาก เงินต้องยืมคนรอบตัวมาเพิ่มสภาพคล่อง ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการทำงานหรือการเดินทาง ลงทุนเรื่องของสุขภาพหรือธุรกิจกีฬา อาหาร สัตว์เลี้ยงค่อนข้างโดดเด่น
ความรักแอบเก็บ ทั้งชื่นมื่นและผิดหวัง ไม่ใช่เวลามาสารภาพความในใจเพราะมีคนเข้าใจผิดและตีตัวออกห่าง อยากง้อใครต้องเข้าหาด้วยขนมหวาน รอยยิ้ม แต่ไม่เหมาะจะไปพบหน้าบ่อยๆ คนในเครื่องแบบอยู่ให้ห่าง คนสาธารณะงานอาจติดลบถ้าเปิดเรื่องหัวใจ
คนเกิดวันอังคาร
การทำงานค่อนข้างช้า ไม่สามารถผลักดันให้ได้ดั่งใจหวังเพราะต้องรอการตัดสินใจร่วมกับคนอื่น มีเรื่องดีๆ เข้ามาจากครอบครัว อย่าย้ายงานแม้จะเบื่อมาก อยู่จุดเดิมอีกสักพักสถานการณ์จะดีขึ้น หาเช้ากินค่ำคุณจะได้เปลี่ยนนายจ้าง การใช้จ่ายต้องระวังเรื่องนอกแผนที่เข้ามาและคุณต้องปรับการใช้เงินเพื่อดึงเงินมาข่ายเรื่องจำเป็นเสียก่อน สุขภาพด้านจิตใจ รบกวนสุขภาพอื่นๆ และการนอนบ่อยครั้ง
สับสน ไม่เข้าใจ แต่ไม่กล้าคุยกันตรงๆ คนมีคู่มีความอึดอัดในความสัมพันธ์ ลางสังหรณ์แม่น คนมาก่อนจะเริ่มตัดใจและหยุดพักเรื่องความรัก คนในแสงไฟเรื่องส่วนตัวจะโดนเปิดเผยแต่ส่งผลดีกับการทำงานของคุณ วัยเรียนอาจเลิกรา แยกย้ายค่อยๆ ห่างหายหน้า
คนเกิดวันพุธ
ความสับสนต้องตั้งสติ มีคำพูด ข้อมูลที่ได้รับได้ฟังมีความแตกต่าง ต้องทำงานแบบเกรงใจคนอื่น สายกานค้าตลาดเก่า วิธีการเดิม มันดีอยู่แล้ว หรือต้องกลับไปหากลุ่มลูกค้าเก่าจะดีมาก ปัญหาสุขภาพมีเรื่องให้จ่ายเงิน แต่ของหายได้คืน การลงทุนที่เคยติดลบจะกลับมาได้เปรียบ คนในเครื่องแบบอาจเดือดร้อนเพราะบริวาร การโยกย้ายงานปุบปับจะเกิดขึ้น ความฝันทักเตือนคนพาลใกล้ตัว
คนที่สนุกกับงานและการเรียน ความรักครั้งใหม่จะมาทักทาย หน้าตาธรรมดา อาจมรคนเนื้อหอมเสน่ห์แรงมาตกหลุมรัก ส่วนคนมีคู่ ข่าวลือมักทำให้คนรักไม่สบายใจหรือมาชวนทะเลาะเพราะความเสน่ห์แรง นิสัยดีกับคนที่เข้ามาคุยบ่อยๆ รักรีเทิร์นผู้ใหญ่จะดันหลัง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนห่างหายจะได้ข่าวหรือกลับมาพบหน้า งาน การเรียนช่วงนี้ต้องเรียกพลังความขยันให้กับตนเองเพราะคุณมีเวลาเร่งรัดให้ส่งตามกำหนด การค้าเจรจานอกรอบ ดีลกับคนสนิทที่ไม่ค่อยเปิดเผยว่ารู้จักกันให้คนอื่นเห็น จะดีมากๆ ลองเปลี่ยนทรงผม สไตล์การแต่งตัวช่วยกระตุ้นดวงการเงินให้เคลื่อนไหว ที่อยู่อาศัยระบบไฟ ระบบน้ำซ่อมดูแลให้ดีจะไม่กระทบดวงสุขภาพของคนอยู่ โชคลาภต้องวิ่งตามเรื่องเก่าๆ
คนพูดเพราะวาจาดีมีคนรัก แต่คุณคาดหวังความรักครั้งใหม่ยาก เพราะเป้าหมายมองเห็นว่าไม่มั่นคง สถานะแฟนสั่นคลอนเพราะคนที่พยายามแทรกเข้ามา มีคนโกหก ปิดบัง เผื่อใจกับการกลับมาเป็นโสดอีกครั้ง คนแต่งงานแล้ว มีเซอร์ไพรส์ มีเรื่องยิ้มๆ เกิดขึ้นในบ้าน
คนเกิดวันศุกร์
อยู่กับใครจะได้เรียนรู้กับพวกเขา เป็นปลายสัปดาห์และวันหยุดที่คุณไม่ควรอยู่นิ่ง โอกาสอยู่นอกบ้าน และต้องวิ่งหาเอง งาน เงิน ธุรกิจ ต้องเปิดเกมก่อนจึงจะได้เปรียบ ลองกินมื้อกลางวันที่โต๊ะทำงาน สิ่งติดขัดอาจรับจบง่ายกว่าปกติ ค้าขายสินค้า บริการจะมีปัญหา ให้ต้องปัดเรื่องเก่ามาทำใหม่ ชดเชยให้ลูกค้า นักลงทุนราบรื่นตลอดวัน เทขายอะไร อาจเสียดาย ชะลอเอาไว้ก่อนจะดี สุขภาพทรงตัวไม่น่ากังวล
หนุ่มหน้าหวาน สาวมาดเท่จะมีคนมาคิดพัน เสน่ห์ทำงานดีทั้งโสดหรือมีคู่ ใครขอพรสิ่งเคารพนับถือเอาไว้ ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว ส่วนคู่ที่อยู่ไกลตา พบหน้ากันไม่บ่อย ระวังคนอายุน้อย คนที่ไว้วางใจจะเข้ามาคั่นกลาง เพศทางเลือกเป็นเวลาเริ่มต้นวางแผนมีทายาทในบ้าน
คนเกิดวันเสาร์
อย่าล้มเลิกกับสิ่งที่ติดขัด วันนี้คุณจะได้รับฟังข่าวดีจากเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน นักลงทุนจะได้กำไรจากเรื่องใกล้ตัวที่มักมองข้าม วาจามีคนเชื่อถือ หยุดเกรงใจคนอื่นเพราะคุณจะได้ร้องไห้ในเรื่องที่ไม่ได้ก่อ สุขภาพจ่ายเงินดูแลและซ่อมแซม การเดินทางควรละเว้น อย่าออกจากบ้านยามวิกาล เงินเก่า ของเก็บหมุนใช้หมุนจ่ายหรือได้ลาภจากของเก่าและของมือสอง เข้าหาธนาคารที่เปิดในวันหยุดจะปัง
เลิกราจะกลับมาคุย มิตรภาพของคนรักเก่าเดินไปได้สวยในสถานะเพื่อน มักมีคนมาชอบคนรักของคุณแบบไม่ทันตั้งตัว รักออนไลน์ คนคุยในแอพ จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ใกล้ตัวคุณมากๆ แต่ไม่รู้ตัว เสริมดวงความรักและครอบครัวทำบุญสัตว์จรจัดจะชัดเจนและลดปากเสียง
