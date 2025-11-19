เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
อยู่ท่ามกลางคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้ ความลับ เรื่องส่วนตัว ต้องเก็บให้มิดชิด การเล่นเกมสับขาหลอกทางธุรกิจจะเกิดขึ้น ตกงานจะได้งานใหม่ แต่ทำไปแล้ว อาจไม่โดนใจ ใครทดลองงานคุณจะมองหาที่ใหม่ๆ มากกว่าคาดหวังการบรรจุ ฟรีแลนซ์ถึงเวลาออกตัวกับธุรกิจระยะสั้น ใครกำลังลงทุน อาจชะลอเอาไว้ก่อน ช่วงสัปดาห์หน้าคือเวลาที่ดีกว่าตอนนี้ มีลาภจากความฝัน ความเชื่อส่วนบุคคล
เจ็บป่วยมีคนรักดูแลเป็นโมเมนต์ที่อาจทำให้หายป่วยไวเป็นพิเศษ นักเรียน นักศึกษา อยู่ให้ห่างวัยทำงานที่มาชอบ อาจมีเรื่องเดือดร้อนใจพ่วงมาด้วย คู่แข่งขันทางความรัก คนมาทีหลังจะชนะ ใครอยากเลิกยังตัดใจไม่ได้ อกหักยังต้องทำใจอีกสักพักหนึ่ง
คนเกิดวันจันทร์
หางานใหม่ยังไม่สมหวัง แต่คนที่วุ่นเรื่องส่วนตัวจะมีงานเล็กๆ ให้ทำ งานประจำคงเส้นคงวา แต่โอกาสลุ้นตำแหน่งใหม่ยังมีน้อย ดีเพียงแค่ตำแหน่งเดิมแต่ที่ใหม่เท่านั้น จะได้เสียเงินภาษีสังคม การทำบุญ ลงขัน เพื่อส่วนรวม จังหวะซื้อขายดีตลอดวันแต่ไม่เหมาะกับตลาดต่างประเทศ ติดต่อธุรกรรมการเงินมีอุปสรรค ติดขัดหลายด้าน สุขภาพสายตาพร่ามัว หรือปัญหาโรคหัวใจจะกำเริบ
รักเก่าพยายามทักหา รักใหม่ยังไม่กล้าเข้ามา คนอยากเลิกแอบเสียดายเวลาดีๆ ในวันวาน เพศทางเลือกคนเข้าหาหรือไปชอบใคร ยังไม่ชัดเจน เน้นทำความรู้จักกันเสียมากกว่า มีลุ้นทำงานหรือเรียนใกล้ชิดคนที่ชอบแต่ทำเล่นตัวว่าไม่สนใจ แอบรักมักโดนจับทางได้
คนเกิดวันอังคาร
การแข่งขันเล็กๆ ในที่ทำงานช่วยกระตุ้นความขยันให้ชาววันอังคารในระยะนี้ ไม่อยากลงสนาม แต่ต้องทำ คำสั่ง ความจำเป็นแล้วแต่สถานการณ์พาไป จะได้ฟังข่าวดีจากบริวาร ที่อยู่อาศัยจ่ายเงินซ่อม หรือต้องจ่ายในเรื่องของการซื้อเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ต่อรองต้องเกาะกลุ่มธุรกิจในกระแสกำลังจะให้โชค ระมัดระวังการตกปากรับคำ การให้สัญญาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจทำให้เดือดร้อน
คนพยายามเข้าหาแต่คนโสดอาจไม่พร้อมเปิดรับ อยู่ทรงๆ ตัวสบายใจ ปัญหารักครั้งเก่าอาจยังสะสางไม่จบในทางนิตินัย คนมีคู่อาจตกหลุมรักใครคนใหม่ ประทับใจตั้งแต่แรกเจอ ระวังจะมีปัญหารักซ้อน คนเก่าๆ ที่เลิกไปแล้วจะให้โอกาส งาน เงินแนะนำคุณทางอ้อม
คนเกิดวันพุธ
มีคนแอบเป็นห่วง และช่วยเหลือชาววันพุธแบบทางไกล ไม่ค่อยเปิดเผยตัว งานที่ติดขัดเพราะศัตรูขัดขวาง คนที่ยอมให้คนรอบๆ มานานถึงเวลาเอาคืน หรือเป็นตัวของตัวเอง ใครอยู่ที่ทำงานเดิมมานานอาจลาออก ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวมีลุ้นเจรจาสินค้าหรือธุรกิจใหม่ เก็บออมและลงทุนดีในช่วงบ่าย ตลาดของเด็ก คนสูงอายุ สุขภาพเข้าทางชาววันพุธ แต่ใครเกิดพุธกลางวัน คนอายุน้อยในบ้านอาจไม่สบาย
อยู่นิ่งๆ เดี๋ยวคนจริงใจจะปรากฏตัว สิ่งที่ไม่ชัดเจน เวลาทำให้คุณมั่นใจคนที่เลือกมากยิ่งขึ้น มีคนมาสารภาพความในใจ แต่หากไม่ได้รับคำรัก ต้องตอบกลับแบบตรงไปตรงมา จบตรงนี้ดีกว่าเรื้อรังในระยะยาว รักรีเทิร์นเข้าทางคนรักเพศเดียวกัน จะมีเรื่องยิ้มๆ ไปทั้งวัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานค่อนข้างตึงเครียด คุณไม่มีเวลาใส่ใจธุระของตนเอง เพราะสิ่งที่แบกรับเอาไว้ค่อนข้างเยอะและวุ่นวาย วันนี้เหมาะกับการออกตัวแข่งขัน ไปดีลงาน เจรจาธุระ เข้าหาคนมียศตำแหน่ง หรือได้ทำงานร่วมกับคนเหล่านั้น ใครติดต่อราชการมีเรื่องติดขัด สุขภาพทำให้คุณพลาดงานบางอย่าง การเงินใช้แบบประคับประคอง เงินรับเข้ามาแล้วจ่ายออกเหมือนบัญชีม้า ทองคำ ของสะสมของมือสองจะนำโชค
ลุ้นรักทางไกลกลับมาหา แม้ไม่ค่อยมั่นใจ แต่ดีต่อใจในการรอใครสักคน ลุ่นพบหน้าคนที่คุยกันทางออนไลน์ หรือคนรอบตัวพยายามแนะนำให้รู้จักกันมานานแล้ว ถึงเวลาเจอตัวจริงในไม่ช้านี้ ไม่สบายใจเรื่องความรัก คำพยากรณ์ การทำบุญสังฆทานช่วยให้ดีขึ้นได้
คนเกิดวันศุกร์
มักเข้าไปอยู่กลางวงปัญหาของคนอื่น หรือได้ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไข เจ้านายเรียกตัว คนมีอำนาจเรียกหา ลงทุนกับคนในครอบครัว ผลกำไรดีแต่มากปัญหาจุกจิก ธุรกิจที่ผลักดันไม่ไหว อาจต้องหยุดพักชั่วคราว การซื้อขายทรัพย์สินมีค่าต้องต่อรองหรือเป็นฝ่ายยอมลดราคา นักหมายนอกรอบ งานนอกกรอบ ธุรกิจสีเทานำโชคให้กับชาววันศุกร์ แต่ด้านสุขภาพ อะไรหลีกเลี่ยงการรักษามานานต้องดูแลใส่ใจมากๆ
คนรักอาจชวนลงทุน ทำธุรกิจ ทำงานร่วมกันดีมากๆ ทะเลาะกันเก่งแต่งานค่อนข้างประสบความสำเร็จ ระวังปัญหาความสัมพันธ์ในที่ทำงานหากคุณมีครอบครัวแล้ว ด้านคนว่างๆ คนแปลกหน้าน่าประทับใจ หากได้เจอพวกเขาอีกครั้งในไม่ช้านี้ถือเป็นนิมิตหมายดีต่อใจ
คนเกิดวันเสาร์
สมหวังในสิ่งที่ไม่ได้ลุ้น การต้องสะสางปัญหาของคนอื่น แต่เป็นจังหวะดีที่คุณจะร่วมเรียนรู้งานของคนอื่นไปด้วย อย่ารีบร้อนลาออก ช่วงนี้สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานค่อนข้างเป็นพิษ อาหารเมนูไร้เนื้อสัตว์ช่วยเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน ตลอดเก่าแต่สนามใหม่ การค้าที่เคยเงียบเหงา ไอเดียความคิดจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้ง ระวังปัญหาของความดันโลหิต เชิงการลงทุนเลือกเอาตามถนัด
มีโชคการเงินที่สวนทางกับความเลิฟ อาจผิดหวัง เลิกรา แยกกันอยู่ ทะเลาะกัน ใครอยู่ในสเตตัสเหล่านี้คุณกำลังจะมีโชค แต่หากความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ระวังปัญหาท้องก่อนแต่ง หรือจบคนเก่าไม่เรียบร้อยมารบกวนหัวใจ มีคนแพ้ระยะทาง รักต่างวัยดูชื่นมื่น
