เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
กลางสัปดาห์ที่คุณจะได้รับคำตอบของสิ่งที่เฝ้ารอมานาน ดีร้ายเหมือนเตรียมใจเอาไว้บ้างแล้ว งานค่อนข้างต้องแข้งกับเวลา ต้องมองข้ามความคิดเห็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีคนชวนโยกย้ายแต่ยังไม่ใช่จังหวะเหมาะสม ธุรกิจต้องลงทุนก่อน จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง เงินก้อนจะได้เปลี่ยนเป้าประสงค์การใช้งาน การลงทุนดีในช่วงบ่าย บริวารช่วยเหลือดีแต่อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการในตอนนี้
รักครั้งใหม่อยู่ไม่ค่อยถูกเวลา มีคนเข้ามาหรือพยายามขยับสถานะจากคนรู้จักเป็นรูใจ ครอบครัวคาดหวังทายาทคนใหม่ ใครวางแผนมีบุตรจะสมหวังในไม่ช้า ง้อใครต้องเข้าหาพ่อแม่จึงจะสมหวัง ความสัมพันธ์บางคู่โดนจับผิด
คนเกิดวันจันทร์
เปิดใจกกว้างๆ การเรียนรู้ส่งผลดีกับการทำงานและเรียนช่วงนี้ จะได้ทุ่มเท อดนอน ตื่นเช้า พักน้อย ร่างโทรมกับสิ่งที่คาดหวัง ผู้ใหญ่จะสนับสนุนเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ทั้งลงแรงลงเงินและให้โอกาส ตกงานพักว่างๆ ฟรีแลนซ์มีคนอยากเข้าหุ้นที่มากการคาดหวังผลประโยชน์ จะได้ทำงานให้คนหมู่มาก การเงินขยับ ปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายแล้วจะดีเอง อย่าเสี่ยงโชคลาภลอย ทำบุญคนตาบอดแล้วจะดี
อย่าปรึกษาแม้มีเรื่องไม่สบายใจ เพราะเรื่องส่วนตัวอาจกลายเป็นประเด็นส่วนรวมได้ รักต่างวัยเข้ากันได้ดีอย่ากังวลที่จะคบหาแม้ว่าคนรอบข้างไม่เห็นด้วย คนอยากเริ่มต้นใหม่ติดขัดที่คนเก่ายังจบเรื่องไม่เรียบร้อย
คนเกิดวันอังคาร
ได้เข้าหาผู้ใหญ่จะดี มีโอกาสพูด คุย ปรึกษา ขอความช่วยเหลือและจะสมหวัง คนอ่อนกว่าไว้ใจไม่ได้ โดนเอาเปรียบเชิงธุรกิจแต่ดีกับการทำงานเหล่านั้นในระยะยาว ตกงาน จะมีคนแนะนำให้คุณเริ่มต้นใหม่แต่ไกลจากบ้าน ทำบุญด้วยอาหารเมนูเส้นช่วยเสริมและเพิ่มสภาพคล่องการเงิน ตั้งหน้าจอเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบหนุนดวงคนเมตตา การสอบแข่งขันทุกประเภทโอกาสลุ้นเพียงครึ่ง
อย่าฟังความจากปากคนอื่น วันนี้เน้นรู้เห็นด้วยตัวเอง ว่าคนที่อยู่ในฐานะพิเศษจริงใจหรือไม่ เลิกรายังมีคนไม่ยอมปล่อยมือ แต่หากแยกกันอยู่มีลุ้นรีเทิร์น ความสัมพันธ์ของวัยเรียนค่อนข้างดีหนุนดวงการเรียนร่วมด้วยให้ใจฟู
คนเกิดวันพุธ
ตกปากรับคำอะไรเอาไว้กับคนรอบตัว ถึงเวลาเดินเกม การดีลลับหลัง งานลับๆ จะประสบผลสำเร็จมากกว่าเข้าหากันตรงๆ เป็นวันที่เหมาะจะติดต่องาน ยื่นใบสมัคร หรือข้องเกี่ยวกับราชการ คนอยากลงทุนเข้าหุ้นตลาดเล็กๆ กิจการส่วนตัววันนี้จนสิ้นสัปดาห์เหมาะจะเดินเครื่องหรือออกขายสินค้าใหม่ๆ สิ่งที่อยู่นอกกระแส เรื่องที่ไม่ได้ลุ้นจะทำให้ชาววันพุธบางคนได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพปุบปับ
อะไรที่ดีอยู่แล้วในความสัมพันธ์อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน คนรักขี้หวง งอแงเก่งจะได้สนุกกับการง้อและดูแลคนใกล้ตัว ด้านคนโสดระวังคนมีเจ้าของ หรือคนที่วาจาหวานหู จะพาความเดือดร้อนมาให้แบบไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
จะได้วุ่นวายกับอสังหาริมทรัพย์ มรดก กิจการเก่าๆ ธุรกิจที่ส่งมอบต่อกันในบ้าน หรือกันซื้อขายของมือสอง จะได้ปล่อยของแม้ราคาไม่สูงมาก มนุษย์เงินเดือนเตรียมรับข่าวดีจากองค์กร ทำงานนอกสถานที่ การค้าขายกับต่างถิ่นอย่าละเลยคลื่นลูกใหม่ ลองหาลูกอม ขนมขบเคี้ยววางไว้ที่มุมทำงาน ช่วยเสริมความสำเร็จและไอเดีย ใช้จ่ายแบบประคับประคอง ลุ้นโชคต้องเล่นตามคนใกล้ตัว
ปากกับใจที่สวนทางเป็นทางแยกของความสัมพันธ์ แต่หากเดาทางได้ความสัมพันธ์จะเเน่นแฟ้นมากขึ้น คู่รักทะเลาะกันบ่อยกับเรื่องเล็กๆ ในบ้าน ส่วนคนโสดขยันคุย ขยันทักแต่ติดอยู่กับเฟรนด์โซน และมีคู่แข่งหัวใจเยอะ
คนเกิดวันศุกร์
มีเรื่องผิดแผน เน้นตามสิ่งที่พบเจอเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่เตรียมมา โดดเด่นในสายงานวิชาการ ที่ปรึกษา นักบริหาร หรือการก้าวข้ามจากงานประจำน่าเบื่อเป็นงานที่ใช้ไอเดีย มีดวงลาออกแบบไม่ได้ใส่ใจงานใหม่เข้ามารองรับ การเงินติดต่อธนาคาร ทำธุรกรรมดีตลอดวัน แม้สังหาริมทรัพย์ติดลบ สุขภาพการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคในช่องท้องอาจแสดงอาการ เสริมดวงทำบุญพระอาพาต
อยู่นิ่งๆ มักมีคนมาหวีด ใจฟูเพราะมีคนเข้ามาหาและอาจมีมากกว่านหนึ่งคน เว้นระยะดีๆ ดูกันยาวๆ ว้าวุ่นสักนิดหากคุณมีคนเดินข้างกายแล้ว การเดินทางทำให้คนอกหัก ปิดใจมานานพบคนน่าสนใจ เพศทางเลือกรักเก่ากลับมาหา
คนเกิดวันเสาร์
ตั้งสติ สมาธิให้มาก มีหลายสิ่งต้องจัดการในวันนี้ ดูแล ใส่ใจคนข้างกาย สังคม เพื่อนร่วมงานเอาไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะราบรื่น ธุรกิจสายบริการ อาหาร การขนส่ง การเกษตรโดดเด่นทั้งในการทำงานและลงทุน เงิน งานลับ ยังเข้ากระเป๋า คนธรรมดาจะเป็นที่จับตามองหรือกลายเป็นคนสาธารณะ ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องเขียน หนุนดวงคนเมตตา สุขภาพปัญหาโรคเลือด ภูมิแพ้จะแสดงอาการ
มีลุ้นเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม แต่มีคู่แข่งระหว่างทางค่อนข้างมาก ได้ออกเดตหรือใช้เวลากับคนที่แอบสนใจแบบไม่ทันตั้งตัว ด้านคนมีคู่แล้ว ให้เวลาคนรักมากขึ้นดูแล คอยอยู่เป็นเพื่อน ช่วยทำธุระต่างๆ ผิดหวังจะมีคนกลับมาง้อ
