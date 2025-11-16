เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีคำพูดทำให้คุณไขว้เขว เข้าใจผิด ลังเลในสิ่งที่กำลังทำหรือตัดสินใจอยู่ งานจำเป็นต้องเข้าหาคนไม่สนิทเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ หางานใหม่ยังไม่ถูกใจแม้โดนเรียกสัมภาษณ์ การเงินใช้น้อย ขยันประหยัด ห้ามใจตัวเองกับของที่อยากได้ การลงทุนดีตลอดวัน ธุรกิจ การลงทุนที่ไม่ได้ใส่ใจจะสร้างมูลค่า ระวังเสียเพื่อนเพราะผลประโยชน์ สุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อจะมีอาการบาดเจ็บ
อย่าคิดเยอะ มโนเก่ง ไม่ได้มีอะไรให้ต้องเป็นกังวลในความสัมพันธ์ ครอบครัวจะสนับสนุนเอ็นดูแฟนคนใหม่ คนหม้ายลูกติด บุตรหลานของคุณจะเริ่มเปิดทางให้คุณคบหาคนที่หมายปอง โสดชิลๆ สนุกกับเพื่อนและครอบครัว
คนเกิดวันจันทร์
ความสงบโดนรบกวน ตาราง นัดหมายต่างๆ จะมีการเลื่อน กระทบบ้างในเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวลา นักลงทุนต้องระมัดระวังการข้อตกลง อ่านตรวจทานให้ดีก่อนตัดสินใจ จะข้องเกี่ยวกับการโอนบ้าน ทรัพย์สินต่างๆ บริวารสนับสนุนดีแต่เจ้านายชอบหาเรื่องมาให้ช่วยรับผิดชอบ ไม่เหมาะจะเดินทางไกล คนต่างถิ่นให้คุณ จะมีชื่อเสียงจากผลงานของตัวเอง สุขภาพออฟฟิศซินโดรมรบกวน
หมั้น ขอความรัก แจกการ์ดแต่งงาน ขอเป็นแฟน ดำเนินการหรือตกปากรับคำได้ตามความสะดวกใจ คนแอบรักคุณอาจโชคดีได้รับรักตอบแม้อาจจะช้าไปเล็กน้อย คนตกงานจะได้งานใหม่เพราะคนรักสนับสนุนเต็มที่
คนเกิดวันอังคาร
การเงินยังชกหน้าไม่ถึงหลัง ประหยัดขั้นสุด แต่การลงทุนอยู่กับเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเอง ทำธุระส่วนตัว หามใจดีให้ใครยืมเงินช่วงสัปดาห์นี้ เชิงการลงทุน สลาก กองทุน สินทรัพย์ยังดีกับดวงชะตา หาเช้ากินค่ำจะได้งานประจำใหม่ เสียเงินกับการซื้อของใหม่ทดแทนของเดิมปุบปับ เสริมดวงสุขภาพทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ การสอบแข่งขันมีลุ้นครึ่งทางเพราะคู่แข่งมากและสเป็กสูงกว่า
ความเป็นอยู่จะดีขึ้นเพราะมีคนข้างกาย คู่แฟนป้ายแดง แต่งงานหน้าใหม่ ช่วงนี้ปรับจูนการใช้ชีวิตให้เข้าที่เข้าทาง อย่ารีบร้อน อย่าทะเลาะกัน งาน เงินจะเข้าบ้านไม่ขาด โดนกดดันเพียงเรื่องทายาทคนใหม่ ส่วนคนโสดสบายๆ
คนเกิดวันพุธ
หลีกเลี่ยงการลงทุนกับเรื่องเดิมๆ ต้นสัปดาห์นี้เปิดฉากใหม่กับเรื่องไม่คุ้นเคย ความท้าทายสูง หรือตลาดใหม่ ช่องทางใหม่ ธุรกิจและกำไรจึงจะงอกเงย ต้องจ่ายแพงเพื่อหาเพื่อนร่วมงานเก่งๆ มีข้อแลกเปลี่ยนมาก ระวังอุบัติเหตุลื่นสะดุดหกล้ม อสังหาริมทรัพย์ให้โชค แต่มักต้องเสียน้ำตาหรือมีเรื่องเลือดตกยางออกเสียก่อนจึงจะได้มา เปลี่ยนเคสมือถือ เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปิดเบอร์ใหม่จะปัง
การรอคอยใครสักคนจะสิ้นสุดเพราะคุณมูฟออน คนโสดไม่ได้พร้อมเริ่มต้นใหม่ แต่อยู่นิ่งๆ มันดีต่อใจ คิดถึงใครมากๆ ถึงเวลาไปเซอร์ไพรส์ ใครมีคู่ช่วงนี้ข้องเกี่ยวกับครอบครัวคนรักเพราะธุระที่ต้องช่วยกันดูแล
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สถานะในการทำงานจะเปลี่ยน ตำแหน่งจะขึ้นลง กับเพื่อนร่วมงาน ทดลองงานลุ้นผ่าน แต่คุณอาจหาที่ใหม่เพื่อความท้าทายและประสบการณ์ นักลงทุนจะได้มองตลาดใหม่ หรือถึงเวลาเตรียมออกสินค้า บริการเกาะกระแสระยะสั้น จะได้ลูกค้าในตลาดใกล้ตัวมากๆ หาเวลาทำอาหาร ขนม ไปใส่บาตรหรือถวายสังฆทานสด ช่วยปัดเป่าอุปสรรค โชคลาภวันนี้อยู่กับคนต่างเพศวัยเดียวกัน
ผู้ใหญ่จะกดดันสถานะหัวใจ โสดมักโดนถามเรื่องการแต่งงานหรือคบหาใคร ส่วนคนมีครอบครัวแล้ว วุ่นเรื่องบุตรหลานในบ้านหรือเตรียมรับเขยสะใภ้ใหม่ อยู่กินมานานจะวางแผนจดทะเบียนสมรส คิดถึงใครต้องอดทน
คนเกิดวันศุกร์
ได้เปลี่ยนหน้าเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน ยังทำงานยากกับกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ การลงทุนอยู่กับสิ่งคุ้นเคย ระวังโดนหลอกด้วยเม็ดเงิน และคำพูดที่เกินจริง อาหารเมนูเส้น ช่วยหนุนดวงการแข่งขันและลุ้นดีลงานสำคัญ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ การเงินระวังของหาย ต้องใช้เงินเก็บออกมาซื้อ มีรายจ่ายนอกแผนที่วางเอาไว้ สุขภาพโรคเกี่ยวกับช่องท้องและระบบสืบพันธ์ยังคงต้องใส่ใจ
มีลาภลอย มีส่วนแบ่งจากคนรัก ข่าวดีของพวกเขาทำให้ทั้งบ้านยิ้มตามไปด้วย คนโสดแอบอมยิ้มเพราะมีคนเข้ามาเสียอาการ อาจเป็นคนที่คุณสงสัยมานานแล้ว เพศทางเลือกหากคนตรงหน้าอายุห่างกันมาก อย่าทุ่มหมดใจ
คนเกิดวันเสาร์
พักเที่ยง เวลาว่างอาจมีคนแวะมาเติมใจ มาหาเอาขนมมาฝาก คนที่รู้จักที่มาหานั้นพวกเขาจะมาพร้อมข่าวดี และโอกาสให้คุณคิดหนักในการเลือกเรื่องเหล่านั้น คนตกงานจะได้งานใหม่แม้เงินเดือนไม่มากและอาจอยู่ไม่นาน ยานพาหนะจะให้โชคลาภ การลงทุนกับคนคุ้นเคยปลอดภัย แต่ตลาดต่างประเทศอาจต้องชะลอเอาไว้ก่อน สุขภาพพักน้อยนอนดึก โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันไม่น่าไว้วางใจ
ความรักใหม่มักเข้ามาในเวลาที่คุณไม่พร้อม ไม่มอง ไม่อยากได้ คนใหม่ดีกว่าคนที่รอมานานแล้ว เปิดใจได้แต่ต้องเว้นระยะไว้ที่เพื่อนหรือคนพิเศษเท่านั้น ด้านคนมีคู่สิ่งที่เคยสงสัยจะได้รับคำอธิบาย มีดวงฉลองครบรอบวันสำคัญ
