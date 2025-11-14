เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ได้อย่างเสียอย่าง ทำสิ่งใดย่อมมีข้อแลกเปลี่ยนที่คุณต้องยอม หรือเสี่ยงเพื่อให้ได้มา ปากเสียง เรื่องผิดใจจะได้รับคำอธิบายโดยการกระทำ งดเสี่ยงลาภลอย หาโอกาสทำบุญพระบวชใหม่หรือเครื่องนุ่งห่ม
การงาน พยายามอย่ารับงานนอก หรือยอมทำในสิ่งที่เกินกว่าขอบเขตที่คุณรับผิดชอบจะเดือนร้อน ใครไปช่วยงาน โดนยืมตัวมีลุ้นได้ทำในระยะยาว ที่ทำงานเก่าจะอยากเรียกตัวให้ไปทำงานด้วย คนตกงานต้องเลือก
การเงิน จับจ่ายตามประสงค์ การลงทุนอาจต้องชะลอเอาไว้ก่อน ช่วงนี้ลงกับเรื่องในบ้าน ใช้กับสิ่งจำเป็นในครอบครัว หากจะเก็บออมการลงทุนระยะยาวเกินหนึ่งปีหรือสะสมเงินตราต่างประเทศจะเข้ากับดวงชะตา
ความรัก มีคนมอบความรู้สึกดีๆให้แต่คุณไม่พร้อมจะรับเป็นคนพิเศษ อาจต้องใจร้ายปฏิเสธคนที่เข้ามาจีบ ส่วนคนที่มีคู่แล้วอะไรก็ดูดี เพียงยังไม่เหมาะจะเข้าหาครอบครัวของคนรักหรือเปิดตัวกับทางบ้านจะติดลบ
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
เรื่องเล็กต้องทำจริงจัง เรื่องใหญ่จะได้ขยับขยาย งาน โอกาส เข้ามาหาแต่จะออกตัวแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไป เสื้อผ้าเก่า ของใช้มือสองนำไปบริจาคทำบุญช่วยเสริมดวงการเงินและสุขภาพ
การงาน รับจบ รับปิด อย่าให้เกินกำลัง ช่วงนี้คนในเครื่องแบบหรือสายงานราชการให้คุณค่อนข้างโดดเด่น เหมาะกับการดีลงานด้วยหรือเข้าไปทำธุรกิจใกล้กับสถานที่ราชการ ตกงานได้งานใหม่แต่อาจไกลบ้าน
การเงิน จ่ายเกินเบอร์ ใส่ใจการหมุนเงินสดหรือบัตรเครดิต ระวังคดีความทางแพ่งจะได้หรือเสียแล้วแต่ละคนไป นักลงทุนตลาดอุตสาหกรรม การขนส่ง คมนาคม ค่อนข้างเด่น เลือกเอาตามถนัดตลอดสัปดาห์นี้
ความรัก อย่าตกหลุมรักใครมาเพิ่มหากคุณมีเจ้าของหัวใจแล้ว เพราะคนมาทีหลังจะแพ้คนมาก่อนหากในความสัมพันธ์มีคนราศีพฤษภร่วมด้วย ช่วงนี้เหมาะจะขอแต่งงาน สารภาพความในใจจะไม่โดนปล่อยเบลอ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
สิ่งที่เข้าใจผิดพลาดจะได้รับฟังคำอธิบาย เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องเปิดใจกว้างๆ รับฟังแต่ไม่ตัดสิน แล้วเรื่องรอบตัวจะราบรื่น เป็นช่วงเหมาะกับการแข่งขัน ไปสอบ ไปสมัครงาน หรือเปลี่ยนรถใหม่
การงาน งานล้นมือ ทำเกินเวลาและหาคนช่วยเหลือยาก เพราะไม่ถูกใจ เป็นช่วงเหมาะกับงานในแสงไฟ ไปออดิชั่น แข่งขัน มีลุ้นสมหวัง ทำงานไปเรียนไปค่อนข้างโดดเด่น มนุษย์เงินเดือนจะได้เจ้านายใหม่
การเงิน เรียนรู้การลงทุนใหม่ ในตลาดเดิม หรือได้เอาเงินเก็บมาเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ อะไรทำแล้วดี รักษามาตรฐานไว้ทั้งการลงทุนซื้อขาย แต่จะต้องจ่ายเยอะกับการหาคนเก่งๆเข้ามาช่วยทำธุรกิจ ลาถลอยมีน้อย
ความรัก เพศทางเลือกหรือคนต่างเพศล้วนทำให้ชาวเมถุนใจฟู ตัดสินใจลำบากเพราะคนโสดมีตัวเลือกหรือเป็นตัวเลือกของคนอื่นเสมอในช่วงนี้ เตรียมเซอร์ไพรส์อาจเจอเซอร์ไพรส์กลับ มีลุ้นออกเดตกับคนที่สนใจ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
ความเป็นตัวของตัวเอง เป็นเรื่องดี ความเฉพาะตัวทำให้ชาวกรกฏเป็นที่ต้องการ เป็นที่จับตามองของคนรอบตัว ธุรกิจ ปัญหา สิ่งที่ไม่ไหวต้องยอมแพ้หรือพักไปก่อน ทำบุญสัตว์พิการช่วยหนุนดวงชะตา
การงาน งานนอกสถานที่ดูสดใส ไม่นั่งโต๊ะ ไม่อยู่กับที่ ยิ่งวิ่งคุณยิ่งได้ บริวารมีเรื่องทุกข์ แต่เจ้านายสนับสนุน และคุยกันง่าย ยิ่งถกยิ่งทะเลาะ ชาวกรกฎจะได้ทางเลือกที่ดีเหมาะสมเสมอ ให้งานของตัวเอง
การเงิน จ่ายกับการเปลี่ยนลุค ทั้งตัวเองหรือที่อยู่อาศัย ทิ้งของเก่า ซื้อของใหม่ เสริมโหงวเฮ้งให้เรื่องลุ้น โอกาสต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น นักลงทุนตลอดในและต่างประเทศเลือกตามใจชอบ แต่เน้นตามกระแสเท่านั้น
ความรัก พ่อแม่ คนใกล้ตัวยังไม่ปลื้มหวานใจ พวกเขาอาจมีข่าวลบๆ หรือทีหน้าที่การงานที่ดูไม่มั่นคง คนโสด มักเข้าไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนอื่น เสริมดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์แล้วจะดี
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ดวงชะตามีบททดสอบเข้ามาท้าทายระบบชาวราศีสิงห์ งานเบาลง ภาระมากขึ้น ความรักกำลังมีปัญหา หลายสิ่งจะเข้ามาพร้อมกันในช่วงนี้ถึงสิ้นปี ลาภลอยมาจากศัตรู สิ่งที่ไม่ถนัดไม่ชอบจะสร้างกำไร
การงาน หัวจะปวดกับบริวารและเพื่อนร่วมงาน ความเข้าใจ การตีความคนละทิศทางทำให้งานเดินหน้าได้ค่อนข้างยาก หาเช้ากินค่ำจะได้งานประจำ มนุษย์เงินเดือนเก่งเกินหน้าเจ้านาย โดนอิจฉาเพราะความสามารถ
การเงิน แบ่งใช้แบ่งเก็บตามความเหมาะสม อย่าเปย์ให้คนอื่นเพลิน ให้รางวัลตัวเองบ้าง เชิงธุรกิจการลงทุนเด่นช่วงต้นสัปดาห์และในตลาดของบริการ อาหารและแฟชั่นต่างๆ เก็บออมด้วยทองคำ ทรัพย์สินจะดี
ความรัก มีคนกลับมาหาในวันที่คุณมูฟออนได้แล้ว ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะมีคนใหม่แล้วหรือไม่ คนดสดมีคนหวง แสดงออกว่าชอบโดนการกันซีนคนอื่น ด้านคนมีคู่มีคนเอาใจใส่ แพ้ทางคนสม่ำเสมอ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ความตั้งใจจะมีคลื่นรบกวน คุณจะหลุดโฟกัสจากสิ่งที่ทุ่มเทเพราะมีเรื่องด่วนเข้ามาแทรก มีข่าวดีเรื่องงานหรือการศึกษาที่ทุ่มเทมานาน อาหารเมนูสัตว์ปีก ทำบุญหรือกินบ่อยๆช่วยเสริมดวงการแข่งขัน
การงาน ต้องเอางานที่มีปัญหาของคนอื่นมาร่วมรับผิดชอบ การทำงานกับคนกลุ่มเล็กๆรันงานได้ไว หางานใหม่ยังไม่ถูกใจ เอกสาร สัญญา สิ่งที่รอมานานจะได้ฟังข่าวดี ยศ ตำแหน่งจะได้แบบก้าวกระโดด
การเงิน ขยันเก็บมากกว่าใช้ จำเป็นต้องใจร้ายกับคนอื่นเพราะเซฟตัวเองเอาไว้ก่อน จะได้หมุนทรัพย์สินเป็นเงินสด งานจ๊อบเสริมอาจหายรายได้จะลดลง นักลงทุนต้นสัปดาห์คือเวลาดีๆ ของคุณ
ความรัก คนโสดคิดถึงใครบางคน มักเป็นคนเก่าๆที่ไม่ได้ข่าว ไม่ได้เจอกันมานาน ความรักครั้งใหม่ผู้ใหญ่ คนในบ้านจะสนับสนุนเป็นพิเศษเพราะถูกชะตา คนเคยรักมีข่าวดีหรือทรัพย์สินมาให้โดยไม่คาดคิดมาก่อน
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
พกความมั่นใจออกจากบ้านเยอะๆ มักมีคนพูดให้คุณเสียความรู้สึก จะทำดีหรือไม่ดี มีคนใช้อารมณ์ตัดสินมากกว่าความน่าจะเป็นไป เป็นช่วงเหมาะสมที่จะไปถวายสังฆทานสด เรื่องขัดใจจะเบาบางลง
การงาน อย่าหยุดนิ่ง เจ้าของกิจการหรือมนุษย์เงินเดือนมีการแข่งขันสูงกับคนใกล้ตัว เพื่อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นคู่แข่งเพื่อสร้างผลงานที่ดีกว่าเดิม โยกย้ายงานเหมาะจะกลับที่เดิม เพื่อนร่วมงานหน้าเก่าจะดี
การเงิน ตั้งวินัยในเรื่องต่างๆให้เหมาะสมเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดการเงินของคุณในช่วงนี้ จ่ายเยอะจ่ายพิเศษในเรื่องของการซื้อเวลา ธุรกิจเกี่ยวกับไอที ยารักษาโรค สุขภาพซื้อขายลงทุนคล่องตัว
ความรัก คนที่อยู่นอกสายตาอาจทำให้คุณโดนตก แพ้ทางพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัว หรือความสัมพัน์ที่กำลังจะก่อเกิดจะมีคู่แข่งเข้ามาเป็นสีสัน ใครอ่อนไหวง่ายจะแพ้ในเกมนี้ คนมีคู่แล้ว ระวังคนโกหกปิดบัง
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ต้องทำความเข้าใจกับอะไรใหม่ๆ ยิ่งเรียนรู้เร็ว คุณยิ่งได้เปรียบ การค้า ของที่ผลิตเองขายเอง อาจโดตแบบก้าวกระโดด ตลาดของความเชื่อ สิ่งเคารพจะเติบโตกับชาวพิจิก ตกงานจะได้งานใหม่ปลายปี
การงาน รับปากใครแล้วต้งลวมือทำแม้สิ่งเหล่านั้นจะได้กลับคืนมาไม่เต็มร้อย คนมียศ ตำแหน่งโดนเพ่งเล็งด้วยข่าวลือ ตกที่นั่งลำบากเพราะบริวาร ใครฉายเดี่ยวเบาตัว ให้ระมัดระวังคำพูดกับคนแปลกหน้าให้มาก
การเงิน ได้จากเรื่องเล็กๆ ค้าขายที่ทำด้วยตัวเอง ซื้อมาขายไปค่อนข้างคล่องตัว จ่ายเงินกับของมันต้องมี แต่การแลกเปลี่ยนของสะสม งานอดิเรกต่างๆช่วยสร้างเงินให้ชาวพิจิกได้ อยู่ให้ห่างทองคำกับอสังหาริมทรัพย์
ความรัก เติบโตช้าๆ แต่ใจฟู อยู่ในสถานะคนพิเศษ ที่ยังพอใจในจุดเดิมที่มันเป็นอยู่ จะได้ของฝาก ขนม ที่มีคนขยันเอามาให้ แถมไม่ค่อยเปิดเผยตัว คนมีคู่แล้ว เรื่องเล็กๆมักทำให้ยิ้มได้ทั้งวันเพศทางเลือกมีคนมาชอบ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ต้องอดทนกับสิ่งที่ไม่ถนัด ร่วมรับผิดชอบงานสำคัญ ความลับธุรกิจมีมากอะไรที่เดินตัว เกินกำลังจำเป็นต้องรีบปฏิเสธ การค้าขายดีกับตลาดใกล้ๆตัว ได้ลูกค้าเก่ากลับมา ทำบุญคนพิการสายตาช่วยลดปัญหา
การงาน ต้องอธิบายซ้ำๆ ทบทวนอะไรที่ดูน่าเบื่อ หรือต้องคอยดูแลสอนคนใหม่ๆ ที่เข้ามาทำงานร่วมกัน ผู้ใหญ่จะสนับสนุนคนผิด การลงทุนและลงแรงไปพร้อมกันค่อนข้างดีในทุกธุรกิจ ทดลองงานจะมองที่ใหม่
การเงิน เก็บมากกว่าจ่าย สะสมเงินก้อนเล็กๆน้อยๆ มีลาภลอยมาจากคนต่างถิ่นหรือมีลาภที่อยู่ระหว่างการเดินทาง การทำสัญญาดีช่วงกลางสัปดาห์ เปิดบัญชี ลงทุนทุกประเภท เน้นอิงกระแสไม่สวนทางจะปลอดภัย
ความรัก มีคนทบทวนและกลับมาถามความมั่นใจ โดยเฉพาะคนที่คบกันมาสักระยะหนึ่ง หรือค่อนข้างพร้อมที่จะเตรียมงานมงคลต่างๆ คนโสดเสน่ห์แรงกับคนหม้ายลูกติด มีลุ้นแต่งงานใหม่กับคนเดิม
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
มีเรื่องสนุก หรือข่าวดีให้คุณยิ้มได้ งานและการเรียนหรือการลงทุนต่างๆ ช่วงนี้สำหรับชาวราศีมังกรอยู่ในรูปแบบกระจายตัว เพิ่มโอกาสให้คุณได้อย่างมากในเชิงธุรกิจและเป็นเวลาลองผิดลองถูก
การงาน โยกย้ายไปที่ใหม่ได้รับการต้อนรับค่อนข้างดี มีคนรู้ฝีมือ พวกเขารู้จักคุณอยู่แล้ว ทั้งคนสนิทและไม่สนิทพร้อมจะสนับสนุนการทำงานอย่างดี ค้าขาย ตลาดใหม่ กลุ่มคนเก่าจะเหมาะสม หางานยังต้องรอ
การเงิน เสียทรัพย์เพราะความเจ็บป่วย ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลหรือเรื่องเกี่ยวกับประกันภัย จะได้เงินจากความขยัน ส่วนแบ่งทางการค้าขาย การลงทุนกับคนในครอบครัวโดดเด่น มีลาภลอยจากคนอ่อนวัยกว่า
ความรัก มีคนคิดจริงจัง คบหาเล่นๆ หรือแซวบ่อย เข้าหาบ่อยไม่ได้คิดอะไร ระวังจะมีคนอ้างสิทธิเป็นเจ้าของหัวใจ ใครแต่งงานแล้ว ระวังปากเสียงกับคนในครอบครัว ทั้งญาติผู้ใหญ่ และมักเป็นปัญหาเก่าๆ
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ได้ลองทำสิ่งท้าทาย ช่วงนี้อะไรที่หยุดได้ พักได้ จำเป็นจะต้องปล่อยมือ การลงทุนเพื่อดูแลตัวเองจะเกิดขึ้น เสริมดวงสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการทางร่างกาย คนป่วยติดเตียง ช่วยเสริมอำนาจบารมี
การงาน พ่วงหลายตำแหน่ง เงินเดือนเท่าเดิม เป็นสิ่งดีที่คุณจะได้เรียนรู้งานของคนรอบๆตัว หากมีคนชวนโยกย้ายไปทำงานด้วยชั่วคราวให้เก็บเอาไว้พิจารณา เหมาะจะติดต่อราชการ หรือองค์กรคู่ค้าธุรกิจต่างๆ
การเงิน ติดลบเพราะการลงทุนบางเรื่อง แม้ล้มบนฟูกแต่ไว้วางใจสิ่งรอบตัวไม่ค่อยได้ มีโอกาสได้ส่วนแบ่งเรื่องโชคลาภที่มาจากคนอื่น การลงทุนในประเทศโดดเด่น ทองคำ สังหาริมทรัพย์ซื้อขายคล่องตัว
ความรัก ติดลบเพราะโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่า งาน เงินไม่ค่อยสัมพันธ์กัน แต่มีเรื่องยิ้มๆที่ดีต่อใจมากๆ จะได้แรงสนับสนุนทุนทรัพย์ในการทำสิ่งที่อยากทำ คนรักจะดันหลังและให้คำปรึกษาที่น่าสนใจ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ความผิดพลาดทำให้ชาวราศีมีนเติบโต ขยันปรับและแก้ไข อะไรๆ ก็เดินหน้าต่อ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ แต่เป็นสัปดาห์ที่คุณจะรักษาและประคับประคองเรื่องเดิมให้ดี อย่าออกจากบ้านยามวิกาล
การงาน ทุ่มแรงมากกว่าใคร ตื่นเช้านอนดึกเพื่องานคุณภาพ การทำงานกับคนหมุ่มากต้องใจเย็นแม้พวกเขาจะผิดต้องรอจังหวะอธิบาย รวมถึงธุรกิจคุณอาจต้องยอมให้เจ้านายเป็นผู้ผิดพลาดเพื่อเขาจะฟังคนรอบตัว
การเงิน รายรับดีขึ้น จากเคยนิ่ง ฝืด จะเริ่มคล่องตัว มีแนวโน้มที่ดีแต่ห้ามเทหมดหน้าตักกับการชอปปิ้งหรือกับของที่อยากมี คนต่างแดน ทรัพย์สินทางไกลจะเข้ากระเป๋า การลงทุนท้ายสัปดาห์และสวนกระแสจะดี
ความรัก มีคนคิดถึงแต่คนโสดห้ามใจอ่อนรีเทิร์น คนที่เข้ามาใหม่เพิ่มคะแนนพิเศาได้หากเป็นคนอายุน้อยกว่า ด้านคนมีคู่แล้ว ค่อนข้างราบรื่น แต่ไม่เหมาะจะลงนามเอกสารร่วมกับคนรักในระยะนี้ค่อนข้างติดลบ
