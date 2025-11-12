เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
จะได้ทำงานกับคนที่เคยผ่านงานร่วมกันมาแล้วอีกครั้ง เพื่อนร่วมงาน ทีมที่รู้ใจ คนสนิทจะโคจรมาในวาระพิเศษ คนในเครื่องแบบ มีคนสนับสนุนเป็นคนที่ไว้ใจคุณมากๆ ตกงานลุ้นงานใหม่ใกล้บ้าน แต่เงินเดือนไม่แรง ใช้จ่ายอะไรอย่าลืมให้รางวัลตัวเอง ทำบุญกับบริวารเสริมดวงการเงินและเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจได้อย่างดี สุขภาพของคนสูงวัยต่างเพศในครอบครัวมีดวงไม่สบายหรืออาการทรุด
คนรู้ใจอาจเป็นคนนอกสายตาที่คุณพึ่งรู้สึกดีด้วย หรือหันไปมองพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้ ดูทรงไปก่อน เพราะมีคนพูดน้อยแสดงออกไม่เก่งอาจทำให้ชาววันอาทิตย์ไม่มั่นใจ ด้านคนมีคู่ ขยันทะเลาะ ง้อเก่ง งอนบ่อยสลับไปเป็นสีสันในความสัมพันธ์ได้อย่างดี
คนเกิดวันจันทร์
ความตั้งใจ ไฟในกาเรียนการทำงานจะก่อเกิด งานดองสิ่งทีนั่งทำมาหลายวันยังไม่สำเร็จ ใกล้ถึงเวลาออกตัวและทำให้เรียบร้อย วันนี้เหมาะสมจะสะสางงานเก่า การเงินใช้จ่ายแบบประคับประคอง ลงทุนต่อยอดเดิม หรือสะสมเป็นสิ่งของ อสังหาริมทรัพย์ซ่อมแซม ซื้อขาย ช่วยเสริมดวงชะตา ธุรกิจยา สุขภาพ เชิงการแพทย์ เครื่องนุ่งห่ม โดดเด่นกับชาววันจันทร์ โรคประจำตัวจะกำเริบ ตกงานวันนี้ยังว่างอยู่
แต่มีของแถมเป็นเรื่องความรัก สอบตก ตกงาน พลาดในสิ่งที่ลุ้น หากคุณโสดดวงความรักจะสดใส ด้านคนอยากรีเทิร์นไปหาแฟนเก่าหรือคนหม้ายอยากคุยกับคนที่เคยคบหากันช่วงท้ายสัปดาห์นี้คือเวลาของคุณ เพศทางเลือกมีคนสารภาพรักปุบปับตั้งตัวไม่ค่อยทัน
คนเกิดวันอังคาร
อยู่ให้ห่างการเจรจา คุณต้องมีคนกลางจึงจะเหมาะสม อย่าเดินหน้าชนทุกเรื่องจะพังมากกว่าปัง มนุษย์เงินเดือนขัดใจกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานและต้องพยายามเก็บทรง การค้ามีปัญหาเรื่องบริวารหรือเหตุที่บริวารเป็นคนก่อเอาไว้ ใช้จ่ายสบายๆ ลงทุนหรือเก็บออมเลือกเอาตามสะดวก หนี้สินไม่ค่อยลด ขยันผ่อนมากกว่าซื้อเงินสด ยานพาหนะให้โชคลาภลอย สุขภาพออฟฟิศซินโดรมยังอยู่กับตัว
อาจตกหลุมรักในเวลาไม่เหมาะสม หรือชอบคนที่มีเจ้าของแล้ว แถมถอนตัวค่อนข้างยาก รักออนไลน์จะเปลี่ยนหน้าคนคุย เดตสำคัญจะโดนเลื่อน สถานะแฟนอาจรักๆ เลิกๆ งอนเก่ง ง้อไม่เก่ง ใครบางคนกำลังต้องการพื้นที่ส่วนตัว หรือเลิกราแม้ไม่ได้มีคนใหม่
คนเกิดวันพุธ
เรื่องเข้าใจผิด สิ่งที่ทำพลาดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ชาววันพุธจะได้โอกาสครั้งที่สองที่ไม่ควรพลาด งาน ธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มขยับขยาย จากทำงานคนเดียวจะเริ่มมีลูกน้อง เพื่อนร่วมงานมากขึ้น มนุษย์เงินเดือนมีเรื่องไม่สบายใจแต่อีกไม่นานมันจะเบาบางลง อย่าคิดมาก การใช้จ่ายเอาแต่พอกินพอใช้ วันนี้ต้องมองข้ามการลงทุนใหญ่ หรือการใช้เครดิตของตัวเองเพื่อคนอื่นอย่าใจดีกับคนสนิท
คนรู้ใจจะเปลี่ยนหน้า คนรอบตัวจะเริ่มถามถึงคนเก่าทักทายคนใหม่ ใครมีคนคุยเยอะๆ อาจต้องระวังตัวให้มาก คู่รักจะพาคุณไปเปิดตัวกับครอบครัว หรือวางแผนครอบครัวที่จริงจังมากยิ่งขึ้น คนที่โสด อยู่ใกล้ใครหวั่นไหวง่าย และมักเจอคนที่มีคู่แล้ว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานจะโดนเท มีคนผิดสัญญา เปลี่ยนใจหรือวางเอาไว้เพื่อไปใส่ใจเรื่องอื่นที่สำคัญ เรื่องฉุกเฉินต้องใช้เงินด่วน ระวังหมุนเงินไม่ทัน วันนี้อย่าตกปากรับคำในเรื่องที่ไม่ถนัดไม่มั่นใจ งานประจำเดินหน้าตามปกติ แต่มีจังหวะสะดุดกับจ๊อบเสริม ที่หายไปเพราะคู่แข่งคนใหม่ นักลงทุนจังหวะของคุณคือช่วงบ่ายไปแล้ว ตกงานจะได้งานใหม่ แต่อาจอยู่ไม่นาน ระวังความเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจ
คนรักเก่าๆ คนคุ้นชินจะลับมาคุยกัน อยู่ในของเขตของเพื่อนมากกว่าหวังรีเทิร์นและพวกคุณจะสามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่อง ไว้ใจกันได้ดี จะได้ทรัพย์สินจากคนรัก หรือครอบครัวจะให้เป็นสินสมรส บ้างได้ต้อนรับหลาน หรือเขยสะใภ้หน้าใหม่ คนโสดเสน่ห์แรง
คนเกิดวันศุกร์
มักมีคนมาถาม มาคุย ปรึกษาเรื่องต่างๆ รับฟัง ช่วยเหลือตามเหมาะสมแต่อย่าตัดสิน คนธรรมดาจะได้อยู่ในแสงไฟจับงานสำคัญที่ทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าเรื่องตนเอง เจ้านายเก่า ที่ทำงานเดิม ไม่จำเป็นอย่าดีลหรือข้องเกี่ยว คุณจะเสียเปรียบมากๆ มีโอกาสวางแผนเรียนต่อ แต่ไม่มีดวงไปเรียนไกลบ้าน การเงินลงทุนต่อยอดหรือเก็บระยะยาวดีกับดวงชะตา อยู่ให้ห่างทองคำ สุขภาพวันนี้ไม่น่ากังวลใจ
ส่วนเรื่องความรักคนใกล้ตัวจะสนับสนุน เชียร์ให้รักชอบคนที่หมายปองแต่ดูเหมือนเส้นทางความรักนั้นไม่ง่าย ยังต้องรอเวลาอีกสักพักหนึ่ง ด้านคนมีคู่แล้ว ความเข้าใจผิด คู่แทรกที่มีเข้ามาทั้งสองฝ่าย มาจากรักเก่าหรือคนพิเศษในอดีต แต่ไม่ต้องกังวลใจ
คนเกิดวันเสาร์
ความถนัด งานที่ชอบ ท้าทาย จะได้ลงมือทำ อาจต้องลุยคนเดียวเพราะบริวารสนับสนุนคุณได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เรียนด้วยทำงานไปด้วย หรือทำหลาสิ่ง อาจต้องวางบางเรื่องลงเสียก่อน มนุษย์เงินเดือนข่าวดีที่เฝ้ารอกำลังมา โบนัส ตำแหน่งให้มีให้ลุ้น ค้าขายทำเลนอกกระแส กลุ่มลูกค้าไม่คุ้นเคยจะสร้างผลกำไร ลงทุนดีกับตลาดของอาหาร บริการ และไอที สุขภาพเน้นเฝ้าระวังโดยรวมสบายๆ
งอนใครอยู่อย่าโกรธกันนาน ถึงเวลาออกตัวไปง้อเผ้าหมายคืนดีบ้างแล้ว วันนี้โอกาสแจ่มๆ อย่าให้เลยอาทิตย์ตกดินจะดีที่สุด ส่วนคนโสด มีคนคุย มีคนพิเศษ แต่คุณยังไม่ขยับสถานะเป็นคบหาแม้ว่าทางบ้านและคนรอบตัวจะยอมรับแล้วก็ตาม
