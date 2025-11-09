เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
จะได้เพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ที่เก่งมากๆ เป็นคนเด่นดังหรือมีศักยภาพสูง จะได้เรียนรู้จากพวกเขาและอาจทำงานเข้าขากันดีในอนาคต แม้ว่าเริ่มต้นอาจไม่สวยนัก ที่ทำงานเดิมเรียกหา ปัญหาเก่าๆ ในการทำงานกำลังจะกลับมา แบกร่างป่วยไปทำงาน อย่าตกลงเรื่องตัวเลขจะเดือดร้อน การใช้จ่ายวันนี้ควบคุมได้ค่อนข้างดีมาก การลงทุนตามกระแสและตามใจตัวเอง ทำบุญคนไร้บ้านเสริมดวงการเงิน
อย่าทุ่มเทมากนัก เว้นระยะห่างพอเหมาะความสัมพันธ์เดินหน้าต่อได้แบบชิลๆ มีคนเสียใจเพราะเรื่องโกหกปิดบัง ความลับ การคบซ้อนกำลังจะหงายการ์ดตอนจบ คนลุ้นทายาทใหม่ในบ้านจะสมหวังในไม่ช้า หรือเพศทางเลือกเหมาะสมจะคุยกันเรื่องบุตรบุญธรรม
คนเกิดวันจันทร์
มีโฟกัสชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่อยากดำเนินการ ไม่จำเป็นต้องฟังเสียงคนส่วนมาก แต่ให้เลือกที่ตัวเองตั้งใจเท่านั้น ไม่ใช่การออกตัวเพื่อแข่งขันกับตัวเอง แต่ชาววันจันทร์จะมองการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม งานประจำเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมงานแต่งานเหมือนเก่า ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จะได้ต่อยอดคิดเรื่องใหม่มากระตุ้นการเงินที่หมุนเวียนให้ดีขึ้น สุขภาพระบบทางเดินหายใจอาจมีปัญหา งดเสี่ยงลาภลอย
ความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบาง มีคนโสดแบบไม่ทันตั้งตัว โดนเทแบบไม่ได้เตรียมใจ หรือคนโสดอาจมีคนแอบอ้างว่าคุณเป็นคนพิเศษ จะมีปัญหาหากคุณเป็นคนในแสงไฟ คนเคยรักจะกลับมาคุยกันเพราะธุระบางอย่าง ตกงานมีลุ้นงานใหม่ใกล้ตัว
คนเกิดวันอังคาร
คนผิดหวัง พลาดโอกาสต้องรีบปรับตัว ยังมีทางเลือกสำรองให้คุณลองสนาม จะได้งานใหม่ที่ไม่ตรงสายตัวเอง หรือตลาดธุรกิจที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลัก การเงินใช้แบบประคับประคอง อาจต้องยืมเพื่อหมุน เพิ่มสภาพคล่องด้วยเครดิตมากกว่าเงินสด นักลงทุนจังหวะอยู่ในตลาดใกล้ตัวและสิ่งที่คุณถนัดเป็นทุนเดิม หน้าจอรูปวิวภูเขาช่วยเรียกทรัพย์ สุขภาพระบบน้ำในตัว ระบบสืบพันธ์ ดูแลใกล้ชิด
ถึงเวลาจัดตารางเวลาให้คนรักหรือครอบครัว มีคนงอนรอให้ง้อ รักที่เลิกรายังไม่มูฟออนแบบหมดใจ พยายามสืบข่าวคนที่ชอบหรือคนเคยรักจากคนสนิทของพวกเขา ใครมีคู่อยู่แล้ว หาเวลาทานข้าวด้วยกันบ่อยๆ หรือทำอาหารให้คนในบ้านกิน ช่วยเสริมดวงความเลิฟได้ดี
คนเกิดวันพุธ
อย่าไว้ใจคนสนิท อย่าวางใจมิตรที่รู้จักกันมานาน วันนี้ชาววันพุธมากด้วยแรงกดดัน และความลับที่ต้องช่วยปิดบัง คนธรรมดา จะได้ยืนในแสงไฟ เป็นที่สนใจของคนรอบด้าน เป็นจังหวะที่จะกอบโกยงานและสร้างความมั่นคง แต่การเงินมักรั่วไหลเพราะความใจอ่อนให้คนอื่นหยิบยืม ระวังคำพูดที่คนอื่นจะดีความผิด ของหายไม่ได้คืน สุขภาพวันนี้เจ็บป่วยบ้างตามฤดูกาล แต่โชคดีมีจาคนอายุน้อยกว่า
โดนเพ่งเล็งเรื่องหัวใจ เปิดตัวหรือสบายใจกับการปกปิดเป็นเรื่องชิลๆ ระวังคำหวานหูชวนเสียทรัพย์เพราะเสน่หา อินเลิฟมีคู่แข่งแต่ยังไม่เปิดเผยตัว ส่วนคนแต่งงานแล้ว หลายสิ่งในบ้านอย่าปล่อยให้คนรักดูแลคนเดียว บุตรหลานมีข่าวดีให้หายเหนื่อย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นทุกข์เพราะเพื่อน การทะเลาะกันแม้จะดูรุนแรงแต่ช่วยปรับให้งาน หรือเป้าหมายที่ทำร่วมกันของคนส่วนมากนั้นดียิ่งขึ้น ทำบุญด้วยอาหารเมนูเส้นและสัตว์ปีก ช่วยเสริมดวงการแข่งขัน ตกงานลุ้นงานใหม่จากคู่แข่งของที่ทำงานเดิม ยานพาหนะจะได้ซ่อม ไม่เหมาะจะซื้อของใหม่ทดแทน ใครซ่อมบ้านช่วงนี้อาจมีลาภลอย ข่าวดีจากแดนไกลเป็นของขวัญ ทำบุญห่มผ้าพระประธานในโบสถ์ เสริมคนสนับสนุน
ผู้ใหญ่จะเปิดทางให้ความรัก อยากคบหาจะได้เรียนรู้กันมากขึ้น แต่คนที่แยกกันอยู่อาจแยกย้ายกันไปมากกว่ารีเทิร์น หย่าร้าง ไม่จบง่ายๆมีคนเล่นตัวไม่ยอมเลิก ไม่ยอมไปตามนัดหมาย เพศทางเลือก คนดีๆ อยู่ใกล้ตัวแต่คุณมักมองไปไกลสายตา หรือมีปัญหาคู่ซ้อน
คนเกิดวันศุกร์
ต้องรับรู้ปัญหาของบริวาร มีโชคมาจากผู้คน ที่อายุไล่ๆ กัน จะได้โต้รุ่งโหมขยันทำงาน ใครเรียนไปด้วยทำงานด้วย งานชุกเรียนหนัก ระวังปากเสียงกับคนใกล้ตัวเอาไว้บ้างจะดี การเจรจาต่างๆ เหมาะสมจะมีคนกลาง ยังไม่เหมาะจะเดินทางไกล แต่มักไม่ค่อยได้อยู่กับที่ จ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาหรือเพื่อต่อยอดธุรกิจของเดิม มีลุ้นโอนเปลี่ยนเจ้าของรับมอบทรัพย์สินหรือส่งต่อให้คนเหมาะสม
ความรักมักมาพร้อมการงานใหม่ การเรียนใหม่ ที่คุณต้องโฟกัสแต่อาจไขว้เขวเพราะเรื่องเล็กๆ อย่างความหัวใจ จะใจฟูเพราะมีคนส่งของมาให้บ่อยๆ พวกเขาไม่ค่อยแสดงออก เสน่ห์แรงเป็นพิเศษกับคนมีตำหนิมาก่อน คนมีคู่ มีคนน้อยใจเหวี่ยงบ่อย และรอให้ง้ออยู่
คนเกิดวันเสาร์
เน้นการลุยเป็นทีม ทั้งสนิท คนแปลกหน้าคู่แข่ง ศัตรู ต้องจับมือกันทำงานหรือสร้างกระแสที่ดีกว่า เปราะบางเรื่องคำพูด แต่ลงมือทำให้เห็นผล ความเป็นมืออาชีพและทางการทำให้คนอาวุโสน้อยได้รับการยอมรับ หางานใหม่ ดีลเรื่องสำคัญพยายามให้จบภายในวันนี้ สัมภาษณ์ คุยกันทีจะมีลุ้นมาก การเงินจ่ายมากกว่าเรื่องส่วนตัว แต่เป็นภาระจำเป็น จะได้เงินก้อนจากเรื่องที่ไม่ได้คิดมาก่อน
ความมั่นใจต้องต่อยอดด้วยความสม่ำเสมอ คนบ้างาน จะมีคนตกหลุมรัก สายฮอตเนิร์ดมีเสน่ห์เป็นพิเศษ อย่าให้ความรักที่อยู่ในที่ทำงานมีปัญหา สถานะหัวใจคนโสดไม่ได้ว่างแม้ไม่มีใครแต่แอบประทับใจคนใกล้ๆ ตัว จะมีคนชวนไปเที่ยว ชวนออกเดตให้ยิ้มแก้มปริ
