เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 8 - 14 พ.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
เปิดตัวให้ไว ออกตัวก่อนคนอื่นมักได้เปรียบและสมหวัง ชาวราศีเมษห้ามแผ่วในทุกสิ่งที่คุณกำลังทำ มิเช่นนั้นคนมาทีหลังและคู่แข่งจะแซงหน้า ธุรกิจ ตลาดของคุณอยู่กับคนต่างถิ่น มีโชคสัตว์สองเท้า
การงาน ต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ถนัด พ่วงตำแหน่งของเพื่อนแต่เงินเดือนเท่าเดิม เป็นสัปดาห์ที่งานด่วนขยันเข้า สิ่งท้าทายเข้ามาทดสอบและส่งผลต่อการก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ ฟรีแลนซ์แก้งานด่วน ปั่นงานเดิมวุ่นทั้งวัน
การเงิน ได้ส่วนแบ่งจากการแนะนำ ความคิดเห็นจะมีค่า งานที่ใช้ไอเดีย ความคิดและวาจา โดดเด่น มีโอกาสหมุนทรัพย์สินเป็นเงินสด การใช้จ่ายอยู่กับเรื่องจำเป็นมากกว่าตามใจ ทองคำให้คุณ
ความรัก โดนจับคู่แต่คุย หรือรู้จักกันแล้วสบายใจ คนโสดจะมีเพื่อนใหม่ที่คุยได้ทุกเรื่อง ด้านคนมีคู่สิ่งที่ไม่คาดหวังจากคนรัก นั้นดีต่อใจเสมอ ใครมีทายาทอยู่แล้วอาจมีลุ้นสมาชิกใหม่เข้าบ้านเพิ่มเติมในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
มีคนเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกำลังขัดสน ติดขัด ชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่มักมาในช่วงเวลาท้ายๆ ให้ลุ้นเสมอ ที่อยู่อาศัยให้คุณ เรื่องติดขัด ไม่สบายใจ ทำบุญกับคนพิการทางร่างกายหรือคนป่วยติดเตียงจะดี
การงาน โอกาสอาจมาพร้อมเรื่องแอบแฝงทั้งเงินและผลประโยชน์ ชาวพฤษภอาจต้องยอมเสียเปรียบเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้า คนธรรมดาจะใส่เครื่องแบบ ติดต่อราชการราบรื่น สายวิชาชีพระวังคดีความ
การเงิน ลุ้นอะไรจะสมหวังแต่ไม่ใช่ยอดหรือจำนวนที่คุณคาดหวัง ของเก่า สินค้า ของเก็บค้างสต็อกจะขายออก กำไร เงินเข้ากระเป๋ามักมาจากเรื่องนอกสายตา การลงทุนตลาดเครื่องดื่ม การขนส่ง การแพทย์โดดเด่น
ความรัก ถึงเวลาเวลาแผนเรื่องหัวใจ คนโสดเริ่มเดินเกมเข้าหา บ้างหาเรื่องคุยเก้อๆ แต่ใจฟู ส่วนคนมีคู่ เตรียมสร้างครอบครัว แต่งงาน วางแผนชีวิต ระยะยาวกำลังจะเกิดขึ้นพร้อมทายาทป้ายแดงในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
มีความลับ ในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ หรือยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะรับรู้เรื่องเหล่านั้น ที่อยู่อาศัยได้ซ่อมแซม อย่าให้ระบบไฟมีปัญหา โอกาสและการสนับสนุนจะหายไปด้วยเช่นกัน สุขภาพหัวใจ สายตาต้องระวัง
การงาน ดีลลับ งานนอกรอบ การทำงานกับคนแปลกหน้า เข้าหาคนไม่รู้จัก ดีกับชาวเมถุน ระวังคนขโมยไอเดียหรือพยายามลอกเลียนแบบ ธุรกิจมีลุ้นขยายแต่แผนการใหม่ๆ เตรียมตัวได้ ออกตัววีคหน้าไปแล้ว
การเงิน จ่ายมากรับมาก เก็บออมได้บางส่วน ทำบุญเกี่ยวกับพระบวชใหม่ช่วยปรับดวงการเงินเพิ่มสภาพคล่อง จ่ายเงินให้ความเชื่อ ธุรกิจสตาร์ทอัพของชาวเมถุนโดดเด่น เสี่ยงโชคสวนทางธุรกิจสวนกระแสจะดี
ความรัก มีคนเข้าหาแต่ไม่ได้สนใจ คุณมองใครคนโสดยังต้องลุ้นต่อไป แต่มีคนแอบรักคนหม้าย หรือรุ่นพี่ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศทำให้การออกจากบ้านแต่ละวันมีสีสัน คนแต่งงานแล้วชื่นมื่นแต่งอนกันเก่ง
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
ลงตัวเพราะการยอมถอยคนละก้าว ทั้งเรื่องส่วนตัวและงาน ไปได้ดีแต่ต้องยอมปล่อยวางเสียก่อน จะได้ไปร่วมงานมงคล หรืองานสีดำ หากไปจะโชคดี ระวังการเดินทางหรืออยากจากบ้านยามวิกาล
การงาน หวงผลงานเป็นหลัก อย่าปล่อยทุกอย่างให้บริวารดำเนินการ ขยันตรวจสอบและมีหลักฐานเสมอ มีดวงย้ายงานเพราะเจ้านายรัก เจ้าของกิจการและฟรีแลนซ์ลูกค้าเก่าที่เคยหายหน้ากำลังจะกลับมาหา
การเงิน เงินก้อนเก็บมิดชิด การใช้จ่ายรายวันเน้นการบริหารเงินสด อย่าใจอ่อนให้ยืมเงิน การลงทุนกับคนสนิทดำเนินการตามเหมาะสม จะได้วุ่นวายกับสิ่งของแทนเงินสด ของมีมูลค่าสูง ซื้อขายจะได้กำไร
ความรัก ได้เวลาเปิดตัวกับผู้ใหญ่ เข้าตามตรอกออกตามประตู ทุกอย่างไปได้สวย เขยสะใภ้ใหม่ของบ้านจะนำโชคสู่ครอบครัว คนโสดความผิดหวังครั้งเก่าทำให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นอีกครั้ง เสริมเสน่ห์ทำบุญด้วยน้ำดื่ม
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
จะได้กระทบไหล่คนมีชื่อเสียง ใครได้ทำงานกับคนเหล่านี้ เรียนรู้ให้มาก เป็นผู้ตามที่ดี มีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดหรือถึงเวลาตั้งโต๊ะแถลงข่าว ทำความเข้าใจกับคนส่วนใหญ่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
การงาน สะดุดเล็กน้อยเพราะเรื่องของงบ เงินทุน หรือมาไม่ถึง มาช้า แต่โดยรวมรันงานต่อได้ดี งานประจำปรับเปลี่ยนหน้าเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายคนใหม่ ฟรีแลนซ์ คู่แข่งกำลังจะแซงหน้าและโดนล้วงความลับ
การเงิน มีเงินเก็บออมได้บางส่วน ยังไม่เหมาะจะลงทุนก้อนโต แต่กระจายตัว ต่อยอดเรื่องเดิมหรือเก็บระยะยาวเหมาะสมกับดวงชะตา อะไรที่ลุ้นโชคลาภลอย มักมีส่วนแบ่ง ได้ไม่เต็มจำนวน ทองคำติดลบ
ความรัก คนที่ทะเลาะกันบ่อยๆ ไม่ถูกชะตา พูดจาไม่เข้าหู อาจเป็นคนที่เข้าในคนโสดมากที่สุด แต่ยังไม่พร้อมจะเรียกความความรัก ส่วนคนมีคู่ หาเวลาคุยกัน อย่าให้ข้ามสัปดาห์ มีคนเลิกราฝ่ายเดียว ไม่ยอมจบ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
เรื่องที่เข้ามากระทบทำให้ชาวราศีกันย์เข้มแข็ง เป็นช่วงวันที่คุณจะเดินหน้าทำสิ่งที่ค้าง วางเอาไว้นานแล้ว การค้าต้องเกาะตลาดสำคัญ สุขภาพใส่ใจเวลานอนและการพักผ่อน งดการเสี่ยงลาภลอย
การงาน อุปสรรคอยู่กับคนที่มีเจ้านาย ความคิดเห็นแตกต่าง โดนปัดตกงานไม่เดิน จำเป็นต้องเข้าพรรคพวกเพื่อความราบรื่น จะได้งานใหม่ทั้งที่ไม่ได้อยากโยกย้าย คนตกงาน หยิบจับอะไรย่อมได้เงินดีกว่างานประจำ
การเงิน เน้นการลงทุนเพื่อตัวเอง หรือเลือกสิ่งที่ถนัดและสนใจ สังหาริมทรัพย์เหมาะกับการเก็บออม บ้าน ที่ดิน จะมีปัญหา การลงทุนจังหวะอยู่ต้นสัปดาห์ ธุรกรรมการเงินปลายสัปดาห์เหมาะลงนามหรือทำสัญญา
ความรัก โดดเด่นกับคนโสดเพื่อนเพียบ แอบเหงาๆ แต่ไม่มีใครอินเลิฟ คนมีคดีความหัวใจ ข้อตกลงอาจต้องยอมเสียเปรียบเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณคาดหวัง แล้วคนเคยรักถึงจะยอมปล่อยมือ คนมีคู่ราบรื่นดี
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
โดนปิดบัง มีความลับอยู่รอบตัว งานเน้นแก้ไขปรับปรุง เรื่องในครอบครัวจะได้รวมญาติช่วยกันแก้ไขปัญหา สุขภาพได้วางแผนเพื่อรับษาโรคใหม่ๆ อย่างจริงจัง โชคลาภมาจากคนอายุน้อยใกล้ตัว
การงาน โดนใส่ร้าย เรื่องเข้าใจผิดทำให้เสียเปรียบ ข่าวลือ เกมนอกรอบทำให้ธุรกิจหรืองานที่ทำติดลบ มนุษย์เงินเดือน คนอยากย้ายยังไม่สมหวัง ที่เก่าจะลดเครดิตคุณ งานบริการให้ระวังคดีความ
การเงิน จะได้เงินลับๆ งานเสริม ยามว่าง งานอดิเรกอาจทำให้คุณวางแผนเปลี่ยนอาชีพในวันข้างหน้า ได้มรดก ส่วนแบ่งจากครอบครัว หรือการค้างานขายต่างๆ เก็บออมด้วยสิ่งของหรือเงินต่างถิ่นจะปลอดภัย
ความรัก เป็นสัปดาห์สบายๆ ของคนโสด จะคนใหม่หรือเก่า คุยได้ไม่ติด แต่อาจมีคนหม้ายลูกติดมาชอบ ส่วนคนมีคู่ คนรักช่วยเหลือธุระของคุณมากขึ้น ย้ายไปอยู่ร่วมกันหรือบ้านจะได้ต้อนรับญาติผู้ใหญ่
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความผิดพลาดเป็นบทเรียนและนำไปต่อยอดได้ การเรียน ตำแหน่ง ความก้าวหน้าช่วงนี้จนสิ้นปีชาวพิจิกต้องสู้ด้วยตัวเอง หวังพึ่งพาใครไม่ได้ มีงานสีดำให้ไปร่วม ทำบุญสังฆทานช่วยเสริมดวงแข่งขัน
การงาน เน้นการเข้าร่วม ไม่ต้องสำคัญ แม้งานคุณต้องฉายเดี่ยว แต่การรวมกลุ่มเพื่อสร้างทีมที่ดียังจำเป็น ความลับอย่าให้รั่ว สายราชการผู้ใหญ่อาจข้ามหน้า รุ่นน้องจะแซงรุ่นพี่ มีดวงตกงานแบบสมัครใจ
การเงิน อาจต้องยืม หรือหมุนเงินเก็บมาเพิ่มสภาพคล่อง รายรับเข้ามาไม่ค่อยตรงเวลา ได้กำไรจากลูกค้าที่ไม่คาดคิด จ่ายเยอะกับเรื่องประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และเกี่ยวกับการซ่อมที่อยู่อาศัย
ความรัก คนโสดโดนปัดตกตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันดี ข่าวลือทั้งจริงเท็จมีผลต่อการเริ่มต้นใหม่ คนมีคู่ป้ายแดงความรัก ทำให้เฮงกว่าคนอื่น ทั้งคู่จิ้น คู่จริง คู่เพื่อน ไม่ว่าสถานะไหน ทำงานร่วมกันบ่อยๆ จะโชคดี
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ยานพาหนะให้โชค โดยเฉพาะรถคันเก่า คันเดิม เส้นทางการเดินทางที่ใช้ประจำ มีโอกาสที่ดีแม้จะดูน่าเบื่อ สุขภาพคนอายุน้อยในบ้านต้องใส่ใจ เน้นการกินอาหารเมนูสัตว์น้ำบ่อยๆ กระตุ้นการเงินรับทรัพย์
การงาน บ่นไปทำไปแต่ไม่เหมาะจะลาออก ความกดดันในออฟฟิศ พ้นสัปดาห์นี้ไปแล้วจะดียิ่งขึ้น มีการกลับมาทำงานร่วมกันของทีมที่คุ้นเคย ทำงานนอกสถานที่คุณอาจพลาดเรื่องสำคัญในออฟฟิศ
การเงิน เหมาะจะเข้าหุ้น คู่ค้า คนวัยไล่ๆ กัน ธุรกิจทางบ้าน ใช้บ้านเป็นออฟฟิศ กิจการครอบครัว ให้เงินดีแม้จะดูน่าเบื่อในสายตา นักลงทุน กระแสเชิงงานอดิเรก หรือตลาดเกี่ยวกับอาหารบริการ เข้าทางดวงชะตา
ความรัก จะได้พบเจอคนที่ชอบอะไรคล้ายกัน แต่ดูให้ดีมีทั้งโสดและไม่โสดเข้ามาโยนหินถามทางให้ว้าวุ่นใจ ส่วนคนมีคู่อย่าไว้ใจคนรักมาก พวกเขาเสน่ห์แรงและมักมีคนเข้ามาตีสนิท หึงหวงบ้างเป็นการดีต่อใจ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
อยากทำอะไรต้องมีคนกลางคอยประสาน ลุยคนเดียว เข้าหาตรงๆชาวราศีมังกรจะไม่สำเร็จ เป็นช่วงเหมาะจะทำความสะอาดบริเวณบันไดบ้านบ่อยๆ เสริมดวงการแข่งขันและการเงินให้เข้ามาหา
การงาน เป็นช่วงรับจบหลายปัญหา แต่อย่าตัดสินใจแทนคนตำแหน่งสูงกว่า เจ้านายไม่ปลื้มแต่บริวารดันหลัง มีโอกาสได้ทุนหรือเรียนต่อจากที่ทำงาน ค้าขายช่วงนี้ซื้อมาขายไปโดดเด่นกว่าผลิตด้วยตัวเอง
การเงิน มีวาระการเก็บสะสมเงิน ต้องใช้เงินเยอะในวันหน้ารีบเก็บในช่วงนี้ ใครออมระยะยาวยังปลอดภัย จังหวะลงทุนอยู่กลางสัปดาห์ แต่เทขายได้ตลอดเวลา พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีโดดเด่นเชิงลงทุนและธุรกิจ
ความรัก เก็บมานานได้เวลาบอกไปตรงๆ หากคุณช้า ปล่อยเวลา คนมาทีหลังจะแซงหน้า คุณจะผิดหวังจากสิ่งที่เฝ้ารอ ส่วนคนมีแฟน ทางบ้านอาจยังไม่เปิดใจ มือที่สามเพียงมโนไปเอง มีข่าวดีจากคนรักให้เป็นปลื้ม
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
คนเงียบมานานถึงเวลาแสดงออก ต้องพูดเพื่อผลประโยชน์ที่ควรได้รับและการมีตัวตน เป็นช่วงเวลาทบทวนตัวเองมากกว่าเจอผู้คน สัญญาการจ้างงาน จะมีคนเปลี่ยน มีการฉีกสัญญาเกิดขึ้น
การงาน คุณอาจเป็นม้ามืดที่อยู่นอกสายตาคนอื่น ความสำเร็จอย่าดีใจเกินไป ยังมีเรื่องจุกจิกให้คุณตามแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน เน้นการทำงาน เจรจา แบบทางการ โต๊ะทำงาน ห้องประชุมคือทำเลที่ดี
การเงิน เหมาะจะเปิดเบอร์โทรศัพท์ เปิดบัญชี ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นรับทรัพย์ สิ่งที่เคยขาดทุนอาจพลิกเกมกลับมาให้กำไรที่ดี นักธุรกิจระวังความแน่นอน ข่าว กระแส คุณต้องหมุนตัวให้ทัน
ความรัก เปย์ให้คนรัก และดูแลครอบครัวมากขึ้น คนโสดจะได้เก็บเงินไว้จีบคนที่ใส่ใจ รักออนไลน์ มีคนเสียน้ำตาโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความไว้วางใจปลอมๆ เพศทางเลือกมีคนกลับมาง้อในวันที่มูฟออนแล้ว
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
เรื่องเข้าใจผิด อาจกลายเป็นสิ่งที่ดีกับชาวราศีมีน ธุรกิจอาจต้องพัก ช่วงนี้ใส่ใจสุขภาพของตัวเองเป็นสำคัญ จะได้เงินจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการเดินทางไกล งดเสี่ยงลาภลอย
การงาน มีคนกลับมาง้อให้ทำงาน ได้เวลาเล่นตัวหรือคิดค่าแรงที่พึงพอใจและเลือกนายจ้าง มนุษย์เงินเดือนทำที่เก่าดีกว่าที่ใหม่ คนคุ้นเคยจะทำให้งานสำเร็จโดยง่าย คนวุฒิสูง คุณกำลังจะก้าวแซงหน้ารุ่นพี่
การเงิน รับรู้เงินลับ เงินนอกระบบของคนรอบตัว ธุรกิจสีเทา และความเชื่อโดดเด่นในการทำกำไร เงินเข้ามามักมีที่ไปเสมอ เก็บออมเป็นเงินสดหรือสิ่งของได้ทั้งนั้น อย่าลงทุนกับเพื่อนจะเสียมิตรและเสียทรัพย์
ความรัก มีคนอายุน้อยตีสนิท คนโสดอาจตั้งตัวไม่ทันเพราะมีคนให้ฐานะเป็นคนพิเศษ ด้านคนมีคู่มีบททดสอบให้ร่วมกันฝ่าฟัน อาจมีคนดีเกินสเป็กและดึงดูดใจให้ตกหลุมรัก ระยะทางไกลมีคนมาเซอร์ไพรส์
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **