เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
บางสิ่งกำลังคิดวนไปวนมา หาทางออกไปได้ แถมคำแนะนำของคนรอบตัวชวนให้สับสน มากกว่าเข้ามาสนับสนุนการตัดสินใจ งานสิ่งเดิมๆ นั้นดีอยู่แล้ว แต่คำพูด การออกความคิดเห็นทำให้ลังเล อยากย้ายงานยังไม่มีโอกาส การเข้าหาผู้ใหญ่มักมีเรื่องอื่นให้ใส่ใจ การเงินหยิบใช้ตามคิด การลงทุนเด่นในตลาดในประเทศและธุรกิจระยะสั้นๆ ตามกระแส รวมทั้งการขนส่ง เข้ากับดวงชะตา
คนรักมีดวงไม่สบาย จะโสดหรือมีคู่ คุณจะได้เยี่ยมไข้ ดูแลคนพิเศษอย่างใกล้ชิด หากกำลังลุ้นรักครั้งใหม่ คุณผ่านการคัดกรองจากคนสนิทของเป้าหมายได้สบายๆ การแต่งงานปุบปับ จดทะเบียนสมรสหรือเป็นพ่อแม่ป้ายแดงอาจเกิดขึ้นในไม่ช้านี้
คนเกิดวันจันทร์
เคร่งครัดระเบียบ กำหนดการ เวลานัดหมาย คุณจะไม่พลาดหรือมีจุดบิดให้คู่แข่งโจมตีได้ค่อนข้างน้อย งานประจำถึงเวลาลุ้นโปรโมทตำแหน่งใหม่ แม้จะมีคู่แข่งแต่ถือว่าสูสี งานที่ทำเพื่อคนส่วนมากระวังข้อผิดพลาดในเชิงการสื่อสารและประสานงาน เน้นการติดต่องานแบบไม่พบหน้าจะสมหวัง การใช้จ่ายดึงเงินสดเท่าที่จำเป็นเชิงการลงทุนอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับบริการ อาหาร หรือเคมีภัณฑ์เป็นหลัง
สุขใจเพราะอยู่ใกล้ใครสักคน คนโสดอินเลิฟแต่พยายามเก็บทรง แม้เป้าหมายจะรู้บ้างแต่พวกเขาอยากดูปฏิกิริยาของคุณ อยากรู้จักคุณมากกว่าที่เป็นอยู่ ด้านคนมีคู่แล้ว การหลงลืมเรื่องเล็กๆ มักสร้างปากเสียง และการงอนระยะยาว อกหักอาการดีขึ้น
คนเกิดวันอังคาร
มีคนใส่ร้าย มีเรื่องที่ไม่เข้าใจ ปรับตัวยากกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ปลายสัปดาห์นี้ สิ่งที่พยายามหลบเลี่ยงมาตลอดอาจเกิดขึ้น ตั้งรับกับเรื่องปุบปับแก้ปัญหา งาน การโยกย้ายชั่วคราว ไปช่วยงาน ดูงาน โดดเด่นในดวงชะตา ฟรีแลนซ์จะมีลูกค้าประจำ การทำสัญญาการจ้าง การซื้อขายต่างๆ ราบรื่นดี จะได้หมุนทรัพย์สินให้เป็นเงินสด สุขภาพวันนี้ระบบน้ำในตัว หัวใจ ความดันโลหิตไม่ค่อยน่าไว้วางใจนัก
มักเจอคนปากกับใจไปคนละทาง อย่าคิดเยอะ คำพูดของคนพิเศษมักทำให้ผิดหวัง หรืองอนแล้วไม่มีคนมาง้อ คนในเครื่องแบบเสน่ห์แรง แต่ให้ระวังคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาตีสนิทจะนำปัญหาคู่แทรกเข้ามาด้วย เพศทางเลือกการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้น
คนเกิดวันพุธ
มีเรื่องวุ่นๆ ให้ทำทั้งวัน งานหลัก งานเสริม คำสั่งพิเศษและสารพัดหน้าที่ที่แบกรับอยู่นั้น จะโถมเข้ามาพร้อมกัน บริวารจะขายเจ้านาย แต่เป็นจังหวะที่คุณจะวางแผนงานในปีหน้าหรือเตรียมส่งมอบตำแหน่งต่างๆ จ๊อบเสริม งานจร มักทำให้ชาววันพุธเปลี่ยนใจอยากทำงานเหล่านั้นประจำหรือเปลี่ยนสายงานในช่วงปีหน้าซึ่งค่อนข้างดีกับดวงชะตา การเงินคุมได้ดี แต่ไม่เหมาะจะเสี่ยงโชค
ความรู้สึกดีๆ มีคนคิดเหมือนกัน แต่ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าเปิดประเด็นคุยก่อน ข่าวลือ ทำให้คนโสดได้เปรียบในเกมความรัก หรือมีคนเข้ามาสารภาพความในใจแบบไม่ทันตั้งตัว สถานะคบหาอาจอึดอัดเพราะการคาดหวังของคนรอบข้าง อย่าใจอ่อนเพราะเห็นใครร้องไห้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
แรงกดดันทำให้คุณต้องทำตามความต้องการของตนอื่นมากกว่าสิ่งที่วางแผนเอาไว้ ปลายสัปดาห์จะได้ว้าวุ่นกับอสังหาริมทรัพย์ ซ่อมแซม ซื้อขาย แต่หากเป็นธุรกิจเช่า ค่อนข้างราบรื่น งานประจำ โดนทาบทามให้ทำจ๊อบเสริม เน้นลงแรงมากกว่าลงเงินจะปลอดภัย มีคนช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินบางส่วน การลงทุนเด่นช่วงเช้า นักเสี่ยงโชคต้องเล่นสวนกระแสหรือตามสิ่งเก่าๆ ที่ซื้อไว้นานแล้ว
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีทั้งคนโสดและคนมีคู่ วัยเรียนและทำงานคนที่เข้ามาทำให้ใจฟูจะช่วยสนับสนุน ให้เรื่องรอบตัวดีขึ้นตามไปด้วย คนโสดจะลังเลกับคนที่สนิทใจแต่พวกเขาเหล่านั้นมีปัญหาเก่าที่ยังสะสางไม่ลงตัว เพศทางเลือกเผื่อใจกับการอกหัก
คนเกิดวันศุกร์
ยิ่งหนีเหมือนยิ่งพบ ไม่อยากได้หรือลงมือทำสิ่งใดจะมีคนนำมาให้ถึงที่ งานแบ่งรับแบ่งสู้ การเป็นคนกลางของคนหลายฝ่ายท้าทายและมากด้วยแรงกดดัน พยายามนำเสนองาน ทำงาน ด้วยตัวเอง บริวารให้พวกเขาช่วยสนับสนุนบางส่วนแล้วจะได้คุณภาพ งานประจำอาจลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ สุขภาพวันนี้ใส่ใจระบบทางเดินหายใจ การเจ็บป่วยอาจติดต่อมาจากคนใกล้ตัวมากๆ
มีลาภลอยเป็นของปลอบใจ ความรักอาจไม่สมหวังแต่คนหม้าย คนโสด มีลาภลอยที่ไม่ได้ตั้งใจเสี่ยงโชคเป็นรางวัล ส่วนคนมีคู่ สิ่งที่เข้าใจผิดมานานจะได้รับการอธิบาย อยู่กินก่อนแต่ง มีโอกาสขยับขยายสร้างครอบครัว รักเก่าอยากรีเทิร์นกลับมาหาแม้มีคนใหม่ที่ดีกว่า
คนเกิดวันเสาร์
ตามคนอื่น ไม่ต้องรีบ ไม่ใช่วันที่คุณเฉิดฉายในการทำงานหรือรันธุรกิจ แต่เป็นเรื่องของจังหวะในชีวิตเสียมากกว่า หยิบจับอะไรลงมือทำเอง ลุยด้วยตัวคนเดียวเหนื่อย อดนอน กดดันแต่คุณกำลังจะผ่านพ้น อดทนอีกไม่นานนัก ตกงานลุ้นงานใหม่เงินเดือนน้อยแต่สบายใจ การเงินจ่าย เก็บไม่อยู่ และอยู่กับเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ มีคนยื่นงานโอกาสที่ไม่อยากรับ อยู่ให้ห่างคนในเครื่องแบบ
เสริมดวงความรักตลอดวันนี้และช่วงปลายสัปดาห์ด้วยการทำบุญด้วยผลไม้และขนมหวาน สถานะโสดจะโดนจับคู่ คุณอาจคุยกับคนที่โดนแนะนำให้รู้จักสบายใจมากกว่าใคร คนหม้าย หากมีคดีความความรัก ใจเย็นๆ คุณต้องยอมเสียเปรียบเพื่อให้เรื่องจบลง
