เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่ไม่เข้าใจต้องถาม ต้องเข้าหาคนมีความรู้ประสบการณ์มากกว่าอย่าปล่อยให้ข้ามวันงานหรือการเรียนอาจมีปัญหาในระยะยาวได้ ระยะทาง การเดินทางไปมาส่งผลดีกับการทำงานรวมทั้งคนต่างชาติ การเงินแบ่งใช้แบ่งเก็บคุณไม่จำเป็นต้องควักจ่ายทุกเรื่องที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ จะได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์ที่เคยมีปัญหามาก่อน สุขภาพโรคทางเดินหายใจต้องระมัดระวัง
คนโสดจะแพ้ทางคนสม่ำเสมอ แม้นอกสเป็กไม่ตรงปกที่ตั้งไว้แต่ดีต่อใจมากๆ อาจต้องเว้นระยะห่างเรื่องความสัมพันธ์หากคุณอยู่ในวัยเรียน คนมีคู่ระวังคนเข้าใจผิดทำให้กระทบกับคนรักและความสัมพันธ์ของคนอื่น
คนเกิดวันจันทร์
อย่าให้คนอื่นมองในแง่ลบ เป็นวันดีๆ ที่คุณจะหาทำเลหรือจังหวะให้ตัวเองในการแสดงศักยภาพที่มีอยู่ สิ่งค้างมานานจะได้เดินหน้าสานต่อ เจ้านายอายุน้อยหรือริวารอายุมากเป็นกำลังช่วยเหลือได้อย่างดี จะเกี่ยวข้องกับคนมีสี การใช้จ่ายขยันยิ่งได้ จ๊อบที่ไม่คาดคิดจะหล่นลงหน้าตัก แต่ให้ระวังผลประโยชน์ที่เสียสมดุล มักโดนเอาเปรียบอยู่เล็กน้อยแต่พอให้อภัย สุขภาพจิตใจวิตกกังวล คิดเยอะ
ไม่มีอะไรในความจริง คุณแค่กังวล มโนเก่งไปเองเท่านั้น เพราะคนรักหรือตัวคุณเองมีคนเข้ามาติดพันเยอะ เพศทางเลือก มีคนล็อกมงเลือกคุณ ลองให้โอกาสพวกเขาก็ไม่เสียหาย คนอยากเลิกรา ถามใจตัวเองดีๆ
คนเกิดวันอังคาร
อย่าลังเลกับโอกาสที่ต้องออกไปเดินหาเอง มีคนปิดกั้น อาจไม่ใช่วันของคุณ มีลุ้นได้เปลี่ยนหรือควบตำแหน่งเพิ่มในที่ทำงานเดิม และดีกว่าโยกย้ายไปที่อื่น คำพูดมีคนเชื่อถือดังนั้นอย่าเปลี่ยนใจบ่อยเรื่องดีๆ จะกลายเป็นลบ การเดินทางทิศใต้ ตะวันตกจะโชคดี ระบบการเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง ภาระมาก ต้องแบ่งจ่ายมากกว่าทุ่มเงินก้อน เชิงการลงทุนเด่นในตลาดต่างแดน ขอพรอะไรไว้ต้องแก้บน
หากคนโสดชอบใครให้คนใกล้ตัวช่วยสแกนตรวจสอบจะเพิ่มความมั่นใจ ด้านคนมีแฟนระวังอย่าให้คนรักยืมเงิน ของมีค่าแทนใจมีคนทำหาย หาไม่เจอเป็นกังวล ธุรกรรมที่ลงนามร่วมกันดีตลอดวัน คนเก่าๆ จะกลับมาขอโอกาส
คนเกิดวันพุธ
ไม่เหมาะจะทำงานแนวหน้า สายสนับสนุน คนเบื้องหลังโดดเด่นราบรื่นมากกว่า พูดให้น้อยแล้วจะได้เปรียบ เจ้านายเรียกหาเพราะเรื่องด่วน ทำงานมียศตำแหน่งเจ้านายจะช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่คุณไม่คาดคิด การค้ากำไรที่ได้มาเหมาะจะต่อทุนเดิม ดีลธุรกิจต้องรอจังหวะอย่าตกลงในวันนี้ หมุนเงินอาจติดขัด จ่ายไม่ครบ หมุนไม่ทัน ทองคำ สิ่งของแทนเงินสดจะดีกับดวงชะตา มีโชคจากคนใกล้ตัว
บริวารจะช่วยเหลือเรื่องความรัก คนเก่าอยากกลับมา คนใหม่อยากขอโอกาส ไม่ต้องบริหารเสน่ห์ แต่เหมาะจะบริหารเวลาให้รถไฟไม่ชนกัน คนอยู่ไกลบ้านหากโสดมีลุ้นพบคนน่าสนใจ แต่หากมีคู่แล้วระวังรักซ้อนจะก่อเกิด
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ลุ้นกับเรื่องของคนใกล้ตัว มีข่าวดี หรืองานมงคลให้ร่วมชื่นชมยินดี ตำแหน่งที่ไม่ได้ลุ้นจะได้ลองทำ หยิบจับงานนอกเรื่องเดิม คนในเครื่องแบบลุ้นย้ายไกลบ้าน เจ้าองกิจการเสียลูกน้องเพราะขัดใจ ความสามารถยังไม่ถึงเวลาปล่อยของ การเงินจัดระเบียบใหม่อาจมีคนช่วยดูแลจัดการเพิ่มขึ้น เป็นช่วงเหมาะสมจะเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สิน โอนให้คนอื่นหรือรับมอบมาครอบครอง
คนข้างกายมีข้อคิดและกำลังใจให้ อย่าหัวร้อนเหวี่ยงคนรักเพราะเรื่องนอกบ้าน มีปากเสียงจะมีจากเรื่องเล็กๆ คนรักเก่าจะมาขอยืมเงินหรือสิ่งมีราคา บ้างมาอ้างสิทธิที่พวกเขาควรจะได้ คนโสดคนคุยแล้วสบายใจอาจมีหลายคน
คนเกิดวันศุกร์
รับจบเรื่องเดือดร้อนของคนใกล้ๆ ตัว จะได้พัก หยุดงาน ลาป่วย ลาพักร้อนเพื่อให้เวลากับตัวเอง ธุรกิจเดินเกมตามหลังคนอื่นและจะแซงในไม่ช้า งานประจำติดขัดเพราะคนกันซีนคู่แข่งคือคนร่วมองค์กร คนวุฒิสูงที่ทำงานอาจให้ตำแหน่งเพิ่ม การเงินติดลบเพราะรายจ่ายฉุกเฉิน ใช้จ่ายสบายๆ กับเรื่องรายวัน ลุ้นโชคแบบสวนทางมีลุ้นสมหวัง สุขภาพระวังแพ้ยา หรือการรักษายังไม่ถูกจุด
ปรับดวงความรักด้วยการทำบุญด้วยอาหารและน้ำดื่ม คาวหวานพร้อมดอกไม้หอมอย่าให้ขาด ลดปากเสียงในบ้านพร้อมเพิ่มความมั่นใจให้กับคนโสดให้ชัดเจน จะได้ข่าวเกี่ยวกับคนรักเก่า หรืองานมงคลของพวกเขา
คนเกิดวันเสาร์
ความปังอยู่ใกล้ตัว มีชาววันเสาร์เป็นม้ามืด คลื่นลูกใหม่ในหลายวงการ สิ่งที่เคยโดนปฏิเสธ หรืออยู่นอกสายตาคนอื่นกำลังจะมีคุณค่า ฟรีแลนซ์มีแนวโน้มจะได้เปลี่ยนเป็นทำงานประจำหรือเซ็นสัญญาระยะยาว ศัตรูต้องจับมือกันชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหา อาหารเมนูสัตว์สี่เท้ากินบ่อยๆ จะดีช่วยหนุนการเงินลื่นไหลและการเจรจาที่คล่องตัว เสริมดวงสุขภาพทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยติดเตียงจะเหมาะสม
มีคนแสดงอาการให้คุณเห็นว่าชอบ คนโสดแอบปลื้มใจเบาๆ เพราะใครคนนั้นมักเป็นคนนอกสายตาของคุณ ด้านคนมีคู่นัดเดตปุบปับ ได้ใช้เวลากับคนพิเศษ ใครบางคนวางแผนจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่กับใครคนเดิม
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **