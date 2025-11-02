เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความสบายใจทำให้คุณชาววันอาทิตย์ทำอะไรคล่องตัว มันอาจไม่ถูกใจคนอื่นแต่วันนี้ดีต่อใจตนเอง งานหาใหม่อาจได้ในสิ่งที่ไม่ชอบแต่รายรับหายเหนื่อย ค้าขายกิจการใครวางแผนล่วงหน้า ดีลได้แต่ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ สุขภาพเสียเงินซ่อมแซมดูแลตัวเอง ไม่จำเป็นอย่าเดินทางไกล เชิงการลงทุน ตลอดวันเลือกเอาที่ตนเองสนใจจริงๆ อย่ากระจายตัวและทองคำกับเงินต่างชาติไว้ใจไม่ได้
คนงอนต้องรีบง้อ ใครโกรธกันอย่านานเพราะมักมีเรื่องหรือคนใหม่ๆ เข้ามาแทรกแซง คนโสดจะมีคนที่คล้ายคนเดิม คนเก่าที่ร้างราไปนาน ทำให้ตกหลุมรักอีกครั้งได้แม้ไม่ค่อยมั่นใจ รักออนไลน์ติดลบหรือคนมีคู่อาจทะเลาะกันเพราะไม่ยอมตอบแชท ไม่โทรกลับ
คนเกิดวันจันทร์
มักมีคนชวนทำบุญ แร่ทำบุญต่างๆ รับได้ตามเหมาะสม จะได้ร่วมงานมงคลใหญ่ การค้าต้นสัปดาห์คึกคักกับกลุ่มตลาดหรือสินค้าที่อยู่นอกสายตาคนอื่น งานประจำปากเสียงเรื่องขัดใจในที่ทำงานมีค่อนข้างบ่อย นักลงทุนระมัดระวังทิศทางที่ดูดีแต่มากด้วยอุปสรรค คนในบ้านจะไม่สบาย จะมีโชคลาภจากคนพิการ ทำบุญเกี่ยวกับคนไร้บ้านช่วยลดอุปสรรคในดวงให้เบาบาง
หาเช้ากินค่ำ คนว่างงาน มนุษย์ฟรีแลนซ์มีดวงพบรักครั้งใหม่ อยู่เฉยๆ มีคนมาตกหลุมรัก แต่หากมีคู่ให้ระวังเสน่ห์ที่แรงเกินเบอร์ทำพิษให้คนในครอบครัวทะเลาะกัน เป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะขอความรัก แจกการ์ด จดทะเบียนสมรส รักเก่าไม่รีเทิร์น รอใครอยู่มูฟออนดีกว่า
คนเกิดวันอังคาร
โดนเข้าใจผิดบ่อยๆ ข่าวดีหรือร้าย ไว้วางใจไม่ได้ มักมีคนชอบกระซิบข่าวปลอมหรือพยายามพูดให้คนแตกคอกัน งานประจำเปลี่ยนนายเพื่อนเพื่อนร่วมงาน ดีลอะไรไว้อาจโดนเท ยกเลิกนัดหมาย ฉีกสัญญา ใครทำงานที่บ้าน หรือดูแลกิจการครอบครัวได้เปรียบ นักลงทุนจังหวะของคุณอยู่ในช่วงบ่าย สุขภาพเกี่ยวกับระบบน้ำในตัวหรือความดันโลหิตอาจมีปัญหา ฝันร้ายจะโชคดี ตกงานมีลุ้นงานใหม่ปุบปับ
ทำอะไรมักโดนคนรักจับตามอง พวกเขาอาจไม่มั่นใจความมั่นคง เพราะช่วงนี้มีคนเข้ามาหา ตีสนิทจนเป็นกังวล เพศทางเลือก มีคนตามง้อ หรือแอบมองคุณในระยะประชิด เสียทรงบ่อยจนจับทางได้ เสริมเสน่ห์ปรับดวงครอบครัว ทำบุญคนชราแล้วจะเป็นมงคล
คนเกิดวันพุธ
ตำแหน่งอาจเลื่อนปุบปับ งานภาระมากเพราะคนใกล้ตัวพยายามโยนเรื่องมาให้ร่วมรับรู้และรับผิดชอบ มนุษย์เงินเดือนเหนื่อยใจกับเจ้านายคนใหม่ ปรับจูนเข้าหากันยังไม่ค่อยได้ ฟรีแลนซ์คึกคักกับงานที่เคยมีปัญหามาจากที่อื่น เปลี่ยนกระเป่าสตางค์ ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ช่วงนี้ ช่วยเสริมดวงคนรักเมตตาและการแข่งขันให้มีลุ้นมากยิ่งขึ้น ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม อาสนสงฆ์เรื่องติดลบจะพลิกดวง
คนเคยรักจะให้คุณ แม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้รีเทิร์น แต่พวกเขาจะนำงาน เงิน โอกาส หรือช่วยเหลือคุณในระยะไกล คนโสดมีคนทำให้ใจฟูแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะเรียกว่าความรัก คนมีคู่ดูแลกันดี แต่มีเรื่องเหนื่อยๆ ให้ช่วยคนรักแก้ไขปัญหาวุ่นๆ ไปทั้งวัน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานเก่าจะกลับมา โดยเฉพาะสิ่งที่เคยถูกตัดหน้า แย่งโอกาส มันจะโคจรกลับมาหาชาววันพฤหัสบดีแบบไม่ทันตั้งตัว รับผิดชอบงานแทนเจ้านาย หัวหน้า ลูกน้อง คู่ค้า คุย ทำงาน ดีลงานนอกรอบ นอกสถานที่มีโอกาสสำเร็จและได้เปรียบสูง นักลงทุนระวังจังหวะการซื้อขายวิ่งตามกระแสมากอาจติดลบ เข้าหุ้นลงทุนกับคนสนิทปลอดภัยแต่ธุรกิจในบ้านอาจยังไม่ปังนัก สุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อจะบาดเจ็บ
มีโชคลาภลอยให้กับคนโดนเท คนโสด เปิดตัวคนรักปังตลอดสัปดาห์ คนในแสงไฟการเปิดตัวความสัมพันธ์ทำให้คุณเฮงเรื่องงาน โอกาสจะเข้ามาหา หรือทำงานร่วมกับคนรักแม้ทะเลาะกันบ่อยแต่ได้งานได้ความสำเร็จ ไม่เหมาะจะขอความรัก อกหักยังต้องดูแลตัวเอง
คนเกิดวันศุกร์
มีเรื่องเข้าใจผิดที่อาจส่งผลต่อความไว้วางใจหรือแบ่งพรรคพวกในที่ทำงาน ตั้งหน้าจอมือถือด้วยรูปวิวทะเล น้ำตก ทะเลสาบช่วยเสริมดวงการแข่งขัน เจรจาอะไรต้องมีคนกลางไกล่เกลี่ย เงินดีกับงานและกลุ่มลูกค้าระยะไกล อย่าให้ใต้โต๊ะ มุมทำงานรก งานจะติดขัด นักลงทุน ถึงเวลาใส่ใจธุรกิจส่วนตัว หรือการรีแบรนด์สินค้า เดินทางทิศใต้ ชาร์ตโทรศัพท์ทิศใต้ แล้วจะโชคดี
สุขภาพของคนรักอาจไม่ปัง มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการลุ้นทายาทคนใหม่ คนโสดมีคนมีตำหนิมาตกหลุมรัก หรือคนที่เคยมีข่าวความสัมพันธ์ค่อนข้างมาก ต้องคิดให้ดี ดวงความรักอาจได้แต่งงานกับใครคนเก่า คนโปรดที่กลับมาเจอกันอีกครั้งก็เป็นได้
คนเกิดวันเสาร์
คนใกล้ตัวช่วยเหลือคุณได้ดี ป้าข้างบ้าน เพื่อนรั้วติดกัน สหายต่างแผนกแต่หน่วยงานเดียวกัน สายงานเดียวกัน จะทำงานร่วมและช่วยเหลือกันดีมากๆ ช่องทางแบบไม่พบหน้า เน้นออนไลน์ทำให้ชาววันเสาร์ได้เปรียบ คดีความจะมีทิศทางที่ดี มีคนช่วยเหลือ ได้เงินจากผู้ใหญ่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนสูงอายุ และตลาดเกี่ยวกับความเชื่อหรือศาสนา สุขภาพระบบทางเดินหายใจอาจมีปัญหา
คนอยู่เฉยๆอาจมีความรัก มีคนพยายามเข้ามา หรืออยากรู้สถานภาพของชาววันเสาร์ หากแอบรัก คุณจะต้องเปิดเผยเพราะมีคู่แข่งใกล้ตัวมากๆ รักต่างถิ่น คนต่างแดนชื่นมื่น ดีกว่ามองคนใกล้ตัว แต่คนที่ห่างกันนานๆอาจจะแยกย้ายกันไปเริ่มต้นใหม่มากกว่ารีเทิร์น
