เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 1 - 7 พ.ย. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
สิ่งที่ตั้งใจกำลังจะเกิดผล แต่มักมีเหตุให้คุณไม่ได้ทำตามสิ่งเหล่านั้น การทำงานของคนอื่นจะมากระทบเรื่องส่วนตัวของคุณ หรือเกี่ยวร่างแหไปด้วยกับสิ่งที่เป็นเรื่องลบ และต้องตามแก้ข่าวแก้ตัว
การงาน เหนื่อยหนักพักไม่ได้ มักมีเรื่องนอกวาระปกติให้คุณออกแรงบริหารจัดการ ลูกน้องอาจต้องรับงานแทนเจ้านาย คิดตัดสินใจแทน คนอยากลาออกจะโดนรั้งตัวเอาไว้ ฟรีแลนซ์ระวังโดนโกงและเอาเปรียบ
การเงิน ความสามารถจะเรียกเงินได้ ยิ่งทำยิ่งได้แต่ต้องระวังการโดนเอาเปรียบหน้างาน ให้ทำเยอะกว่าค่าแรง การลงทุนและธุรกรรมสำคัญให้ดำเนินการต้นสัปดาห์จะดี อสังหาริมทรัพย์ติดลบ ทองคำไว้ใจยาก
ความรัก อย่าระแวงคนใกล้ตัว คนโสดไว้ใจคนที่อยู่รายล้อมได้ มีคนหวังผลประโยชน์มากกว่ารักจริงจัง ด้านคนมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องการกำลังใจ มีเรื่องนอยด์ๆทำให้ไม่มีรอยยิ้ม ขยันง้อเอาไว้เป็นดีที่สุด
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ความสามารถโดดเด่นแต่ยังโดนกันซีน เจ้านายไม่ค่อยปลื้มทำอะไรโดนปฏิเสธ เชิงการแข่งขันยังต้องตามคนอื่นในตลาดในสนามเดียวกัน แต่มีโชคลาภลอยมาจากบริวาร คนในบ้านจะไม่สบายทรุดหนัก
การงาน แบ่งกระจายงาน อย่าแบกทุกเรื่องไว้จะไม่สำเร็จสักสิ่ง ช่วงนี้วางแผนตารางตัวเองให้พร้อม คุณกำลังจะได้ทำงานสำคัญ หรือสะสางเรื่องยุ่งๆ ในออฟฟิศ ยศ ตำแหน่งจะได้รับแบบไม่ทันตั้งตัว
การเงิน ใช้เงินกับของมันต้องมี แนวทางการลงทุนอยู่กับเรื่องสวนกระแส หรือตลาดขนาดเล็ก อยู่ให้ห่างเรื่องของพลังงาน อาหาร งานบริการ แต่โดดเด่นในเรื่องการสื่อสารและการลงทุนในตลาดดิจิทัล
ความรัก อยู่ก่อนแต่ง จะมีข่าวดี แม้ไม่ได้ลุ้น ลูกหรือหลานคนใหม่กำลังจะเข้ามาสู่ครอบครัว ใครผิดหวังบ่อยๆ การมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านจะนำพาความรักดีๆ ให้คุณด้วยเช่นกัน รักต่างวัยอาจได้กลับเป็นโสด
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
อย่าปล่อยให้เรื่องรอบตัวเดินเกมของมันเอง ใส่ใจ ตรวจสอบบ่อยๆ จะไม่โดนความผิด เรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได้ แต่คุณสามารถไหว้พระขอพรให้สบายใจได้ งดการออกจากบ้านยามวิกาลจะดี
การงาน เสียเปรียบเชิงธุรกิจ แต่ได้มิตรภาพดีๆ ในระยะยาว ทั้งเพื่อนร่วมงานและคู่ค้าที่คุ้นเคย งานของคนมียศ ตำแหน่ง ไม่ค่อยได้พัก หัวหน้า เจ้านายป้ายแดง ลูกน้องไว้ใจแต่ผู้บริหารสูงกว่ายังเฝ้าอยู่ในสายตา
การเงิน มีโอกาสต่อรองเรื่องค่าแรง ค่าจ้าง งานบางอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการ แต่ใส่ใจการวางมัดจำหรือจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งจะปลอดภัย นักลงทุนตลาดของพลังงานทดแทน และการลงทุนต่างแดนสดใส
ความรัก เชื่อคำพูดของใครไม่ค่อยได้ อุปสรรคช่วงนี้อยู่ที่ใจของตัวเองที่ไว้วางใจมากเกินไป อกหักอาการดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนคนมีคู่ อาจถึงเวลาเปิดตัวกับครอบครัว มีคนกำลังจะพบรักเพราะงานใหม่ๆ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
อยู่กับบ้าน อยู่นิ่งๆ เป็นเซฟโซนและเป็นเวลาทบทวนเรื่องต่างๆ ความรักในสิ่งที่ทำอาจต้องวางเอาไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ชาวกรกฎมักเจอสิ่งที่จำเป็น เรื่องที่ใช่มากกว่าเรื่องที่ชอบเสมอ
การงาน มีโอกาสเล็กๆให้เริ่มต้นใหม่ รักษามาตรฐานการทำงาน และไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องแบ่งปันให้กับคนอื่น เน้นพัฒนาตัวเองเป็นสำคัญ มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือโยกย้ายงานไกลกว่าที่เก่า
การเงิน จ่ายกับการโยกย้าย เปลี่ยนแปลง ธุรกิจที่ต้องมองฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ การลงทุนเพื่อพัฒนาเรื่องของตนเอง ได้โชคลาภจากคนวัยเดียวกัน ซื้อขายเรื่องสำคัญเน้นดำเนินการกลางสัปดาห์จะเป็นมงคล
ความรัก คนอินเลิฟจะดีขึ้น อะไรที่เคยขี้เกียจ เบื้อโลกอาจลุกขึ้นมาขยันเพราะกำลังใจดี เพศทางเลือกมีคนเข้ามาชอบแต่ไม่ตรงใจ ส่วนคนมีแฟนอยู่แล้ว สิ่งที่เคยร่วมสร้างกันมากำลังจะเกิดผล ง้อใครช่วงนี้สำเร็จ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
คนไกลตัวแต่สนิทกันจะคุยกันรู้เรื่อง สิ่งใดที่ทำ ไม่จำเป็นต้องบอกทุกคน หรือพูดทุกอย่าง ความลับทำให้คุณได้เปรียบ ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชค เพราะทุกอย่างที่ได้มามักมาจากความสำเร็จที่ตั้งใจเป็นสำคัญ
การงาน ทดลอง เปลี่ยนวิธีใหม่ พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ความเฉพาะตัวทำให้คุณอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ เรื่องเข้าใจผิดในที่ทำงานจะส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์ ค้าขาย ทำเลเก่า ลูกค้ากลุ่มเดิมจะได้รันงานด้วยกันอีกครั้ง
การเงิน ระวังของมีค่า กระเป่าสตางค์ หรือของใช้สำคัญหาย มีรายจ่ายกับการซื้อของทดแทนของเดิม นักลงทุนตลาดเล็กต้องจับ ตลาดใหญ่ต้องตาม ภาระการเงินอยู่กับการซื้อของใช้เงินผ่อน เสี่ยงโชตมีได้มีเสีย
ความรัก รู้ใจตัวเองต้องรีบออกตัว การหึงหวงคนที่แคร์ต่อหน้าคนอื่นบ้างทำให้ชาวราศีสิงห์มีเสน่ห์ มีลุ้นออกเดตกับคนที่ไม่คาดคิดและดีต่อใจ ส่วนคนมีคู่อะไรๆ ก็แฟน อย่าขัดใจ สิ่งที่พวกเขาเลือกนั้นดีอยู่แล้ว
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ความตั้งใจจะโดนมองข้าม หลายสิ่งต้องปรับจูนใหม่ จะได้ลงมือทำสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะทำได้ ทำบุญด้วยหลอดไฟ เทียนไข ค่าน้ำไฟวัดช่วยเสริมดวงเรื่องโอกาสและการแข่งขันให้ราบรื่น
การงาน มีดวงได้งานหรือลาออกปุบปับ แม้งานเหล่านั้นจะดูมั่นคงแต่คุณไว้ใจใครไม่ได้ งานที่ไม่อยู่กับที่คึกคัก งานชุกลูกค้าดีแม้เหนื่อยแต่คุณสนุกกับความท้าทายเหล่านั้น ตกงานจะได้งานใหม่ไม่คุ้นเคย
การเงิน ใช้เงินเก่ง เทกับเรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือจ่ายค่ายานพาหนะ รายจ่ายเกินที่ตั้งไว้ ด้านการลงทุนอยู่กับตลาดเดิม คุ้นเคย อย่าข้องเกี่ยวกับทองคำเป็นดี ทำบุญคนไร้บ้านกระตุ้นโชคเรียกทรัพย์
ความรัก อยู่ในโหมดเฟรนด์โซน และอาจต้องแอบผิดหวังเพราะมีคนแซงหน้า รักต่างวัยติดลบ แต่วัยเดียวกันคุยกันรู้เรื่องดี ส่วนคนมีคู่แล้ว ปากเสียงมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง โดยรวมราบรื่นน่าอิจฉา
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทำให้คุณตัดสินใจลำบาก หรือทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวมีปัญหา สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องและระบบทางเดินหายใจต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จะได้ลาภจากคนสูงวัยต่างเพศ
การงาน จัดมุมทำงานหรือโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ ช่วงนี้ความทางการ แต่งตัวดี และตรงต่อเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานของชาวราศีตุลย์ อข่งขันกับตัวเองในเชิงการพัฒนาแล้วจะสมหวัง ตกงานยังพัก
การเงิน แบ่งเงินใช้และเก็บ แต่บางส่วนอาจหาไม่ทันคุณต้องหมุนเครดิตส่วนตัวออกมาใช้จ่ายชั่วคราว จะได้เงินจากคดีความ การทำงานพิเศษ อสังหาริมทรัพย์ได้ทุ่มเงินดูแลปรับปรุง ซื้อขายยอมขาดทุนเล็กน้อย
ความรัก รักครั้งเก่าไม่รีเทิร์นแต่คุณจะเข้าใจคนเคยรักมากยิ่งขึ้น เพื่อนในที่ทำงาน คนใกล้ชิดจะคิดอยากขยับสถานะเป็นคนรู้ใจ มีคู่แล้วอะไรก็ดูดี แต่ยังไม่เหมาะจะดูแลเรื่องส่วนตัวของคนรักมากเกินไป
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า การแข่งขันเป็นรอง การแก้ไขปรับปรุงเป็นโอกาสที่ดี จะได้วุ่นวายกับเรื่องวุ่นวายของคนอื่น คนตกงานจะมีข่าวดี แต่เงินในบัญชีน่ากังวลใจ
การงาน เจ้านายเลือกคนผิด เสียดายลูกน้องมือดี คนที่ได้รับตำแหน่งใหม่ต้องเร่งแสดงฝีมือ การเดินทางไปโน่นมานี่ เข้าหาคนแปลกหน้า คุณจะพัฒนาการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ต่อรองธุรกิจต้องมีคนกลางช่วยเหลือ
การเงิน รับเข้าจ่ายออก การลงทุนอาจชะลอช้ากว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้ ต่อยอดธุรกิจเก่าดีกว่ามองหาสิ่งใหม่ ซื้อขายทรัพย์สินราคาแรง ของสะสม งานศิลปะ แฟชั่นโดดเด่นในดวงชะตา มรดกจะเสียเปรียบคนในบ้าน
ความรัก เรื่องง่ายๆ คุยกับใครแล้วสบายใจ ทดเอาไว้อย่าปล่อยผ่าน รักออนไลน์มีทั้งสมหวังและโดนเท คนมีคู่แล้ว อย่าเปย์คนรักเพลิน ดูแลใจตัวเองบ้าง คนหม้าย คนหย่าร้าง ยังต้องการความชัดเจนเรื่องสถานะใจ
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
มักเจอกับสิ่งที่ไม่ปลื้ม ไม่ถนัด เป็นช่วงสัปดาห์ที่เหมาะจะเป็นผู้ตามที่ดี ใครเป็นผู้นำ การเปลี่ยนมุมมองทำให้รอบตัวน่าอยู่มากขึ้น เจ็บป่วยเพราะโรคทางเดินหายใจ หรือโรคประจำตัวอาจกำเริบ
การงาน ความสามารถโดดเด่น แต่อยู่ผิดที่ผิดเวลา ต้องส่งต่อตำแหน่ง โอกาสให้กับคนอื่น เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องงานที่ชาวราศีธนูต้องปรับตัว การค้าสนามเปิดสำหรับมือใหม่ สตาร์ทอัพ เจ้าของกิจการป้ายแดง
การเงิน ขยันหาขยันเก็บ มีแผนเก็บเงินก้อนระยะยาวเพื่อใช้ในวันข้างหน้า แต่อาจควักมาเพื่อเยียวยาค่ารักษาพยาบาลของตนเองหรือคนในบ้าน ระวังโดนขายเพื่อน ขายความลับ ธุรกิจสีเทายังคงโดดเด่น
ความรัก ถึงเวลาสารภาพ แต่หากไม่พูดอะไรอีกฝ่ายจะจับทางคุณได้แค่ยังไม่แน่ใจเท่านั้น คนมีคู่ทะเลาะกันไปง้อกันไปเป็นสีสันชีวิตคู่ แต่ลุ้นทายาทใหม่ ยังต้องรอเวลา คนหม้ายมีเสน่ห์หับรักต่างวัยต้องระวังให้มาก
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
มีความกดดันเรื่องกรอบเวลา ทรัพยากร ขั้นตอนทำให้ธุระอาจไม่เสร็จทันเวลา หนี้สินมีคนช่วยแบ่งเบา สุขภาพเจ็บป่วยเจอหมอดียาดี เตรียมการดูแลรักษาแบบถูกจุด เสริมดวงทำบุญคนพิการแล้วจะดี
การงาน งานเก่าจะตีกลับ หรือสิ่งที่เลิกทำไปนานแล้ว จะวิ่งกลับมาหา มีโอกาสเป็นแม่งานทำงานสำคัญ คนตกงานที่เก่าจะกลับมาง้อ ฟรีแลนซ์การเติบโตวางแผนได้แต่ให้ออกตัวปลายปีไปแล้วเป็นจังหวะเหมาะสม
การเงิน อยู่ให้ห่างการลงทุนเก็งกำไรระยะสั้น กำไรเชิงธุรกิจของชาวมังกรช่วงนี้มาแบบช้าแต่ชัวร์ หรือเก็บออมเงินเป็นสิ่งของจะเข้าทางมากกว่า ยานพาหนะให้โชคลาภ แต่มักมีส่วนแบ่งระหว่างทางได้ไม่เต็ม
ความรัก มีคนท้าทายระบบ คนโสดอยากอยู่นิ่งๆ ใจว้าวุ่นเพราะคนที่พยายามเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัว ส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้งานเยอะ มีเวลาให้กันน้อย แม้มไม่มีคนคั่นกลางแต่สถานะความสัมพันธ์ดูไม่สดใสเท่าที่ควร
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
มีคนต่างวัยเข้ามาดูแล ให้กำลังใจ หรือเกื้อหนุนชาวราศีกุมภ์ ทั้งเรื่องส่วนตัว การงานการเรียน ถึงเวลาเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นระบบ จะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของกฎหมาย การฟ้องร้อง คดีความ งดการเสี่ยงโชค
การงาน ต้องหลีกทางหใคนมาทีหลัง เพื่อนร่วมงานอาจเปลี่ยนสภาพเป็นคู่แข่ง ธุรกิจที่ร่วมเป็นเจ้าของระวังปัญหาระดับผู้บริหาร งานที่ทำเพื่อคนส่วนมาก โดนจับจ้อง จะคิด พูด ทำอะไรต้องระวังตัวมากกว่าเดิม
การเงิน รับจ่ายไม่มีปัญหา เงินเก็บยังไว้ใจได้ แต่มักมีคนเข้ามาชวนลงทุน ชวนให้เงินเก็บอยากมีที่ไป ติดต่อสถาบันการเงินดีในช่วงเช้าของทุกวัน ทำบุญด้วยขนมหวานช่วยปรับดวงการเงินเพิ่มสภาพคล่อง
ความรัก แอบรักยังอยู่ดี แอบน้อยใจอยู่บ้าง แต่คุณกำลังจะมีคู่แข่งหัวใจที่แสดงออกมากขึ้น ด้านคนมีคู่ มีการผิดเวลา ผิดนัดหมายให้โกรธเคือง แต่คนห่างไกลจะกลับมาหาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัว
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
โอกาสต้องคว้าเอง ต้องออกเดินทางหรือวิ่งหาเวทีเพื่อปล่อยของ สัปดาห์นี้งาน เงินจะเข้ามาเพราะความสามารถของคุณเอง มีผู้ใหญ่ไว้วางใจให้คุณลงมือทำเรื่องสำคัญ ของหายได้คืนแต่สภาพไม่เต็มร้อย
การงาน อย่าไว้ใจคนใกล้ตัว ลูกน้องบริวาร หาเรื่องให้มากกว่าตวามสำเร็จ คู่แข่งมักมาจากคนที่เคยทำงานร่วมกัน งานสายบริการ การขนส่ง อุตสาหกรรมโดดเด่น ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ ฟรีแลนซ์ทรงๆ ตัว
การเงิน หาเงินได้คล่องตัวมากขึ้น งานเล็ก โอกาสที่คนอื่นไม่ใส่ใจ ความเชื่อ ธุรกิจของสวยงามโดดเด่นกับชาวราศีมันในระยะนี้ ลูกค้าเก่ากลับมา งานที่ดีลแล้วหายหน้าจะคุยกันอีกครั้งและเป็นรายรับที่ดีในระยะยาว
ความรัก อย่าสงสารคนที่กลับเข้ามา แต่ตั้งสติดีๆ เพราะมีทั้งคนดี คนคาดหวัง อย่าลืมดูแลความรู้สึกของตัวเอง ด้านคนมีคู่ไม่น่ากังวล ช่วงนี้ให้เวลากับครอบครัวเยอะ และมีหลายสิ่งที่ต้องช่วยกันจัดการแก้ไข
