เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
คนใจดีเกินไป จะมีคนไม่เกรงใจ หรือทำอะไรข้ามหน้าข้ามตา คนอาวุโสมากต้องลดอีโก้ ส่วนคนอ่อนวัยถึงเวลาแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ จะส่งผลดีและมีข่าวดีตามมาในช่วงปลายปี ได้ตัดสินใจ คิดอะไรแทนคนมีตำแหน่งสูง การเงินไม่เหมาะเชิงลงทุนแต่เก็บออมระยะยาวทั้งเงินสดและสิ่งของดูคล่องตัว ตลาดปังๆ อยู่กับเรื่องแฟชั่น งานอดิเรก ของสะสม สุขภาพวันนี้ระวังอาหารเป็นพิษ
มีลาภลอยเล็กๆ เป็นรางวัลปลอบใจคนอกหักหรือเป็นตัวเลือกของความรักที่ผิดหวัง คนโสดอยู่ใกล้ใครมักเป็นที่รักแต่ให้ระวังคนในแสงไฟความรักทำให้งานดับ เงินหายแบบฟ้าผ่า เพศทางเลือกมีคนคอยดูแลระยะไกลๆ แต่ไม่ค่อยแสดงออกเมื่อพบหน้า
คนเกิดวันจันทร์
มักเป็นที่พึ่งพา เป็นที่ปรึกษา มีคนมองเป็นไอดอล และเป็นผู้นำด้านความคิดได้อย่างดี หากมีคนทาบทามไปสอนหนังสือ เป็นที่ปรึกษา ทำงานวิชาการสามารถรับไว้พิจารณา โยกย้ายงานต้องออกแรงแข่งขัน จะเหนื่อยกับการสัมภาษณ์หรือปะทะกับคู่แข่งหน้าเก่า การเงินรับเข้าและจ่ายออก เงินผ่านมือ แต่เงินเก็บยังปลอดภัย การลงทุนเช้าดีกว่าบ่าย มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับคนพิการทางร่างกายจะดี
เน้นความสม่ำเสมอถึงจะชนะใจคนอื่น มีคนอายุน้อยเข้ามาติดพัน ทั้งชอบและไม่ปลื้ม รักต่างภาษามีโอกาสวางแผนโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก งานการเรียนที่ใหม่ๆ ใครเป็นพนักงานป้ายแดง จะมีรุ่นพี่รุ่นเพื่อนมารุมจีบ คนมีคู่แล้วคนรักมีเรื่องทุกข์ใจอยากปรึกษาเป็นพิเศษ
คนเกิดวันอังคาร
พบหน้าคนที่ไม่ได้เจอกันมานาน งาน โอกาสต้องรอจังหวะ ทำอะไรอาจช้า เดินตามกว่าคนอื่น แต่มากด้วยความมั่นคง ใครคุ้นชินกับตารางประจำวันเดิมๆ จะได้เปลี่ยนแปลง เอกสาร การลงนามต้องรอบคอบ เจรจากลางโต๊ะอาหาร และนอกสถานที่จะได้เปรียบมาก จ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพ การแข่งขันไม่โดดเด่น ทำบุญด้วยนาฬิกา แว่นตา ยารักษาโรค ช่วยปัดเป่าอุปสรรคให้เบาบางลง
อินเลิฟมักมีคู่แข่งเป็นคนใกล้ตัว สถานะแฟนอาจสั่นคลอนเพราะคำพูดของคนอื่น เสริมปรับดวงความรักหาโอกาสถวายสังฆทานสด รักอยากรีเทิร์น แต่คนรอบตัวจะไม่เห็นด้วย แต่หากมีรักต่างวัยเข้ามาปะทะใจ ขอให้คิดไตรตรองดีๆ อีกครั้ง
คนเกิดวันพุธ
มีคนเชื่อฝีมือ ให้โอกาส รักษาให้ดี แม้ว่าช่วงนี้ควบต้นเดือนคุณจะงานยุ่งกว่าคนอื่น บ่ายๆ ของแต่ละวันมีความวุ่นวายรอบตัว คนในบ้านจะไม่สบายอาการทรุด การแข่งขันดีกับสนามสอบเดิม แก้ตัว หรือสมัครเข้าไปอีกครั้งคุณจะสมหวัง ค้าขายของเก่ารูปแบบใหม่จะปังหรือการรีแบรนด์ก็เหมาะสมจะลงมือทำในช่วงนี้ การเงินซื้อง่ายขายคล่อง มีลาภจากบ้าน ที่ดิน และมรดกของคนใกล้ตัว
รักครั้งใหม่มักขัดใจคนในครอบครัว แต่เวลาจะพิสูจน์ได้แม้ระหว่างทางจะมีปากเสียงกันบ่อยมากๆ รักดีเรียนปัง วัยเรียนอย่าคิดเยอะ ช่วยกันเรียน ช่วยกันทำงานเองทั้งสองเรื่อง คนแต่งงานแล้วเรื่องน่ายินดีและกำลังใจมาจากคนในบ้านทำให้คุณหายเหนื่อย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เกิดอะไรมักต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอ มีแม่เหล็กดวงดึงดูดพลังงานดีและลบเข้ามาหา ชาววันพฤหัสบดีจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนอื่นบ่อยๆ มนุษย์เงินเดือนอาจไม่สบายใจเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานเอาอยู่ ฉายเดี่ยวหรือเป็นทีมล้วนดีทั้งนั้นแต่อย่าลืมใส่ใจบริวารบ้าง การเงินใช้มากกว่าเก็บ ด้านการลงทุนเน้นการต่อยอดเรื่องเดิม ยานพาหนะจะมีปัญหา สุขภาพช่องปากจะได้ซ่อมแซม
มีคนเฮงเรื่องความรัก โลกเป็นสีชมพู แต่ให้ระวังการเข้าหาคนรักมากเกินไปจะมีความอึดอัดมากกว่าความสบายใจ เป็นปัญหาในระยะยาวได้ มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ให้คุณยิ้มออกในวันที่โลกดูวุ่นวาย ส่วนคนโสดใครอยู่เฟรนด์โซนหรือแอบรัก กำลังใจยังดี เดินหน้าต่อได้
คนเกิดวันศุกร์
รู้ความลับ เรื่องปกปิดของคนอื่นค่อนข้างมาก เป็นทั้งเครื่องมือที่ดีหรือต้องร่วมรับผิดชอบกับเรื่องเหล่านั้น การทำงานกับคนหมู่มาก ทำให้คุณได้เปรียบ ยศ ตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลง เจ้านาย เพื่อนร่วมงานจะเปลี่ยนหน้า ตกงานได้งานใหม่จากคนสนิท ค้าขายกำไรดีแต่คุณต้องขายเอง ห้ามให้คนอื่นช่วยจะขาดทุน สุขภาพระบบทางเดินหายใจจะมีปัญหา ใช้จ่ายอะไรเกินงบอาจจะต้องวางเอาไว้ก่อน
คนที่ทุ่มเทมานานอาจวางมือ ความสัมพันธ์ค่อนข้างติดขัด หรืออยู่ในวาระหยุดพักชั่วคราว การเดินทางทำให้คนผิดหวัง อกหักอาการดีขึ้นอย่างช้าๆ อย่าพึ่งเปิดรับคนใหม่ที่เข้ามาหากคุณยังไม่หายดี หย่าร้าง เลิกรามีคนไม่วางมือ ยังไม่จบสัมพันธ์โดยง่าย
คนเกิดวันเสาร์
งานต้องใช้แผนสำรอง มีอะไรต้องเผื่อเหลือเผื่อขาด สายสนับสนุนจะต้องพ่วงงานเบื้องหน้า หรือออกไปทำงานเฉพาะกิจที่มีความสำคัญ สายวิชาชีพระวังคดีความจากเรื่องเล็กๆ ที่คุณมองข้าม การเรียนกลับมาคึกคัก ใส่ใจ ขยัน ทำอะไรลุยคนเดียว มีเพียงคนสนับสนุนระยะไกล เงินทุนจะได้ต่อยอด ธุรกิจเหมาะจะเจรจาเพื่อขยาย ธุรกรรมธนาคารราบรื่นตลอดวัน สุขภาพความดัน ไมเกรนต้องระวัง
รักข้างเดียวยังทำใจไม่ได้ คนสนิทอาจแซงหน้าไปคบหากันเอง โสดว่างๆ แต่ในใจมีคนพิเศษอยู่เสมอ ระยะทางทำให้เป็นโสด เพศทางเลือกคนใหม่เข้ามาแต่คุณอาจวุ่นวายกับงานและการเรียน ยากง้อใครรอเวลาสักพัก ออกตัวตอนนี้มีแต่จะติดลบมากยิ่งขึ้น
