เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
งาน โอกาส มีความมั่นคงสูงขึ้น เรียกได้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปชาววันอาทิตย์หลายๆ คนจะเป็นแกนหลักของที่ทำงานหรือธุรกิจของตัวเอง ฝึกงาน ทดลองงานอาจได้รับตำแหน่งใหม่ที่เหมาะสมมากกว่า การเงินใช้จ่ายกับภาระจำเป็น ธุรกิจสุขภาพเหมาะกับการลงทุน การค้ากับคนต่างแดนมีความเสี่ยงแต่มีข้อแลกเปลี่ยนที่คุ้มในระยะยาว เป็นจังหวะดีกับคนที่อยากสวยหล่อด้วยแพทย์จนถึงช่วงสิ้นปีนี้
สถานะคนมีคู่อาจต้องถอยกลับ ความรักเว้นระยะห่างจะเหมาะสม มีคนคิดถึง มีคนอยากพบหน้าและทำให้รู้ใจตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีลุ้นคนต่อท้ายนามสกุลด้วยการแต่งงาน เขยสะใภ้ใหม่จะเปิดตัวปุบปับ คนโสดว่างกันยาวๆ
คนเกิดวันจันทร์
แรงสนับสนุนดี แต่โอกาสอาจยังไม่เปิดทาง ลุ้นงานใหม่มักได้สมหวังในสิ่งที่ไม่ได้มุ่งหวังหรือตั้งใจเอาไว้ในตอนแรก ลูกจ้างจะได้บรรจุ จ้างชั่วคราวจะขยับเป็นงานประจำ การค้าตลาดใหม่ลูกค้าเดิมโดดเด่น อุปสรรควันนี้อยู่ที่สุขภาพ โรคประจำตัวอาจกำเริบ ติดต่อธนาคารดีตลอดวันด้านการลงทุนเด่นกับตลาดในประเทศ มิตรต่างแดนให้โชค มีคนทางไกลมาหา โชคลาภได้จากคนอ่อนวัยกว่า
ข่าวดีของคนรักค่อนข้างชื่นมื่น ยิ้มออกได้ทั้งครอบครัว มีโอกาสได้เรือนหอใหม่หรือของมีค่าจากคนรัก มีดวงลาออก เปลี่ยนงานเพื่อดูแลครอบครัวมากขึ้น ใครโกรธงอนกันอยู่ เดี๋ยวอีกฝ่ายจะกลับมาง้อคุณเองต้องใจเย็นๆ
คนเกิดวันอังคาร
บาดเจ็บ เลือดตกยางออกกับเรื่องเล็กๆ ระหว่างวัน เจ้านายใช้งานด่วน งานเร่ง ชวนหัวร้อนกับการรับจบปัญหาของคนอื่น มนุษย์เงินเดือนมีข่าวน่าชื่นใจจากนายจ้าง การเงินจ๊อบเสริมคึกคักแต่เงินมักมีที่ไปไม่ได้แบ่งเก็บ นักลงทุนเก็บตุนไว้ก่อนอย่ารีบปล่อยเทขายจะเสียดายในวันข้างหน้า อาหารเมนูสัตว์ปีกกินบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงสุขภาพและเพิ่มสภาพคล่อง ระวังเสียมิตรเพราะผลประโยชน์
อย่าคิดเยอะ มีคนกลับมาหาคุยกันตรงๆ อย่าอ่อม ไม่กล้าพูดในสิ่งที่สงสัย ความสัมพันธ์ยังชื่นมื่น ถ้าคุณเปิดใจคุยกันมากกว่าเดิม เพศทางเลือก คนที่เคยปฏิเสธจะยูเทิร์นกลับมาหา ใครเปิดตัวคนรับกับทางบ้านจะโชคดี
คนเกิดวันพุธ
สิ่งที่ไม่เข้าใจอาจไม่ได้ต้องการฟังคำอธิบาย คุณต้องทำตามคนอื่นหรือเดินตามกรอบ ระบบ ระเบียบที่วางเอาไว้ ยังไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง ตกงานจะได้งานใหม่ปุบปับเพราะเข้าไปแทนที่คนอื่นหรือมีการเลื่อนตำแหน่งแบบไม่ทันตั้งตัว ใช้จ่ายตลอดวันควบคุมได้ดี แต่เงินเก็บต้องหมุนออกมาลงทุน ต่อยอดหรือใช้กับเรื่องจำเป็น จะมีคนชวนลงทุน เข้าหุ้น เลือกตามสะดวก สุขภาพทรงๆ ตัว
พูดไม่เก่ง แสดงออกไม่บ่อยระวังจะเสียแฟน มีคนอยากคั่นกลางหรือจีบคนข้างกายตัดหน้า หรือแม้แต่ตัวคุณเอง หากไม่ชัดเจน ก็อาจมีตัวเลือกใหม่เข้ามาแบบงงๆ ด้านคนโสดสนิททำธุรกิจกับคนรัก ลงทุนกับคนที่ชอบดีสองเท่า
คนเกิดวันพฤหัสบดี
บางสิ่งที่ลุ้นอาจไม่สมหวัง แต่คุณจะได้สิ่งอื่นที่น่าสนใจมากกว่าและดีกว่าเดิม บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงพวกเขาจะไม่สบายเพราะรับเคราะห์แทน งาน การเรียน ต้องทุ่มเท ในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ เป็นจุดบอดทางธุรกิจ กิจการจะได้รับช่วงต่อหรือส่งไม้ต่อให้คนที่ไว้วางใจในไม่ช้า ธุรกรรมการเงินดีในช่วงบ่าย มีโชคจากผู้คนหลากหลายวัยและการเสี่ยงโชคค่อนข้างติดลบ เสริมดวงทำบุญกับคนชรา
มีเป้าหมายเดียวกันกับคนรู้จัก คนโสดๆ อาจลำบากใจหากจะจีบใครคนนั้น แต่ไม่แน่เพราะเป้าหมายเริ่มมีใจอยู่เช่นกัน ต้องดูกันอีกสักพักหนึ่ง รักออนไลน์สบายใจเมื่อคุยแต่ยังไม่เหมาะจะพบหน้า มีคนแพ้ระยะทาง
คนเกิดวันศุกร์
พยายามทำงานอย่างรอบคอบ คุณต้องพ่วงภาระของคนอื่นมาดำเนินการด้วยนอกเหนือจากเรื่องของตัวเอง แบกหลายตำแหน่งแต่เงินเดือนเท่าเดิม และอาจโหลดกลับไปทำงานต่อที่บ้าน ตำแหน่งใหม่ไม่ต้องลุ้น มีคนสนับสนุนและผลักดันให้คุณในทันที ฟรีแลนซ์ลูกค้าใหม่จะเข้ามาประจำ หรืออาจมีการทำสัญญาจ้างกันระยะยาว การเงินเก็บออมด้วยสิ่งของ ทองคำ กองทุนยังเหมาะสมที่สุด
ลองฟังคำอธิบายของคนข้างกายเสียก่อน งอนนานๆ โกรธ ทะเลาะกันบ่อยอาจไม่ดีนัก คนมีคู่ยังคงแคร์ใส่ใจ แต่เข้าหาคนรักไม่ถูกวิธี ด้านคนโสดใครแนะนำให้รู้จักผูกมิตรเอาไว้ เสริมเสน่ห์ทำบุญด้วยยารักษาโรค
คนเกิดวันเสาร์
งานค่อนข้างดีแม้ไม่โดดเด่น แต่คุณอยู่ในกลุ่มที่โดนจับตามองของหัวหน้า จะได้ทำงานให้สาธารณะ ทำร่วมกับคนหมู่มากหรือคนแปลกหน้า การเดินทางมีอุปสรรค มีคนผิดนัดหมาย ผิดสถานที่หรือวันเวลา ตั้งหน้าจอรูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบช่วยกระตุ้นและหนุนดวงการเงิน ไม่เหมาะจะลงนามเอกสารเรื่องสำคัญ หากมีโอกาสช่วยงานหรือไปร่วมงานสีดำในระยะนี้ จะดีกับการแข่งขันและเรื่องลุ้นๆ
มีโอกาสเปิดตัวคนรักทั้งตั้งใจและบังเอิญ หรือบางคู่จากโสดจะสลับสถานะเป็นคบหาปุบปับ อยู่ก่อนแต่งมีข่าวดีเรื่องทายาท เพศทางเลือกมีโอกาสไกลสายตา ห่างกันเพราะหน้าที่ ส่วนคนแต่งงานแล้วมีเรื่องปิดบังให้ระแวง
