เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียว แบ่งปันให้คนข้างตัวรับรู้พวกเขาจะสนับสนุนคุณเต็มกำลัง ความลับโดนเปิดเผย เป็นผลดีในเชิงธุรกิจแต่กับเรื่องส่วนตัวอาจติดลบ การเงินจับจ่ายกับเรื่องรอบตัว มักเป็นสิ่งนอกการวางแผน หาเงินเข้ามายาก ค่าแรง ค่าจ้างโดนต่อรอง ต้องใจเย็นๆ ถึงจะได้ตามจำนวนที่ประสงค์ ตกงานลุ้นงานใหม่จากคนใกล้ตัว ของหายไม่ได้คืน ทำบุญด้วยดอกไม้หอมเสริมเสน่ห์คนเมตตาและส่งเสริม
คนสนับสนุนเรื่องหัวใจมีมาก แต่พวกเขาจะเชียร์คนโสดให้กับคนที่อยู่นอกสายตา ส่วนคนที่คุณแอบปลื้มนั้นมีคู่แข่งมาก และเจ้าตัวเองอาจยังไม่พร้อมจะมีใครในตอนนี้ สุขภาพของคนรักอาจทรุด มีโอกาสดูแลใกล้ชิดหรือทิ้งงานมาเพื่อดูแลคนในครอบครัวมากขึ้น
คนเกิดวันจันทร์
ทำให้มากกว่าพูด ไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการ เพราะผลงานกำลังจะปรากฏ งานที่เงียบเหงาจะคึกคักมีคนเข้ามาหา มาคุยด้วย อยากดีลงาน ต้องรีบรับแม้รายได้ไม่เยอะ แต่หากเป็นงานออฟฟิศ ดีลงานนอกรอบมากความสำเร็จ ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ ช่วยเรียกทรัพย์เข้าหา สุขภาพวันนี้ระบบเลือดและระบบประสาท อาจมีอาการให้เป็นกังวลใจ
ความเลิฟคนที่แอบชอบคุณมานานอาจเข้ามาสารภาพ หรือแสดงอากาชัดๆให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมกันซีนทุกคนที่เข้าใกล้คุณ ด้านคนแต่งงานแล้ว อะไรที่เกี่ยวข้องกับลูก คนในบ้านจะมีปัญหา จับมือกันแก้ไข อย่าปล่อยให้ใครลุยคนเดียวจะมากปากเสียงตามมาติดๆ
คนเกิดวันอังคาร
เงินน้อยแต่งานเยอะ สิ่งที่วางแผนเอาไว้ มีเลื่อน มีชะงัก เจ้านายรัก เรียกหาบ่อยๆ การลงทุนอยู่กับเรื่องใกล้ตัวเน้นต่อยอดของเดิม เติมของขาดมากกว่าลุยตลาดใหม่ อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายราคาดี ปุบปับรับโชคจากบริวาร คนในเครื่องแบบระวังเจ้านายมองแรง มีคนอิจฉา สุขภาพไว้วางใจไม่ได้ ป่วยบ่อย ยังหาต้นต่อของโรคที่เป็นไม่พบ เดินทางไกลมีโชคเรื่องโอกาสหรือการโยกย้ายในอนาคต
รักต่างวัยติดลบ แต่คนใกล้ตัวเป็นพลังงานบวกให้คุณสบายใจ คนโสดมีเวลาคิดทบทวนใจตัวเอง ส่วนคนมีคู่ จะมีคนเข้ามาแทรกกลางในเวลาเผลอ คนมาทีหลังจะชนะ ความรักไว้วางใจไม่ได้เพราะมีคนกำลังปิดบังโกหก เพศทางเลือกเสน่ห์แรงกับคนอ่อนวัยกว่า
คนเกิดวันพุธ
เสียสละเรื่องส่วนตัววางเอาไว้ เพราะมีกิจส่วนรวมให้ทำ งานอาจไม่ผ่านโปร ทำงานไม่ถูกใจลูกค้า แต่คุณจะได้ฐานลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ดี เจ้านายจะเสียดายลูกน้องที่ปฏิเสธกันไป สายการค้าตลาดเก่าจะกลับมาคึกคัก ตลาดใหม่คุณยังเป็นรอง การลงทุนเด่นในช่วงบ่าย อยู่ให้ห่างทองคำ แต่ตลาดของกองทุน สินทรัพย์ต่างๆ ซื้อขายได้ตามประสงค์ อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย จะเข้ามาทักทาย
มีคนมาหา มาพบหน้า เซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่อยากได้ มักมีต่อใจคนโสด แต่ติดลบกับคนมีคู่เพราะใครบางคนจะมีคนใหม่ซ่อนอยู่ ใส่ใจคำพูดทักเตือนของคนสนิทหากคุณกำลังจะเริ่มต้นกับใครสักคน เช็กประวัติดีๆ จะไม่เสียน้ำตา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
แก้งานเก่ง ขยันแก้ขยันปรับ ไม่มีอะไรถูกใจทั้งหมด หรือทำเสร็จแล้วต้องรื้อใหม่ตั้งแต่ต้น ค้าขายเกาะตลาดระยะสั้น สินค้า บริการเดินหน้าได้เต็มกำลัง คนในเครื่องแบบ งานที่ดูมั่นคง ใครวางแผนเปลี่ยนงาน เหมาะจะสมัครที่ใหม่หรือไปสัมภาษณ์ในช่วงสัปดาห์นี้ กินอาหารเมนูสัตว์ปีก เสริมดวงการแข่งกันและเรียกเงินเข้ากระเป๋า ใส่ใจการหมุนเงินสดและเครดิตให้พอเหมาะ ลาภลอยได้มาต้องจ่ายออก
ส่วนเรื่องหัวใจ หากยังไม่ไหวอาจต้องพัก หรือต่างคนต่างแยกย้าย คนโสดให้เวลากับตัวเองมากกว่าอยู่กับคนรัก ส่วนคนที่กำลังคบหาดูใจหรือเป็นคู่รัก มีธุระของแฟนให้ช่วยดำเนินการ ดูแลใส่ใจ และเข้าไปรู้จักครอบครัวของคนรักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
คนเกิดวันศุกร์
อย่าหัวร้อน สิ่งใดเข้ามาในวันนี้ต้องใจร่มๆ งาน เงิน เน้นการลงมือทำด้วยตัวเอง อย่าฝากความหวังไว้ที่ลูกน้องจะพัง ออกไปเจอคนนอกออฟฟิต พบลูกค้า เจอคนแปลกหน้าส่งผลดีกับการทำงานของคุณเอง ด้านการเงินจังหวะลงทุนอยู่ในช่วงกลางวันและยามวิกาลไปแล้ว คุณเลือกได้ตามความถนัด แต่อยู่ให้ห่างตลาดของยานยนต์ การขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง จะติดลบ ทำบุญเครื่องนุ่งห่มช่วยหนุนดวง
อย่าให้ความไว้วางใจเสียหาย แม้สถานะแฟนหรือคนพิเศษจะได้รับมาแล้วนั้น คุณยังต้องให้เกียรติคนข้างตัวเสมอ ใครทำงานกับคนรักทะเลาะกันบ่อยแต่งานดี ปัง ค้าขายโดดเด่น ดีลงานให้แฟนช่วยเหลือสำเร็จราบรื่น คนโสดอยู่ให้ห่างคนต่างวัย แต่เสน่ห์แรงกับเพศเดียวกัน
คนเกิดวันเสาร์
ใครทำงานที่บ้านได้เปรียบ หรืออยู่นอกสถานที่วันนี้คือวันดีๆ ของคุณ สิ่งที่เคยติดขัด ยากจะมีทางออก คิดได้ ไอเดียพุ่ง วาจาให้ทรัพย์ ทุกเรื่องควรดีลและเจรจาด้วยตัวเอง การสอบแข่งขันมีลุ้นเพียงครึ่ง คุณควรหาแผนสำรองเข้ามารองรับการทำงานและดีลธุรกิจของตัวเองจะดีที่สุด การเงินใช้ง่ายจ่ายคล่อง มีโชคการเงินอยู่ทางไกล และเข้ามาช้า หรือมักมาจากเรื่องที่ต้องเสียน้ำตาถึงจะได้รับ
คนจริงใจอาจไม่ตรงสเป็ก แต่คนโดนใจมักมีเรื่องผลประโยชน์ที่พกมาพร้อมความเสน่หา ผู้ใหญ่แนะนำคนน่าสนใจให้คนโสดและดีกว่าที่คาดเอาไว้เก็บไว้พิจารณาทำความรู้จักกันยาวๆ ด้านคนมีคู่แล้ว อะไรยอมได้ถอยได้ ดีต่อใจ จะมีคนลาออกจากงานเพื่อครอบครัว
