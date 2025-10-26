เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สนุกและรักในสิ่งที่ทำ มาทำงานก่อนเลิกงานทีหลัง หรือเป็นช่วงที่คุณกำลังรันโปรเจ็กต์สำคัญที่พลาดไม่ค่อยได้ อย่าถือสาคำพูดติดลบ แล้วแสดงออกให้เห็นชัดๆ จะดีที่สุด มนุษย์เงินเดือน เพื่อนร่วมงานใหม่หน้าเก่า อันตราย การลงทุนเด่นในเรื่องเดิม ตลาดคุ้นเคยและการต่อยอดทุนเดิมหรือปรับปรุงธุรกิจ อย่าให้ใครยืมของมีค่า เคยขอพรอะไรเอาไว้ถึงวาระไปแก้บน งดการเสี่ยงลาภลอย
อาจต้องยอมรับว่าชอบคนใกล้ตัว คนโสดจะเผลอตกหลุมรักคนนอกสเปกที่ดีต่อใจ ต้องรู้ใจตัวเองเพราะคุณกำลังจะมีคู่แข่งเข้ามาท้าทายระบบ ด้านคนมีแฟนตามใจกันบ้าง ดูแลกันใกล้ชิด น่าอิจฉา และบางคู่มีเลิกราแบบสมัครใจ ที่ไม่มีมือที่สาม ไร้คนคั่นกลาง
คนเกิดวันจันทร์
เป็นกันเอง เข้าหา เข้าถึงง่ายทำให้การทำงานกับบริวารและเพื่อนร่วมงานง่ายขึ้น แต่ยังเป็นอุปสรรคกับการเข้าหาเจ้านาย มีการเข้าข้างผิดคน หรือเข้าใจผิดระวังจะเสียคนทำงานมือดีให้กับคนอื่น ตลอดวันเน้นทีมและพาร์ทเนอร์มากกว่าลุยคนเดียวจะสำเร็จ การเงินแบ่งเก็บแบ่งใช้ รายได้ลับๆ อย่าบอกใคร จะมีคนช่วยใช้เงินมากกว่าหาเข้ากระเป๋า ธุรกรรมทำได้ตลอดวัน สุขภาพพักน้อยนอนไม่หลับ
มีคนไม่ยอมฟังเหตุผล เรื่องเล็กอาจใหญ่เพราะข่าวลือเรื่องเท็จที่เข้าหูคนที่แคร์ แต่คนที่หายไปนานจะกลับมาทวงคำตอบหรือขอโอกาสคุณอีกครั้ง ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ ด้านคนมีคู่อยู่แล้ว อาจเหงาเล็กๆ เพราะคนรู้ใจไม่ค่อยอยู่ ไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะงานรัดตัว
คนเกิดวันอังคาร
งานหลักคิวแน่น งานพิเศษอาจมีปัญหา หรือคุณจะมีคนเข้ามาแย่งลูกค้า ฐานตลาดเดิมมีการสั่นคลอน มีรายจ่ายเล็กๆ เกี่ยวกับเรื่องของค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินมัดจำในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ นักลงทุน ออกตัวตอนบ่าย ส่วนตอนเช้าเหมาะสมจะลงนามสัญญาหรือเอกสารการเงินเรื่องสำคัญมากๆ ใครใส่แว่นตา จะแว่นสายตา หรือใส่เพื่อกรองแสง ใส่บ่อยๆ ใส่ประจำ โชคการเงินและการแข่งขันกำลังเข้ามาหา
มีคนมองคุณแต่คุณมองคนอื่น คนโสดที่อกหักมาไม่นาน หรือหย่าร้างป้ายแดง มีคนใหม่เข้ามาปุบปับ รับมือไม่ค่อยทัน ใครมีสัมพันธ์ข้างคืน มีคนคิดจริงจังและอยากสานต่อ มีคู่แล้วเรื่องเล็กรายวันทะเลาะกันพอเป็นสีสัน คนหมั้นหมายแล้วอย่าไว้ใจระยะทาง
คนเกิดวันพุธ
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับทำให้หัวร้อน ทำงานยาก หรือคนไม่คุ้นหน้าให้โทษอะไรก็ติดขัดไปหมด ตรงกันข้าม คนทำงานคนเดียว ทำงานสายวิชาชีพ ได้เปรียบในการแสดงออกและใช้ฝีมือ จิบเครื่องดื่มที่มีโซดาระหว่างวัน ช่วยกระตุ้นยอดขาย รายได้จากการงานจะเจรจาง่ายขายคล่อง ของหายไม่ได้คืน ยานพาหนะจะมีรอยขีดข่วน ไม่ต้องรีบซ่อมพ้นเดือนนี้ไปก่อนจะปลอดภัย
ระยะทางมีคนแพ้หรือต่างคนต่างเริ่มใหม่ หากกลับมามักไม่ได้อยู่ในสถานะเดิม มีคู่รักที่จะได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดงแบบไม่ทันตั้งตัว การเงินในบ้านดีขึ้นเพราะคนรักบริหารได้ดี เสริมเสน่ห์คนโสด ถวายสังฆทานสด หรือทำบุญคนป่วยติดเตียง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นต้นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ ไปนั่นมานี่ ไม่ได้นั่งกับโต๊ะ แต่ดีกับคุณเองมากๆ อย่ารับงานนอกถ้าไม่มั่นใจ ช่วงนี้เน้นเรื่องที่ทำได้จริงๆ เท่านั้น อาหาร งานบริการมีข้อร้องเรียน หรือมีคู่แข่งที่เข้ามาในคราบเพื่อนร่วมงาน จัดมุมทำงานให้สดชื่นด้วยดอกไม้ ต้นไม้สด ที่ชอบ ช่วยเสริมดวงความสำเร็จได้อย่างมาก การเงินนอกระบบเริ่มมีปัญหา ธุรกิจสีเทาอยู่ในขาขึ้นถ้าลงมือทำด้วยตนเอง
หนุ่มสาวข้างบ้านจะสนใจคนโสด พวกเขาอาจชะโงกหน้าให้มาเห็นบ่อยๆ หรือหาเรื่องออกไปพบเจอเมื่อมีโอกาส เรียกได้ว่ามีเสน่ห์กับคนใกล้ๆ ตัว ใครมีคู่อะไรปิดบัง อยากทำเซอร์ไพรส์ โดนจับทางได้ บอกไปตรงๆ ดีต่อใจเป็นที่สุด
คนเกิดวันศุกร์
เรื่องส่วนตัวทำให้มีปัญหาเรื่องงานและการเรียน อาจเสียสมาธิระหว่างวัน ถ้าไม่สบายใจการลาป่วยอาจเป็นการตัดสินใจที่ดี หรือมอบหมายงานให้คนข้างกายช่วยรับผิดชอบ มีโอกาสเลื่อนยศ ตำแหน่งเพราะผลงานตัวเอง แต่คุณยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองกับสิ่งใหม่ที่ได้รับ เงินใช้จ่ายรอบคอบ บริหารเงินสดในกระเป๋าให้ดี เสริมดวง หาโอกาสทำบุญด้วยการนั่งสมาธิเจริญสติจะเหมาะสมและดีขึ้น
โดรเท โดนปฏิเสธ แต่พยายามเก็บทรง ใครที่โดนมองว่าเจ้าชู้ คุณจะหยุดที่ใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ทำบุญด้วยดอกไม้หอมความรักจะชัดเจนมากขึ้น คนศีลไม่เสมอกันอาจใกล้ถึงเวลาแยกย้าย เพศทางเลือก คนมียศตำแหน่งจะเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันเสาร์
เป็นวาระเหมาะสมในการอัพเกรดตัวเองให้เป็นคนใหม่ อยากปรับปรุงตัว เริ่มต้นเรื่องใหม่ เปิดทางได้เลยตั้งแต่วันนี้ งานแข่งขันสูงกับคนใกล้ๆ ตัว แต่แสดงผลงานความสามารถได้ดีกับคนนอก แต่งตัวสบายๆ ช่วยทำให้การเจรจาดีลง่ายยิ่งขึ้น แต่ไม่เหมาะจะคุยนอกรอบ ค้าขายระวังปัญหาเกี่ยวกับสินค้า เงินประกัน การวางมัดจำจะเสียผลประโยชน์ สุขภาพระบบน้ำในตัว ระบบประสาทต้องระมัดระวังให้มาก
อยู่ใกล้ใครหวั่นไหว แต่อีกฝ่ายอาจยังไม่รู้ว่ามีคนโสดโดนตกหัวใจ คนมีแฟนแล้วคนเก่าเพื่อนที่สนิทมากๆ ทำให้คนรักเป็นกังวล หรือความสัมพันธ์ติดขัดเพราะทายาทคนใหม่ที่เข้ามาในเวลาที่ไม่ค่อยพร้อม แต่คนที่ไม่ได้กลับบ้านมานาน อุ้มลูกหลานไปเปิดตัวจะโชคดี
