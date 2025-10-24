ยอดขาย 8 หลักต่อเดือน!! "ทองขึ้น" ผลัก "ทองปลอมฟีเวอร์" จากปาก "ร้านอันดับ 1" ของไทย

ปรากฏการณ์ “ทองปลอมฟีเวอร์” คนแห่ซื้อใส่ หลัง “ทองแท้” ราคาพุ่ง ฟังจากปาก “เจ้าของร้านทองปลอม” อันดับ 1 ของไทย ยิ่งปลายปี ลูกค้ายิ่งแน่น การีนตีปลอมแท้ๆ “ลอกช้า-ไม่ดำ-จำนำไม่ได้”
*** ซื้อ “ทองแท้” ไม่ไหว ขอหันมาใส่ “ทองปลอม” ***
ยิ่งสูง ยิ่งหนาว... ไม่ใช่ยอดเขา แต่เป็นราคาทองคำทุกวันนี้ ที่ 1 บาททอง ปริ่มจะแตะ 70,000 บาทอยู่รอมร่อ ปรากฏการณ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะคนในวงการทอง อย่างร้านทองขนาดเล็กที่แบกรับต้นทุนจนหลังแอ่น แถมกำลังซื้อก็ลดลงอีก บางเจ้าก็เลยขอตัวลา เพราะสู้ต่อในเส้นทางนี้ไม่ไหวแล้ว
ส่วนคนที่ได้อานิสงฆ์จากการที่ทองจริงราคาขึ้น ก็ไม่ได้มีแค่คนที่ซื้อเก็บไว้ก่อนหน้าเท่านั้น ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่โตวันโตคืน ถึงขนาดที่ว่ารับทรัพย์ถึง 8 หลักต่อเดือน และเป็นที่ต้องการของผู้คนอย่างมากในตอนนี้
เรากำลังพูดถึง “ทองเอก จิวเวลรี่ ทองปลอม เหมือนจริง เหมือนแท้” ร้านทองปลอมบนพื้นที่ 5 คูหา ตั้งอยู่ย่านเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายในร้านมีลูกค้าเดินเข้า-ออกไม่ขาดสาย ท่ามกลางเครื่องประดับทองอร่ามสารพัดรูปแบบ ที่ถ้าไม่บอก ก็คงคิดว่านี่คือทองจริงแน่นอน
และได้พบกับ “เอก - อิงควัต เดชารัตน์” เจ้าของร้านวัย 42 ปี ที่มาช่วยสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราได้ฟัง
“ทองจริง ถ้าย้อนไปประมาณ 1-3 ปี สูงขึ้นเร็วมากครับ อย่างเมื่อปีที่แล้วที่ราคาแตะ 40,000 ตอนนี้มา 62,000 แล้ว พอมันสูงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ ท่านเลือกที่จะซื้อทองมาเก็บไว้ แต่การกล้าที่จะออกสังคมเริ่มอันตรายเพิ่มขึ้น ลูกค้าเลยเลือกทองปลอมในการใส่เพื่อความสบายใจ และสร้างความมั่นใจให้ตัวเองยังมีอยู่ ให้บุคลิกดูสวยเหมือนเดิม
ทองจริงก็เก็บไว้บ้าน ทองปลอมนำมาใส่แล้วบุคลิกก็ดูดีเหมือนเดิม หรือบางท่านก็เลือกที่จะไม่สนใจทองจริง เพราะว่าเราเข้าไม่ถึงแล้ว ราคาสูงเกิน เอาทองปลอมมาใส่ดีกว่า อย่างน้อยเราก็ยังดูดีเหมือนเดิม
ลูกค้ามา 10 คนก็ 10 เหตุผลเลย หลายๆ ครั้งเราก็พยายามชวนคุยกับลูกค้าบ้าง ลูกค้าก็ให้เหตุผลว่าไม่กล้าใส่แล้วช่วงนี้ ราคาทองจริงเยอะ แต่พี่ยังอยากใส่ทอง เรารู้สึกว่าทองปลอมเป็นโจทย์นึงที่ตอบโจทย์ให้กับคนที่เข้าถึงราคาไม่ได้ หรือเรื่องความปลอดภัย หรือใส่ทองแล้วรู้สึกว่าทำให้เรามีบุคลิกความมั่นใจที่สูงขึ้น”
ส่วนอนาคต ถ้าราคาทองจริงลดลง คิดว่าจะส่งผลต่อยอดขายร้านทองปลอมหรือไม่ เรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่า ไม่น่ามีผลกระทบอะไร เพราะที่ผ่านมาในวันที่ราคาทองยังไม่สูงเท่านี้ ธุรกิจก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยซ้ำ
“จริงๆ ยอดของเราที่เพิ่มขึ้น ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาทองอย่างเดียว เราต้องเข้าใจว่าสภาวะปัจจุบัน เศรษฐกิจสวนทางกับราคาทองมาก ถึงทองบาทละ 40,000 ปัจจุบันคนก็เข้าถึงยากนะครับ
ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเดียว เศรษฐกิจโลกด้วย ผมมองว่าทองราคาลงยากมาก จากที่ผมวิเคราะห์ ปัจจุบันธนาคารหลักของหลายๆ ประเทศ เทขายแบงก์ดอลลาร์ของสหรัฐฯ เพื่อสะสมทอง ผมมองว่าเผลอๆ ทองอาจจะขึ้นไป 80,000-90,000 ด้วยซ้ำ แต่ถ้าปัจจัยไหนทำให้ราคาทองลง ก็ไม่น่าจะส่งผลเยอะ
ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดี แต่ยอดของเราไม่ได้ลดลงเลยครับ บางช่วงที่นิ่งอยู่ประมาณ 50,000 หลายเดือนมาก แต่ยอดของเราไม่ได้ตกเลย ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละนิด แต่บางช่วงเวลาเหมือน 3 เดือนนี้ แน่นอนว่ายอดจะมา เพราะลูกค้าต้องการออกไปข้างนอก ไปจับจ่ายใช้สอย ไปเที่ยว ไปพบญาติหรืออะไรแบบนี้เยอะขึ้นครับ”
[ “ทองปลอม” ไอเทมฮอตเวลานี้ ]
อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าร้านนี้ไม่ธรรมดา ถึงขนาดที่ว่าเป็น ร้านทองปลอมที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของไทย
“ขายได้เกินที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่ปีแรกยันปีนี้ ตลาดของทองปลอมสูงขึ้นเรื่อยๆ สูงมากกว่าแผนที่เราวางไว้ ในส่วนของทองปลอม มันเป็นช่วง เช่น ต.ค.-ธ.ค. เป็น 3 เดือนแห่งการท่องเที่ยว การพบปะสังสรรค์ หรือการได้ใช้วันหยุดกันเยอะขึ้น
กลับบ้านไปเจอพ่อแม่ กลับบ้านไปเจอญาติ อัตราการใส่ทองปลอมสูงมาก 3 เดือนแรกจะเป็นช่วงเวลาที่ยอดคงที่ แล้วจะไปพีคอีกทีช่วงใกล้ๆ สงกรานต์ ประมาณ มี.ค.-เม.ย. ก็จะพีคขึ้นไป
ยอดขายช่วงเริ่มต้นประมาณ 6 หลัก แล้วไหลขึ้นมาเป็น 7 หลัก ปัจจุบันก็เป็น 8 หลัก ก็เป็นเลข 1- 2- 3 บ้างบางเดือน ถ้าไตรมาส 4 อยู่ประมาณ 30-50 ล้าน แต่ถ้า ม.ค.-มี.ค. ก็อาจจะ 10-20 ล้านโดยประมาณ ช่วงยอดปกติจะอยู่ประมาณนั้นครับ เฉพาะยอดขาย เพราะมีต้นทุนในการบริการลูกค้าสูง
เรามั่นใจว่าปัจจุบันเราเป็นเบอร์ 1 ถ้าเทียบจากยอดขายหรือหน้าร้านที่เปิด เรามีการตอบสนองลูกค้าจากการบริการ ทีมงานเราเยอะที่สุด แล้วก็ยอดขายในช่วง 2-3 ปีหลัง เรามั่นใจว่าเราเป็นร้านทองปลอมที่ใหญ่ที่สุดแน่นอน
การบริการหลังการขาย ทีมงานของเรา 200 คน ในวงการยังไม่มีเจ้าไหนที่เราเห็นว่ามีทีมงานหรือความพร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกค้าเท่าเรา ณ ตอนนี้นะครับ ในประเทศไทย เราก็มั่นใจว่าเรามียอดจำหน่ายที่สูงที่สุด จำหน่ายทองปลอมตรงนี้ครับ”
*** จากลูกค้า สู่เจ้าของร้าน 5 คูหา ***
หลายคนคงจะอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ชายคนนี้เกิดปิ๊งไอเดียในธุรกิจทองปลอม ก็ต้องเล่าย้อนราว 20 ปีที่แล้ว ในสมัยที่เอกยังเป็นวัยรุ่น ตัวเขามีเหตุผลที่จะต้องใช้ทองปลอมอย่างเลี่ยงไม่ได้
“เมื่ออดีต ช่วงเรียนมหา’ลัย คุณพ่อเคยซื้อทองจริงให้ 2 บาท แล้วเป็นเด็กใช้เงินไม่ค่อยดี ก็เลยเอาทองไปจำนำ แล้วผมก็หาทองปลอมมาใส่ เหมือนเราได้เรียนวิศวะแล้วพ่อซื้อให้ แต่เวลากลับบ้าน ผมก็ต้องหาอะไรดูเหมือนกับว่าทองยังอยู่
ก็ต้องหาทองปลอมที่เหมือนจริง พยายามหาหลายครั้ง พอใส่ได้ไม่กี่วันก็ลอก ใส่ไม่กี่วันก็เขียว ก็คัน เลยต้องไปชุบต่อ เรารู้สึกว่าทำยังไงให้ได้คุณภาพต่อเนื่อง มีความในใจอยู่เสมอกับทองปลอมที่เราต้องใส่หลอกคุณพ่อ
ช่วงนั้นรู้สึกว่าทองจริงราคาอยู่ประมาณ 6,000 บาท ของผม 2 บาท ตอนที่คุณพ่อซื้อให้น่าจะประมาณหมื่นกว่า ทองปลอมผมหาซื้อได้รู้สึกประมาณ 500 แต่ผมไปชุบทีนึง 800 เพราะมันลอกบ่อย (หัวเราะ)
สมัยนั้นหาทองปลอมที่มีคุณภาพยากมาก หาได้เป็นทองที่เขียว ดำ คัน หรือลอกง่าย จะหาร้านที่ชุบอีกทีก็ยาก เลยคิดไว้ว่า ถ้ามีร้านทองปลอมที่มีคุณภาพดี แล้วเราเข้าถึงราคาไม่ต้องแพงน่าจะดีมาก
ตอนนั้นรู้สึกว่าจริงๆ ไม่ใช่มีแค่ผม เพื่อนในกลุ่มหรือหลายๆ คนที่เคยมีทองปลอมก็เอาไปใส่ ตอนเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ผมแกมีทองจริงอยู่ แต่บางครั้งที่แกต้องไปต่างพื้นที่หรือว่าในบางสภาวะที่ดูเสี่ยงกับอันตราย แกจำเป็นต้องใส่พระ แกก็เอาทองปลอมแขวนควบคู่ไป แล้วเก็บทองจริงไว้ที่บ้าน เพื่อให้ดูมีความน่านับถือเหมือนเดิม และมีความมั่นใจในตัวเองครับ”
[ ตัวแทนออนไลน์ สู่เจ้าของร้านทองปลอม อันดับ 1 ของไทย ]
อีกบทบาทของชายคนนี้ คือการเป็นวิศวกร ที่เปิดบริษัทวิศวกรรมเกี่ยวกับงานเครื่องปรับอากาศ แต่ในยุคนั้น การค้าขายออนไลน์ยังไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนปัจจุบัน เขาคว้าโอกาสนั้นและใช้เวลาว่างจากงานประจำ เปิดเพจ “ทองเอก จิวเวลรี่ ทองปลอม เหมือนจริง เหมือนแท้” เพื่อเป็นตัวแทนรับทองปลอมมาขาย ซึ่งก็ไปได้สวยตั้งแต่ช่วงแรกที่ทำอีกด้วย
“หลังจากผมเปิดบริษัทงานวิศวกรรมได้ประมาณปีสองปี เริ่มอยู่ตัว ผมมีเวลาว่างเยอะ ผมก็ไปหาดื่มกาแฟ ทำงานด้วย วันนึงผมนั่งตั้งแต่สายๆ จนเย็น ก็ดื่มกาแฟประมาณ 2-3 แก้ว รวมค่าขนมก็ประมาณ 500-1,000 บาท
รู้สึกว่าอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลองเอาอะไรมาทำเป็นรายได้เสริมให้ได้ค่ากาแฟต่อวัน ตอนนั้นออนไลน์เข้ามาช่วงแรก ผมอยากหาโปรดักส์อะไรที่คนอื่นเขายังไม่ทำ ลองทองปลอมดีกว่า เผื่อมันเวิร์ก
ก็เลยไปสร้างเพจ ไปซื้อ iPad มา คิดว่าเราขายทองปลอมนี่แหละ เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนก่อน ได้ไอเดียว่าเราอยากขายทองปลอมตอนวัยรุ่น ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าอยากได้เยอะหรือมีโอกาสจะทำธุรกิจให้ใหญ่
พอเริ่มเป็นตัวเป็นตัวแทนแล้ว ผมรู้สึกว่าผลตอบแทนมันโอเคนะ ลูกค้ามีความต้องการเยอะ เราเคยทำธุรกิจมาแล้ว ทำยังไงให้เรามีรายได้ตรงนี้มั่นคง ทำยังไงให้ลูกค้าซื้อของเราสม่ำเสมอ
พื้นฐานของการทำธุรกิจ คือรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ ผมก็เลยมองว่า ทองปลอมของเราต้องมีคุณภาพ ผมก็ต้องตะเวนหาไปทั่ว สินค้าที่มีคุณภาพ ลายที่สวย ในแหล่งโรงงานที่มีมาตรฐาน ลูกค้าเอาไปใส่แล้วลอกยาก
หลังจากนั้น เพจของทองเอก จิวเวลรี่ เราก็จะมีฐานลูกค้าจากหลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น ประมาณปีเดียวได้ยอดติดตามก็เพิ่มประมาณแสนกว่า เพจของเราตอนนี้อยู่เกือบๆ 300,000 แต่เราต้องเข้าใจว่าทองปลอม ลูกค้าไม่ค่อยกล้ากดติดตามมากเพราะกลัวเพื่อนรู้ จริงๆ ฐานลูกค้าของทองเอก จิวเวลรี่น่าจะเป็นล้านครับ ณ ตอนนี้ที่สะสมมา”
การค้าขายบนโลกออนไลน์เมื่อ 10 ปีที่แล้ว คือของใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน และกว่าที่จะจับทางได้ แน่นอนว่าต้องเคยผ่านความผิดพลาดมาก่อน เขาเองก็เช่นกัน
“เปิดเพจวันแรก ผมโปรโมต 2,000 บาท ในการโปรโมตเมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้วถือว่าสูงมาก เทียบกับ 2,000 บาทตอนนี้คือแทบจะไม่มีคนเห็น ถ้าเทียบกับสมัยนี้ น่าจะประมาณ 60,000-70,000 กับยอดโปรโมตของ Facebook นะครับ
ตอนนั้นผมไม่สามารถเรียนรู้วิธีการยิง Ads ที่ไหน 11 ปีที่แล้ว ธุรกิจออนไลน์เพิ่งเข้ามา คนขายออนไลน์ประปราย ผมไปยิงที่ UAE มีแต่อาหรับทักผมมาเต็มเลย วันแรกผมขายไม่ได้สักบาท (หัวเราะ) ผมก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมขายไม่ได้เลย
สุดท้ายเจอว่ายิง Ads ผิด ผมก็เลยเปลี่ยนตั้งค่าเป็นกรุงเทพฯ และประเทศไทย วันที่ 2 ผมได้กำไรเยอะมาก เลยเป็นแรงจูงใจให้ผมทำต่อมาจนครบเดือน พอครบเดือนผมรู้สึกว่าโอเค มีแนวโน้มที่จะไปได้
[ ขยับขยายหน้าร้าน จาก 1 สู่ 5 คูหาในปัจจุบัน ]
เริ่มมีคนมาไลก์ เริ่มมีคนมาติดตาม เรารู้สึกใจฟูขึ้นมา อยากทำ เน้นคุณภาพ เน้นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราบริการดีขึ้น วันแรกเริ่มเองคนเดียว ทำเพจ เอารูปลง ตอบแชท วันที่ 3 มีพนักงาน แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มเป็นเป็นหลักสิบ จนเป็นหลักร้อย แล้วก็เกือบ 200 คน จากการที่เรารองรับการบริการของลูกค้า”
ใครจะไปคิดว่ากระแสความต้องการทองปลอมจะมากมายขนาดนี้ จนในที่สุด เอกก็ได้ตัดสินใจเปิดหน้าร้านย่านเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาลองจับ ลองสวมทองปลอมแท้ๆ กันได้ตามสบาย
“เราเปิดเพจขึ้นมาได้สักพัก พอได้รับความนิยมจากลูกค้า มีผู้ติดตามเยอะขึ้น ลูกค้าส่วนมากขอว่า อยากเห็นหน้าร้านของทองเอก จิวเวลรี่ อยากไปเลือกสินค้าจริงๆ หรือเลือกได้ด้วยความสบายใจเพิ่มขึ้น
แรกๆ เราก็ให้มาเลือกที่บ้านก่อน ไปเลือกที่โกดังบ้าง แต่สถานที่ก็ไม่ได้อำนวยที่จะต้อนรับลูกค้า เมื่อปลายปี 65 ประมาณ พ.ย. ก็เลยเปิดหน้าร้านขึ้นมาแค่คูหาเดียวตอนนั้น เพื่อที่จะรองรับการเข้ามาเลือกสินค้าของลูกค้า
แต่พอเริ่มเปิดหน้าร้าน การตอบรับเริ่มหลากหลายขึ้น ยอดออนไลน์ก็เพิ่มขึ้น ลูกค้าเข้ามาหน้าร้านมากขึ้น 1 คูหาไม่พอแล้ว เราขยายเป็น 3 คูหา น่าจะบวกกับราคาทองจริงที่สูงขึ้นด้วยมั้งครับ แล้วก็การบริการที่เราชัดเจนกับลูกค้า กลายเป็นต้องเพิ่มทีมงาน ปัจจุบันก็เลยกลายเป็น 5 คูหา เพื่อรองรับการบริการและจำนวนสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า”
*** “ลายเยอะ - ลอกช้า - เหมือนแท้” ***
ถึงจะเป็นทองปลอมแต่ก็การันตีในเรื่องคุณภาพ เจ้าของร้านทองปลอมเบอร์ 1 ของไทยเล่าว่า กว่าที่จะออกมาเป็นสินค้าให้เลือกซื้อแบบนี้ เขาต้องเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการที่ตั้งไว้
“จากที่เคยเป็นลูกค้าก่อน เรารู้ว่าลูกค้าต้องการแค่ใส่แล้วยังไงไม่ลอก ไม่ดำ ไม่เขียว แล้วก็ใช้งานได้นาน ดูเหมือนจริง และราคาที่เข้าถึงได้ไม่สูงมากจนเกินไป แค่นี้ลูกค้าก็สบายใจแล้ว พอได้มาเป็นคนขายเอง เรามีโจทย์ว่าอยากหาทองปลอมที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้ลูกค้า ถ้ามีโรงงานหรือมีร้านมีทองปลอมที่มีคุณภาพจำหน่าย น่าจะดี
แต่เรายังไม่มี power พอที่จะควบคุมโรงงานได้ เราไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ เราต้องตระเวนหาสินค้าที่มีคุณภาพมา ตอนนั้นผมไปทั่วประเทศเลย เขาว่ามีโรงชุบตรงนี้ ไปขอดีล สั่งเท่านี้นะพี่ ทำให้ผมได้มั้ย ภาคใต้ สุพรรณบุรี เกือบๆ สระแก้ว ภาคเหนือ ภาคอีสาน พุทธมณฑล ผมไปทั่วเลยครับ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ลายละนิดลายละหน่อยมา
ทองแท้ เงิน นาค อยู่ในช่างเดียวกัน กระบวนการชุบก็ไม่ต่างกันมากแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพ จากการทดลองว่าทำยังไงให้สินค้าอยู่ได้นาน ในตัวเรือนงานดิบของเงิน ของนาค ก่อนชุบมันก็เหมือนกัน ทองปลอมก็แล้วแต่ว่าเรานำอะไรมาชุบ เมื่อก่อนโรงงานทองจะไม่ค่อยมี จะเป็นเจ้าเล็กๆ เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา ก็โตขึ้นตามยอดขายของทองเอก โตมาด้วยกันครับ”
[ ละลานตา ไม่แพ้ร้านทองแท้ ]
และอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “ทองปลอม ไม่ลอก ไม่ดำ จำนำไม่ได้” ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าของพวกนี้ลอกได้ แต่จะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ทำและการใช้งานของแต่ละคน
“ปกติท้องตลาด งานทองปลอมขายเป็นสินค้าโหลมากกว่า แต่ของเราขายให้ผู้บริโภคนำไปใช้งานได้จริง ดูสวยตั้งแต่ก่อนชุบ ต้องเป็นเกรดเดียวกับที่เขาไปชุบนาค ชุบเงิน พอชุบปั๊บต้องลอกยาก ไม่ใช่ว่าใส่วันเดียวลอก เขียว ดำ คัน เราเลยกล้าการันตีกับลูกค้าว่าของเรา ไม่ลอก ไม่ดำ จำนำไม่ได้ แต่จริงๆ คำว่าไม่ลอก ต้องบอกว่าลอกช้า ไม่ใช่ไม่ลอก
จริงๆ ทองจริงเพิ่งซื้อมาจากร้านก็สีเดียวกับทองปลอม ตัวเนื้องานแทบไม่แตกต่างกันเลย ทองจริงที่ใช้งานมาแล้ว ใส่แบบไม่ค่อยได้ล้าง มันจะดูคล้ำๆ เขาเรียกทองเก่า แต่ถ้าเราไปล้างน้ำหรือล้างซันไลต์สักนิดนึง สีกลับมาอย่างนี้
โดยปกติ ทองปลอมใส่ 2-3 ครั้งก็ลอกแล้ว แต่ทองเอกเรามั่นใจว่าของเรา 3-5 เดือนได้ และเรามีคู่มือการใช้งานให้ลูกค้า บางท่านใช้เป็นปีไม่ลอกก็มีครับ ถ้าเอาไปใช้โดนเหงื่อเยอะๆ โดยทั่วไปอาจจะลอกในวันเดียว ของเรามั่นใจว่าโดนเหงื่อก็อยู่ได้เป็นเดือนครับ แต่อาจจะลอกเร็วกว่าปกตินิดนึง เพราะว่าเหงื่อมันคือกรด แล้วมันต่อต้านกับตัวที่เราเคลือบ
คุณภาพของทองเอก คือสินค้าที่มั่นใจว่างานสวย ใช้งานได้นาน คงทน เราเลยมีฐานลูกค้าเก่าเยอะมาก ทำให้ทองเอกต่อยอดได้เสมอ มีการโตขึ้นทุกปีๆ เพราะลูกค้าเก่ายังอยู่ ลูกค้าใหม่ที่เราหาเข้ามาก็ยังเพิ่มเข้ามา”
เอกยังเล่าอีกว่า จากการได้ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน ก็ทำให้ได้รู้ว่าลูกค้ามาจากหลากหลายอาชีพ และมีเหตุผลแตกต่างกันไปในการตัดสินใจมาซื้อทองปลอมไปสวมใส่กัน
“กลุ่มลูกค้าทองปลอม ต้องบอกว่าแยกยากมาก ผมยกตัวอย่างลูกค้าที่มาหน้าร้าน มีตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ คนทั่วไป ยันคนขับรถหรูมาก็มี เพราะวัตถุประสงค์ของหลายๆ ท่านจะไม่เหมือนกัน
บางท่านอาจจะใส่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองในการออกสังคม บางท่านอาจจะเก็บทองจริงไว้ที่บ้าน แล้วก็นำทองปลอมมาใส่เพื่อความปลอดภัย บางท่านอาจจะซื้อไปเป็นพร้อบต่างๆ บางท่านอาจจะนำทองจริงไปขายหรือจำนำ เหมือนเคสของผมตอนวัยรุ่น แล้วต้องการให้คนที่บ้านรู้ว่าทองยังอยู่ หลายเหตุผลมากในการที่จะนำทองมาใส่
แต่หลายๆ ท่านที่ผมพยายามสอบถามหรือรับลูกค้าหน้าร้าน เหตุผลในการใส่ เพื่อให้เราได้ดูดีในการออกสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจ บุคลิกก็จะดีขึ้น ซึ่งหลายๆ ท่านเวลาเข้าหน้าร้านบุคลิกดูดีอยู่แล้ว แต่ใส่ตรงนี้เพิ่มความดูดีให้เขาไปอีก
บางวันผมใส่ทองปลอมนะ เพื่อนก็ไม่เชื่อว่าของผมคือทองปลอม ถึงเราเป็นเจ้าของร้านทองปลอม บางครั้งมันอยู่ที่ไม้แขวน ถ้าในตัวเราดูมีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าหลายๆ ท่านดูน่าเชื่อถือ นำทองปลอมไปใส่เพื่อเป็นทางเลือก
ผมใส่ตั้งแต่รองเท้ายันเสื้อผ้าก็แบรนด์เนมหมด บางครั้งผมใส่ทองปลอมเส้นนึง เพื่อนก็ไม่เชื่อ แต่โดยทั่วไป สังคมปัจจุบันเราไม่ค่อยไปถามว่าปลอมหรือเปล่า ถ้าไม่สนิทก็ไม่กล้าถาม แต่ถ้าในกลุ่มเพื่อนอาจจะพูดสนุกกัน”
[ ดีเทลกริบ เนี้ยบยันตะขอ ]
ส่วนใครที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มสนใจ อยากเป็นเจ้าของขึ้นมาบ้าง ทาง “ทองเอก จิวเวลรี่ ทองปลอม เหมือนจริง เหมือนแท้” ก็มีทองรูปพรรณปลอมให้เลือกมากมาย น้ำหนักเริ่มต้นที่ 2 สลึง สนนราคาไม่ถึง 7 แบงก์แดง
“ลายที่นิยม เราต้องอัปเดต เรามั่นใจว่ามีเยอะกว่าร้านทองจริง เพราะของเราต้นทุนการผลิตมันถูกกว่า ทางร้านมีเป็นร้อยลายเลยครับ ลายทาโร่ ลายสี่เสา ลายเบนซ์ จะเป็นลายขายดีของทางร้าน เราสต็อกไว้เยอะมาก
ราคาปัจจุบันเราเริ่มต้น 2 สลึงอยู่ที่ 640 บาท/ 1 บาท 740 บาท/ 2 บาท 840 บาท/ 3 บาท 940 บาท และ 5 บาทก็เป็น 1,040 ประมาณนี้ครับ จะเพิ่มแค่สเต็ปละ 100 บาท เราพยายามตรึงราคาไว้ เพื่อวัตถุประสงค์เดิมของผม คือให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงราคาทองปลอมคุณภาพได้ ราคาเทียบบางเจ้า เราไม่ได้แพงกว่าด้วยซ้ำ ในท้องตลาดเราถือเป็นราคากลางๆ
ผมพยายามเตือนลูกค้าว่าให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ลูกค้าบางท่านเคยบอกว่าไปซื้อราคาประมาณ 300-400 เอามาใส่ ส่งทองที่ลอกมาตั้งแต่แกะเลยก็มี หรือบางครั้งส่งอะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่ทอง สมัยก่อนที่เราเคยเจอ
เราอยู่ในวงการ เราจะรู้ว่าถ้าถูกเกินไป มันเสี่ยง ของเราในสินค้าคุณภาพเดียวกัน เรามั่นใจว่าไม่มีเจ้าไหนที่ราคาเท่าเราหรือถูกกว่าเราแน่นอน ต้นทางเราไปคุยกับโรงงานแล้วว่าสินค้าที่ผลิตส่งเราล็อตเดียว
ขายส่ง ขายตัวแทนมีครับ หลายๆ ท่านมาขอเป็นตัวแทน เราก็ยินดีในการซัพพอร์ตให้มีรายได้ เพราะว่าผมก็โตมาจากคนหนึ่งที่เคยเป็นตัวแทน ถ้าใครอยากมีรายได้จากตรงนี้ เราก็ยินดีให้เริ่มต้นอาชีพนี้เหมือนกัน
เราไม่ได้กลัวว่าหลายคนจะเป็นคู่แข่งของเรา เพราะว่าเราพัฒนาของเราไม่หยุดจริงๆ แน่นอนว่าของเราพัฒนาไม่ใช่แค่คุณภาพ การบริการของเราก็ยังสำคัญ ให้ลูกค้าเข้าถึงกลุ่มทองปลอมมากขึ้น ก็ถือเป็นเรื่องดีกับลูกค้าด้วย”
*** วิ่งใส่ทุกปัญหา พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง ***
ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี กับการขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในวงการทองปลอมอย่างทุกวันนี้ ย่อมผ่านปัญหาและอุปสรรคมาแล้วมากมาย แต่ด้วยเพราะประสบการณ์จากการทำธุรกิจอื่นมาก่อน ก็ทำให้เขารับมือได้ในทุกสถานการณ์
“ธุรกิจมันต้องมีปัญหาอยู่แล้ว ยิ่งคนเยอะ ยิ่งลูกค้าเยอะ ปัญหายิ่งมี ปัญหาแรกก็คือการเติบโตของเรา ที่บางช่วงเวลาโตเร็วขึ้น แล้วต้องรองรับกับยอดที่ลูกค้าสั่งมาให้ได้ บางครั้งสินค้าไม่เพียงพอในการส่งลูกค้าบ้าง แต่เรื่องนี้ก็ไม่กี่วัน เรามีโรงงานซัพพอร์ตอยู่แล้ว ก็เลยแก้ปัญหาได้ แต่ช่วงหลังเราพยายามสต็อกสินค้าให้เยอะที่สุด ก็เพียงพอต่อความต้องการ
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มิจฉาชีพจะปลอมเพจทองเอก จิวเวลรี่เยอะมาก จริงๆ เรามีแค่เพจเดียว แล้วเราจะประกาศลูกค้าเสมอว่าทองเอก จิวเวลรี่ให้โอนเงินเข้าบริษัทเท่านั้น เราจะไม่มีโอนส่วนบุคคล
ลูกค้าบางท่านโดนหลอกแล้วทักมาถามเรา หรือสั่งสินค้าแล้วไม่ได้ หลายๆ ครั้งก็พยายามติดต่อทองเอก จิวเวลรี่จนได้ เราเช็กข้อมูล เรามีการเก็บประวัติลูกค้าทุกคน ไม่ได้เปิดเผย ตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้ ลูกค้าไปซื้อในเพจมิจฉาชีพ เราก็พยายามให้ความร่วมมือกับตำรวจ ไปแจ้งความให้ตำรวจสืบ
ปัญหาอื่นๆ เช่น การโตไวขององค์กร แล้วทีมงานของเราซัพพอร์ตไม่ทัน ต้องรีบรับพนักงาน ที่ผ่านมาก็พยายามแก้ไขมาเรื่อยๆ แต่ปัจจุบันปัญหาตรงนี้ก็แทบไม่เกิดแล้วครับ เพราะเราได้เตรียมพร้อมรองรับไว้
อีกปัญหาคือเรื่องสีของทอง เราเคยเดินห้างฯ มีร้านทองจริงอยู่ เจ้านึงสีเหลืองอ๋อย เจ้านึงสีส้มแป๊ด ของทองเอกเลยทำมาตรฐานอยู่ตรงกลาง ก็จะตรงกับทองยี่ห้อดังยี่ห้อนึง แต่จริงๆ ทองสีไม่เหมือนกัน ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้า”
[ ร่วมซัพพอร์ตงานกู้ภัยจิตอาสา ]
เมื่อมีแล้วจึงอยากแบ่งปัน อีกสิ่งหนึ่งที่ทำควบคู่กันมา คือการคืนกำไรให้ลูกค้าและสังคม
“เราทำให้ติดตลาด โดยการที่ต้องจริงใจกับลูกค้าก่อน แล้วการบริการทุกปัญหาที่ลูกค้าแจ้งกลับมา เราไม่เคยละเลย ปัญหาของลูกค้าคือปัญหาของเรา เราแก้เต็มที่ที่เราสามารถทำได้
ช่วงหลังเรามีการแจกเงิน มีการจับรางวัล ลูกค้าที่ยอดเกิน 1,000 บาท จะได้รับ 1 รางวัล เราก็จะเอาชื่อใส่ในไข่ แล้วก็ใส่ในถังจับรางวัล เราจะมีเดือนละ 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท เป็นเงินสดให้ลูกค้าเลย นี่คือโปรโมชั่นปัจจุบัน
ถ้าเมื่อก่อนแจกมอเตอร์ไซค์บ้าง แจกทองแท่งขนาด 1 สลึงบ้าง 2 สลึงบ้าง หรือมีบางช่วงเวลาก็อาจจะมี 1 บาทบ้าง ซื้อทองปลอมแจกทองจริง แต่เป็นทองคำแท่ง แต่ปัจจุบันจะแจกเงินอย่างเดียว เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า
เราก็ไม่ได้คืนกำไรให้ลูกค้าแค่การจับของรางวัล ในโซนพื้นที่นี้เราทำเกี่ยวกับการบริจาค แจกข้าวของโซนเมืองทองฯ เรามีการไปทำสาธารณประโยชน์ อย่างล่าสุด กู้ภัยจิตอาสา บริจาคไป 50,000 บาทกับช่องข่าวช่องนึง เป็นมูลนิธิ เพื่อเอาไปใช้ไฟสปอร์ตไลต์ เอาไปช่วยคนได้ แล้วก็มีการสาธารณกุศลเรื่อยๆ เหมือนกัน”
สำหรับอนาคตของ “ทองเอก จิวเวลรี่” แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือพัฒนาทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ส่วนลูกค้าที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ ก็รอฟังข่าวดีได้เลย เพราะอีกหนึ่งเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้ คือการขยายสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้คนที่สนใจในทองปลอม ได้เข้ามาเลือกซื้อกันได้อย่างทั่วถึง
“ตอนนี้การเติบโตของทองเอก จิวเวลรี่ ผมมองว่าตลาดของทองปลอม ยังไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ถ้านับ 1-10 ตอนนี้ผมยังนับไม่ถึง 2 เลย ที่ผ่านมาเราแค่พยายามที่จะตั้งรับ จริงๆ การทำธุรกิจมันต้องมีเชิงรุกด้วย
ทำตลาดเชิงรุก อย่างเช่น ผมตั้งเป้าหมายว่าผมอยากมีสาขาทั่วประเทศ ผมยังไม่มีสาขาที่ 2 เลยตอนนี้ ตอนนี้เราค่อนข้างพร้อมแล้ว ลูกค้าในเพจหลายๆ ท่านเรียกร้องว่ามาเปิดแถวบ้านพี่ได้แล้ว พี่อยากไปหน้าร้านบ้าง พี่ไม่ค่อยได้ไปกรุงเทพฯ เป้าหมายของทองเอกในระยะยาว คือเราอยากมีสาขาให้ครบเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย
ในการตลาดต่างประเทศ มันยังมีข้อจำกัดเรื่องสารเคมีบางตัวที่ส่งข้ามไม่ได้ ก็ต้องศึกษาว่าทำยังไงให้ทองคุณภาพนี้ สารเคมีที่เรานำมาใช้อยู่ในชิ้นส่วนการผลิต เราสามารถส่งต่างประเทศได้ ถ้าส่งต่างประเทศได้ ก็จะสูงขึ้นอีกในของบริษัท
เราจะไม่หยุดการพัฒนาในส่วนของสินค้า ให้ดูดีขึ้น ให้มั่นคงขึ้น ให้ลูกค้าใส่ได้นานยิ่งขึ้น นานอยู่แล้วก็ต้องนานกว่าเดิม สวยอยู่แล้วก็ต้องมีรูปทรงให้สวยกว่าเดิม ลายหลากหลาย แล้วก็จำนวนปริมาณที่เพียงพอให้ลูกค้า
งานบริการ เรามีซัพพอร์ตลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าทักมาตี 4 ก็มีคนตอบทันที เรามีลูกค้าสัมพันธ์ ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ เรายินดีและรับข้อติชมของลูกค้า เราวิ่งใส่ปัญหาเสมอ เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งกัน หรือหน้าร้าน เรามีทั้ง รปภ. แม่บ้านที่ดูแลทุกอย่าง ให้พร้อมที่จะรองรับกับสิ่งที่เราโตขึ้นในอนาคต เราจะไม่หยุดพัฒนาครับ”
ทันเหลี่ยม “มิจจี้” เช็กให้ดีก่อนตกเป็นเหยื่อ
“ในเคสเอาทองปลอมไปหลอกว่าเป็นทองจริง ในเคสที่เป็นข่าวดัง ที่เขาซื้อที่ไปหลอกผู้หญิง ไปเป็นนักการเมือง คนนั้นก็มาซื้อที่ร้านเราเยอะเหมือนกัน ก็เป็นทองของทางร้านเราบ้าง แต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นของเราหมด
เราชัดเจนอยู่แล้วว่าของเราเป็นทองปลอม เพราะสินค้าทองปลอมไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ ถ้ามีข่าวหรือตำรวจเข้ามา เราให้ความร่วมมือว่าคนนี้มีประวัติการซื้อเมื่อไหร่ มีกล้องวงจรปิดให้ดู เรายินดีหมด
จะมีลูกค้าเข้า-ออกเยอะ เรามี รปภ.หน้าร้านอยู่ประมาณ 3 คน ไม่ได้เกี่ยวกับการว่ากลัวใครมาปล้น แต่เรากลัวว่าลูกค้าจะมีที่จอดรถมั้ย ตรงนี้เป็นโซนที่มีรถเข้า-ออกเยอะ รถวิ่งเยอะหน้าโซนเมืองทองฯ
เรื่องเกี่ยวกับขโมย เรามีกล้องวงจรปิดของเราอยู่แล้ว ถ้าขโมยเข้าจริง ก็บอกน้องทุกคนไว้แล้วว่าให้เขาเอาไปเลย ให้เราปลอดภัย เราไม่ได้กลัวตรงนั้น ถึงทองปลอม เราก็มีในส่วนของการประกันในสินค้า น่าจะไม่เป็นเป้าของโจร (หัวเราะ)
อีกเคส เขามาซื้อทองของเราหลายบาท แล้วเขาเอาไปชั่งหรือเปรียบเทียบน้ำหนัก มันใกล้เคียงกับทองจริงมาก แล้วเขาไปจำนำ พอเขาไม่ไปไถ่ โรงรับจำนำก็มาตรวจดูก็รู้ว่าทองปลอม
ถ้าตรวจละเอียดมันก็รู้อยู่แล้วครับ ขูดนิดเดียวก็รู้ ร้านทองจริงหรือโรงรับจำนำเขาจะมีเครื่องตรวจ แต่บางครั้งเขาอาจจะเกรงใจลูกค้า อาจจะแค่ส่องดู ชั่งน้ำหนัก หลักๆ โรงรับจำนำจะเป็นอย่างนั้น เพราะผมเป็นลูกค้าบ่อยเมื่อก่อน เขาชั่งน้ำหนักใกล้เคียงได้อยู่ใน 15.16 กรัมต่อบาท ก็คำนวณไป 2 บาท น้ำหนัก 30 หน่อยๆ เขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคแล้ว
ตรงนี้มันป้องกันยาก แต่ standard ของเรา ออกไปไม่เท่ากับของจริงอยู่แล้ว มิจฉาชีพมันก็พยายามได้ทุกอย่างจริงๆ ที่จะเอาไปหลอก ไปต่อห่วงเพิ่ม ต่อเส้นให้ยาวเพิ่ม ตัดให้สั้นลงอะไรพวกนี้ เพื่อให้น้ำหนักที่เกินมันพอดี
ตำรวจเคยโทร.มาขอความร่วมมือว่ามีประวัติคนนี้มั้ยหรือซื้อจากร้านนี้มั้ย เป็นผู้ต้องสงสัย เราก็เสิร์จดู มีรายชื่อหรือมีอะไร เราก็ให้ข้อมูลเขาไป ก็นำไปสู่การจับกุมได้
แต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพเยอะขึ้น ก็ไม่เจอเคสในการนำทองปลอมไปหลอกเลย ประมาณ 5-6 ปีหลังไม่มีเลย เพราะว่าร้านทองจริงกับโรงรับจำนำ น่าจะระมัดระวังเพิ่มขึ้นหลังจากมีข่าว”
สัมภาษณ์ : ทีมข่าว MGR Live
เรื่อง : กีรติ เอี่ยมโสภณ
ภาพ : พลภัทร วรรณดี
ขอบคุณภาพเพิ่มเติม : Facebook "ทองเอก จิวเวลรี่ ทองปลอม เหมือนจริง เหมือนแท้"
ขอบคุณสถานที่ : ร้านทองเอก จิวเวลรี่ (ย่านเมืองทองธานี จ.นนทบุรี)
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **