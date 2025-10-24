เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 25 - 31 ต.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
เรื่องเล็กน้อย อาจมีความผิดพลาดสูง มีสิ่งต้องร่วมรับผิดชอบกับคนอื่น ระวังอุบัติเหตุในการเดินทาง เสื้อผ้าโซนขาว ครีม ส้ม ชมพู ช่วยหนุนดวงการแข่งขัน สุขภาพความดันโลหิต ไต อาจมีปัญหา
การงาน ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อผลที่ได้เท่าๆ กัน ธุรกิจขนาดเล็กมีคนชักชวนขยาย ตลาดทางไกล คนต่างถิ่นจะช่วยหนุนธุรกิจให้เด่นชัด วาจา คำพูด จะสร้างเงิน ตำแหน่ง ยศ มีคนอยากสนับสนุนให้ไปต่อ
การเงิน มุ่งเน้นการเก็บออมเป็นสิ่งของ ส่วนใช้จ่ายเชิงธุรกิจดำเนินการได้ตามแผน จะได้รับรู้เงินลับ เงินที่มาจากสิ่งไม่ถูกต้อง นักลงทุนจังหวะช่วงปลายสัปดาห์ ธุรกิจสีเทา ธุรกิจคนมีสีเงินผ่านมือคึกคัก
ความรัก งานทำให้ใครบางคนเป็นโสด หรืออาจมีปัญหากับคนในครอบครัวเพราะไม่มีเวลาให้ คนข้างกายอาจอยู่ใกล้ตัวเพียงกายหยาบใจอยู่กับที่อื่น โสดชิลๆ เน้นสนุกกับเพื่อน เพศทางเลือกระวังคนโกหกใกล้ตัว
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
มีคนอยากชวนทะเลาะ ปากเสียงเกิดง่ายจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง สุขภาพทำให้เสียทรัพย์ เงินเก็บ หมุนเครดิตใช้เพื่อเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับต้นๆ การแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้
การงาน ต้องคิดล่วงหน้า ทำงานก่อนเจ้านาย หรือทำงานเผื่อลูกน้อง มีแผนสำรอง เหนื่อยกับการรับหน้าคนอื่น ค้าขายเสียหายเพราะเรื่องเวลา จะได้ใช้เงินแก้ไขปัญหาเรื่องงาน ตกงานจะได้งานใหม่ที่คาดหวังมานาน
การเงิน มีคนยืมและยังไม่คืน รายรับที่เข้ามา จ่ายเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ ทุ่มเงินกับการศึกษา หรือเพื่ออสังหาริมทรัพย์ คุณจะได้ปิดหนี้ก้อนเก่า การลงทุนกับคนในครอบครัวดำเนินการได้ ทองคำติดลบกับดวง
ความรัก ความเชื่อมาคู่กับเรื่องหัวใจ คนมีคู่ช่วงนี้ อาจไม่สบายใจเพราะคนรักเสน่ห์แรง มักมีคนมาตีสนิทหยอดคำหวานให้เป็นกังวล ส่วนคนโสด ถึงเวลาที่คุณจะเป็นคนเลือกบ้าง ไม่ต้องรีบร้อนแล้วจะพบคำตอบ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความสนิททำให้คนอื่นไม่เกรงใจ ความเข้าใจทำให้คุณผ่านอุปสรรคเรื่องติดขัดได้แซงหน้าคนอื่น คนอาวุโสน้อย คลื่นลูกใหม่ในวงการจะได้แจ้งเกิด ยานพาหนะให้โชคลาภ ทำบุญคนตาบอกเสริมดวงปังๆ
การงาน อยู่นิ่งไม่ค่อยดีนัก แม้ทำงานนั่งโต๊ะ มนุษย์เงินเดือนต้องแอคทีฟพอสมควร จะมีเรื่องน่ากังวลมาจากผู้บริหารให้ร่วมรับรู้และปรับตัว เจ้าของกิจการ เจ้านายตัวเอง ไอเดียย้อนยุคจะสร้างมูลค่า
การเงิน ระวังคนใกล้ตัวคดโกง เงิน งาน มักสวนทาง คุณต้องลงทุนมากแต่ได้ผลกลับมาน้อย หรือลงแรงมากกว่าคนอื่นเสมอ ระวังคดีความเกี่ยวกับบัตรเครดิต ของเก่า ของมือสองซื้อง่ายขายคล่อง
ความรัก โดนปัดตก โดนปฏิเสธ แต่ยังใจฟู คุณมีความหวังกับคนตรงหน้า และเวลาจะช่วยคุณได้ให้อีกฝ่ายใจอ่อน คนโสดต้องอดทนเป็นพิเศษ ด้านคนมีคู่แล้ว ธุรกรรมที่ทำร่วมกับคนรัก
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
คนว่างๆ จะเริ่มวุ่นวาย งาน ธุระ มีเรื่องให้ลงมือทำเต็มไปเสียหมด การเจรจาต่อรองต้องมีคนกลางช่วยประสาน งานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากชวนหัวร้อนและไม่จบง่ายๆ มีลาภสัตว์สองเท้าจากคนอายุน้อย
การงาน เรียนรู้งานของเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่งใกล้เคียงไว้บ้าง เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง การเดินทางไปนั่นมานี่ทำให้คุณคล่องตัว คอนเน็กชั่นใหม่ๆ จะได้งัดมาใช้ในการผลักดันงานให้สำเร็จ ตกงานถึงเวลาพัก
การเงิน รับร้อนจ่ายไว เงินเก็บติดลบ เพราะของมันต้องมี แต่จ๊อบเสริมรายได้งามต้องพยายามสร้างผลงาน แล้วเงินในกระเป๋าจะเข้ามาไม่ขาด ตลาดการลงทุนต่างประเทศและธุรกิจอาหารโดดเด่นในดวงชะตา
ความรัก มีดวงได้ลาภ ทรัพย์สิน ส่วนแบ่งของคนรู้ใจ ทั้งเชิงกฎหมายและให้ด้วยความเสน่หา คนเลิกราจะได้ส่วนแบ่งที่น่าพอใจ คู่รักที่ลุ้นทายาทใกล้สมหวัง คนใจว่างๆ มีคนโสดเข้าหา แม้ยังไม่โดนตกหัวใจ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะนี้มักมีข้อแลกเปลี่ยน ไม่สามารถรับมาตรงๆ ต้องยื่นหมูยื่นแมวหรือมักมีผลประโยชน์แอบแฝงร่วมด้วยเสมอ อย่าไว้ใจคนสนิท ความลับมักกลายเป็นเรื่องเล่าสนุกปาก
การงาน ความมั่นใจต้องพับเก็บ เป็นสัปดาห์ที่คุณจะเรียนรู้จากคนหมู่มากเป็นสำคัญ งานเงินค่อนข้างดี ยิ่งทำ ยิ่งได้ สายค้าขาย บริวารติดลบต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้น ฟรีแลนซ์มีคนชวนทำงานประจำ ตกงานต้องพัก
การเงิน หาเงินเก่ง ใช้เงินคล่อง เป็นช่วงเหมาะทำธุรกรรมการเงิน หรือใช้เครดิตเพื่อดาวน์บ้าน รถใหม่
การลงทุนกลางสัปดาห์โดดเด่น ตลาดเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ทำทานด้วยผลไม้ ช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์
ความรัก คนโสดอาจมองข้ามคนใกล้ตัว และความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้จรดปลายปี มักเป็นเรื่องของคนสนิท คนข้างบ้าน คนที่พบหน้ากันบ่อยๆ ลองหันมองดูจะมีคนเสียอาการให้เห็น ด้านคนมีคู่ราบรื่น แต่ใช้เงินเก่ง
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ใครเคยมองผ่าน เคยปฏิเสธ มักต้องย้อนกลับมาพิจารณาอีกครั้ง คู่ค้า ธุรกิจกับคนเก่าๆ จะได้เริ่มกลับมาสานต่อ สุขภาพระบบหัวใจ ระบบประสาทต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทำบุญคนป่วยติดเตียงจะดี
การงาน ทดลองงาน ฝึกงานจะโดนให้บรรจุทำงานประจำ แต่ชาวราศีกันย์อาจมองที่ใหม่ที่มีความท้าทายมากกว่า แต่หากอยากเติบโตอาจต้องแลกด้วยการโยกย้ายไปไกลกว่าที่เดิมมากๆ จึงจะดีกับดวงชะตา
การเงิน จ่ายกับเรื่องเดิมซ้ำๆ เงินเก่า เงินตกเบิก จะได้รับเงินก้อนที่ค้างจ่ายกันมานาน สิ่งของค้างสต็อกจะได้ปล่อย อย่าเข้าหุ้น กับคนใกล้ตัว จะเสียมิตรภาพและติดลบเงินในบัญชีเน้นเจรจาต่อรองไปก่อน
ความรัก ลุ้นรักใหม่มานาน คนโสดอาจต้องถอย เป็นเวลาที่เหมาะจะทำอะไรให้ตัวเอง กลับมารักดูแลตัวเองให้มาก ด้านคนมีคู่แล้ว วาระสำคัญในบ้านห้ามลืมเด็ดขาด จะโดนงอนไปทั้งสัปดาห์
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
รับฟังสิ่งรอบตัวด้วยสติ มีปัญหา เรื่องน่ายินดี ความหลากหลายที่คุณต้องตั้งรับและจัดการให้สำเร็จ จะได้กลับไปเรียนหรือทำงานที่ค้างเอาไว้ ตกงานจะได้งานใหม่ สุขภาพไมเกรน ความดันต้องระวัง
การงาน บริหารจัดการให้ไว อาจต้องตัดส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนมาก ความเกรงใจทำให้เสียระบบ คนจบใหม่มีความท้าทายกับหน่วยงานเล็กแต่ให้เวทีคุณแสดงออก ฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการช่วงนี้หนักและเหนื่อย
การเงิน ระวังใจตัวเองกับการใช้จ่าย หมุนเงินเก่ง หาเงินใช้ไม่ขาด แต่เก็บออมยังเป็นปัญหา จ่ายกับของมันต้องมีมากกว่าวาระจำเป็น นักลงทุนต้องถอยถ้าติดลบแม้เป็นตลาดที่คุ้นเคย ธุรกิจสุขภาพการแพทย์โดดเด่น
ความรัก ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ คนข้างกายแสดงออกให้รับรู้อย่างชัดเจน ใครโสด คนที่โดนทาบทามแนะนำให้รู้จักนั้นดีต่อใจมากกว่าที่เคยคิด คุณอาจจะแพ้ทางพวกเขาในไม่ช้า รักออนไลน์ มีดวงโดนโกง มีสิ่งปิดบัง
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความจริงใจอาจต้องแบ่งใช้ตามความเหมาะสม มีคนเข้ามาหาเพราะผลประโยชน์ แต่มิตรที่ดีอยู่ข้างคุณเพียงไม่มองข้าม การสนับสนุน การช่วยเหลือทำให้ชาวพิจิกเดินหน้าชนได้ทุกปัญหาในระยะนี้
การงาน งานเข้ามามากแต่สุขภาพเป็นตัวแย่งซีน การเจ็บป่วยบางอย่างทำให้รับงานไม่ได้ หรือพลาดตำแหน่งสำคัญ มุมทำงานลองใช้กินข้าว มีขนมวางไว้ข้างๆ ช่วยลดปากเสียงในที่ทำงานเสริมการเจรจา
การเงิน ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น หรือเน้นเดินเกมการเงินตามแผน เป็นสัปดาห์ที่เหมาะจะเข้าหาผู้ใหญ่ เจรจาเรื่องยากๆ ที่มีตัวเลขเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ รวมทั้งการติดต่อธนาคารเชิงกู้ยืมหรือปลดภาระหนี้สินจะราบรื่น
ความรัก มีคนตัดสินคุณด้วยสายตา หรือเมื่อเข้ามาสนิทกันจริงๆ คุณอาจไม่ค่อยปลื้มนิสัยของคู่เดต คนมีคู่ สุขภาพของคนรักมีสิ่งเป็นกังวล หรือยังเป็นอุปสรรคต่อการต้อนรับทายาทคนใหม่ในอนาคต
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
หลีกเลี่ยงการปะทะ สัปดาห์นี้ชาวราศีธนูมุ่งเน้นการเก็บข้อมูล กับสิ่งรอบตัว ดวงเปิดกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ สุขภาพได้ลาพักงานเพื่อดูแลจริงจังทั้งของตัวเองและคนในครอบครัว ลาภลอยมาจากบริวาร
การงาน ลูกน้องพยายามปีนเกลียว มีคนอยากวัดรอยเท้า แต่ส่งผลดีในการแข่งขันเชิงธุรกิจ งานราชการคนสนับสนุนมาจากทางไกล เจ้านายเปลี่ยนหน้า มนุษย์เงินเดือนจะมีข่าวดีช่วงนี้จรดสิ้นปี ลาออกจะว่างยาวๆ
การเงิน ทำบุญด้วยแว่นตา นาฬิกา หลอดไฟ ช่วยเสริมการเงินของคุณให้มีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น หนี้สินจะมีคนช่วยเหลือบางส่วน ลาภลอยมีน้อย แต่ของสะสม ลองเล่น การเก็บออมเก็งกำไรเข้าทางชาวราศีธนู
ความรัก หลงรักใครสักคนแต่ยังไม่กล้ายอมรับ ปฏิเสธเก่ง ระวังจะเสียใจ ด้านคนมีคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ ออกงาน ทำงาน หรือช่วยกันเรียน จะช่วยส่งเสริมดวงกันอย่างมาก เพศทางเลือกมีคนกลับมาหา
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ความสงสาร เกรงใจทำให้ชางราศีมังกรเสียเปรียบ แต่ความเงียบคืออาวุธที่ทำให้คนอื่นมองข้าม ไม่สนใจ ทำให้เดินเกมเรื่องต่างๆ รอบตัวได้อย่างดีมากๆ เจ็บป่วยบ่อยด้วยออฟฟิศซินโดรม ฝันร้ายจะโชคดี
การงาน มีโอกาสใกล้ชิดกับคนเก่ง คนมีความสามารถ งานที่ทำจะเป็นใบเบิกทางต่อยอดสิ่งใหม่ในอนาคต สายที่ปรึกษา บริหาร วิชาการ ใกล้ถึงเวทีของคุณแล้ว อยู่เฉยๆ อาจมีคนมารุมแย่งตัวไปทำงานด้วย
การเงิน ใช้จ่ายต้องเบรกตัวเองบ้าง เงินเก็บยังปลอดภัย แต่เงินสดในมืออาจจะมีปัญหา ได้ส่วนแบ่งจากความขยัน เปอร์เซ็นต์การขาย ลาภลอยของคนอื่นที่ได้ผลประโยชน์ร่วมด้วย เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ช่วงนี้ดี
ความรัก อกหัก โดนเท โดนหลอก แล้วแต่กรณี แต่คนผิดหวังและโสดชาวราศีมังกรมีค่อนข้างมาก อยู่ก่อนแต่งจะมีปัญหาเรื่องคู่แทรก คนแต่งงานแล้วมีดวงโยกย้ายตามคนรัก หรือรับผู้ใหญ่สูงวัยมาอยู่ในครอบครัว
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ความตั้งใจ อาจไม่สำเร็จ แต่ในความผิดหวังชาวราศีกุมภ์จะได้สกิลใหม่ให้เรียนรู้และไปต่อ ทำบุญด้วยเครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม ช่วยเสริมดวงคนสนับสนุนเมตตา ไม่เหมาะจะเดินทางออกจากบ้านยามวิกาล
การงาน เริ่มต้นใหม่ และต้องอัดข้อผิดพลาดจุดอ่อนเป็นสำคัญ มีคนพยายามจับจ้องหาความผิดมาโจมตี มีคู่แข่งที่ยังไม่รู้จักและสเปกสูงไล่กัน สมัครงาน ติดต่องานราชการค่อนข้างดี เจ้านายอายุน้อยให้คุณ
การเงิน ความทุ่มเทจะโดนเอาเปรียบ คุณจะเสียรู้ ผลประโยชน์ให้กับคนที่ไว้วางใจ งานที่เริ่มเล็กๆ เงินไม่มากอาจโตได้กำไรแบบก้าวกระโดดในไม่ช้า นักลงทุนตลาดเครื่องดื่ม แฟชั่น เครื่องสำอางจะมีข่าวดี
ความรัก ชอบใครจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศเป็นสัปดาห์ที่ต้องเก็บทรง ฝั่งตรงข้ามอาจจะรู้หรือไม่รู้ คุณต้องเผื่อใจติดลบ แต่สถานะคนรักมีคู่แทรก การกันซีนบ้างหึงบ้าง คู่แข่งจะถอยไปเอง มีคนอกหักยังทำใจ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ผู้ใหญ่ ความช่วยเหลือ งาน โอกาส มาจากคนรู้จักสูงวัยกว่าและคำแนะนำแบบปากต่อปาก งานดีๆ อาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือคาดคิดมาก่อน สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษ เสี่ยงโชคให้เล่นตามของเดิมๆ
การงาน ความแปลก เฉาพะตัวจะขายได้ และได้รับการสนับสนุนจากบริวารหรือเพื่อนร่วมงานวัยเดียวกัน ตัดสินใจแทนผู้ใหญ่ หาเช้ากินค่ำ งานที่ต้องเข้าเวร กำลังรุ่ง แม้เหนื่อยแต่คุ้มค่าในการลงแรงทำงาน
การเงิน อย่าวู่วาม สิ่งที่มีกำไร อาจติดลบในวันหน้าอย่าลงทุนเยอะแม้เป็นตลาดที่ตัวเองคุ้นเคย ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านบ่อยๆ ช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์ อุปสรรคการเงินจะลดน้อยลง เสี่ยงโชคต้องสวนทาง
ความรัก คนที่เลิกคาดหวังใครบางคนจะกลับมาทำให้ใจฟูอีกครั้ง แต่หนนี้หากยังโสดถึงเวลาแสดงความรู้สึกบ้างจะไม่เสียเวลา ด้านคนมีแฟนแล้ว มีโอกาสทะเลาะกันข้ามสัปดาห์ และไม่ฟังคำอธิบาย
