เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
อึดอัดกับการรับคำสั่ง งาน ธุระที่ต้องทำและมีคนอื่นร่วมด้วย ต้องรีบตัดสินใจเรื่องสำคัญ แม้เป็นวันพักแต่งานเหมือนจะไม่ได้หยุดตามไปด้วย การเดินทางอุปสรรคอยู่ที่ยานพาหนะ หาโอกาสร่วมบุญกฐิน ลงแรงลงเงินล้วนเสริมดวงการเงินและการแข่งขันให้ราบรื่น จะมีคนพยายามขายของแพง ราคาเกินจริงเกินคุณภาพให้กับคุณ สุขภาพอาจทรุดเพราะการพักผ่อนน้อย โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้า
ความสัมพันธ์ใหม่กำลังจะเกิดขึ้น คนโสดใกล้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นกำลังคบหาแถมเป็นคนใกล้ๆ ตัวที่รู้จักกันอยู่แล้ว อย่าให้ความรักปะปนกับงานหรือการเรียน คุณจะโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษและอาจพังในหลายเรื่อง เพศทางเลือกมีคนมาขอโอกาส หรือมีลุ้นรักต่างวัย
คนเกิดวันจันทร์
คุณให้ธุระของคนอื่นเป็นสำคัญกว่าเรื่องของตัวเอง วันนี้การเดินทางราบรื่นไปไหนได้รับการต้อนรับ แต่ไม่เหมาะจะคุยเรื่องงาน การเงินใช้มากกว่าเก็บ หนี้สินจะเพิ่มจำนวนเพราะความจำเป็น จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานและเงินให้ใส่ใจการรับโทรศัพท์ ทำบุญด้วยผ้าไตร หรืออาสนสงฆ์ ช่วยหนุนดวงคนเมตตา และการงานให้โดดเด่น สุขภาพอย่าลืมนัดหมอ อย่าลืมกินยา อาการอาจกำเริบ
มีคนอายุน้อยแอบชอบ หรือพวกเขาอาจเข้ามาทางอ้อมไม่เปิดเผยตัวตรงๆ แต่มักมาหาเรื่องคุย อยากรู้จักอยากสนิท ด้านคนมีคู่ คนรักอยู่ในโหมดเจ้าที่แรง พร้อมเหวี่ยงคนที่เข้าใกล้แต่น่าภูมิใจกับคนข้างกาย ลดปากเสียงในบ้านทำทานด้วยน้ำดื่มหรือเครื่องกรองน้ำจะดี
คนเกิดวันอังคาร
ปัญหามักมาจากจุดที่ไม่ได้คาดคิด อย่าโทษใครแต่ร่วมมือกับทุกฝ่ายแล้วจะผ่านไปได้ วันนี้ชาววันอังคารคือนักแก้ไขปัญหามือทอง ไม่ว่าเรื่องอะไรคุณทำได้ดีมากๆ การแข่งขันผ่านลุยแม้จะเป็นรองตัวเต็งอยู่บ้าง งานถูกต้องแต่ขัดใจเจ้านาย ลูกค้ายังไม่ปลื้ม การใช้จ่ายเงินเก็บหมุนออกมาใช้ชั่วคราว การลงทุนที่ทำไว้นานแล้วกำลังเริ่มเห็นผลแต่ยังไม่เหมาะจะเพิ่มทุน สุขภาพขา ข้อเท้า เข่า อาจมีปัญหา
ความรักดูไม่ชัดเจน คนเลิกรายังคาดหวังการรีเทิร์นมาของใครบางคน และมองข้ามคนใหม่รอบตัวเสียด้วย ใครโสดใจว่าง คนวัยเดียวกันดีต่อใจ คุยกันไว้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ไม่เสียหาย แต่งงานแล้วคนรักค่อนข้างเกรงใจ แต่เรื่องเงินไว้ใจแฟนได้ดีกว่าบริหารจัดการเอง
คนเกิดวันพุธ
มีคนพยายามเข้ามาโน้มน้าวให้ทำเรื่องสำคัญ หรือเปลี่ยนใจเพื่อไปเข้าข้าง สนับสนุนฝ่ายตรงข้าม เป็นช่วงปลายสัปดาห์ที่มีโอกาสเลือก งาน เงิน การตัดสินใจเด็ดขาด อย่าให้เกินช่วงเวลานี้จะติดลบ คนโยกย้ายใหม่มักโดนรับน้อง วันหยุดอาจยังต้องทำงาน ค้าขายกำไรดีกับสินค้าซื้อมาขายไปและตลาดการลงทุนเด่นในโซนเอเชีย ธุรกิจไอที อุตสาหกรรมก่อสร้างและพลังงานเข้าทางกับชาววันพุธ
อะไรก็มีคนช่วยดูแล ระวังจะเหงาหรือคิดถึงหากใครคนนั้นหายหน้าไป เป็นวันหยุดที่เหมาะจะออกเดต หรือให้เวลากับครอบครัว รวมทั้งการทำบุญให้บรรพบุรุษช่วยปรับหนุน เสริมดวงความรักและความสัมพันธ์ทุกสถานะหัวใจได้อย่างมาก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้น แต่คุณต้องเว้นระยะให้เหมาะสม กังวล ใจร้อน ออกตัวก่อนจะเสียโอกาสเหล่านั้น จะข้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คดีความ ข้อบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจได้เงินจากเรื่องเหล่านั้นเสียด้วย สุขภาพยังต้องใส่ใจ มีโอกาสจ่ายเงินกับความเจ็บป่วย ใครกลับไปเยี่ยมบ้าน อย่าใจดีเรื่องเงิน ตนเองจะเดือดร้อน เดินทางไกลมีโชคลาภลอยเป็นของแถม เสริมดวงทำบุญสังฆทาน
อะไรที่มากเกินไป อาจทำให้ความสัมพันธ์ดูล้น ลดระดับให้พอดี คุณยังเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อได้ไม่ต้องคิดเยอะ มักมีข่าวลือให้ไม่สบายใจ คนในแสงไฟความรักติดลบแต่งานจะรุ่ง คนหม้ายคนที่เข้ามาชอบ หากวัยไล่กันให้เก็บไว้พิจารณา โสดมักแอบรักคนใกล้ตัว
คนเกิดวันศุกร์
อะไรรอบตัวไม่ค่อยได้ดั่งใจ การติดต่องานไม่ปัง แต่การปั่นงานนั่งโต๊ะ ได้เนื้องานค่อนข้างดี การลงทุนในสินทรัพย์หรือกองทุนต่างประเทศโดดเด่นอย่างมาก ทองคำอาจทำให้ติดลบ แต่เงินตราต่างประเทศยังสดใส อย่าเปลี่ยนงานแม้โดนชักชวน แต่รับเป็นจ๊อบเสริมดีต่อใจมากกว่า บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงพวกเขาจะนำโชคลาภลอยมาฝาก คนในบ้านจะไม่สบาย จะได้แบ่งเวลาดูแลคนในครอบครัวมากขึ้น
ยังไม่พร้อมตอบคำถามเรื่องความรัก จะโสดหรือมีคู่ ยังมีความไม่สบายใจ ไม่อยากเล่าให้ใครฟัง ด้านคนว่างๆ จะเข้าหาใคร ขนม ของติดมือ ผ่านไปพบหน้าบ่อยๆ ยังเป็นวิธีคลาสสิคที่มีลุ้นได้ผล มีดวงเตรียมโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก คนว่างงานรักเก่าจะหลับมาหา
คนเกิดวันเสาร์
ของเก่า งานเดิมจะขายได้ อาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไร ผลงานของคุณจะขายได้และกำไรค่อนข้างดี เน้นการรักษามาตรฐาน ผู้ใหญ่จะเริ่มมองทิศทางการส่งต่องาน และตำแหน่งสำคัญ การประชุมงานนอกรอบ หรือโดนเรียกตัวด่วน อย่าหัวร้อน ล้วนมีความลับและเรื่องที่คุณควรรู้ การเงินตลาดในต่างแดนยังเดินหน้าได้ดี ส่วนการลงทุนกับคนใกล้ตัว เน้นการเจรจามากกว่ารีบควักจ่าย สุขภาพ สายตาจะมีปัญหา
คนข้างกายเป็นคนพิเศษที่คุณอาจมองข้ามพวกเขาบ่อยๆ น้อยใจเก่ง โกรธง่ายหายไว ระวังคู่แทรกที่เข้ามาแบบไม่ตรวจสอบสถานะของเป้าหมาย รักออนไลน์คุยด้วยแล้วสบายใจ นัดเดตยังโดนเลื่อนด้วยความจำเป็น แต่คนที่คิดถึงคนไกลสายตาจะมีเซอร์ไพรส์
