เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ตั้งสติและทบทวนสิ่งรอบตัว งาน โอกาสอาจไม่ค่อยขยับ เรื่องตรงหน้ารับผิดชอบสูง หากรับฟังความหลายฝ่ายอาจพลาดในตอนจบได้ ย้ายงานที่เหมาะสมมักเป็นที่ไกลบ้าน หรือในต่างแดน หากย้ายใกล้ๆ ดวงจะติดลบ วัยเรียนถึงเวลากลับไปทุ่มเทเพื่อการศึกษา สิ่งที่วงมือมานานจะได้ปัดฝุ่นดำเนินการอีกครั้ง สัตว์เลี้ยงในบ้านให้โชคการเงิน และลาภลอยจากคนใกล้ๆ ตัว ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำแล้วจะดี
ต้องปฏิเสธคนที่เกินเอื้อม ใครกำลังอินเลิฟดูราบรื่น แต่ความแตกต่างที่มากเกินไป แม้รักกันดีแต่บททดสอบกำลังเข้ามาค่อนข้างมาก แยกกันอยู่ คนหย่าร้าง มีโอกาสกลับมาคุยกันแม้ว่าอาจไม่ใช่ในสถานะเดิม
คนเกิดวันจันทร์
ไอเดีย ศิลปะ ความคิดค่อนข้างสดใส กำลังใจเล็กๆ ทำให้คุณเดินหน้าต่อได้แม้อยู่ท่ามกลางปัญหา และสิ่งที่ต้องอดทนลงมือทำอยู่คนเดียวจึงจะสำเร็จผล จะได้ฟังข่าวดีจากงานที่ไม่ได้รอคอย ลองทำดู ลองอะไรใหม่ๆ เข้ากับดวงชะตา การเงินใช้เท่าที่จำเป็นมักมีคนชวนลงทุน ชวนเสียทรัพย์ให้เงินเก็บไม่อยู่กับที่เสมอ อสังหาริมทรัพย์มีคนชวนซื้อขายหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ สุขภาพวันนี้ทรงๆ ตัว
อะไรไม่รู้ อย่าฟอร์ม อย่าคิดเอง รออีกไม่นานจะได้รับคำตอบ ความสัมพันธ์ราบรื่นแต่มักมีสิ่งรบกวนจากภายนอกให้เข้าใจผิด มีคนกลับมาทวงสัญญา มารอคำตอบ คนโสดมีคนให้ความหวังที่ไม่ชัดเจน คนต่างวัยอยู่ให้ห่างจะดีมาก
คนเกิดวันอังคาร
ความสับสนทำให้คุณมีปัญหาในการตัดสินใจ คำทักเตือนของคนรอบช้าง ส่งผลต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณด้วยเสมอ วันนี้ งาน การเรียนดี ราบรื่นแต่ไม่โดดเด่น การสอบ เรื่องลุ้นๆ มักผ่านแบบคาบเส้น มนุษย์เงินเดือนอยู่ให้ห่างสินเชื่อหรือเงินกู้หรือการลงทุนเข้าหุ้นสักหนึ่งวัน เดินทางไกลไปในที่ใกล้น้ำ ใกล้ทะเลช่วยเสริมดวงคนเมตตาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ทำบุญคนเป็นใบ้หูหนวกจะดีมาก
วุ่นวายใจ แต่หากมองดีๆ คนที่อยู่ข้างกายเป็นความสบายใจให้คุณได้ คนโสดจะแพ้ทางคนใส่ใจแม้พวกเขาไม่ตรงสเปก งานที่เยอะ การเรียนที่ต้องทุ่มเท จะทำให้คนมีคู่ปลายเป็นโสด เสริมดวงบริหารเสน่ห์ทำบุญคนตกงาน
คนเกิดวันพุธ
ไม่จำเป็นต้องอธิบายเยอะ มีอะไรลงมือทำ ออกตัวให้ไว อย่าช้า คุณจะได้โอกาสด้วยตัวของคุณเอง ทำงานและเรียนแข่งกับเวลา จะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านายติดลบ แต่บริวารเกื้อกูลกันดี บนโต๊ะเจรจาควรมีขนมหวาน เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของโซดาจะนำโชค จ่ายเงินกับการซ่อมบ้าน สุขภาพโรคประจำตัวอาจกำเริบหรือได้โรคใหม่ให้ดูแลใกล้ชิด เครื่องประดับหินสีช่วยนำโชคดี
พ่อแม่อาจทาบทามคนดีๆ ให้รู้จัก มีการนัดเจอตัว คู่เดตออนไลน์จะได้พบหน้ากัน มีทั้งได้ไปต่อหรืออยู่ที่สถานะเพื่อน คนมียศตำแหน่งชาววันพุธ ปัญหาส่วนตัวอาจกระทบเรื่องงานให้เป็นกังวล เพศทางเลือกเนื้อหอมกับคนใกล้ตัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เพลงโปรด ศิลปินที่ชอบ ลองเปิดเพลงฟังหรือตั้งหน้าจอเป็นรูปคนที่หวีด ช่วยกระตุ้นจินตนาการ และสมาธิในการทำงานได้อย่างดี เจ้านายจะสนับสนุน เรียกหาบ่อย อย่ารอช้านี่คือเวทีของคุณ ระวังโดนขโมยไอเดีย สายค้าขายคู่แข่งมักสืบความลับหรือเดินเกมธุรกิจใต้จมูกคุณ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟ ไฟฟ้า การเงินนักลงทุนดีในตลาดช่วงเช้าของวัน พลังงาน สุขภาพ ธุรกิจการส่งออกนำเข้า
การหมั้นหมาย การมีทายาทคนใหม่ช่วยกระตุ้นให้ครอบครัวมีงานมงคลไวขึ้น คุณจะได้เตรียมตัวเป็นบ่าวสาวป้ายแดง หรือหากอยู่กินกันมานาน เป็นวาระขอแต่งงานจดทะเบียนจริงจัง คนโสดมีคนไม่ตรงใจเข้ามาพร้อมดูแล
คนเกิดวันศุกร์
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด อย่ากลับไปทำงานกับคนเก่าๆ หรือคนที่เคยปฏิเสธคุณ นักลงทุนและงานที่ไม่นั่งโต๊ะทำงานโดดเด่นกับเรื่องใหม่ งาน คน โอกาสใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย คนในเครื่องแบบติดลบ แต่มนุษย์เงินเดือนลุ้นโตแบบก้าวกระโดด ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร บริการ โดดเด่นเชิงการลงทุน สุขภาพไม่น่ากังวล เหมาะกับการลงทุนเชิงประกันสุขภาพ มีลาภลอยจากความเชื่อสิ่งเคารพ
มีคนงอนให้ตามง้อ หรือมีคนมาง้อโดยไม่ทราบสาเหตุ คนมีคู่ชื่นมื่น น่าอิจฉาเกิบเบอร์ ส่วนคนใจว่างๆ เปราะบางคนใกล้ตัวที่ดูไม่น่าไว้วางใจ คนหม้ายเสน่ห์แรงมีแต่คนเข้ามาหา หมั้นหมายเตรียมงานมงคลแจกการ์ดได้ตลอดวัน
คนเกิดวันเสาร์
ค่อยๆ มีความรักในสิ่งที่กำลังทำ งาน การเรียน เรื่องที่อยู่ตรงหน้า อย่ารีบร้อนแต่ไปช้าๆ แต่ชัวร์เอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุด นักลงทุนระมัดระวังตลาดตามกระแสที่อาจจะมากเกินไปไม่คุ้มทุนกับการลุ้นกำไรระยะยาว ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปวิวภูเขาที่มีพระอาทิตย์ ช่วยกระตุ้นโชคลาภและการเงินให้คล่องตัว จะได้เงินจากการเดินทางหรือคนต่างชาติ ของหายไม่ได้คืน อย่าออกจากบ้านในยามวิกาล
ความสม่ำเสมอทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่น แต่รักออนไลน์ทำพิษกับคนที่คิดจริงจัง ใครมีคู่ วันนี้เป็นผู้ฟังที่ดี มีสิ่งที่ต้องพูด คุย ให้กำลังใจกันและช่วยกันแก้ไขปัญหา มีข่าวคราวของคนเคยรัก ลุ้นทายาทคนใหม่อาจจะยังก่อนนะ
