เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
คำพูดต้องระวังให้มาก ตรงไปตรงมาเป็นเรื่องดี แต่มีคนไม่กล้ารับความจริงอยู่รอบกาย ต้องทำงาน ให้สูงกว่ามาตรฐานให้คนหาข้อตำหนิไม่ได้ เป็นหนึ่งวันที่คุณใช้พลังในตัวเองสูงในการใช้ชีวิต สัมภาษณ์งานอาจไม่สมหวัง แต่หากเป็นการสอบแข่งขัน คุณจะโดดเด่นกว่าใคร การเงินหยิบใช้ตามประสงค์ ตัวเลขที่เคยหล่นหายกำไรที่มาไม่ครบ ข้อตกลงที่เคยโดนเอาเปรียบ จะดีขึ้น
สุขภาพของคนรักไม่สู้ดีนัก พวกเขาอาจทำให้คุณสบายใจ ดูเป็นปกติ แต่มากด้วยสุขภาพทรุดหรือภาระทางจิตใจ คนโสดอย่าหวั่นใจกับคนที่เข้ามา ดีต่อใจ ขอแค่ลองเปิดใจดู มีโอกาสโดนเท แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะระยะทาง
คนเกิดวันจันทร์
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย มักเจอคนที่อารมณ์เปลี่ยนไว หาความแน่นอนไม่ได้หรือเปลี่ยนใจเก่งทำให้การทำงาน และการเรียนมีปัญหา เป็นวันที่จะได้เตรียมงาน เตรียมตัวลงศึกสำคัญ มีโอกาสสำเร็จสูง แต่คุณต้องออกแรงทุ่มเทเกินร้อยเพื่อความสำเร็จเหล่านั้น การเงินแบ่งเก็บและใช้ การลงทุนหากมั่นใจอย่าลังเลจังหวะช่วงบ่ายดีกว่าเช้าตลาดในประเทศโดดเด่น ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นหกล้ม
หากมัวช้า อาจมีคนแซงหน้า ในทางตรงกันข้าม คนที่เข้ามาหาทีหลังสเปกสูง แต่มักมีเรื่องแอบแฝง มีผลประโยชน์ที่อาจทำให้คนโสดเสียใจในวันข้างหน้า ด้านคนมีคู่แล้ว คนรักเปย์เอาใจเก่ง วันนี้อยากขอโอกาสใครลังเลจะนกยาวๆ
คนเกิดวันอังคาร
เป็นวันที่ต้องจัดเต็ม ทั้งการแต่งตัว ความสามารถ ห้ามอ่อม มีการแข่งขันที่ต้องแย่งชิงในเรื่องของตัวเองและเพื่อคนอื่น การเงินใช้จ่ายเพลาๆ ลงบ้าง หยิบยืมใครไม่ค่อยได้แต่หมุนเครดิตส่วนตัวยังคล่องอยู่ เชิงการลงทุนเน้นเปลี่ยนเงินสดเป็นสิ่งของ หรือลงทุนระยะยาว สุขภาพเจ็บป่วยหลายเรื่องสลับแสดงอาการ ทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือคนไร้บ้าน เสริมดวงสุขภาพและคนเมตตา
คนโดนเทหรือมีการเลิกราไม่นานมานี้ คุณยังไม่มูฟออน แอบหวังลึกๆ ให้เป้าหมายกลับมาใหม่ และมักเป็นการเลิกที่ไม่มีมือที่สาม ด้านคนใจว่างๆ ทุ่มเทกับงาน การเรียน ใครเข้ามาปัดตกไปหลายคน รักทางไกลมีคนกลับมาพบหน้า
คนเกิดวันพุธ
ความตั้งใจอย่าให้เสียกำลังใจ วันนี้จะได้ข่าวดีจากความสามารถ ใครใช้ทางลัดจะโดนจับได้ หรือไม่สามารถเดินไปได้ถึงปลายทาง ทำงานเน้นรวมกลุ่มเข้าทีม ความคิดเห็นของคนหลายฝ่ายงานจะเดินหน้า ค้าขายจะได้ลูกค้าใหม่ กลุ่มที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน สุขภาพเป็นสิ่งต้องจ่ายเงินทั้งเชิงป้องกันและการรักษา มีลาภลอยมากับอสังหาริมทรัพย์ คนหายหน้าไปนานจะกลับมาพร้อมปัญหา
คนจะเข้าใจผิด ใครโสดไปไหนมาไหน มักมีข่าวลือจริงบ้างเท็จบ้าง โดนจับคู่บ่อย แต่ส่งผลดีกับการทำงาน เพราะจะเฮงทั้งคู่ ใครมีคู่แล้วรักษาระยะห่างกับครอบครัวของคนรัก มีหลายสิ่งที่คุณต้องปรับจูนหรือเข้าใจผิดกันง่าย
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เหมาะสมจะลงนามเอกสาร ทำสัญญา ต่อสัญญาจ้าง สัมภาษณ์หรือสมัครงานใหม่ รวมทั้งงานติดต่อราชการหรือไปทำบัตรประชาชน มีความราบรื่นและเฮงในระยะยาว งานประจำสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การมีพรรคพวกทำให้งานสำเร็จง่ายกว่าเดิม ดีลงานนอกรอบจะเฮง จะได้ข้องเกี่ยวเรื่องเชิงกฎหมาย เป็นพยานรู้เห็นกับเรื่องของคนอื่น มีโอกาสทำบุญโลงศพ ผ้าห่อศพช่วยปัดเป่าอุสรรคปัญหา
รักเก่าจะกลับมาคุย พวกเขาจะพยายามหาเรื่องกลับเข้ามาในวงโคจรของคุณอีกครั้งหนึ่ง โสดหรือมีคู่คิดให้ดีมีทั้งสมหวัง และผิดหวังซ้ำๆ แล้วแต่ละคนไป คนหม้ายลูกติดเสน่ห์แรงกับคนต่างวัย แต่รักต่างถิ่นเผื่อใจกับการแยกทาง
คนเกิดวันศุกร์
ทำเรื่องเล่นให้จริงจัง และทำเรื่องซีเรียสให้ผ่อนคลายลง เป็นที่คาดหวังพึ่งพาของเจ้านายและบริวาร เจ้าของกิจการ คนเป็นนายตัวเอง เกาะกระแสเอาไว้ ธุรกิจและการขายสินค้าเดินหน้าได้เต็มร้อย คุณอาจออกตัวช้ากว่าคนอื่นแต่จะดีในระยะยาว ทำบุญหลังคาโบสถ์ช่วยหนุนดวงการเงิน ต้องขยันต่อรองจึงจะสมหวัง สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้าน กระดูก กล้ามเนื้อจะมีปัญหา ต้องดูแลใกล้ชิด
เว้นวรรคบ้างหากคุณโสด มีคนเข้ามาอยู่ในสถานะเพื่อนหรือคนพิเศษได้นานๆ ศัตรูหัวใจคือคนใกล้ตัว เพื่อน คนรู้จักจะมีเป้าหมายหัวใจคนเดียวกัน คนมีคู่อย่าระแวง อย่าคิดมาก มีข่าวลือให้ไม่สบายใจ แต่สถานะใจยังมั่นคง
คนเกิดวันเสาร์
อย่าตัดสินอะไรเพราะสายตาตัวเอง คุณอาจพลาดผ้าขี้ริ้วห่อทอง จะเสียดายคน โอกาส งาน ที่เคยปัดตก เคยปฏิเสธ วันนี้ถึงเวลายืนแถวหน้า อยู่ในแสงไฟ ทำอะไร จะส่งผลถึงคนอื่นด้วยเสมอต้องตัดสินใจดีๆ งานมีคนชวนย้าย แต่ยังไม่ใช่วันที่จะตอบตกลง การเงินทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆช่วยเรียกทรัพย์ เพิ่มสภาพคล่อง สุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆ ตามฤดูกาล แต่ไม่เหมาะเดินทางไกล
ได้ของชอบ ของโปรดเพราะคนที่อยากเข้ามาหา จะโสดหรือมีคู่แล้วมีคนเอาใจดูแล แต่พวกเขาไม่ค่อยโผล่หน้ามาให้เห็น เพศทางเลือกโอกาสครั้งใหม่กับคนเดิมจะทำให้คุณว้าวุ่นใจอีกครั้ง ใครมีคดีหย่า ยังไม่จบเจรจาไม่ลงตัว
