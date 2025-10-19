เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
เรียนรู้จากคนรอบตัว จะมีประสบการณ์หรือเป็นน้องใหม่ ต้นสัปดาห์นี้ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแล้วดีกับคุณมากที่สุด งานปัญหามาจากความไม่เข้าใจของคนนอก ทำให้ไม่กล้าอนุมัติ งานไม่ผ่าน ลูกค้าไม่ปลื้ม ต้องปรับแก้ไข สิ่งที่รอคอยจะยืดเวลาออกไป การค้าและการเงินตลอดวันรับเข้าจ่ายออกมากกว่าทุ่มเงินลงทุน บริหารการใช้จ่าย เก็งกำไรยังต้องรอไปก่อน สุขภาพสายตา ระบบเลือดมีปัญหา
อยากรู้จักใครต้องรวบรวมความกล้า เข้าไปคุยไปทำความรู้จักกันตรงๆ คนรอบตัว ข้อมูลจากคนสนิทมักไม่ตรงปก ส่วนคนมีคู่แล้ว การมาของทายาทหรือหลานในบ้านคนใหม่ ทำให้คู่รักต้องบริหารงานการเงินครั้งใหญ่
คนเกิดวันจันทร์
จับจ่ายเฉพาะเรื่องรายวัน ภาระการเงินยังต้องรอจังหวะ งานเสริม จ๊อบพิเศษรายได้ดีและต้องรักษาลุกค้าเก่าๆ เอาไว้ให้ได้ งานจะได้เปลี่ยนหัวหน้า ย้ายทีม เปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ๆ ที่มั่นหน้าเข้ามา อาจทำงานยากในระยะแรกแต่ดีในระยะยาว ใช้จ่ายวันนี้ แบ่งรายรับทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบ้าง อุปสรรคจะเบาบางลง ธุรกรรมสำคัญช่วงบ่ายจะเป็นมงคล คนตกงานได้งานใหม่ปุบปับ สุขภาพทรงตัว
ความเลิฟมักเข้ามาหาจากคนที่รู้จักกันดี คุณอาจสบายใจในการวางตัวเป็นคนพิเศษ เป็นเพื่อน มากกว่าเป็นสถานะคนรัก เพศทางเลือกสุ่มเสี่ยงต่อการข้องเกี่ยวคนมีเจ้าของ มีคู่รักแพ้ระยะทาง หรือค่อยๆ หายหน้าไปอย่างช้าๆ
คนเกิดวันอังคาร
สิ่งที่นึกไม่ถึง ไม่ได้รอคอยกำลังจะเข้ามาเป็นอะไรใหม่ๆ ในชีวิตคุณ โอกาสต้องลองผิดลองถูก อย่าใส่ใจคำให้ร้ายในตอนเริ่มต้นเพราะคุณจะค่อยๆ เข้มแข็งมากขึ้น วันนี้สายธุรกิจการค้าจะได้ฟังข่าวดี น้องใหม่ คนอายุน้อยจะแสดงผลงานเจ๋งๆ ให้คนรอบตัวยอมรับ การสอบแข่งขันติดลบ การใช้จ่ายเพลาๆ เรื่องของมันต้องมีเอาไว้บ้าง สุขภาพเกี่ยวกับระบบน้ำ ระบบสืบพันธ์อาจมีปัญหา งดเสี่ยงโชค
ด้านความรัก คาดหวังรีเทิร์นมีลุ้น แต่อาจจะไม่ใช่ในเร็ววันนี้ หากกลับเข้ามาปุบปับจะมากปัญหา ส่วนคนโสดคนวัยเดียวกันคุยกันสบายใจ แต่ยังไม่พร้อมนับหนึ่งอีกครั้ง คนมีคู่แล้ว จดทะเบียน เตรียมงานแต่ง ฉลองครบรอบฟินๆ
คนเกิดวันพุธ
อุปสรรคทำให้คุณผ่านเรื่องจุกจิก ปัญหารายวันได้ไวกว่าคนอื่น การลงสนามแข่งขัน ธุรกิจอาจแพ้การต่อรอง หรือผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีใครยอมใคร มักมีปัญหา การเงินเก็บให้มากกว่าใช้ หากลงทุนตลาดในประเทศค่อนข้างโดดเด่น มีดวงตกงาน เปลี่ยนงานปุบปับ เรื่องไม่สบายใจ ความเชื่อ สิ่งเคารพล้วนดีต่อใจ จัดห้องครัวหรือหลังบ้านให้สะอาดสว่างช่วยเรียกทรัพย์
อย่าใจอ่อนเพราะคำพูดดีๆ หรือเพราะน้ำตาของใคร คุณจะเสียหายต่อจิตใจในวันข้างหน้า คนโสดการอยู่นิ่งๆ ดีกับคุณมากกว่า ส่วนคนมีใครข้างกาย เรื่องเล็กอาจเข้าใจผิดระยะยาว ชวนทะเลาะเก่ง ยังไม่มีใครยอมง้อก่อน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เปิดต้นสัปดาห์ด้วยความมั่นใจ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจไม่ตรงใจ แต่เข้ากับดวงชะตาชาวพฤหัสบดีมากๆ งาน การเรียน อาจมีสิ่งที่คุณพลาด ลองทบทวนเรื่องเก่าๆ ช่วยอุดรอยรั่วได้ ยานพาหนะ การเดินทางจะมีปัญหา ใช้จ่ายกับการซ่อมบ้าน โยกย้ายที่อยู่ สุขภาพวันนี้โรคประจำตัวอาจกำเริบ หรือการเจ็บป่วยคุณยังไม่พบต้นทางของอาการที่เป็นอยู่ ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม เสริมคนสนับสนุนและเมตตา
คนมีคู่จะเป็นอิสระ การถอยห่างเล็กน้อยทำให้คุณเห็นภาพกว้างของความสัมพันธ์ที่มีชัดเจนขึ้น ผู้ใหญ่จะเปิดทางให้คนโสดเลือกเอง ระวังเปย์คนรักเพลินจนติดลบ หย่าร้าง อยากเลิก ยังมีสิ่งไม่สบายใจ ไม่เข้าใจ ไม่จบ
คนเกิดวันศุกร์
เคยทำอะไรไว้ดีร้าย อาจมีเรื่องเหล่านั้นย้อนกลับมา เป็นวันที่หาความช่วยเหลือจากคนรอบตัวยาก ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง คำพูด เรื่องเข้าใจผิดกระทบต่อการทำงานและภาพลักษณ์ การเมือง ราชการ คนในเครื่องแบบ ห้ามไว้ใจคนใกล้ตัว การใช้จ่ายและลงทุนโดดเด่นในช่วงบ่าย ทองคำ สังหาริมทรัพย์ หุ้น ซื้อขายตามเหมาะสม เสื้อผ้าโทนครีม น้ำตาล เขียว เสริมดวงการแข่งขันปังๆ
อย่าชวนทะเลาะ วันนี้คุยกันดีๆ พูดตรงๆ เพื่อปรับจูนความเข้าใจ คนโสดปะทะคนพูดตรงเกินไปแต่จริงใจเกินร้อย คนไม่ตรงสเปกจะเข้ามาหา แต่งงานแล้ว งาน โอกาสของคนในบ้านจะเป็นข่าวดีของครอบครัว ไปหลายวัน
คนเกิดวันเสาร์
ติดขัดเพราะมุมมอง ความคิดเห็น อธิบายอาจไม่เข้าใจ แต่หากเคยโดนปัดตก เคยปฏิเสธ โอกาสเหล่านั้นจะย้อนกลับมา ทำบุญด้วยยารักษาโรค งาน การเรียนจะเพิ่มสภาพคล่องตัว ส่วนการเงินมีเก็บมีใช้ ลงทุนได้ไม่มาก ต่อยอดเรื่องเดิมหรือทุ่มทุนเรื่องใหม่ ตามกระแสมากอาจติดลบ ธุรกิจบริการ อาหาร บันเทิง การสื่อสาร โดดเด่นตลอดสัปดาห์ สุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อยังไม่น่าไว้ใจ
คนที่แตกต่างทั้งความชอบนิสัยใจคอดึงดูเสน่ห์ ทำให้ตกหลุมรักโดยง่าย จะมีคนเข้าใจผิดถึงสถานะโสดหรือมีเจ้าของแล้ว คนรักจะแอบสนับสนุนระยะไกลๆ รักออนไลน์มีลุ้นพบเจอหน้า แต่ดูกันไปยาวๆ เพราะมีคนคุยเยอะ
