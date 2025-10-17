เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 18 - 24 ต.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ความจำเจ ซ้ำๆ วนลูปในชีวิตหรืองาน อาจดูน่าเบื่อ แต่มันเป็นสิ่งที่เพิ่มสกลิความชำนาญให้ชาวราศีเมษอย่างมาก จะมีคนมองเป็นไอดอล เป็นตัวอย่างในการทำงาน การใช้ชีวิต สุขภาพคนในบ้านจะไม่สบาย
การงาน อย่าต่อรอง เจรจาอะไรรับข้อมูลมา เลือกเอาที่ชอบเหมาะสมให้รับไว้ ไม่ไหวให้ปัดตกเพราะถ้ายิ่งต่อรองสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษจะเสียเปรียบ คนธรรมดาจะได้ติดยศหรือใส่เครื่องแบบ ชุดฟอร์ม
การเงิน จ่ายมากกับของมันต้องมี แต่ของเก่า ของสะสม สินค้าซื้อมาขายไปตลาดคึกคักในมือชาวราศีเมษ พกเครื่องรางจากแดนไกลช่วยหนุนดวงการเงิน นักลงทุนจังหวะของคุณอยู่ปลายสัปดาห์ และธุรกิจสีเทา
ความรัก มักเป็นผู้ถูกเลือก แต่คุณที่ให้โอกาสคุณนั้นคนโสดจะคาดไม่ถึง พวกเขาอาจจีบใครไม่เก่ง พูดไม่เป็นแต่ตั้งใจเต็มร้อย บ้านไหนกำลังลุ้นทายาท คุณจะได้ลูกแฝด หรือมีลูกคนที่สองเข้ามาเพิ่มในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
ข้อผิดพลาดทำให้ให้ชาวพฤษภโตขึ้น เป็นช่วงที่จะเรียนรู้ เดินตามคนอื่นไม่เหมาะจะเป็นผู้นำ แต่สายสนับสนุนจะโดดเด่นมากๆ ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทาง ยานพาหนะ ทำบุญพระบวชใหม่จะดี
การงาน เจ้านาย เพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ จะเข้ากันได้ดี กว่าคนเดิมที่คุ้นเคย นักธุรกิจถึงเวลาปัดฝั่นสิ่งที่เคยหยุดชะงักให้เดินหน้า จะได้ปฏิเสธตำแหน่งสำคัญเพราะมีความสุ่มเสี่ยงสูง การสอบแข่งขันอาจไม่สมหวัง
การเงิน ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ อย่าให้มีใบเสร็จเก่าหรืออยู่ในสภาพมอม เงินจะไม่เข้า จะได้เงินจากคดีความ การฟ้องร้อง การเข้าไปเกี่ยวกับธุระ งานของคนอื่นจะได้สินน้ำใจ เสี่ยงโชคเล่นตามเพื่อน
ความรัก มีคนกำลังโกหก เรื่องปิดบัง หลอกลวง ไม่ชัดเจน หากอยู่ในสถานะแฟนคุณอาจถอยง่าย แต่หากแต่งงานแล้ว ลางสังหรณ์จะเป็นเรื่องจริง คนโสดมีคนเข้ามาหาแต่ไม่ถูกใจ อยากอยู่นิ่งๆ ไม่คบหาใครนัก
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
ความสามารถแซงคนอื่น โดนมองแรงโดนอิจฉา แต่อย่าคิดเยอะ คุณกำลังก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เนื้อหอมกับเพื่อนร่วมงานหลากหลาย เลือกที่สบายใจและดีต่อใจมากๆ ทำบุญโลงศพ เสริมดวงสุขภาพ
การงาน รับรู้จากมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คุณจะได้ความคิด การอ่าน การตีความที่หลากหลายในงานที่ทำ งานไอเดียระมัดระวังการโดนขโมยความคิดเอาไปต่อยอด มีดวงตกงานแต่จะได้งานใหม่ดีกว่าเดิม
การเงิน เผื่อสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ต้องแบ่งรับจ่ายตามเหมาะสม บางเรื่องไม่จำเป็นต้องรีบจ่าย เพราะยังไม่ถึงวาระกำหนด ทุ่มเงินกับการศึกษาหรืออสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจะได้เงินจากเรื่องไม่คาดคิดมาก่อน
ความรัก จับโกหกเก่ง ได้ปฏิเสธคนไม่จริงใจ เพื่อนอาจขยับสถานะเป็นคนรู้ใจ วัยทำงานระวังปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คนในแสงไฟมีคนเปิดเผยเรื่องส่วนตัว แต่ทำให้งานคุณดีแบบก้าวกระโดด
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
ได้รางวัล ของขวัญกำลังใจเล็กๆจากคนที่อยู่ข้างๆและคุณมักมองผ่านพวกเขา ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มช่วยเสริมดวงการเงินและคนสนับสนุน การแข่งขันไม่สดใส มักลงสนามที่มีการวางตัวแล้ว
การงาน งานล่าช้าเพราะสิ่งที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ในทันที เจ้านายจะเข้าข้างคนผิด การโยกย้ายชั่วคราวมักส่งผลดีกับชาวกรกฎ สุขภาพเจ็บป่วยแต่ต้องหอบร่างทำงาน การดีลงานนอกรอบติดลบ ทางลัดใช้ไม่ได้
การเงิน อย่าใช้จ่ายเกินงบ อะไรเอาไว้ก่อน อะไรสำคัญกว่าเลือกให้เหมาะสม การลงทุนระยะสั้น ดีกับดวง ที่ดิน ทรัพย์สิน จะได้ช่วยซื้อช่วยขาย อาจได้ส่วนแบ่งเล็กๆที่ไม่ได้ขอร้อง ลาภลอยเหมาะกับการสวนทาง
ความรัก อย่าคิดมาก ความสัมพันธ์ยังมั่นคงแต่คุณกังวลไปเอง จะได้ช่วยดูแลครอบครัวคนรัก รับผิดชอบในบ้านมากขึ้น ใครอยู่ห่างไกลจะได้ไปหาไปเจอหน้า คนโสดใช้เวลากับชาวโสดด้วยกัน รักเก่ายังลืมไม่ได้
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ยามวิกาลเป็นช่วงเวลาของไอเดียความคิด สัปดาห์นี้สิ่งที่วางมือหรือติดขัดมานานจะเดินหน้า มีการตกลง เจรจา สร้างเรื่องราวให้คุณได้เติบโตมากขึ้น ทำบุญกับคนตกงาน หรือคนไร้บ้านหนุนดวงสุขภาพ
การงาน รุ่นน้องจะแซงรุ่นพี่ วิธีการเดิมๆทำให้งานราบรื่นมากกว่าเรื่องใหม่ นักธุรกิจหรืองานในออฟฟิตถึงเวลาต้องเข้าช่วยเหลือแผนกอื่น ใช้สกิลความรู้จับจบแก้ปัญหาสำคัญ ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ
การเงิน เงินดีกับเรื่องนอกแผน สิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน ตลาดการลงทุนที่ไม่ได้สนใจ การผลิตเอง ขายเอง ความสามารถเฉพาะตัวยังสร้างรายรับที่น่าอิจฉา ตลาดในประเทศโดดเด่นและธุรกิจในครอบครัว
ความรัก โสดมีเรื่องอะไรให้วุ่นวายตลอดสัปดาห์ อาจไม่ได้มองคนที่เข้ามาหา จีบคนไม่เก่งแต่จริงใจ รักเก่าวัยเรียน จะได้สานต่อหากมีการกลับมาคุย กลับมาเจอกันลุ้นรีเทิร์นแน่นอน มีคู่แล้วราบรื่นดี
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ของหายไม่ได้คืน และมักโดนขโมยทั้งของใช้จำเป็น ชิ้นงาน หรือมีคนขอมีส่วนร่วมในผลงานที่คุณได้ทำขึ้น การโยกย้ายจะมีคนอยากกลับไปอยู่ที่เดิม โอกาสเป็นของบริวาร ลุ้นโชคได้เสียเท่าๆทุนเดิม
การงาน ไว้วางใจคนรอบตัวให้มาก เพราะพวกเขาช่วยเหลือคุณได้เยอะ อย่าลังเลกับสิ่งที่ไม่รู้ เรื่องใหม่ๆ คนหลากหลายวัย ทำให้งานสำเร็จ มนุษย์เงินเดือนจะหันหลังให้องค์กรและมองเรื่องที่ตนเองสนใจมากขึ้น
การเงิน มีคนช่วยใช้มากกว่าช่วยหา อาจเหมือนบัญชีม้า เงินรับเข้าและออกค่อนข้างไว นักลงทุนต้นสัปดาห์อะไรเคยพลาดถึงเวลาคว้าอีกครั้ง และใส่ใจข่าวรอบตัวเพื่อการตัดสินใจเทขายบางเรื่อง
ความรัก โอกาสครั้งใหม่อาจจบลงเหมือนเดิม หรือคนใหม่อาจจบคล้ายครั้งเก่า คนโสด คนอกหักจะแข็งแรงขึ้นช้าๆ ส่วนคนมีคนจูงมือ ช่วงนี้กำลังใจเป็นสำคัญ มีทุกข์ที่ยังไม่พร้อมแบ่งปันแต่อยู่ข้างกันจะดี
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
คนใกล้ตัวอบชวนทะเลาะ มีปากเสียงกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง และมักรบกวนคุณไปหลายวัน สุขภาพใส่ใจการปรับยา อาหาร พฤติกรรม มิเช่นนั้นอาจป่วยทรุดปุบปับ จะได้แข่งขันในสิ่งที่ไม่อยากลงสนาม
การงาน ช่วงเหมาะสมกับการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ เข้าหาลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกค้า ต้องทำคนเดียวหรือนำทีมเป็นหลัก อย่ายืมมือคนอื่น ไว้ใจไม่ได้จะมีข้อผิดพลาด คนที่เคยปฏิเสธคุณจะเข้ามาคุยด้วยอีกครั้ง
การเงิน จับจ่ายยังไม่ได้ดั่งใจ จัดลำดับการจ่ายเฉพาะที่จำเป็น การเดินทางไกลๆมักนำโชคการเงิน เปิดโอกาสด้านการลงทุน รวมทั้งการเข้าหุ้น ลงทุน เก็บออมกับตลาดต่างชาติ ตลาดทองคำติดลบ งดให้ยื่มเงิน
ความรัก กำลังใจจากคนในครอบครัว คำอวยพรของพวกเขาส่งเสริมดวงการแข่งขันได้อย่างดี คนโสดระวังใจตัวเองเข้าสนามเกมความรักที่มีคู่แข่งโดยไม่ทันรู้ตัว ครอบครัวจะกลับมาพร้อมหน้า หย่าร้างยังไม่จบเรื่อง
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ความไม่ตั้งใจ ไม่มีเจตนา คุณต้องรับอธิบาย ช่วงนี้โดนเพ่งเล็งโดนเข้าใจการกระทำผิดๆ เจ้านาย คนรอบกายหูเบาเชื่อคนอื่น บนบานศาลกล่าวสิ่งใดไว้ได้เวลาแก้บน สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องจะมีปัญหา
การงาน ปล่อยวาง ลองให้ระบบรันตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเพ่งเล็งใส่ใจตลอดเวลา การให้อิสระทำให้งานมีอะไรใหม่เกิดขึ้นเสมอ เปลี่ยนงานที่เก่าจะรั้งตัวคุณเอาไว้ ยังไม่ใช่จังหวะทางเปิดในการโยกย้าย
การเงิน ใช้เงินเก่ง คุณมีแผนร้อยแปดที่จะใช้จ่ายในช่วงปลายปี การเดินทางจะได้ทรัพย์ แต่หากอยู่กับที่เงินหมุนเวียนอาจติดลบ จังหวะการลงทุนและเก็บออมอยู่นอกกระแส สิ่งที่คนละเลย อสังหาริมทรัพย์ กองทุน
ความรัก คนโสดจะโดนจับคู่ คนที่เข้ามาทีเผลออาจสบายใจในการคุย ให้โอกาสพวกเขาไม่เสียหาย เพศทางเลือก ลืมคนเก่าไม่สนิท หรือมีคนใหม่ที่คล้ายคนเดิมมากๆ คู่ที่เลิกรา จะได้ทรัพย์สินตกสู่บุตรหลาน
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ความโชคดีมักมีบททดสอบเข้ามาเสมอ สิ่งที่คุณเหนื่อย เบื่อ หลีกเลี่ยงมานานถึงเวลาสู้กลับ ช่วงนี้เรียกกำลังใจให้ตนเองเยอะๆ คุณกำลังสู้ ลุยอยู่บนทางที่คนรอบกายไม่สนับสนุน สุขภาพเจ็บป่วยจะดีขึ้น
การงาน เร่งทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนกำหนด คุณมีเรื่องอื่นที่ต้องร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ อะไรเกินกำลังต้องรีบปฏิเสธ ตัวสำรอง จะโดนฟลักดันให้เป็นตัวจริง อาจได้โอกาสทำงานปุบปับ ตกงานเตรียมทำงานใหม่
การเงิน ฟรีแลนซ์รับเข้าจ่ายออก เงินคึกคักเก็บออมบางส่วน แต่เน้นการเอามาต่อยอดทำทุนในธุรกิจเดิม จังหวะซื้อขายของมีค่าคือกลางสัปดาห์ งานประจำการลงนามเอกสารการเงินต้องอ่านให้รอบคอบเสียก่อน
ความรัก รักต่างวัยดูราบรื่น แม้คนรอบข้างไม่ค่อยปลื้มแต่มั่นคงดีต่อใจ นัดเดตปุบปับมีคนมาหาถึงที่ คนโสดใจฟู การลงทุน ทำงานกับคนรักเฮงทั้งงานและความสัมพันธ์ โสดว่างๆ เสน่ห์แรงกับคนเพศเดียวกัน
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
อย่าหัวร้อน สัปดาห์นี้มีสิ่งที่ทำให้คุณต้องทบทวนหลายเรื่อง ทุ่มเทมานานใกล้ถึงทางสำเร็จแต่จะมีอุปสรรคเล็กเข้ามาคั่นกลางให้สับสน มีโอกาสพบคนแปลกหน้าทำงาน เรียนด้วยกันจะโชคดี งดเสี่ยงโชค
การงาน ใจฟูกับการลงแรงความตั้งใจ คุณจะได้ก้าวหน้าแซงคนอื่นที่เขามาก่อน อย่าคิดเยอะ ถึงเวลาใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุด สายราชการ ที่ใหม่ คนไม่คุ้นตา จะนำโชค ฟรีแลนซ์ระวังโดนโกง
การเงิน รับจ่ายตามปกติ ลงทุนอาจต้องกล้าที่จะลงสนามในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ถนัด ตลาดเล็กที่คนอื่นมองข้าม จะนำโชคดีมาสู่อสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปแม้กำไรไม่เยอะ เก็บออมเป็นสิ่งของดีกว่าเงินสด
ความรัก ลุ้นรักใหม่ยังอยู่ในโหมดรอ คู่แข่งหัวใจกำลังจะยอมแพ้แต่คุณห้ามอ่อม ด้านคนมีคู่ สิ่งที่เคยเข้าใจผิด จะได้รับการอธิบาย ผู้ใหญ่จะเปิดทางการคบหาหรือเปิดตัวกับครอบครัวได้ ทายาทคนใหม่กำลังจะมา
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
เสียเวลากับการแก้ไขหรือปรับความเข้าใจ คุณอาจทำสิ่งที่ขัดใจคนอื่นแต่เป็นเรื่องถูกต้อง นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเกรงใจใคร แต่ใช้ความถูกต้องนำทาง ความลับรั่วไหลมักส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือธุรกิจ
การงาน รักษาทีมงานของตัวเองไว้ สัปดาห์นี้ทำงานคนเดียวไม่ได้ มนุษย์เงินเดือนอาจเสียวสันหลังกับการเพิ่มลดจำนวนคนทำงาน ข่าวลือในออฟฟิศจะเป็นเรื่องจริง ค้าขายตลาดใหม่ใกล้ตัวกำลังเริ่มทำกำไร
การเงิน จ่ายหนักแต่คุ้ม ต้องลงทุนไปก่อน ถอนกำไรคืนทีหลัง มีโชคลาภจากการเดินทาง ลาภในต่างแดน หรือเงินเดือนจะเพิ่มหากคุณทำงานในองค์กรต่างถิ่น ภาระทางบ้านจะเบาลง ลาภมาจากสัตว์สองเท้า
ความรัก มีเงิน แรงทรัพย์สนับสนุนมาจากแฟน จากคนรัก ไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ เลิกราหรือคบหากันอยู่ พวกเขาจะดูแลอย่างเหมาะสม คู่แทรกจะพ่ายแพ้การกันซีน หึงหวงบ่อยๆ มีปากเสียงบ้างแต่รักกันราบรื่นดี
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
สิ่งที่ไม่เข้าใจอาจต้องรอเวลาให้คำตอบปรากฏ สัปดาห์นี้หาโอกาสทำบุญใส่ซองเล็กๆน้อยๆ หรือไปร่วมงานบุญ กฐิน ทำบุญด้วยอาหาร ขนมหวาน สิ่งติดขัดในดวงชะตาจะเบาบางลง ตกงานจะได้จ๊อบใหม่
การงาน ช่วงนี้โหมดงานแทรกจ๊อบพิเศษเยอะกว่างานประจำ มีคนเรียกหา การแนะนำแบบปากต่อปากทำให้คุณโชคดีเรื่องงาน การขยับเพราะผู้ใหญ่สนับสนุน ผลงานที่เคยโดนปัดตกจะปัดฝุ่นมาทำอีกครั้งหนึ่ง
การเงิน เน้นโอกาสมากกว่าได้เงิน ทุ่มเต็มร้อยได้เพียงครึ่ง รายรับเข้ามาไม่พอใช้จ่ายหรือต้องหมุนเงิน ระวังขาดส่งงวดสำคัญๆ แต่ได้เงินจากงานพิเศษ การทำงานแทนคนอื่น ทำบุญค่าน้ำไฟวัดเปิดการเงินให้ลื่นไหล
ความรัก รักข้างเดียวมีใจฟูและแอบน้อยใจบางเวลา คุณไม่กล้าแสดงความรู้สึกให้คนอื่นได้รู้ มักเป็นที่ปรึกษาให้คนผิดหวังแต่ตัวเองเสียใจยิ่งกว่า สิ่งเกินรับไหวปัดตกจะดีกับใจ คนมีคู่คนรักมีข่าวดีมาบอก
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **