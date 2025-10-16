เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีความตั้งใจตั้งมั่น แม้คนอื่นไม่เห็น ขอให้มั่นใจแล้วเดินหน้าต่อไป ยศ ตำแหน่งอาจไม่ได้ไปต่อ โดนดองแต่ต้องรักษามาตรฐานให้ดี เสื้อผ้าโทนชมพู ส้ม เขียว เสริมดวงการเงิน ทำผมที่เปิดหน้าผาก เรียกความสำเร็จและคนรักเมตตา ลองให้อภัย ให้โอกาส พวกเขาจะช่วยเหลือคุณในวันข้างหน้า วันนี้ไม่เหมาะจะลงทุนแต่เก็บออมสดใสกับสกุลเงินต่างถิ่นหรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน
อะไรก็ได้ยอมๆ กันไป อย่าเอาตัวเองเป็นหลัก สิ่งที่คนรักเลือกให้ น่าสนใจ คำแนะนำมีประโยชน์ พวกเขาจะช่วยคุณทำงาน ช่วยกันเรียนได้อย่างดี เดือดร้อนอะไรคุยกันตรงๆ คนโสดเสริมเสน่ห์ปรับดวงหัวใจ ลองตั้งหน้าจอเป็นรูปครอบครัวหรือสถานที่เที่ยวที่โปรดจะปัง
คนเกิดวันจันทร์
อะไรที่เสียไปแล้ว คงไม่มีโอกาส แต่คุณต้องเดินหน้าต่อ กับสิ่งที่เคยหยุดชะงัก มีโอกาสรันงานให้สำเร็จ มีคนเชื่อใจ แม้จะสนับสนุนในระยะไกล งานต้องทำคนเดียว ทีม กลุ่มช่วยเหลือคุณไม่ได้ การเงินใช้อย่างรอบคอบ ลงทุนมักได้ประจุบวกจากสิ่งที่เคยติดลบมาก่อน ตลาดในประเทศปลอดภัย อยู่ให้ห่างทองคำ ยานพาหนะให้ลาภ สัตว์เลี้ยงในบ้านจะเจ็บป่วยรับเคราะห์แทนเจ้าของ
เรื่องหัวใจอาจมองคนใกล้ตัวเปลี่ยนไป คนโสด ลองพิจารณาคนที่รู้จักมานาน พูดจาตรงๆ อาจไม่เข้าหู แต่ไม่มีสิ่งแอบแฝงให้เป็นกังวล ด้านคนมีคู่ คนรักมีดวงตกงาน มีเรื่องกังวล ให้กำลังใจกันไว้จะดีที่สุด ลุ้นทายาทอาจต้องปรึกษาคุณหมอจึงจะมีลุ้นสมหวัง
คนเกิดวันอังคาร
จิตใจมีเรื่องกังวล คิดเยอะ แม้ไม่บอกใครก็มีคนสังเกตเห็น งานค่อนข้างต้องตรวจสอบซ้ำๆ บ่อยๆ เพราะเปราะบางต่อการผิดพลาด สุขภาพต้องวางแผนการรักษาจริงจัง อย่าเลื่อนนัดแพทย์บ่อย จะทรุดหนักได้ จะได้เปลี่ยนของเก่าเป็นของใหม่ ช่วงนี้จรดปลายเดือน ซื้อมาขายไป เก่าแลกใหม่ สร้างกำไรทำเงินได้ดี อย่าเสี่ยงลาภลอยเพราะคุณจะมีคนอายุน้อยสนับสนุน
ความรักในความลับ จะโดนจับได้ อาจเดือดร้อนหากเป็นคนใกล้ตัว เจอหน้ากันบ่อยๆ เพราะช่วงนี้มองหน้ากันไม่ติด เปิดตัวกับครอบครัวเป็นเวลาเหมาะสม รักออนไลน์ให้โทษ โดนหลอกมากกว่าสมหวัง เพศทางเลือก มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนให้รับพิจารณา
คนเกิดวันพุธ
ต้องส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่น หรือคนมียศตำแหน่งจะเริ่มวางแนวทางสำหรับคนมารับช่วงต่อตำแหน่ง งานต่างๆ เจ้านายมักเข้าข้างคนผิด จะเสียลูกน้องเพราะความระแวงหรือหูเบา ธุรกิจการเดินทาง ขนส่ง คมนาคม การสื่อสารเด่นในดวงชะตาทั้งการทำงานและลงทุน อสังหาริมทรัพย์วันนี้ติดลบ สุขภาพเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เสริมดวงทำบุญสัตว์พิการ สัตว์จรจัดช่วยลดอุปสรรค
ความสับสนทำให้พลาด เป้าหมายอาจไม่รอคุณ จะได้รับของฝากแทนใจ แต่ยังไม่พบหน้า ความสัมพันธ์ดูหยุดนิ่ง ไม่มีคำตอบ คนที่ลังเล จะว้าวุ่นใจ เสริมดวงลดปากเสียงให้คนมีคู่ ทำบุญบรรพบุรุษจะดีที่สุด เพศทางเลือกจะมีคนอายุน้อยเข้าหา
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เจตนาดีแต่โดนเข้าใจผิด อยู่นิ่งๆ จะเหมาะสม การเดินทางมักมีคนแปลกหน้าที่ผูกมิตรได้ในระยะยาว หรือการทำงานกับพวกเขาจะได้ชิ้นงานมากความสำเร็จ มนุษย์เงินเดือน ใครหางานใหม่ยังต้องรอข่าวดี คนในเครื่องแบบเล็กๆ น้อยๆ โดนเพ่งเล็ง จ่ายเงินกับเรื่องเจ็บป่วย คนในครอบครัวมีความทุกข์มาปรึกษา มีดวงย้ายบ้าน เปลี่ยนออฟฟิศ ย้ายโต๊ะทำงาน ทำบุญด้วยแว่นตา นาฬิกาจะเป็นมงคล
มีคนพยายามมาง้อ หรือหากคุณจะเข้าหาใครที่กำลังหัวร้อน อาหาร ขนมอร่อยๆ ช่วยเป็นใบเบิกทางหัวใจได้ดี คุยกันตรงๆ ฟังคนนอกให้น้อยดีกับใจเป็นที่สุด ใครอยู่ในวัยเรียน รักครั้งใหม่ส่งเสริมทั้งเรื่องเรียนและดีต่อใจมากๆ แม้คนรอบตัวอาจไม่เห็นด้วย
คนเกิดวันศุกร์
ต้องจับมือกับคนไม่ถูกชะตาเพราะความจำเป็น ทั้งในเชิงธุรกิจ เรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่การเรียน แต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ดี อย่าคิดเยอะ ระวังอุบัติเหตุจากสิ่งของใกล้ตัวและไม่ควรเดินทางในยามวิกาล สุดสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์ มีข่าวดีให้ชื่นมื่น การเดินทางได้ดั่งใจ ทำบุญด้วยอาหารเมนูสัตว์ปีกเสริมดวงความสำเร็จและความรักเมตตา ถามหาโชคลาภเน้นหาด้วยแรงกายและใจมากกว่าลาภลอย
หายไปนานจะกลับมาติดต่อ หรือมีคนรู้ใจตัวเองและกำลังตามง้อคนที่ใส่ใจเป็นพิเศษ ด้านคนมีคู่แล้ว ระวังการเงินในบ้าน ที่ให้คนรักดูแล บางเรื่องช่วยกันคิดอ่านดีกว่าคิดคนเดียว สถานะแฟนจะขยับเป็นสามีภรรยา ทายาทคนใหม่มักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันเสาร์
อยู่เฉยๆ ก็มีคนมาใส่ใจ สนใจเรื่องส่วนตัวของคุณ อาจทำให้อึดอัด โดยเฉพาะคนที่ พึ่งเป็นคนในแสงไฟ การทำงานวันนี้เน้นความเร็วปิดบ้าง พลาดบ้าง ทันเวลาเอาไว้ก่อน ของหายจะได้คืน จ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาหรือสู้กับคดีความ การลงทุนโดดเด่นในช่วงบ่ายของวัน ระวังปัญหาเกี่ยวกับภาษี เอกสาร สัญญา การผิดข้อตกลงต่างๆ เสริมดวงสุดสัปดาห์นี้ทำบุญโลงศพ หรือช่วยงานสีดำ
คนใกล้ๆ ตัวไว้ใจได้ ทั้งคุยปรับทุกข์ หรือเป็นกำลังใจ วันนี้อาจเสียอาการให้คนใกล้ตัว เพื่อนร่วมงาน คนวัยเดียวกัน เจอหน้ากันบ่อยๆ จะมีคนน่าประทับใจ คนต่างถิ่น รักห่างไกลเผื่อใจเอาไว้บ้างว่าจะมีคู่แทรก เพศทางเลือกมีคนให้โอกาสคุณ
