เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
โดนจับจ้อง แต่คุณปังกว่าที่คิด ถึงเวลาลุยลงมือทำสิ่งที่เก็บมานาน อย่าเกรงใจคนรอบตัวเพราะคุณจะไม่ได้แสดงความสามารถ งานประจำมั่นคง แต่คุณจะหันหลัง คนธรรมดาจะได้ยืนในแสงไฟ อย่าใจร้อนชื่อเสียง ความเป็นที่รู้จักกำลังค่อยๆ ก่อเกิด การใช้จ่ายประคับประคองเงินสด มีลาภจากคนสูงวัย การลงทุนกับคนในครอบครัวน่าไว้วางใจ เสื้อผาโทนส้ม ชมพู เหลือง นำโชค
มีคนกำลังปิดบัง โกหก เล่าเรื่องราวไม่หมด เพื่อให้คนตรงหน้าสบายใจ สายเนิร์ดเสน่ห์แรงกับคนโสด แต่คนมีคู่ปัญหาแฟนคลับ คนเข้ามากรี๊ด มักทำให้ตัวจริงหัวร้อนบ่อยครั้ง คบหาเล่นๆ มีคนคิดจริงจัง ปรับดวงเสริมครอบครัวให้ชื่นมื่น ทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรค
คนเกิดวันจันทร์
บททดสอบค่อนข้างเยอะ คุณกลับตัวไม่ได้และยังไม่เห็นปลายทาง ชาววันจันทร์ต้องอดทน อุปสรรคตรงหน้าจะสร้างตัวตนที่เข้มแข็งเป็นคนใหม่ เป็นวันที่ไอเดียโลดแล่น คุณจะได้เดินหน้าทำสิ่งที่ตั้งใจไว้มานาน ติดต่อประสานงาน ทำอะไรก็ปัง จุดเสียมีเพียงหาคนช่วยเหลือค่อนข้างยาก การเงินดีตลอดวัน ยามวิกาลอย่าเจรจาต่อรองจะติดลบ ระวังสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้อง ระบบน้ำในตัวจะมีปัญหา
คนใกล้ๆ ตัวจะเข้ามาเฉลยความในใจ อึ้งบ้าง งง บ้าง หากสบายใจลองให้โอกาสพวกเขาไม่ได้เสียหายอะไร คนมีคู่มักมีข่าวลือให้คุณไม่สบายใจ การลงทุนเรื่องความรัก เตรียมสร้างครอบครัวช่วงนี้จรดปลายปีเป็นนิมิตหมายที่ดี คนไกลสายตาจะกลับมาหา
คนเกิดวันอังคาร
เร่งทำงาน เร่งธุระรอบตัวแข่งกับเวลา มีคนคาดหวัง ฝากความหวังทำให้อึดอัด การเรียนจะได้ทำสิ่งที่อยากทำ เปลี่ยนสายเรียน หรือหยุดพักเพื่อไปทำงาน ใครพักมานานเตรียมกลับมาเรียน เริ่มงานอีกครั้งงวดนี้ทุนมา แรงมี กายพร้อมเดินหน้าได้ทุกเรื่อง คนในเครื่องแบบจะติดลบเพราะบริวาร นักลงทุนจังหวะสวยๆ อยู่ช่วงบ่ายไปแล้วทั้งตลาดในและต่างแดน ทำบุญสัตว์พิการเสริมดวงคนเมตตาสนับสนุน
อย่ากังวลใจระยะทางทำอะไรไม่ได้ แม้จะมีคนเข้ามาหวีด มาคุยกัน แต่ใจยังอยู่กับคนเดิม น้องใหม่ในที่ทำงานเสน่ห์แรงกับรุ่นพี่ มีคนได้เป็นพ่อแม่ป้ายแดง ข่าวดีในครอบครัวทำให้ยิ้มได้ทั้งบ้าน หรือได้จดทะเบียนสมรสปุบปับ เพศทางเลือกมีคนตกหลุมรัก
คนเกิดวันพุธ
ขาดเหลืออะไรจะมีคนช่วย แต่คุณต้องเอ่ยปากบอก เก็บไว้คนเดียวจะโหลดและทำธุระหรืองานเหล่านั้นไม่ทัน ที่อยู่อาศัยจะร้อนเพราะปัญหาจากนอกบ้าน จะได้ย้ายที่อยู่ปุบปับ หรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงานกะทันหัน ใครใช้บ้านเป็นออฟฟิศ การเงินจะก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดเล็กไม่เหมาะจะขยายแต่ลงทุนเพื่อเพิ่มความหลากหลายจะดีมากๆ สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องเป็นสิ่งน่ากังวล
อกหักจะพบรักใหม่ อาจเข้ามาไวกว่าที่คุณคิดเอาไว้ แถมออกตัวแรงมากๆ จนคุณรู้สึกได้ชัดเจน เพศทางเลือกมีคนต่างเพศมาชอบ ไม่ตรงปก ไม่ตรงใจ แต่สเปกสูงและทุ่มเทหมดหน้าตัก คนมีคู่แล้ว เรื่องเล็กๆ ทำให้รู้สึกเหมือนตกหลุมรักคนเดิมซ้ำๆ ไม่เบื่อ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าให้นาฬิกาในบ้านหยุดเดิน อย่าให้หลอดไฟในบ้านขาด การเงินจะชะงัด จะมีปากเสียงกับคนสนิทเพราะเรื่องเงิน งานประจำจะได้ขยับ ได้รับผิดชอบเพิ่มเติม ดูแลงานในส่วนคนที่ขาด แต่เงินเท่าเดิม การค้าถึงเวลาเตรียมหนีคู่แข่ง คุณอาจไม่ใช่ผู้นำของตาราง แต่มีคนพร้อมคัดลอกหรือเดินรอยตาม ไอเดียจะได้ขายออก วรรณกรรม สื่อ โลกโซเชียลฯ เป็นเส้นทางสดใสทำงานให้ในช่วงวันนี้ งดการเสี่ยงโชค
มีดวงเจ็บป่วยด้านหัวใจ ปัญหาความรักที่เกิดขึ้นจริงหรือคิดไปเอง เล่าให้ใครฟังจะกลายเป็นเรื่องส่วนรวม คนโสดอาจกลายเป็นคนคั่นกลางของคู่อื่น ระยะทางที่ห่างไปได้ทบทวนใจตัวเอง ใจว่างๆ จะสนุกเพราะช่วงนี้มีคนเข้ามาพยายามทำความรู้จักและเอาใจไม่ขาด
คนเกิดวันศุกร์
ทางเลือกใหม่ๆ มักเกิดขึ้นหลังปัญหาเกิดแล้วเสมอ ความพยายามจะได้รางวัลที่เหมาะสม วันนี้เหมาะกับการแก้ไขปัญหา คิดอะไรพูดแบบนั้น หมดเวลารักษาน้ำใจเพราะคุณติดลบมากเกินไป งานดีกับคนอาวุโสน้อย เตรียมพบเจ้านาย เพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ที่ดีกว่าเก่า การใช้จ่ายอยู่กับเรื่องของยา การรักษา ประกัน ด้านการลงทุนตลาดช่วงบ่ายเหมาะสมกับดวงชะตา เสี่ยงโชคเน้นตามเพื่อนๆ ไปก่อนจะดี
รักที่ไม่คาดหวัง คนที่แอบมองมานาน คุณจะมูฟออนจากพวกเขา แม้ไม่มีเป้าหมายใหม่ แต่คุณสบายใจที่จะอยู่ว่างสักระยะหนึ่ง สถานะคนมีคู่มักมีคนคั่นกลางแก้เหงา ระวังตัวจริงจับได้ หรือถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกใครมายืนข้างกาย รักต่างวัยดูราบรื่น
คนเกิดวันเสาร์
งานหลักงานเสริม สับตาราง เวลาการทำงานให้ทัน แบกงานกลับบ้าน ไปทำงานก่อน เน้นอาสาสมัคร มากกว่าได้ค่าโอที พนักงานเงินเดือนจะเมินงานประจำและมองหาความท้าทายใหม่ๆ ใครวางแผนไปต่อ ต้องตัดสินใจในเร็ววันนี้ ดีลงานยังต่อรองไม่ลงตัว การเงินทั้งวันเหมาะกับการเก็บออม ซื้อกองทุน สลาก ทั้งในและต่างประเทศ สุขภาพเกี่ยวกับช่องท้อง โรคกระเพาะอาหาร เนื้องอก อาจแสดงอาการ
คนจริงใจจะกลับมาหา ลองใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ท่ามกลางความสับสนของปัญหาหัวใจ ความรักจะชัดเจนมากขึ้น และมักเป็นคนคุ้นเคยมากกว่าคนใหม่ ใครมีตำหนิ หย่าร้าง มีลูกติด มีคดีความรัก โอกาสจะเข้ามาหาในไม่ช้านี้ คนโสดตกหลุมรักคนมีเจ้าของแล้ว
