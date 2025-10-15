อันดับ 1 โลก!! #หลิงออม สถิติมีไว้ทำลาย อิทธิพล “แซฟฟิกไทย” ระดับโกลบอล [มีคลิป]

ครั้งแรก มีไว้สร้างปรากฏการณ์ ครั้งต่อมา มีไว้ทำลายสถิติ!! น่าจะคือคำนิยาม ที่เข้าทางที่สุดแล้วสำหรับความเป็น "หลิงออม" ในวันนี้
กับความเคลื่อนไหวล่าสุด ในฐานะแขกคนพิเศษ งาน Paris Fashion Week เดินทางไปร่วมชมโชว์ของแบรนด์ “Dior” คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2025
แค่เพียงไปปรากฏตัว ก็กลายเป็นที่จับตา จนผลักให้พวกเธอทั้งคู่ ได้ครองตำแหน่ง ผู้ทรงอิทธิพลที่สุด ติด “อันดับ 1” และ “อันดับ 2” ท่ามกลางเหล่าตัวท็อปจากทุกมุมโลก
โดยอันดับ 1 ของโลกในครั้งนี้ คือ “ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” นางเอกยุคใหม่ ผู้โด่งดังจากซีรีส์แซฟฟิก อย่างเรื่อง “ใจซ่อนรัก” และ “เพียงเธอ”
ที่ได้สร้างสถิติ Earn Media Value หรือมูลค่าการมองเห็นโดยไม่ต้องซื้อสื่อไปในครั้งนี้ ถึงกว่า 23.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 769 ล้านบาท
ตามมาติดๆ ในอันดับ 2 ของโลกในงานนี้ กับพาร์ทเนอร์คู่ขวัญของเธอ นางเอกแซฟฟิกสุดฮอตแห่งยุค อย่าง “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ที่สร้างมูลค่าให้แบรนด์ไปกว่า 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 703 ล้านบาท
รวมกันแล้ว ทั้งคู่สร้างมูลค่าการมองเห็นให้แบรนด์ Dior สูงถึง 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1,472 ล้านบาท
จนเป็นแรงผลักสำคัญ ที่ทำให้แบรนด์หรูแบรนด์นี้ กลายเป็นแบรนด์แฟชั่นอันดับ 1 ของโลก ที่ได้รับมูลค่า EMV การถูกมองเห็นโดยไม่ต้องซื้อสื่อ พุ่งสูงจนไปอยู่หัวสุดของตาราง
คิดดูว่า จากมูลค่ารวมทั้งหมดของแบรนด์ดิออร์ ที่มียอดสูงสุดอยู่ที่ 90.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น ครึ่งนึงของตัวเลขนั้น หรือกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกิดขึ้นจากการปรากฏตัวของหลิงออมในครั้งนี้
ถือเป็นการทำลายสถิติของตัวเอง ที่เคยสร้างปรากฏการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ กับการไปเยือน Paris Fashion Week ครั้งแรก ตั้งแต่ต้นปี ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
โดยในครั้งนั้น พวกเธอได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่สื่อทั่วโลก ด้วยการคว้าตำแหน่งอินฟลูฯ Top3 ของโลกมาครอง จากการสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ได้รวมกันถึง 35.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 1,161 ล้านบาท
จนผลักให้แบรนด์แฟชั่นหรูอย่าง Dior กลายเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของโลก ที่ได้รับความสนใจจากสื่อ เช่นเดียวกับครั้งนี้
จะต่างกันก็ตรงที่ ครั้งล่าสุดนี้ พวกเธอสร้างปรากฏการณ์ยิ่งกว่าเดิม ด้วยการเป็นแรงผลักสำคัญ ที่ทำให้แบรนด์ Dior มีมูลค่าสื่อพุ่งสูงกว่าเดิมถึง 27%
ยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่า นักแสดงคู่ขวัญจากซีรีส์แซฟฟิกไทย มีบทบาทน่าจับตาในการรันแฟชั่นโลกที่หลายฝ่ายต้องจับตา
ตรงกับที่กูรูจากนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของเมืองไทย อย่าง “เกด-ฐาดิณี รัชชระเสวี” รองบรรณาธิการ นิตยสารโว้กประเทศไทย เคยช่วยคอนเฟิร์มกับเราเอาไว้ว่า...
กระแสซีรีส์วายในบ้านเรา ทั้งแนวชายรักชาย และหญิงรักหญิง ได้รับความนิยมอย่างสูง จนสร้างฐานแฟนได้ทั่วโลก ตั้งแต่ระดับเอเชีย จนข้ามทวีปไปถึงฝั่งยุโรปได้อย่างน่าสนใจ
กระทั่งแบรนด์ดังระดับโลก ยังมองเห็นถึงความฮอต และหยิบกระแสมาต่อยอดความนิยม จนสร้างอิทธิพลระดับโกลบอลได้อย่างที่เห็น
โดยเฉพาะช่วงปี 2 ปีหลังๆ มานี้ ที่ถือเป็นยุคทองของซีรีส์แซฟฟิก แนวหญิงหญิงเลยก็ว่าได้
“ตลาดซีรีส์วายบ้านเรา ถ้ามองจากมุมตรงนี้ ก็คือรู้สึกว่า เป็นอันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็นตัวของความดัง ของตัวซีรีส์เอง หรือว่าความดังของตัวละคร
ซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ เราก็ไม่ค่อยเห็น Dior หรือแม้กระทั่งแบรนด์อื่น ที่ไปเป็นคู่ ก็มีแค่ Dior ที่ทำ ... เรารู้สึกภูมิใจ ที่เราได้เห็น คนไทยบนเวทีโลก”
สกู๊ป : ทีมข่าว MGR Live
ขอบคุณภาพ : Instagram @linglingkwong, @orm.kornnaphat, TikTok @linglingkwong, @ormkornnaphat, X @linglingkwong, @ormmormm, @LingOrmTagTrend, @LingOrm_BH, @lefty_io