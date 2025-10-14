เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ตำแหน่งน้อยมีโอกาสก้าวหน้าแซงคนอื่น มักโดนใส่ร้าย เข้าใจผิด งานตรงหน้าต้องแก้ไขให้ถูกใจ แม้บางเรื่องอาจไม่ถูกต้อง หรือวาระเวลาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนัก งานเสริมนอกรอบให้เงินค่อนข้างดี แต่อาจผิดกฎของที่ทำงานบางแห่ง การลงทุนสดใสในตลาดเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะได้ส่วนแบ่ง ระวังคนใกล้ตัวเอาเปรียบโดยเฉพาะหุ้นส่วน
ความมั่นคงทำให้คนเข้าหาคนโสด พวกเขาจริงใจ แต่มองที่ฐานะมาก่อนจิตใจ ใครอยู่ไกลคนรัก จะมีข่าวลือที่ทำให้ไม่สบายใจ การลงทุนดีกับคนรู้ใจ ลงทุนกับคนในครอบครัว เฮงทั้งความสัมพันธ์และเรื่องเงิน ใครโดนเท มีคนเข้าใจผิด ให้ร้ายในสิ่งที่ไม่ได้คิดหรือเป็น
คนเกิดวันจันทร์
อย่าคิดเยอะ เน้นเรื่องตรงหน้าเอาไว้ก่อน เป็นวันที่จะทำบุญด้วยแรงกาย แรงความคิด จิตใจ มากกว่าควักเงินใส่ซอง จะได้ช่วยคนอื่น ทำงานได้เงินน้อย แต่สบายใจและมีคนเคารพนับถือ เจ้านายป้ายแดงจะเริ่มเป็นที่ยอมรับของลูกน้อง เจ้านาย เจ้าของกิจการที่เคยปฏิเสธ จะเริ่มเสียดายกับการตัดสินใจของตัวเองครั้งเก่า ตกงานจะได้งานใหม่ เริ่มมีข่าวการสัมภาษณ์ เรียกรายงานตัวให้ชื่นใจ
การเงินคนรักจะช่วยสนับสนุนแม้ไม่ใช่เงินก้อนโต แต่ทำให้เพิ่มสภาพคล่องในกระเป๋าได้พอสมควร คนตกงาน ความรักมักเข้ามาทัก แต่รักเก่าที่หวังรีเทิร์น จะมีคู่เทียบเป็นคนใหม่ที่น่าสนใจมากกว่า ปรับดวงหัวใจ และเสริมเสน่ห์ ให้ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการทางสายตา
คนเกิดวันอังคาร
ของหายไม่ได้คืน มีข่าวดีจากทางไกล ปรับดวงชะตาลดอุปสรรคระหว่างวันขอให้กินอาหารเมนูต่างชาติ หรือเอาของฝากต่างแดนมาใช้ จะโชคดี ตลอดวันไม่เหมาะจะแข่งขัน ธุรกิจไว้ใจตลาดไม่ได้จะมีการเปลี่ยนผู้นำ มนุษย์เงินเดือนเตรียมพบเจ้านายหน้าใหม่ การลงทุนและธุรกรรมการเงินทำได้ตลอดวัน สุขภาพเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อจะมีการอักเสบหรือบาดเจ็บ หนุนดวงชะตาทำบุญหลังคาโบสถ์
คนที่เคยหายหน้าไปจะกลับมา พวกเขาพร้อมจะพบหรือคุยกับคุณ แต่ชาววันอังคารอาจมูฟออนหรืออยู่ในจุดยืนใหม่เสียแล้ว ความรักครั้งใหม่จะกระทบกับงานหรือการเรียน แต่คนที่พ่อแม่ คนรู้จักแนะนำให้เครดิตดี จึ้งมากและดีต่อหัวใจคนโสด
คนเกิดวันพุธ
อย่าให้เรื่องราวบานปลาย อะไรปัดจบได้วันนี้ ต้องรีบลงมือทำ ชาววันพุธอาจต้องพูดหรือตัดสินใจแทนคนอื่น ความเงียบ อะไรก็ได้ทำให้คุณเสียเปรียบ การลงทุนเน้นการต่อยอด ต่อทุนจากเรื่องเดิม คนใกล้ตัวจะมีงาน การเรียน โอกาสมาฝาก แต่คุณอาจต้องแลกกับบางอย่างเพื่อสิ่งเหล่านั้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ เหมาะซื้อขายแลกเปลี่ยน ในจุดที่พอใจ อย่ายอมติดลบ
คนที่ไม่คาดคิดจะโผล่เข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะคนโสดคุณอาจว้าวุ่นเพราะคนอ่อนวัยกว่าที่คอยเข้ามากวนใจบ่อยๆ ระวังจะเหงาหากพวกเขาหายหน้า ส่วนคนมีคู่แล้ว อะไรก็ราบรื่น มีแค่ความกังวลเรื่องระยะทาง มีบททดสอบความห่างไกลรอคุณอยู่ ระวังเรื่องเงินในบ้าน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เน้นเข้าร่วม แม้ไม่โดดเด่น วันนี้ขาววันพฤหัสบดีอยู่ในโหมดเกาะกลุ่ม ร่วมทีม การฉายเดี่ยวย่อมเสียเปรียบ คุณจะได้ทำสิ่งที่แบกรับงาน หน้าที่ของทีมหรือองค์กรเอาไว้ด้วยเสมอ พยายามติดต่อพูดคุยแบบเผชิญหน้า จะได้เปรียบ การลงทุนและธุรกรรมการเงินเหมาะจะทำในช่วงเช้า สิ่งที่ถือครองมานานหากมีคนมาขอซื้อต่อให้รีบขาย สุขภาพเกี่ยวกับภูมิแพ้ ระบบเลือดอาจแสดงอาการ ของหายจะได้คืน
เป็นต่อเชิงการเจรจากับคนรัก พูดอะไรมักได้เพราะมีคนอยากเอาใจ ดูแลกันดี เน้นพูดกันตรงๆ จะได้ไม่มีอะไรค้างคา คู่ที่เลิกกันแล้วมักมีเหตุให้คุยติดต่อกัน พยายามอย่าพบหน้า ยิ่งพบยิ่งมากปัญหา คนโสดการไปงานสังคม ไปพบคนใหม่ๆ จะมีคนเข้ามาตกหัวใจในไม่ช้านี้
คนเกิดวันศุกร์
หลงลืมนัดหมาย สิ่งของ เวลา หรือหลงทาง ไปไหนมาไหนช่วงนี้จรดปลายสัปดาห์เผื่อเวลาเอาไว้บ้างเป็นดีที่สุด ทำงานกับคนกลุ่มใหญ่ ต่างวัย ส่งเสริมผลงานชาววันศุกร์ให้โดดเด่น งานประจำอาจลดสถานะเหลือแค่ฟรีแลนซ์ ไอเดีย ความคิด จะมีคนอยากซื้อต่อ เอาไปต่อยอด ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับขา เท้า รองเท้า มีโชคลาภที่มาจากอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัย เรื่องไม่สบายใจบอกใครไม่ได้
มีคนคิดถึงและพยายามเข้าหา หรือติดต่อ แต่เหมือนโชคชะตากลั่นแกล้ง คุณมักคลาดเรื่องนัดหมาย หรือเวลากับคนพิเศษเสมอ งอนเก่ง ต้องขยันง้อ คนคั่นกลางจะเข้ามาไม่ได้ เสริมดวงหัวใจทุกสถานะ ทำบุญด้วยอาหารคาวหวานหรือสังฆทานสด
คนเกิดวันเสาร์
อย่าให้ใครเอาเปรียบ รักษาสิทธิของตัวเองบ้าง ความเกรงใจทำให้คุณติดลบและเป็นทุกข์ สุขภาพเกี่ยวกับระบบการได้ยิน อาจมีปัญหา ตำแหน่งอาจโตขึ้น ทำงานหนักขึ้นอย่าพึ่งท้อต่อโชคชะตา อดทน อดกลั้นกับคำพูดให้ร้าย แล้วคุณจะแซงหน้าคนเหล่านั้นในอีกไม่ช้า มีโอกาสได้งานใหม่แต่ยังไม่ถูกใจ การเงินใช้จ่ายเน้นเรื่องรอบตัว เก็บออมเลือกตามความถนัด คนในบ้านที่ไม่สบายอาจทรุด
มีลาภลอยเล็กๆ มาจากคนรัก หรือพวกเขาจะนำข่าวดี โชคดีเข้ามาแบ่งปันกับคุณเสมอ คนโสด มากคนรู้จัก คนเข้าหาไม่ถูกชะตา แต่แอบมองคนที่ไม่คุ้นเคยแต่ดีต่อหัวใจ อยู่ก่อนแต่ง การคบหากันระยะสั้นๆ อาจมีภาระระยะยาวร่วมกัน เว้นระยะห่างให้เหมาะสมจะดีที่สุด
