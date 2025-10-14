เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
โดดเด่นในดวงคนธรรมดาที่จะได้ยศ ตำแหน่ง หรือใส่เครื่องแบบ น้องใหม่ในออฟฟิศโดนรับน้องด้วยภาระหลายด้าน ถ้าคุณรับทุกอย่างมาแบกไว้จะไม่ดี ทดลองงาน ฝึกงาน จะได้เป็นตัวจริง การค้ามีคนอยากร่วมหุ้น อยากทำงานด้วย เหมาะจะขยายเล็กๆ อย่าจับงานใหญ่ ระวังอุบัติเหตุในบ้าน นักลงทุนต้องอยู่ให้ห่างทองคำ หรือตลาดเกี่ยวกับยานยนต์ ความฝัน ลางบอกเหตุทักเตือนคนใกล้ตัวที่ประสงค์ร้าย
อยู่นิ่งๆ ก็มีคนมาชอบ แต่คนที่เข้ากับดวงพวกเขามักเป็นคนตรงไปตรงมา เป็นตัวของตัวเองไม่ฝืนเพื่อเอาใจ ส่วนคนมีคู่ วันนี้ลงทุนกับแฟน ทำงานกับคนรัก หรือไปออกงานร่วมกัน จะส่งเสริมทั้งดวงครอบครัว งานไปพร้อมกัน คนหม้ายเสน่ห์แรงแต่ยังไม่มีใครคิดจริงจัง
คนเกิดวันจันทร์
มาตรฐานสูง ต้องพยายามมาก อะไรที่วางเอาไว้ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จทันกำหนด ค้าขายการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ทำให้คุณเติบโตได้ดีกว่าลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ แต่การดีลงานกับคนแปลกหน้าค่อนข้างเฮง การใช้จ่ายอยู่กับที่ เงินรับเข้าไม่มากนัก และมีรายจ่ายจำเป็นรออยู่ จ๊อบเสริมหาเงินได้ คนตกงานจะได้งานเล็กน้อยทำไปก่อน ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่มเสริมดวงเงินและงาน
เป็นทุกข์ใจเพราะสถานะความรักที่ไม่ชัดเจน หรือการไปเซอร์ไพรส์อาจเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กับ จะเข้าหาใครสืบประวัติดีๆ เพราะมักมีความจริงซ่อนอยู่ เสริมปรับดวงครอบครัวและเพิ่มความสบายใจ ทำบุญให้บรรพบุรุษ แล้วความรัก ครอบครัวจะร่มเย็น
คนเกิดวันอังคาร
คนต่างวัยเข้าหากันยาก ความคิดเห็นที่ต่าง มุมมองไม่เหมือนกันเป็นอุปสรรคทำให้งานติดขัดในวันนี้ มีคนสับขาหลอก อย่าเชื่อสิ่งที่ได้รับฟังมาเต็มร้อย หารออกครึ่งหนึ่งจะเหมาะสม งานและการเรียนค่อยเป็นค่อยไป คุณกำลังตามคนอื่นอยู่ไม่ต้องรีบ ไปอย่างช้าแต่มั่นคง แม้จะไม่ทันในเชิงการแข่งขันธุรกิจอยู่บ้าง การเงินจ่ายในเรื่องเกินคาดหมาย สุขภาพโรคประจำตัวมักแวะมาทักทายอยู่บ้าง
ส่วนเรื่องความเลิฟ อยากรีเทิร์น คุณอาจต้องเปลี่ยนจุดยืนเป็นมูฟออน เพราะคนใหม่ยังไม่เข้ามาตอนนี้ ว่างสักระยะดีต่อใจที่สุด ส่วนคนมีคู่อย่าเปย์คนรักเพลินจนติดลบ หากอยู่ในสถานะแฟนคุณจะค่อยๆ รู้จักกันในมุมอื่นที่ทั้งชอบ ไม่ชอบ อยากเลิกยังไม่กล้าเปิดเกม
คนเกิดวันพุธ
ความท้าทายอยู่กับเรื่องของกรอบวาระและเวลา งานและการเรียนมีสิ่งที่คุณต้องรีบดำเนินการ เร่งเครื่องตัวเองให้ขยันเป็นพิเศษและหาคนช่วยเหลือค่อนข้างยากนอกจากการให้กำลังใจ อยากลาออกยังโดนรั้งตัว อยากโยกย้ายยังไม่สมหวัง แต่การยืมตัวเฉพาะเรื่องค่อนข้างดี จ่ายเยอะรอบตัว การลงทุนเน้นก้อนเล็กหรือกระจายตัว เป็นจังหวะลงทุนที่อยู่อาศัย ปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ จะโชคดี
ครอบครัวจะสนับสนุนให้คนโสดมีคู่ หรือโดนยิงคำถามเรื่องความรักบ่อยๆ คนโสดอาจไม่พร้อมให้คำตอบ คนไกลสายตายังไม่พบหน้า วันนี้ข่าวคราวจากคนรู้ใจทำให้เป็นกังวล ใครอยากเริ่มต้นใหม่ คนเคยรักจะลดเครดิตด้วยคำพูด ลางสังหรณ์เรื่องคบซ้อนอาจเป็นจริง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานต้องทำให้ดีกว่าเดิม แม้ไม่มีใครแข่งขัน แต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่ชาวพฤหัสบดีจะเพิ่มมาตรฐานดันบาร์ผลงานตัวเองให้คนตามหลังท้อใจ ต้องดีดตัวหนีคู่แข่งโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ การเข้าหุ้นร่วมทุนทำได้ตามประสงค์แม้มีข้อเสียเปรียบมากกว่าได้ ที่อยู่อาศัยให้โชคลาภ สุขภาพทรงๆ ตัว การเงินแบ่งเก็บตั้งแต่ได้รับมาดีที่สุด หากจะออมควรเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ ความเชื่อชวนเสียทรัพย์บ่อยๆ
ใครอยากเลิกราอาจมีฐานะทางสังคมค้ำอยู่ ส่วนคนอยากคบหาคุณจะได้ประโยชน์ในการทำความรู้จักคนที่สนใจหากอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก รักออนไลน์ติดลบ นัดเดตมักโดนเท หรือเลื่อน เสริมเสน่ห์ปรับดวงครอบครัวจุดน้ำมันหอมระเหยในบ้านบ่อยๆ จะเป็นมงคล
คนเกิดวันศุกร์
เสียก่อนดีทีหลัง สิ่งไม่ได้คาดหวังจะประสบความสำเร็จ ยอมแลกแต่ไม่ได้มอบให้ทั้งหมด คนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือกันมานาน จะเข้ามาช่วยทำให้เรื่องแย่ๆ ดีขึ้น ธุรกิจเดินเกมลับ นอกรอบควบคู่ทางหลักจะดี ไม่เหมาะจะสมัครสอบหรือแข่งขัน คุณจะเจอสนามที่มีการวางตัวเอาไว้แล้ว การเงินขยับทำธุรกรรมช่วงบ่ายเป็นมงคล เสริมอนาจบารมี หาวันสะดวกงดกินเนื้อสัตว์
สงสัย ขัดใจแต่ไม่อยากถาม พร้อมจะงอนมากกว่าคุยกันตรงๆ สถานการณ์ของคนมีคู่ดูน่าอมยิ้ม ตีกันเก่ง ง้อกันบ่อยสบายๆ แต่หากเป็นคนโสดคุณจะโดนตัดสินจากภายนอก ปัดตกตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันดีพอ เพศทางเลือกอย่าลืมใส่ใจคนใกล้ตัวบ้าง
คนเกิดวันเสาร์
เสียหายเพราะบริวารหรือเจ้านาย ตั้งรับและพร้อมแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่รับรู้ลงมือทำไม่จำเป็นต้องพูดทั้งหมด ความช่วยเหลือจะเข้ามาในนาทีสุดท้าย จ่ายเงินจุกจิกกับภาษีสังคม การเรียนและงานจะต้องต่อเวลา วางแผนอะไรไว้เหล่านั้นมักโดนเลื่อน ได้ของฝากจากแดนไกล ไม่ควรเสี่ยงโชค เงินวันนี้จ่ายน้อย เก็บยาก รายจ่ายจำเป็นพร้อมฉุดเงินในกระเป๋า ทำบุญสัตว์พิการ ช่วยปัดเป่าอุปสรรค
คิดเยอะ กังวลเก่ง คนรักเสน่ห์แรงมีคนเข้าหาบ่อยๆ อาจเป็นต้นทางของการมีปากเสียงในเรื่องที่ไม่มีมูล ความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคน ใครมาทีหลังมักต้องถอย หรือจะรู้ตัวว่าเป็นคู่แทรก โสดว่างเปิดไฟเสน่ห์แรงกับคนต่างวัยที่มีตำหนิหรือเคยผ่านความผิดหวังมาก่อน
