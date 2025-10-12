เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
กิจการที่ทำในวันหยุด สำหรับชาววันอาทิตย์ถือว่าค่อนข้างดี แม้จะเหนื่อย ไม่ได้พัก เป็นหนทางที่คุณจะได้ขยับขยาย โดนค้นพบมีมาก มิตรจะกลายเป็นศัตรู งานไว้ใจใครยาก ไม่ถูกใจ ยังต้องปรับปรุง ลงมือทำด้วยตัวเองอยู่ตลอดวัน อาหารเมนูสัตว์ปีกขัดลาภ ใครพักผ่อนหาเวลาทำความสะอาดหิ้งพระช่วยหนุนดวงการเงิน นักลงทุนตลาดต่างแดนวันนี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไรนัก เสียงลาภลอยยังต้องตามเรื่องเก่าๆ
ความสัมพันธ์อาจมีคู่แทรก คนที่เข้ามาจะพบเจอโดยบังเอิญพวกเขาชอบคุณก่อนและแอบมองมาสักระยะหนึ่ง มักจะเป็นคนที่พบหน้ากันบ่อยๆ แต่ไม่ได้คิดอะไร สถานะโสดหรือมีครอบครัวจะส่งผลกระทบให้พลาดงานบางอย่าง คนไกลสายตาจะกลับมาเซอร์ไพรส์
คนเกิดวันจันทร์
ใช้คำถามเป็นกำแพงคัดกรอง อย่าให้ใครเข้ามาง่ายๆ วันนี้หยุดพักเรื่องงาน แต่เป็นโอกาสสะสางเรื่องส่วนตัว มีดวงได้อสังหาริมทรัพย์ ที่ให้โดยเสน่หา จากเครือญาติที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน เงินใช้แบบประหยัด เพียงพอต่อวัน นักลงทุนอาจมองโอกาสระยะยาว ของสะสม ของเก่าจะได้ปล่อยขาย ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับแหล่งน้ำ การลื่นล้ม เสริมดวงวันนี้ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างพระ ซ่อมโบสถ์ต่างๆ จะดี
อย่าหัวร้อน รอฟังคำอธิบายจากคนข้างกายเสียก่อน เชื่อถือได้แต่ใจลึกๆ นั้นไม่อยากจะเชื่อเท่าไร คนมีคู่พ่อแง่แม่งอนไปทั้งวัน ส่วนคนโสด การออกไปกับเพื่อน ไปเข้าสังคม วันนี้อาจมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว และพวกเขาอาจเปิดเกมรุกจีบคุณเสียก่อนด้วย
คนเกิดวันอังคาร
พยายามไม่เป็นจุดเด่น งานยังต้องรับหน้าแทนคนอื่น แต่ไม่ได้เป็นตัวจริง ตัวสำรองรับจบในหลายงาน พยายามเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างให้มาก จะทำให้คุณผ่านทุกปัญหาในวันนี้ ใครหยุดจะโดนรบกวน และอาจต้องตัดสินใจเรื่องงานท่ามกลางวันพักผ่อน การเงินทำบุญโลงศพ ทำบุญผ้าห่อศพ หนี้สิน การผ่อนชำระ บัญชีติดลบจะค่อยๆ เบาบางลงได้ สุขภาพเกี่ยวกับหลอดลม ระบบหายใจ ไซนัส จะมีปัญหา
คนรักเข้ามาพร้อมแรงสนับสนุน สถานะแฟน หรือคู่แต่งงาน ทุกปัญหาอาจจะเพราะคนรู้ใจช่วยเหลือ โสดคนว่างๆ เข้าหาใครจะโดนปฏิเสธ แต่มักมีคนเพศเดียวกันเข้ามาคุย มาหา ทักแชทอยากทำความรู้จัก ความสัมพันธ์ระยะสั้นจะค่อยๆได้สานต่อเพราะมีคนคิดถึง
คนเกิดวันพุธ
อย่าลังเลที่จะลองอะไรใหม่ๆ หากญาติ คนสนิทเข้ามาสอนสกิลพิเศษ งานอดิเรก การค้าขายช่วงนี้ทำได้ทันที การประชุม คุยงานแบบออนไลน์ในวันนี้จะสำเร็จแม้ว่าคุณจะขี้เกียจมาก ทำบุญถวายสังฆทานโดยจัดชุดถวายเอง การเงินจะคึกคัก สิ่งที่รอคอยจะเข้ามาหาแม้ว่ามาแบบไม่เต็มร้อย การลงทุนชะลอเอาไว้ก่อนคุณอาจต้องเปลี่ยนแผนการใช้เงิน สุขภาพวันนี้โรคกระเพาะอาหารอาจมาทักทาย
คุ้นเคยอยู่ใกล้แล้วสบายใจ แต่คนว่างๆ อาจยังไม่มั่นใจว่าจะเรียกว่าความรัก ส่วนคนมีคู่ อะไรนิดๆหน่อยๆ ก็โดนเพ่งเล็ง งอนเก่ง เหมือนไม่ใส่ใจ มีเวลาให้น้อย ถึงเวลาออกตัวง้อเต็มรูปแบบ อย่าให้พ้นวัน คุยกันดีๆ ทุกอย่างยังเดินหน้าต่อไป รักเก่าๆ จะสร้างปัญหาให้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนหวังพึ่งพา อยากให้คุณช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา เรื่องเล็กๆ อย่ามองข้ามเพราจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ สุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือด ระบบน้ำในตัวอาจมีปัญหา การเงินวันนี้มีคนเอาหนี้สินมาคืน เอาของมีค่ากลับมาให้ หรือการลงนามเอกสารสำคัญ การทำสัญญาจะตกลงได้น่าพอใจ หากพอมีเวลาทำบุญเกี่ยวกับสัตว์จรจัด ช่วยเสริมดวงคนสนับสนุนและอำนาจ สอบแข่งขัน ลุ้นเรื่องสำคัญยังต้องรอคำตอบต่อไป
มีลาภลอยมาจากคนหม้าย คนมีตำหนิ หากคุณใจว่างๆ เพื่อนที่ผ่านประสบการณ์ความรักมาก่อนเหล่านี้จะชักพาคนดีๆ เข้ามาหาคนโสด ส่วนใครมีคนเดินควงแล้ว บางสิ่งที่ไม่เข้าใจ วันนี้ลองถามตรงๆ จะได้ได้รับคำอธิบาย รักออนไลน์ คนทางไกลมีดวงโยกย้ายตามคนรัก
คนเกิดวันศุกร์
เป็นวันพักที่ไม่ควรแตะเรื่องงาน ยิ่งพยายามดีลหรือเจรจายิ่งติดลบและเพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ วัยเรียนมีโอกาสเปลี่ยนแผนการเรียน หรือพักเรื่องเรียนไปทำสิ่งอื่น การเดินทางไกลอุปสรรคอยู่ที่เพื่อนร่วมทาง แต่ปลายทางมากความสำเร็จ ยิ่งเป็นที่ใหม่ไม่เคยไปจะดีมากๆ ทำบุญเกี่ยวกับคนตาบอด บริจาคแว่นตา ช่วยเสริมดวงบริวารและสุขภาพ งดการเสี่ยงโชค การเงินใช้จ่ายชิลๆ ไม่รีบร้อน
แต่เรื่องหัวใจอย่ารอเวลา ทบทวนใจตัวเองหากได้คำตอบแล้ว คนโสดห้ามอยู่เฉย ถึงเวลาที่คุณจะไปง้อคนที่แคร์ ส่วนคนมีคู่ อย่าตั้งแง่ อย่ามีอคติ มีคนไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เพราะจบเรื่องเก่ายังไม่เรียบร้อยดี เพศทางเลือกมีคนดูแล แต่อาจจะมากกว่าหนึ่งคนให้ว้าวุ่นใจ
คนเกิดวันเสาร์
ความมั่นใจถึงเวลางัดออกมาใช้ พูดให้น้อย ลงมือทำให้มาก เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า เป็นช่วงวันหยุดที่เหมาะกับการเก็บตัว อยู่นิ่งๆ ทำงานอดิเรก หรือเรียนรู้อะไรที่สนใจ หากพอมีเวลาทำความสะอาดหลังบ้านหรือห้องครัวให้สว่าง สะอาด ไม่มีขยะ เพื่อปรับดวงสุขภาพของคนในบ้าน การเงินหมุนใช้หมุนเก็บ ลงทุนต่อยอดได้ในตลาดต่างแดน แต่เรื่องลงเงินก้อนใหม่ๆ อาจจะยังไม่ใช่เวลาเหมาะสม
ผู้ใหญ่ในบ้านจะช่วยกรีนเป้าหมายที่ชอบได้ ใครมีโอกาสเปิดตัวคนรู้ใจ ของให้คนสนิทช่วยสกรีนความจริงใจ พวกเขาช่วยคุณได้อย่างมาก ด้านคนมีคู่ ข่าวลือ เรื่องนอกบ้านเข้ามากระทบอยู่บ้าง คนรักใช้เงินเก่ง อาจกระทบเงินเก็บที่เตรียมไว้ใช้กับบุตรหลาน
