เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 11 - 17 ต.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
เป็นช่วงเหมาะสมที่จะพัฒนาตัวเอง ลงคอร์สเรียนหัดสกิล วิชาความรู้ใหม่ๆ ช่วงนี้จะเข้าใจง่าย การสอบแข่งขัน ลุ้นดีลงานสำคัญมักได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาเสมอ แต่ไม่เหมาะจะออกจากบ้านยามวิกาล
การงาน ถ่ายทอดความรู้ ได้เปิดทางให้รุ่นน้องได้เติบโต หรือถึงเวลาที่คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่โตมากกว่าเดิม เจ้านายไว้วางใจ เจ้าของกิจการความไม่รู้ คือสนามธุรกิจที่ท้าทาย หาเช้ากินค่ำจะได้งานประจำ
การเงิน ใช้จ่ายค่อนข้างสุ่มเสี่ยง สิ่งที่ดูเหมือนแน่นอน อาจไม่แน่นอน อย่าลงทุนระยะยาว เน้นเรื่องจำเป็น เก็บเป็นสิ่งของ หรือการลงทุนเล็กๆ กิจการสตาร์ตอัพ ดีไม่น้อย เสื้อผ้าโทนครีม เหลืองส้มเรียกทรัพย์ได้ดี
ความรัก ต้องตัดใจจากคนที่แอบปลื้ม แต่เว้นวรรคไว้เป็นมิตรได้ไม่เสียหาย มักเจอคนมีเจ้าของ คนมีตำหนิ ใครทักเตือนเรื่องคนที่เข้ามาใกล้ต้องใส่ใจ ด้านคนมีคู่แล้วฟังหูไว้หูกับเรื่องนอกบ้านแล้วจะเป็นสุข
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย
ความพยายามอาจต้องพ่วงเรื่องของระยะเวลา คุณต้องรอจังหวะเหมาะสม เพื่อก้าวต่อไป สิ่งที่ลุ้นจะหยุดชะงัก ใช้แผนสำรองมาแก้ไขปัญหา อาจได้ย้ายบ้าน ที่อยู่ชั่วคราว ไม่ค่อยถูกใจแต่อยู่ในวาระถูกต้อง
การงาน ต้องเป็นคนเริ่มต้น เปิดทางมากกว่ารับจบ สุขภาพเจ็บป่วยและยังต้องแบกร่างไปทำงาน ตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่ารอเวลา วุฒิสูงคุณจะได้เติบโตอย่างไม่คาดคิด ฟรีแลนซ์ต่อรองไม่เก่งจะเสียเปรียบ
การเงิน หมุนเงินคล่องเก็บเงินเก่ง รายจ่ายปุบปับมักอยู่กับเรื่องของสุขภาพ จะมีโอกาสลงเงินพร้อมลงแรง สิ่งที่ซื้อมาขายไป เปลี่ยนแปลงสภาพใหม่จะสร้างเงินให้ชาวราศีพฤษภ ทำบุญเครื่องเขียนเสริมเงินปังๆ
ความรัก มีคนยอมรับความพ่ายแพ้ในการแข่งขัน กลับมาโสดสักพัก อกหักต้องเก็บตัวอย่าฝืน คนอยู่นิ่งๆจะมีคนมาตกหัวใจ พยายามเก็บทรงไว้ก่อน เพราะจะส่งผลต่อหน้าที่รับผิดชอบหรือกระแสลบในวงสังคม
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
มีคนยอมรับแต่ไม่สามารถสนับสนุนคุณได้ เป็นวาระการปรับตัว เริ่มต้นใหม่ อย่าใส่ใจเสียงนกกาแล้วคุณจะปังข้ามปี ปัญหาที่ไม่อยากเจอ อุปสรรคเก่าจะกลับมาให้คุณเรียนรู้อีกครั้ง ทำบุญโลงศพหนุนดวง
การงาน ไม่เหมาะจะเป็นผู้นำ เป็นช่วงเรียนรู้จากคนอื่นให้มาก มีดีต้องเก็บเอาไว้ งานสะดุดเพราะการเล่นพรรคพวก เดินเกมนอกรอบธุรกิจจะเดินหน้าได้ดี ระวังข้อบังคับ กฎหมายที่ทำให้งานมีปัญหา
การเงิน สะสมเก่งแบ่งเก็บหยิบใช้ และมักมีคนช่วยใช้มากกว่าช่วยหา รับผิดชอบคนรอบๆตัว การลงทุนที่ทำไว้นานแล้วสามารถลงเงินต่อยอดได้ สะสมสิ่งของแทนเงินสดเข้ากับดวง ตลาดดิจิทัลให้โชคลาภ
ความรัก หมดใจแต่ยังไม่ขยับ จะเดินหน้าหรือพอเท่านี้ยังไม่พร้อมจะเลือก ส่วนคู่รักชื่นมื่น มีลุ้นฉลองวันสำคัญ หรือเปิดตัวกับคนในบ้าน ทายาทที่ไม่ได้ลุ้นกำลังจะเข้ามาในครอบครัวและทำให้บ้านเป็นสุขขึ้น
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส. ค.
อย่าคิดเยอะ คุณมีความคิดกว้างไกลมองการข้างหน้า แต่สัปดาห์นี้บริหารเรื่องเฉพาะหน้าเป็นสำคัญเอาไว้ก่อน จะมีข่าวเท็จ ชวนเชื่ออยู่รอบตัว อย่าลงทุนกับคนสนิท สุขภาพทรงตัว ทำบุญคนพิการจะดี
การงาน เน้นรับจบและการแก้ปัญหาที่ดี เอกสาร การบริหารจัดการ อาจต้องตัดสินใจก่อนเจ้านาย นักบริหารหน้าใหม่จะได้รับการยอมรับ จ๊อบเสริม งานวันหยุดยังให้โชค อยากย้ายงานอยู่ที่เดิมจะดีมากกว่า
การเงิน ใช้จ่ายกับของมันต้องมี ของสะสม งานอดิเรก หรือกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน ธุรกิจที่ลงทุนต่อยอดทุนเดิม ขยายกิจการ เตรียมออกสินค้าใหม่ลงขันได้ตามเหมาะสม โชคลาภลอยต้องเล่นตามคนอื่น
ความรัก มีคนเข้าหาแต่ไม่ได้มาตรงๆ พวกเขามักสอบถามเรื่องของคุณผ่านคนรู้จัก แต่ยังไม่ปรากฏตัว คนมีคู่แล้ว งานอาจแย่งเวลาของครอบครัว มากเรื่องเข้าใจผิด ใครมีโลกหลายใบใกล้ถึงเวลาต้องตัดสินใจ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สัปดาห์นี้ต้องออกตัวไว ถึงเวลาเดินเครื่อง ถ้าคุณช้าโอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวจะหายไป ที่อยู่อาศัยได้จ่ายเงินซ่อม ลงทุนทุกประเภทเผื่อทุนสำหรับการติดลบสักระยะหนึ่ง จะได้ไปร่วมงานสีดำของคนรู้จัก
การงาน ขยันตื่นเช้าเพราะตลอดสัปดาห์โอกาสแจ่มๆของชาวราศีสิงห์อยู่ช่วงครึ่งวันเช้าของทุกวัน ค้าขายลูกค้าหน้าใหม่จากทางไกลเป็นกลุ่มที่ห้ามมองข้าม ลุ้นตำแหน่งยังไม่สมหวัง อยากย้ายงานยังต้องอยู่ที่เดิม
การเงิน เป็นจังหวะการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ เปลี่ยนเบอร์ ซื้อกองทุน หรือเอาของใช้ชิ้นใหม่ออกมาประเดิมใช้งาน ช่วยกระตุ้นดวงการเงินให้ลื่นไหล การลงทุนอยู่ท้ายสัปดาห์และห้ามสวนทางตลาด
ความรัก มุ่งมั่นกับคำสัญญา มีคนห่างไกลยังเชื่อคำมั่นที่เคยให้กันไว้ ใครบางคนจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งดี ส่วนคนที่รอ คุณจะมีคนมากหน้าเข้ามาขายขนมจีบ คู่รักระวังปัญหาการเงินในบ้าน
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
แรงสนับสนุนจากคนอายุน้อย คนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวจะช่วยเหลือชาวราศีกันย์แบบลับๆและส่งถึงความสำเร็จ เรื่องไม่สบายใจห้ามเล่าให้ใครฟัง ทำบุญโลงศพ สิ่งติดขัดจะเบาบางลง ระวังอุบัติเหตุในบ้าน
การงาน เป็นผู้ตามที่ดี ช่วงนี้อาจไม่ใช่วาระของคุณในการเป็นแถวหน้า และเป็นช่วงเรียนรู้จากคนอื่นๆหากเป็นเจ้านาย คุณจะได้เห็นว่าใครคิดจริงจัง หรือหวังผลประโยชน์ งานที่ทำไม่เป็นเวลา โดดเด่นและก้าวหน้า
การเงิน การประหยัด เก็บออมสะสมเงินก้อนชาวราศีกันย์มักมีเป้าหมายในใจเงียบๆ นักลงทุนจะได้ออกตัวช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้ว อสังหาริมทรัพย์ให้โทษ ทองคำ พลังงานยังโดดเด่น ได้วุ่นวายกับเอกสารการเงิน
ความรัก อย่ามโนไปเองหรือจะมีคนคิดมโนว่าคุณคิดมีใจ เป็นเรื่องอันตรายหากคุณมีคนข้างกายอยู่แล้ว มีลุ้นจัดงานมงคล รักเก่าๆคาดหวังรีเทิร์น คู่รักเหมาะจะอุ้มหลานไปพบหน้าตายายเพื่อเปิดตัวจะเป็นมงคล
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
คนขยันอาจโดนเอาเปรียบ ช่วงนี้อย่าทำงานหรือลงแรงเกินตัว เอาเพียงหอมปากหอมคอเท่านั้นเป็นดี จะได้ของฝากจากต่างแดน งานต่างถิ่นการต่างประเทศดีกว่าเรื่องใกล้ตัว จะได้ปล่อยของเก่าราคาไม่สูงนัก
การงาน ลุ้นยศ ตำแหน่งใหม่ให้ขอพรเจ้าที่ที่ทำงานช่วยเปิดทาง ลูกค้าขยันแก้ เจ้านายขยันติ มนุษย์เงินเดือนสิ่งรอบตัวควบคุมได้ยกเว้นอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเพื่อนร่วมงาน คนธรรมดาจะไปยืนในแสงไฟโดดเด่น
การเงิน แบ่งรับจ่ายตามความจำเป็น ตัดรายจ่ายส่วนเกินถึงเวลาเซฟเงินก้อนแม้ไม่มีเรื่องฉุกเฉิน จะได้ลาภจากเรื่องเสียน้ำตา ความสูญเสีย นักลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและคนในเครื่องแบบค่อนข้างสว่าง
ความรัก มีคนเข้าข้างตัวเอง หรือกำลังอยากเอาชนะใจใครสักคนในเกมความรัก ความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคน ใครมาทีหลังจะเป็นฝ่ายแพ้ อยู่ก่อนแต่งจะมีปัญหาการเงิน ส่วนคนโสดเสน่ห์แรงแต่ไม่สนใจใคร
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
สิ่งที่คุณคิดอ่าน อยากลงมือทำคนอื่นจะมองข้าม หรือกลับมาให้ความสนใจในภายหลัง ออกสินค้า ทำผลงานจะได้รับการสนับสนุนแต่ช้ากว่าคนอื่น สุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อจะมีปัญหาต้องระมัดระวัง
การงาน ลองสมัครงานเปลี่ยนสายงานหลัก หรือฟรีแลนซ์สมัครเข้างานประจำ คุณอาจได้โอกาสที่มากกว่าเรื่องงาน ใครเดินทางบ่อยเพราะการเดินทาง ทิศดีอยู่ทางตะวันออก ตกงานยังต้องพักมากกว่าลุยต่อยอด
การเงิน จับจ่ายเฉพาะที่จำเป็น อย่าวู่วามลงทุนหรือซื้อของมันต้องมี การเก็บออมอยู่ยาวๆกับลงทุนระยะยาว กองทุน พันธบัตรเข้าทางกับดวงชะตา มีโชคสัตว์สองเท้ามากกว่าลาภลอย จะได้ทิป โบนัส ได้จับเงินก้อน
ความรัก อยู่กับใครแล้วสบายใจยังโอเคกับที่เป็นอยู่ อาจยังไม่แต่งงานหรือไม่ได้วางแผนสร้างครอบครัว คนโสด คนที่คุณเคยเข้าหาและหมดใจแล้ว พวกเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณให้ว้าวุ่นใจอีกครั้งหนึ่ง
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ข้อผิดพลาดทำให้เกิดไอเดียใหม่ เรื่องใหม่ที่ดีเกินคาด ผลงานนอกสายตาจะอยู่ในความชื่นชม น่าประทับใจ ม้ามืดในวงการจะได้แจ้งเกิด ระวังโดนหลอกเชิงการลงทุน หรือจ่ายแพงได้ของไร้คุณภาพ
การงาน ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองเหวี่ยงง่าย ดีร้ายต้องใจเย็นๆ เพราะจะมีผลต่อข่าวลือ การตกเป็นเป้าให้กับคนอื่นโจมตี ฟรีแลนซ์จะได้งานใหม่ เจ้าของธุรกิจจะปลื้มกับยอดขายแต่ระวังการผลิตซ้ำที่มากหรือน้อยไป
การเงิน ใช้กับเรื่องของตัวเองบ้าง อย่าใส่ใจคนอื่นจนลืมให้รางวัลกับตัวเอง เก็บเงินเก่ง ระวังความช่วยเหลือที่ดูดีแต่จะติดลบในอนาคต นักลงทุนเน้นตลาดที่คุ้นเคย อยู่ให้ห่างทองคำและกองทุนใหม่ๆ
ความรัก นัดหมายกับคนรู้ใจมักมีเรื่องอื่นเข้ามาทำให้ถูกเลื่อน หรือมีคนลืมวันครบรอบสำคัญ คนโสดการโดนปฎิเสธอาจดีต่อใจมากกว่าเป็นคนถูกรัก ช่วงสัปดาห์นี้เตรียมงานมงคล แจกการ์ด จดทะเบียนราบรื่น
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ยานพาหนะจะมีปัญหา หรือระบบไฟระบบน้ำในบ้านมีเหตุติดขัด รีบซ่อมแซม มิเช่นนั้นโอกาสของคนในบ้าน จะหายไปด้วย สุขภาพเจ็บป่วยมานาน มีอาการดีขึ้นเจอหมอดียาดี โชคลาภมาจากสัตว์สองเท้า
การงาน อาจผิดใจกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมหุ้นลงทุน เพลาๆลงหรือเลื่อนวาระพิจารณาไปก่อน เป้นเวลาของการฉายเดี่ยว ทำคนเดีย วงานสายวิชาชีพค่อนข้างคึกคัก ใครใช้บ้านเป็นออฟฟิศจะมีข่าวดีหายเหนื่อย
การเงิน ลงทุนน้อยเก็บออมเก่ง ของเก่าๆซื้อขายได้เงิน หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า ของสะสม งานอดิเรกค่อนข้างสร้างเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างมาก พยายามแต่งตัวด้วยสีสันสดใส งานสิงใดล้วนเรียกทรัพย์สำเร็จ
ความรัก เรื่องเข้าใจผิดยังไม่มีโอกาสอธิบาย สัปดาห์นี้คนอยากเลิกจะต้องพบหน้า คนอยากรักจะไม่เจอตัวเบื้องบนกำลังทดสอบความเข้มแข็งของคนอินเลิฟ ส่วนคนว่างใจโสด รักออนไลน์ มากคนคุยแต่ไปได้ดี
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
มีอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียว ถึงเวลากระจายความเสี่ยง โดดเด่นในดวงคนมีเครื่องแบบหรือยศตำแหน่ง ถ้าอายุน้อย คนจะให้โอกาสคุณ เป็นที่พึ่งพาของคนอื่น ทำงานเยอะเงินน้อยแต่มากบารมี
การงาน ไอเดียที่ไม่เหมือนใคร จะได้รับความสนใจและมีคนอิจฉาไปพร้อมกัน จะได้ก้าวหน้าแซงเพื่อนร่วมงาน ฟรีแลนซ์ต้องขยับมาตรฐาน มิเช่นนั้นอาจเสียฐานลูกค้าเก่า เรียนจบใหม่จะได้งานไวกว่าที่คิด
การเงิน ต้องเอาเครดิตของตัวเองช่วยเหลือคนในครอบครัว หรือการกู้ยืมแบบสลับกันค้ำ ดำเนินการได้ตามความสบายใจ ลาภลอยมักมาจากคนใกล้ตัว เงินเก็บยังปลอดภัย แต่รับเข้าจ่ายออกมากกว่าสะสมเพิ่ม
ความรัก คนรู้ใจจะหายหน้า มีแฟนก็เหมือนเป็นโสด แต่หากเป็นคู่รักหน้าใหม่ จะได้รับการสนับสนุนจากคนรัก มีคนดูแลและจะไปถึงคนในครอบครัวคุณอีกด้วย หย่าร้างอย่าใจอ่อนไปคุยนอกรอบเรื่องจะไม่จบ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ความมั่นใจพกเต็มร้อย อย่าให้คำพูดของคนอื่นทำให้คุณเสียความรู้สึก มากคนเห็นต่างแต่ต้องแสดงความสามารถให้พวกเขายอมรับ เหนื่อย หนักบอกใครไม่ค่อยได้ โรคประจำตัวอาจกำเริบ
การงาน พ่วงงานหลายตำแหน่ง เจ้าของกิจการจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริวาร ส่วนคนทำงานประจำเพื่อนร่วมงานดั่งเป็นศัตรู ความราบรื่นส่วนใหญ่อยู่ท้ายสัปดาห์ไปแล้ว ไม่เหมาะจะติดต่อราชการหรือดีลสำคัญ
การเงิน หมุนเงินเก็บออกมาใช้ หรือการหมุนค่อนข้างฝืดเพราะรายรับเข้ามาช้า จะได้เงินจากงานพิเศษ ความคิดไอเดียจะสร้างเงิน นักลงทุนจังหวะอยู่กลางสัปดาห์และในต่างแดนเป็นหลัก อย่าให้ใครยืมเงิน
ความรัก อยากเข้าหาใคร ลองใช้วิธีง่ายๆ ขนม ของฝาก เข้าหาบ่อยๆ ก็สร้างความประทับใจได้ ใครที่ชอบคนเงียบขรึม สายเนิร์ด สถานะอาจขยับในไม่ช้า ส่วนใครมีคนข้างกายระวังรักเก่ากวนใจให้รักไม่มั่นคง
