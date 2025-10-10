เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความลับเยอะ หลายเรื่องคุณจะไม่สามารถควบคุมได้ งานสายสนับสนุนจะโดนเรียกตัวบ่อย เจ้านายคิดถึง โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหน้าเก่าพวกเขามีโอกาสแจ่มๆ เข้ามาเสนอ ค้าขายมากกว่าต่อรอง และต้องยอมลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ คนมีคดีความยังเสียเปรียบ จ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพ แต่ได้ทรัพย์จากงานเสริม ทิป รางวัลสินน้ำใจที่ช่วยเหลือคนอื่น ติดต่อธุระแบบออนไลน์จะโชคดี เดินทางไกลอุปสรรคเยอะ
รักเก่าๆ จะนำโชคกับคนที่ตกงาน หรือกำลังเจออุปสรรคอื่นๆในชีวิต หากคุณเป็นคนมีคู่ คนข้างกายพร้อมจะสู้อุปสรรคไปพร้อมกับคุณ แต่หากโสด คนที่เข้ามาไว้ใจได้และอาจรอโอกาสมานานแล้ว มีคนเสน่ห์แรงหัวบันไดไม่แห้งเพราะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาอยากสนิท
คนเกิดวันจันทร์
สุขภาพจิตใจโดนกระทบเพราะคำพูด แต่อย่าเสียความมั่นใจ อยากทำอะไรเชิดหน้าสะบับบ๊อบแล้วก้าวเดินต่อไป ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ เงินจะเข้า งาน โอกาสจะวิ่งมาหา สมัครงาน ต่อรอง ทำเอกสารแล้วร่อนออนไลน์ งานไหนสัมภาษณ์ในเดือนนี้มีลุ้นได้งานใหม่แน่นอน การเงินรับมาจ่ายออก ไม่ค่อยได้เก็บออม หาโอกาสทำบุญคนป่วยติดเตียงจะปังมากๆ
ความเลิฟต้องบริหารเสน่ห์ ทำบุญให้ความรักนั้นชัดเจน คนใกล้ตัวที่พูดไม่เก่ง แต่ไว้วางใจได้ คนโสดต้องลองเปิดใจ ส่วนรักทางไกลทำใจไว้บ้างสำหรับคู่แทรก เครื่องราง ของขลังจากต่างแดนนำมาติดไว้ใกล้ตัวช่วยสนับสนุนคนรักเมตตาและความสัมพันธ์ราบรื่น
คนเกิดวันอังคาร
มีคนหวังดีประสงค์ร้าย เรืองส่วนตัวจะกระทบการทำงาน เจ้านายอาจไม่ให้โอกาสคุณเพราะเครดิตชื่อเสียงที่คนอื่นทำให้ติดลบ ทำบุญคนพิการทางสายตา การเงินจะขยับดีขึ้น ตำแหน่งที่ไม่อยากได้จะได้ทดลองงาน ช่วงนี้ใครซ่อมบ้าน ระวังกระทบดวงสุขภาพ วันนี้นำเสนองาน ขายงานด้วยตัวเอง จะสำเร็จ ลูกน้องพาให้เสียงาน ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่ง ช่วงบ่ายลงทุนซื้อขายตามประสงค์
จะได้ของมีมูลค่าจากคนรัก อาจมากด้วยราคาไม่อยากรับแต่ช่วยหนุนดวงความรักให้มั่นคง คิดถึงไกลจะได้พบหน้าได้ข่าวจากคนที่คิดถึงหรือกำลังแอบชอบอยู่ สถานะคนรักจะได้วุ่นวายเรื่องส่วนตัวของแฟนมากยิ่งขึ้น ขอโอกาสอาจต้องรอ แต่ขอแต่งงานให้รีบตอบตกลง
คนเกิดวันพุธ
โอกาสยังมาไม่ถึง วันนี้ติดขัด ทำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจ มีคนให้ร้าย แต่มีโอกาสแก้ตัวในวันหน้า การแข่งขันสูง คู่แข่งจะพยายามจับผิด เอาข้อเสียของคุณไปเป็นประโยชน์ มนุษย์เงินเดือนการจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมงานทำให้คุณทำงานง่ายขึ้น อยากโยกย้ายอาจต้องแข่งขันกับคนใกล้ตัวจึงจะสมหวัง การเงินใช้จ่ายเพียงเรื่องรายวัน ลงทุนเก็บออมเหมาะจะเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ สุขภาพไมเกรนอาจมาทักทาย
คนใกล้ตัวให้กำลังใจกันดี ใครโสดมักแอบมีคนพิเศษ ทำให้บรรยากาศการเรียนและการทำงานชื่นมื่นมากขึ้น คู่รักแต่งงาน สินสมรส เอกสารเกี่ยวกับการเงินช่วยการตรวจตราก่อนลงนามจะดีที่สุด คนโดนเท ถ่านไฟเก่าอยากรีเทิร์น พวกเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้ง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่าลังเล โอกาสต้องสร้างด้วยตัวเอง ตลอดวันคุณจะได้วุ่นวายกับการทำงานบางเรื่อง และต้องประสานงานกับคนหมู่มาก เงินเข้ามาหาช้า กำหนดการที่เลยเวลามานานจะได้จ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา หรือใช้เงินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หางานใหม่จะได้ดีไกลบ้าน การสอบแข่งขันจะผ่านแบบคาบเส้น ของมีค่าจะหาย ระวังปัญหาการลงทุนทางดิจิทัล สุขภาพของผู้ใหญ่เพศชายในบ้านจะเจ็บป่วย
คนตกงานจะโชคดีเรื่องความรัก หรือได้งานใหม่เพราะคนรู้ใจแนะนำช่วยหาโอกาสเข้ามาให้ วัยเรียนระวังสถานะหัวใจที่ราบรื่นแต่แลกกับผลการเรียนหรือการทำงานที่คุณภาพลดลง เพศทางเลือกคนที่เคยปฎิเสธคุณพวกเขาจะเสียดายและอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
คนเกิดวันศุกร์
ข่าวดีร้าย ทางตรงทางอ้อม ไม่มีอะไรชัดเจน นักบริหารห้ามไว้ใจใคร และพร้อมตั้งรับด้วยแผนสำรองเสมอ วัยทำงาน การเรียนไปทำงานไปทำให้คุณได้เปรียบ การค้าขายต้องติดลบก่อนแล้วดีในช่วงท้ายของวัน นักลงทุนตลาดต่างแดน พลังงาน ทองคำให้ความวุ่นวายมากกว่ากำไร สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ปอด กระเพาะอาหารยังไว้ใจไม่ได้ เสริมอำนาจให้ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง
คนคุยจะหายหน้า คนค้นตาที่เข้ามากวนใจบ่อยๆ จะห่างๆ ไป คนโสดอีกครั้งทำใจได้ดีมากขึ้น คนหม้าย รักต่างวัยมาทักทาย และดีต่อใจมากกว่าคนวัยไล่กัน เพศทางเลือกอย่าทุ่มเงินหรือใจเต็มร้อย คุณยังเชื่อใจคนตรงหน้าได้ไม่หมดใจ อยากเลิกยังไม่กล้าตัดสัมพันธ์
คนเกิดวันเสาร์
งาน การเรียนเดินเครื่องเต็มร้อย ต้องอดนอน ไปทำงานเช้า กลับไว แต่ได้งานที่ดีหายเหนื่อย เจ้านาย และลูกค้าจะไม่เข้าใจไอเดีย กลุ่มลูกค้าที่เคยมองข้ามจะกลับมาสนับสนุน นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และยานยนต์หรือสายบริการจะดีกับชาววันเสาร์ ศัตรูจะอยู่ในที่เปิดเผย ใช้เงินเพื่อซื้อคนเก่งๆ มาร่วมงาน หรือเป็นโอกาสร่วมหุ้นลงทุน ช้อนกิจการของคนอื่น สุขภาพหัวใจ ระบบน้ำในตัวจะมีปัญหา
ระยะทางทำอะไรคู่รักไม่ได้ และจะมีคนไปหาถึงที่ให้หายคิดถึง หรือมาเซอร์ไพรส์ถึงหน้าออฟฟิศ คนโสดอย่าอินกับความรักคนอื่น เป็นที่ปรึกษาที่ดีและอาจแอบชอบคนที่เข้ามาเสียด้วย คนในเครื่องแบบ คนทำงานสายวิชาชีพ จะเผลอหักอกคนที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว
