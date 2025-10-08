เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
จัดห้องนอนของคุณให้สว่าง สะอาด ช่วงนี้ตลอดเดือน ถือเป็นวาระรับโอกาสของชาววันอาทิตย์ ความเป็นทางการ มืออาชีพจะได้รับการยอมรับแม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ คลื่นลูกใหม่จะได้ออกตัวแรง หรือโตได้ปุบปับ ภาษา เรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นบ่อยและอาจส่งผลต่อการเงิน จะได้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม มัดจำ หรือสิ่งที่ไม่ควรจ่ายเงินก้อน นักลงทุนจังหวะช่วงบ่ายตลาดในประเทศค่อนข้างสดใส
มีคนจะได้ฟังข่าวดี เป็นพ่อแม่มือใหม่ หรือคุณจะมีหลานคนใหม่ป้ายแดงเข้าบ้าน บ้านไหนอยู่ในสถานการณ์นี้ คนโสดจะได้เติมเสน่ห์ทางอ้อม เรื่องผิดหวังจะมูฟออนได้ไวขึ้น เพิ่มเสน่ห์ต่อคนพบเห็นเมตตา มีคนมาตกหลุมรักแม้ยืนเฉยๆ ปากเสียงในบ้านยังไม่จบง่ายๆ
คนเกิดวันจันทร์
การทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากมีเรื่องชวนหัวจะปวด มากคนมากความต้องการ คุณต้องจัดระเบียบให้ชัดเจน มีข่าวดีให้ชื่นมื่นจากทางไกล วาจามีคนเชื่อถือแม้ติดลบเชิงต่อรองการเงิน ช่วงบ่ายเหมาะจะทำสัญญา ลงนามเอกสารสำคัญ เป็นวันดีๆ ที่คุณจะตอบรับงานต่างๆ ลาภลอยอยู่ต่างถิ่น ระวังคนใกล้ตัวขายเพื่อน ของหายไม่ได้คืน ทำบุญด้วยอาหารเมนูของหวาน เติมเต็มดวงการเงินและงาน
จะมีคนเข้ามาถามคุณตรงๆ ถ้าโสดเตรียมรับแรงปะทะ และควรตอบตรงๆ กลับไปเช่นกัน อาจมีแฟนปุบปับไม่ทันตั้งตัว หรืออ้างว่าคุณเป็นคนรู้ใจของพวกเขา ตั้งหน้าจอโทรศัพท์รูปสัตว์ปีก เสริมเสน่ห์ หากมีคู่แล้ว ช่วงนี้ง้อสุดตัวเอาใจอย่าให้ขาด มีความผิดที่งอนยังไม่เลิก
คนเกิดวันอังคาร
อย่าหันหลังให้ปัญหา แต่ชนสู้กลับให้ไวเป็นเรื่องดี งานและการเรียนวันนี้ค่อนข้างเป็นรอง คู่แข่งจะพลาด เริ่มต้นอาจลำบากแต่ปลายทางสดใสแน่แท้ การใช้จ่ายยังติดลบ คุมการเงินค่อนข้างยากเพราะรายจ่ายและการลงทุนค่อนข้างกระจายตัว เสื้อผ้าโทนฟ้า ส้ม น้ำตาล ม่วง หนุนการเงินและแรงสนับสนุนของบริวาร เอกสาร ของมีค่าจะหายหรือธุระสำคัญจะทำไม่ทันเวลาที่กำหนด
รวมพ่วงไปกับดวงความเลิฟ เป็นรองเป็นตัวเลือกมากกว่าคิวศูนย์ และเผื่อใจไว้บ้างหากจะอกหัก ส่วนคนมีคู่เซอร์ไพรส์เล็กๆ ดีต่อใจและดีต่อบรรยากาศในครอบครัว เพศทางเลือกคุณจะต้องอดทนกับแรงกดดันฟ้าหลังฝนจึงจะสว่าง รักเก่ามองหาคนใหม่ไม่เหมาะรีเทิร์น
คนเกิดวันพุธ
เพลงโปรดหรือเครื่องดื่มที่ชอบเป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่ช่วยเสริมดวงความสำเร็จในการเรียนและทำงานช่วงวันนี้ เซฟพลังงานให้เยอะ อย่าทุ่มเทเกินร้อย เพราะคุณอาจผิดหวังแบบติดลบในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน จ็อบเสริมและจ็อบหลักรายได้เข้าเรื่อยๆ แม้ไม่ใช่เงินก้อนโต การลงทุนธุรกิจสุขภาพและการศึกษายังคงเด่นในดวงชะตา สุขภาพจิตใจอาจไม่แข็งแรงแต่ต้องเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นเสมอ
ทุกข์ใจ ปัญหาหัวใจลองคุยกับเพื่อน คนสนิทใจที่มีครอบครัวแล้วพวกเขาจะมีไอเดียดีๆ ให้คุณ ส่วนคนที่รอคอยพวกเขาจะกลับมาไวกว่าที่เคยบอกกันเอาไว้ เสริมดวงลดปากเสียงในบ้าน ทำบุญค่าน้ำไฟวัดปัญหาความรักจะเบาบางลง คนนอกสายตาเปิดใจให้พวกเขาบ้าง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ตั้งใจจะได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ การแข่งขันที่ไม่อยากลงสนาม จำเป็นต้องแข่งขันกับคนสนิท งานที่เข้ามาทาบทาม ยืมตัว หากเกินกำลังคุณอาจต้องตัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไปเสียก่อน มนุษย์เงินเดือนไม่เหมาะจะเข้าหาผู้ใหญ่ บริวารสนับสนุนการทำงาน แต่ทำงานผิดพลาดค่อนข้างง่าย การใช้จ่ายต้องวางเงินก้อนล่วงหน้า กำไรคืนกลับมาทีหลัง ระวังอุบัติเหตุสะดุดหกล้ม ไม่ควรเสี่ยงลาภลอย
คนใกล้ตัวดีต่อใจแต่ลังเลกลัวเสียเพื่อน พ่อแม่จะได้รับสมาชิกใหม่เข้าบ้าน ทั้งสะใภ้เขยหรือบุตรหลาน คนที่ชอบอะไรต่างกันจะดูแลกันได้ดี ครอบครัวอาจมีเรื่องเชิงกฎหมาย หรือความทุกข์จากนอกบ้านให้คุณจับมือร่วมกันแก้ไข ง้อใครอยู่อดทนให้มาก
คนเกิดวันศุกร์
อย่าร้อนตัว หลายเรื่องคุณไม่ได้เป็นสารตั้งต้นแต่ต้องร่วมรับรู้ จะมีคนใส่ร้าย ป้ายความผิด และต้องรอเวลาเอาคืนภายหลัง มนุษย์เงินเดือนเนื้อหอมกับเจ้านาย มีคนเรียกหาตลอดวัน หรือโทรตามตั้งแต่งานยังไม่เลิก ธุรกิจสีเทาคึกคัก เงินเข้ากระเป๋ามักมาจากงานนอกเวลา งานเสริม จะมีคนวางแผนเปลี่ยนอาชีพ สุขภาพสิ่งที่ละเลยมานานต้องใส่ใจรักษา หาเวลาซ่อมแซมฟันและช่องปาก เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต
นัดเดตจะโดนเลื่อนหรือมีคนโดนเท เดตจะล่ม แฟนจะอ้างเหตุผลร้อยแปดเพื่อไม่มาพบหน้า มีทั้งเรื่องจริงและความเท็จเชื่อใจได้ไม่เต็มร้อย คนมีคู่มักมีคนพยายามเข้ามาแทรกโดยไม่ได้สนใจว่าคนตรงหน้าโสดหรือมีเจ้าของ เพศทางเลือกความรักกำลังเปิดทางให้พบคนใหม่
คนเกิดวันเสาร์
วันนี้อาจเป็นวันวุ่นๆ ให้ระวังความลับรั่วไหล เรื่องส่วนตัวจะส่งผลกระทบกับคนมีชื่อเสียง การหลบข่าว เก็บตัวทำให้มีความสบายใจมากกว่า ธุรกิจมีลุ้นขยายมีคนอยากเข้าหุ้นร่วมทุน แต่ยังไม่ถึงเวลาออกตัว รับพิจารณาตามเหมาะสม มีคนอยากให้คุณเรียนต่อ ลงทะเบียนเรียนระยะสั้นหรือยาวเพื่อต่อตำแหน่งใหม่ในอนาคต การเงินวันนี้มีคนช่วยสนับสนุนรายจ่าย ภาระเบาลงแม้ยังไม่หมดสิ้น งดเสี่ยงโชค
สุขภาพกระทบมาในดวงความรัก ความเจ็บป่วยของคนใกล้ตัว ทำให้คุณคนพิเศษไม่มีเวลาให้คนรู้ใจ และง่ายต่อการมีคนแทรกเข้ามาคั่นกลาง จดทะเบียนสมรสหรือแจกการ์ดลุยได้ตลอดวัน ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ทะเลาะกันง่าย โกรธง่ายหายไวเป็นพิเศษ
