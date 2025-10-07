เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
อย่าให้คนรอบตัวทำให้คุณใจอ่อน จะเสียผลประโยชน์หรือเป็นทุกข์เพราะเรื่องร้อนใจของคนอื่น งานและการเรียนโดดเด่นในเชิงการสอบแข่งขัน ไม่มีอะไรอยู่เฉยๆ แล้วคว้าหรือรักษาเอาไว้ได้ คุณจะต้องลุยเองเท่านั้นไม่ควรให้ใครช่วยเหลือ ธุรกรรมการเงินราบรื่นตลอดวัน แต่การต่อรองติดลบ การเดินทางใกล้ๆ ไปเช้าเย็นกลับช่วยกระตุ้นการเงิน ตั้งหน้าจอรูปการ์ตูนที่ชอบเสริมดวงคนรักเมตตา
อย่าหันหลังให้ปัญหาหัวใจ วันนี้คุยกันตรงๆ รับสายหรือไปพบหน้าเรื่องจะจบลงง่าย หย่าร้างถ้าเป็นคดีความลองเจรจานอกรอบจะดีที่สุด คนโสด หากมีคนอายุน้อยที่ดีต่อใจลองให้โอกาสเขาดูไม่เสียหาย อยากรีเทิร์นยังไม่สมหวัง
คนเกิดวันจันทร์
เปิดใจกว้างๆ คุณจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ยากในการเปิดใจรับทำความรู้จัก งาน เงิน กระแสระยะสั้นๆ ต้องรีบคว้า เป็นรองคู่แข่งแต่ยังวิ่งตามทันในวันข้างหน้า ธุรกิจที่ทำกับครอบครัวระวังปัญหาเรื่องการเงิน ส่วนการใช้จ่ายส่วนตัวดีขึ้น อะไรติดขัดจะค่อยๆ เปิดทางออก อย่าใจร้อนควักเงินก้อน เพราะอาจมีเรื่องเล็กๆ ที่ต้องเรียงลำดับการใช้จ่ายให้ดี สุขภาพโดยรวมทรงๆ ตัว ออฟฟิศซินโดรมทักทายบ่อยๆ
ถ้าคุณไม่เปิดเกม อาจมีคนเข้ามาแทรกหรือตัดหน้า คนโสดอยู่นิ่งไม่ได้เพราะคนที่คุณสนใจนั้นมีคนตกหลุมรักพวกเขาด้วยเช่นกัน จะมีคนทำตัวเก้อๆ พยายามหาเรื่องคุยเข้ามาตีสนิทแต่ไม่ตรงสเปก ด้านคนมีคู่วันนี้ราบรื่นดี
คนเกิดวันอังคาร
มีดวงเดินทางยามวิกาล ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะหรือคนแปลกหน้าทำให้เลือดตกยางออก งาน ภาระจำเป็นต้องปฎิเสธในสิ่งที่เกินกำลัง จะได้งานใหม่ หรือการทดลองงานเล็กๆ ที่ทำมาสักพักจะโดนทาบทามให้ย้ายไปประจำ การเงินจ่ายเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ ระวังคดีความทางแพ่ง มีลาภลอยจากค่ายา ค่ารักษาพยาบาล คนในเครื่องแบบอาจโตไวแซงรุ่นพี่ ธุรกิจเล็กจะโดดเด่น
หึงหวงเก่งแต่ระวังจะเป็นประเด็นในการทะเลาะกับแฟนบ่อยๆ เป็นหัวข้อประจำบ้าน ทั้งเรื่องจริงหรือเท็จไม่มีการไว้วางใจต่อกัน คนโสดระมัดระวังใจตัวเอง เสน่ห์มักดึงดูดคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาหา คนคุยดีต่อใจแต่ยังไม่พร้อมไปต่อ
คนเกิดวันพุธ
มีโอกาสใหม่ให้ลองทำ งานต้องลองเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือเปลี่ยนลุคเสริมโหงวเฮ้งตัวเอง แล้วงานจะราบรื่นขึ้น อย่ามองข้ามคลื่นลูกใหม่ การลงทุนในตลาดดิจิทัลติดลบ อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ทรัพย์สินจะมีคนขอซื้อในสิ่งที่ไม่ได้อยากขาย คนต่างถิ่นให้โชค ทำบุญถวายผ้าไตรหรือร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน เสริมเรื่องการสอบแข่งขัน หาโอกาสเจริญสตินั่งสมาธิเวลาว่างจะดีมาก
คนมาทีหลังจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว อย่าไว้วางใจสถานะแฟนเพราะมีคู่แทรกเข้ามาได้ทุกเมื่อ ถ้าคุณทั้งคู่ฟังคนอื่นมากกว่าคนตรงหน้า โสดใจสบายเพื่อนเยอะกว่าคนพิเศษ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
เป็นวันที่เหมาะสมจะทำอาหารกินในบ้าน หรือนำไปใส่บาตรช่วยเสริมมงคลในครอบครัว เสริมพลังกายและใจในการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านให้มากความสำเร็จ เหมาะที่จะดีลงาน หางาน หรือค้าขายกับรายย่อยๆ การติดต่อราชการไม่ค่อยแจ่มใส การเงินตลอดวันทำอะไรต้องหารครึ่ง ทั้งซื้อขายต่อรอง เชื่อมูลค่าที่เห็นไม่ได้ ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่มเสริมดวงบริวาร ฝันร้ายทักเตือนภัยใกล้ตัว
ความรัก ความสัมพันธ์ของคนมีคู่อาจเป็นทุกข์มากกว่าสุข พบเจอคนน่าสนใจคนโสดๆ ก็เข้าหาถึงตัวยาก ต้องผ่านคนรอบตัวหลายด่าน ใครแยกกันอยู่ อาจค่อยๆ หายหน้ากันไปเอง คนเลิกราไปแล้วโคจรมาพบเพราะธุระสำคัญ
คนเกิดวันศุกร์
แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่มักเข้ามาในเวลาที่ไม่ค่อยพร้อม แต่บริวารจะคอยสนับสนุนผลักดันคุณเต็มร้อย งานไม่สามารถลุยให้จบเพียงคนเดียวได้ต้องเกาะกลุ่มไปกับทีมเท่านั้น เอกสาร โฉนด เงินสด การเซ็นสัญญาอาจมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยให้แก้ไข นักลงทุนตลาดคมนาคม การขนส่งและเคมีภัณฑ์โดดเด่น จ่ายเงินกับเรื่องการศึกษา ค่าลงทะเบียน อย่าให้ใครยืมของมีค่าจะไม่ได้คืน
เกมหัวใจคุณยังเป็นรองคนอื่น คนโสดต้องแสดงความชัดเจน ส่วนคนมีแฟนแล้วตามใจคนรักบ้าง มีคนงอนกำลังรอให้ง้อ เพศทางเลือกเหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกที่ถูกทาง คนข้างๆ เหวี่ยงเก่งเป็นพิเศษ มีคนมาเซอร์ไพรส์จากทางไกล
คนเกิดวันเสาร์
วาจามีเสน่ห์ เฮงเปิดทางได้และใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จะโดนเจ้านายเอาเปรียบ ต้องยอมแลกเปลี่ยนเพื่อรักษามิตรภาพทางธุรกิจ มีการลาออก หรือเปลี่ยนสายงานที่จะพลิกดวงหน้ามือเป็นหลังมือ การเงินต้องจัดระเบียบการใช้จ่ายของคุณให้ดี กินอาหารเมนูสัตว์ปีกบ่อยๆ หนุนดวงบริวารและแรงสนับสนุน ทำบุญเกี่ยวกับแว่นตา ทำบุญคนตาบอดสิ่งติดขัดจะค่อยๆเบาลง
เพื่อนฝูงจะสนับสนุนช่วยเหลืองานมงคล หรือการเข้าหาใครสักคนคุณจะมีสายสืบหัวใจจำนวนมาก คดีความหัวใจใกล้จบสิ้น คนมีภาระจะได้เป็นโสดสนิทอีกครั้งในไม่ช้านี้ ความสม่ำเสมอใส่ใจมุมเล็กๆ ทำให้ชนะใจใครสักคนได้
