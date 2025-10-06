เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สิ่งที่ดูยาก มันอาจไม่ได้หนัก เพราะคุณจะค่อยๆ เรียนรู้ ช่วงวันนี้ได้เติบโตจากปัญหา สิ่งติดขัดใกล้ตัวทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้น จะโดนคนอายุมากกว่าเอาเปรียบ รายได้ประจำมักมีรายจ่ายจำเป็นรออยู่ มีโอกาสที่ดีเข้ามา แต่ต้องแลกกับการเดินทางไกลบ้านเกิด การเงินใช้จ่ายตามประสงค์ มีคนเอาเงินหรือของมีค่ามาคืนบางส่วน สุขภาพแพ้ง่ายทั้งผิวพรรณ อากาศหรืออาหารต้องระวังมากเป็นพิเศษ
เรื่องหัวใจเหมือนไม่อยากพูดถึง คุณอาจหัวร้อนเวลามีคนถามเรื่องสถานะหัวใจที่เป็นอยู่ แต่ส่งผลดีกับคนสายราชการและคนในเครื่องแบบ โอกาสจะเข้ามาหามาหาว่าคนโสด คนใจว่างๆ มีเพศเดียวกันมาชอบ รักออนไลน์ คนไกลสายตาจะได้พบหน้าในไม่ช้านี้
คนเกิดวันจันทร์
เป็นวันที่ได้วุ่นวายกับเอกสาร ทั้งร่าง ลงนาม หรือต้องอ่านทำความเข้าใจอย่างละเอียด จะมีคนเข้ามาทำงานด้วย ยิ่งเป็นคนแปลกหน้ายิ่งส่งผลดีกับตัวคุณเอง การค้าดีกับของกินแบะงานบริการ ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ การขนส่ง อุตสาหกรรมโดดเด่นกับการลงทุนและสมัครงานใหม่ ทองคำ สังหาริมทรัพย์ ซื้อขายแล้วได้กำไรดีในช่วงสัปดาห์นี้ สุขภาพตลอดวันมีคนชวนหัวร้อน ต้องใจร่มๆ
ใครงานไม่รุ่งความรักจะโดดเด่นแซงหน้า รักครั้งใหม่ คนใกล้ตัว ลองให้โอกาสพวกเขามันไม่ได้แย่ หรือเป็นทุกข์ แค่คุณยังไม่รู้จักกันดีพอเท่านั้นเอง ส่วนคนมีคู่แล้ว คู่แทรกมีเข้ามาบ้าง คอยกันซีนเอาไว้จะเป็นผลดี การทำงานกับคนหมู่มากจะมีคนตกมาปลื้มคุณปุบปับ
คนเกิดวันอังคาร
เอกสารจะมีปัญหา ทำงานนั่งโต๊ะต้องรอบคอบให้มาก ทั้งตัวเลข เนื้อหาเอกสาร หรือระบบการบัญชี จะลงนามหรือร่างหนังสือ มิควรพลาด ฟรีแลนซ์มีคนชวนทำงานประจำ หรือพร้อมจะเข้าเป็นลูกทีม ระยะนี้ชาววันอังคารเป็นทั้งลูกน้องและเจ้านายในคนเดียวกัน ได้ทำงานหนักและเรียนรู้มิติของงานหลายตำแหน่งมากขึ้น การเงินยังติดลบ ใช้จ่ายอะไรหยิบยืมบ้าง หมุนเงินบ้าง มีลาภจากคนสูงวัย
สุขภาพกระทบไปในเรื่องของคนรัก เจ็บป่วยบ่อย หรือครอบครัวที่ลุ้นทายาทใหม่นั้นยังไม่สมหวัง แต่หากใกล้คลอด คนในครอบครัวจะต้องใส่ใจอนาคตคุณแม่ป้ายแดงเป็นพิเศษ คนโสดมีทั้งคนที่ชอบ และมีคนที่ปลื้ม โดยรวมยังไม่ชัดเจนแต่มีแนวโน้มที่ดี
คนเกิดวันพุธ
ความคุ้นเคยทำให้คุณอาจลืมการเว้นระยะห่าง คนที่เคยสนิทจะเปลี่ยนไป อย่าไว้ใจเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังมากนักจะเปลี่ยนเป็นเรื่องส่วนรวม ใช้กระแส ข่าวลือ ให้เป็นประโยชน์ ส่งผลดีกับการทำธุรกิจหรือเกาะกระแสเพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมากสำหรับชาววันพุธ การเงินอะไรเกินจำเป็นต้องตัดใจ วุ่นวายกับสังหาริมทรัพย์ ลงทุนได้ตลอดวันแต่ไม่เหมาะจะเทขาย สุขภาพสายตา จะมีปัญหา
ทำตัววุ่นๆ เพื่อไม่ให้คิดถึงใครบางคน หรือไม่นับวันรอให้คนของใจกลับมา ตกงาน ปัญหาการเรียนลองปรึกษาคนพิเศษ พวกเขามีทางออกเจ๋งๆ ให้คุณเสมอ รักออนไลน์ดีต่อใจ แต่มีคู่แทรกเข้ามาเป็นระยะ ทะเลาะกันอย่าให้ข้ามวัน รับปรับความเข้าใจ มีคนโดนขอแต่งงาน
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนขอความช่วยเหลือ คุณอาจเป็นความหวังเป็นฮีโร่ของใครสักคน ที่พวกเขาคาดหวัง หรือมองคุณเป็นต้นแบบ งานตลอดวันราบรื่น แต่สิ่งที่ออกจากวาจา ให้ระวังคดีความ บุคคลสาธารณะมักโดนพาดพิง ทำให้เดือดร้อน หรือต้องออกหน้าไปแก้ข่าว การเงินเก็บออมมากกว่าหยิบใช้ การลงทุนและควักค่ายอยู่กับเรื่องสำคัญจริงๆ เท่านั้น การเดินทางไกลจะให้โอกาสดีมีความสำเร็จ ตกงานได้งานใหม่ปุบปับ
เตรียมตัวปังเพราะคนรัก พวกเขาจะเข้ามาสนับสนุนการเรียน งานหรือขยันช่วยทำธุรกิจ แต่หากคุณโสดโอกาสเหล่านั้นอาจมาจากคนที่ทำงานร่วมกัน นั่งเรียนห้องเดียวกันก็ได้ มีคนแอบชอบแต่พวกเขาพยายามเก็บทรงไม่บอกใคร อยากขอโอกาสใครเข้าหาตรงๆ
คนเกิดวันศุกร์
สุขภาพของคนในบ้านจะมีปัญหา การเดินทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเกิดขึ้น อุปสรรคเข้ามาทดสอบวัยทำงานเสมอ ส่วนวัยเรียนคุณจะได้รับข่าวดีที่ไม่ได้รอ ไม่สนใจมาก่อนค่อนข้างเกินความคาดหมาย ธุรกรรมการเงินเหมาะจะดำเนินการช่วงบ่าย ยานพาหนะให้ลาภ ของหายไม่ได้คืน เพื่อน คนใกล้ตัวทำให้คุณรู้สึกเหมือนโดนหลอกทางอ้อม ทำบุญสังฆทานสด ช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเห็นคำตอบชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อย่าหัวร้อน สิ่งที่คนรักทำให้ไม่สบายใจอาจเกิดจากเรื่องเล็กๆ สิ่งที่ไม่เป็นเรื่อง และมีความหวังดีแทรกอยู่ คู่แต่งงานแล้วระวังปัญหาการเงิน สิ่งที่ต้องลงนามร่วมกัน ด้านคนโสด ทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันเข้ามาหา อยากรู้จัก เลือกคุยได้ตามความสบายใจ
คนเกิดวันเสาร์
อะไรที่บริวารทำได้ลองเปิดเวที ให้โอกาสพวกเขาได้ลองเรียนรู้ งานจะเบาลง แม้ไม่ตรงใจคุณทั้งหมด หางานใหม่มีคู่แข่งจำนวนมาก คุณจะเป็นตัวเลือกในสนามการแข่งขันโอกาสสำเร็จมีน้อย ธุรกิจส่วนตัวถึงเวลาเปลี่ยนกลยุทธ์การนำเสนอ แต่กลุ่มลุกค้าที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนจะเข้ามาหา ธุรกรรมการเงินปังในช่วงเช้าตลาดการลงทุนและเก็บออกมกระจายตัวในประเทศและนอกประเทศอยู่กับตลาดปัจจัยสี่
อยู่ใกล้ใครไม่กล้าบอกรัก แต่ใจฟูทุกครั้งที่พบหน้า เจอกันล้วนดีต่อการเรียนและการงาน ปังคู่ขนานกันไป สะดุดใจกับคนที่เสน่ห์แรงมีคนรายล้อม และบางคนอาจมีเจ้าของใจอยู่แล้ว ด้านคนโสดมักเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้คนรอบตัว มีคนแอบชอบแต่ยังไม่รู้ตัวเสียด้วย
