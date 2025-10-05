เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความจำเป็น ทำให้ต้องรักษากฎระเบียบ ความถูกต้อง ระยะเวลา อึดอัดกับการทำงาน แต่ผู้ใหญ่สนับสนุน บุคคลสาธารณะมากคนเพ่งเล็งและโจมตี เป็นโอกาสที่คุณจะทำงานใหญ่และต้องก้าวอย่างระมัดระวัง เรื่องส่วนตัวจะกระทบต่องาน มนุษย์เงินเดือนถึงเวลาร่อนใบสมัคร หรือสอบไปสู่การหางานใหม่ๆ โอกาสใหม่ การใช้จ่ายวันนี้ไม่น่ากังวลแต่ไม่ค่อยเหมาะกับการลงทุน หรือซื้อสินทรัพย์ต่างๆ
ความรักทำให้ไม่สบายใจ ข่าวจริงข่าวลือ สับสนง่าย พ่อหม้าย แม่ลูกติด คนมีตำหนิ อีกไม่นานคุณจะมีโอกาสครั้งใหม่กับคนวัยไล่ๆ กันและพวกเขาอาจเป็นคนโสดไร้เรือพ่วง ใครสนุกกับคนคุยหลายๆ คน เสน่ห์แรงกับคนที่เข้ามาติดพัน จะมีคนจริงใจหึงหวงให้คุณใส่ใจ
คนเกิดวันจันทร์
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด คุณอาจควบคุมทุกอย่างไม่ได้ ปล่อยให้เป็นไปเท่านั้น งานฟรีแลนซ์จะคึกคักเพราะการแนะนำปากต่อปาก ความเชื่อ เสริมกำลังความสำเร็จ จ่ายเงินกับเรื่องสุขภาพ ต้นสัปดาห์จะมีคนพยายามชักชวนลงทุน หากเป็นการเก็บออมเอาไว้พิจารณาได้ สุขภาพระบบเลือด กล้ามเนื้อจะมีปัญหา ฝันร้ายจะโชคดี เรื่องวิตกกังวลอย่าเล่าให้ใครฟัง จะเดือดร้อน
เสื้อผ้าโทนพาสเทลช่วยเสริมดวงความรักทุกสถานะ จะโสดหรือมีคู่วันนี้ทรงๆ ตัว แต่รักที่ไม่พบหน้า คนรักข้างเดียวมีโอกาสเปิดเผยตัวบ้างแล้ว แอบเศร้าหากใครคนนั้นแต่งงานแล้ว เพศทางเลือก คนไกลสายตา คุณจะแพ้ทางความจริงใจของพวกเขา หย่าร้างเรื่องยังไม่จบ
คนเกิดวันอังคาร
ความตั้งใจโดนมองข้าม งาน เงินสวนทางเล็กน้อย ยอมเสียเปรียบเพื่อรักษามิตรภาพและคอนเน็กชั่นการทำงาน ค้าขายสินค้าจะมีปัญหา ลูกค้าตีกลับ หรือทุ่มทุนเพื่อการชดเชยสิ่งติดลบ ฟรีแลนซ์เตรียมรับทรัพย์ เงินก้อนตกเลิก ลูกค้ากระเป๋าหนัก กำลังจะเข้ามาหา การเจรจาใดใดควรมีพยานรู้เห็น มีคนพยายามซิกแซ็กเอาเปรียบในส่วนที่ทำได้ สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษ โชคลาภมาจากบริวาร
เรียนรู้คนข้างกายให้ดี ช่วงนี้เหวี่ยงเก่ง งอนเก่งเป็นพิเศษ คนเก่าที่กลับมาคุยกันแม้เพียงทักทายแต่คนปัจจุบันข้างกายค่อนข้างคิดเยอะ โสดใจว่างคนใกล้ตัวอาจมาสารภาพความในใจ ตกงาน ความรักพุ่งสวนทาง จะพบคนน่าสนใจ เสริมดวงเสน่ห์ทำบุญสัตว์จรจัด
คนเกิดวันพุธ
เรื่องร้าย ติดลบ กำลังจะพลิกเกม แต่คุณต้องใจร่มๆ งาน การเรียน เงิน ที่ติดขัดจะมีทางออก และทางเหล่านั้นคุณต้องเดินด้วยตัวเองมากกว่ามีคนให้ความช่วยเหลือ มนุษย์เงินเดือนได้เรียนรู้หน้าที่ งานของคนรอบๆ ตัว หรือได้โอนย้ายไปทำงานส่วนอื่น ใครทำงานนอกสถานที่ระวังข้อผิดพลาดที่จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ การเงินหมุนใช้มากกว่าเก็บ การลงทุนตลาดต่างแดนสดใส ของเก่ามือสองให้โทษ
คนที่คบหาอาจไม่ดีกับใจ ยิ่งคบเหมือนยิ่งเหนื่อย ความรักอาจต้องการพัก เพื่อทบทวนหัวใจตัวเอง รักเก่ากลับมา นั้นดีกว่าคนใหม่ แต่คนโสดยังกลัวที่จะผิดหวังซ้ำๆ กับคนเดิม ความรักจะห่างเพราะระยะทางแต่ความสัมพันธ์จะดีกว่าเดิม เพศทางเลือกมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความรู้ ความสามารถ จะมีคนอิจฉา คนใกล้ตัวทำให้เสียโอกาสและพยายามให้เครดิตด้านลบ ฟรีแลนซ์สนุกกับการทำงาน ดีลงาน ลูกค้าใหม่ปังๆ เข้ามาหาไม่ขาดสาย แต่คุณอาจต้องหาทีมทำงานเพิ่ม เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หากเป็นกิจการใหญ่ถึงเวลาใส่ใจเรื่องบุคลากร บานพาหนะให้โชคลาภ กินอาหารเมนูเส้นบ่อยๆ การเงินจะคล่องตัว มีโอกาสไปร่วมงานสีดำหรือร่วมทำบุญ อุปสรรคในชีวิตจะเบาบางลง
อยู่ใกล้ใครใจว้าวุ่น โสดต้องเก้บทรงเพราะคนน่ารักใกล้ๆ ตัว คำพูดทีเล่นทีจริงเชื่อถือได้ คนติดตลกมีเสน่ห์ มีคนตกหลุมรัก คนที่จบเรื่องเก่าไม่เรียบร้อย อาจต้องปฏิเสธคนใหม่ที่เข้ามา คนอายุน้อยในครอบครัวจะนำพาให้ชาววันพฤหัสบดี พบรักใหม่หากใจคุณยังว่าง
คนเกิดวันศุกร์
ตรงไปตรงมา พูดกันตรงๆ มีทั้งคนรับได้และรับไม่ได้แต่มีคนเข้าใจในวันข้างหน้า วันนี้ต้นสัปดาห์เหมาะกับการลงสนามแข่งขัน สอบ ดีลงาน ประมูลงานต่างๆ จะได้เดินทางปุบปับเพราะเหตุจำเป็น ทั้งอยากไป ไม่อยากไปล้วนต้องดำเนินการ ที่อยู่อาศัยให้โชค ทำงานที่โต๊ะกินข้าว ได้เงินดี ธุรกิจที่ทำด้วยตัวเอง อาหาร บริการ มีความคึกคักรับทรัพย์หรือลงทุนต่อยอดได้ สุขภาพใส่ใจเรื่องออฟฟิศซินโดรม
มีคนเหนื่อยขอพักหัวใจ คนโสดเคยขอพรสิ่งใดเอาไว้ ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว และมามาในรูปแบบคนแปลกหน้าที่รู้จักกันใหม่ ด้านคนมีคู่ปากเสียงเล็กๆ เกิดจากความน้อยใจ ขนมอร่อยๆ เป็นสื่อการในการคืนดีได้ มีโอกาสเลือกหมั้น จดทะเบียนสมรสตามความเหมาะสม
คนเกิดวันเสาร์
ระวังขอผิดพลาดเวลาอยู่ต่อหน้าคนหมู่มาก งานส่วนตัวอาจขยายเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือเป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรของคุณ มีการประชุมที่ยาวนาน น่าเบื่อ วันลาพักร้อนมักโดนยกเลิกหรือโดนรบกวน ข้อผิดพลาดของคนอื่นต้องร่วมรับผิดชอบ วัยเรียนจะมีคนชักชวนทำงานตั้งแต่ยังไม่จบ และรับไว้พิจารณาหรือทำร่วมได้ นักลงทุนจังหวะสวยๆ อยู่ช่วงบ่ายทั้งซื้อและขาย สุขภาพไม่น่ากังวลใจ
ใครมาทีหลังจะสมหวัง ความรักที่มากกว่าคนสองคน มีข้อเปรียบเทียบและมักเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว คิดให้เยอะหากคุณกำลังตกหลุมรักใครใหม่และมีอีกคนข้างๆ กายแล้ว ด้านคนโสด เสน่ห์แรงกับเพศทางเลือก ส่วนรักต่างวัย ยังมีหลายสิ่งต้องปรับจูนเข้าหากัน
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **