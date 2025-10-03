เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 4 - 10 ต.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. - 14 พ.ค.
ได้รับการสนับสนุนทางอ้อม ตำแหน่ง โอกาสเข้ามาให้คุณออกตัวทำในช่วงนี้ถึงปลายปี ต้องปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือคนอื่นเพราะจะกระทบตัวคุณเอง ของหายไม่ได้คือ สุขภาพจะมีปัญหา
การงาน วางงานให้ถูกกับคน อย่าแบกทุกเรื่องไวจะเสร็จไม่ทันกำหนดการ จ็อบทำนอกเวลา งานอดิเรก
อาจรวมเป็นเรื่องเดียว ออกตัวแก้ปัญหาให้บริวาร ผู้ใหญ่จะยืมตัว หรือได้รับงานเพิ่มกับตำแหน่งท้าทาย
การเงิน ใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย มีโอกาสวางแผนปลดหนี้ ใช้เงินรอบคอบมากขึ้น ยานพาหนะอยากเปลี่ยน ใหม่แลกเก่า การลงทุนเล็กน้อยร่วมกับคนใกล้ตัวจะส่งผลดีในระยะยาว เปิดดวงรับทรัพย์ทำบุญคนพิการ
ความรัก ครอบครัวคนรู้ใจยอมรับคุณมากขึ้น คนโสดมีโอกาสตกหัวใจคนหม้าย คนมีตำหนิ รักคนต่างถิ่นระยะทางคือบททดสอบ มากความกังวลใจ คนว่างๆ มีคนเข้าใจผิดว่ามีเจ้าของ หรือมีคนจับจองคุณทางอ้อม
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. - 15 มิ.ย.
ช่วงนี้ตรงไปตรงมาดูลำบากโดยเฉพาะคำพูด ดังนั้นพูดน้อย ลงมือทำให้มากเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จตลอดสัปดาห์ ทำบุญด้วยอาการเมนูไข่เสริมดวงการเงิน สุขภาพคนอายุน้อยในบ้านน่ากังวลใจ
การงาน มีคนชื่นชมคุณ แต่แรงสนับสนุนนั้นอาจมาไม่ถึง รอบตัวเต็มไปด้วยคนคิดอิจฉาและใช้วาจาทำร้าย งานเด่น โดนมองแรง แต่การแข่งขันเพื่อยศตำแหน่งยังต่อยอดผลงานได้ ฟรีแลนซ์คนมีปัญหามาพึ่งพิง
การเงิน แผนการใช้จ่ายผิดพลาดเพราะเรื่องที่ไม่คาดคิด ต้องโยกงบโยกเงินเรื่องหนึ่งไปใช้เรื่องอื่น ลงนามเอกสารการเงินหรือทำสัญญาดำเนินการดีช่วงกลางสัปดาห์ มีลาภลอยจากบริวารและคนใกล้ชิด
ความรัก คู่รักมีความมั่นคงทางใจแต่ขาดสีสัน ไม่หวานแหวว อาจเปราะบางกับคนใหม่ๆ ที่เข้ามาท้าทายระบบ ช่วงนี้คนโสดโดนลากไปเกี่ยวความสัมพันธ์คนอื่นบ่อยครั้ง ส่วนคนมีเจ้าของคนรักขี้หึงเป็นพิเศษ
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.
โอกาสที่หามายากอาจต้องส่งต่อให้คนอื่นง่ายๆ สัปดาห์นี้ การยอมถอย การไม่แข่งขันกับคนอื่น ชาวเมถุนจะได้เปรียบ ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด และหาช่องทางที่ดีกว่า อย่าใจร้อน ใจร่มๆ ทุกอย่างจะดีเอง
การงาน ต้องอุดรอยรั่วของปัญหา มีคนเรียกให้คุณแก้ไขปัญหามากกว่าเดินหน้าเรื่องใหม่ เป็นช่วงที่ต้องอดทนกับคนรอบตัวที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่พร้อมรับเครดิตผลงานด้วย หางานใหม่ยังไม่สมหวัง
การเงิน จ่ายเงินกับการโยกย้าย บ้าน ที่อยู่ ใครอยากมูฟ เดินหน้าเต็มที่ ย้ายหอพักใหม่หรือออฟฟิศใหม่ ดวงการเงินจะเปิดด้วยเช่นกัน การลงทุนอยู่กับตลาดอุปโภคบริโภคที่โดดเด่น งดเสี่ยงลาภลอยยิ่งเล่นยิ่งติดลบ
ความรัก คนโสดอาจจะพอใจให้คนข้างกายเป็นคนพิเศษ แต่ยังไม่พร้อมขยับเป็นคนรัก อย่าลืมอธิบายให้พวกเขาเข้าใจก่อนจะงอนระยะยาว ส่วนคนมีคู่แล้ว หลายสิ่งที่ต้องทำร่วมกันเชิงธุรกรรมเป็นเรื่องดีเสมอ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. - 15 ส.ค.
การออกไปพบปะคนแปลกหน้าเป็นการเปิดดวงชาวกรกฎในช่วงปลายปี โดยเฉพาะเดือนนี้ โอกาสที่หายาก คนที่ไม่มีโอกาสพบ คุณจะได้ทำความรู้จักพวกเขา หรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน
การงาน ความคิดที่แตกต่าง คนที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นทำให้งานสำเร็จ งานประจำมักมีคนอยากร่วมงานด้วยหรือชวนคุณไปรับตำแหน่งเพิ่ม เลือกเอาตามความสบายใจ ออกจากงานมีคนช้อนตัวทันที
การเงิน จับจ่ายตามที่วางแผนหรืออยู่นอกแผน สัปดาห์นี้เหมาะจะลงทุนระยะยาว หรือซื้อขายสิ่งที่ถือครองมานาน ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ บ้าน การเงินจะคล่องตัวมากขึ้น จะจ่ายภาษีสังคมค่อนข้างเยอะ
ความรัก มีคนคิดว่าคุณมีใจ หรือพร้อมเรียกว่าแผนแต่เจ้าตัวยังไม่คิดอะไร รักข้างเดียวดูใจฟูมีความสุข
ส่วนคนมีคู่ทะเลาะกันไป ง้อกันไป วางแผนงานมงคลคิดคิดยิ่งเกินงบและยังไม่มีฤกษ์ยามเหมาะสมน่าพอใจ
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
ความลับเป็นสิ่งที่ทำให้คุณถือไพ่เหนือคนอื่น รักษาผลประโยชน์ให้มั่น ความท้าทายเรื่องเหนื่อยๆ เข้ามาตั้งแต่ต้นเดือน จะได้ข่าวดีจากการสอบแข่งขัน สุขภาพสายตา หัวใจ กระเพาะอาหารต้องระมัดระวัง
การงาน มีโอกาสแก้ไข ปรับปรุง เจ้านายจะให้คุณทำงานเล็กๆ และควรใส่ใจเรื่องกำหนดวาระเวลาเป็นสำคัญ จัดมุมทำงานด้วยเครื่องหอม น้ำมันหอมระเหย กระตุ้นการทำงานไอเดีย ได้อย่างดี
การเงิน จับจ่ายสิ่งใด คืนทุนช้า การลงทุนอาจมองเรื่องระยะสั้นๆ มากกว่าออมระยะยาว ความคึกคักอยู่กับสองสะสม ของใช้แฟชั่น ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ราคาค่อนข้างดี จะได้เปิดดีลมรดกกับคนในบ้าน
ความรัก ยิ่งรู้จักยิ่งเห็น นิสัยแท้จริงของคนตรงหน้ามีทั้งรับได้และต้องการเวลาปรับจูน สัปดาห์นี้อย่าใจร้อนด่วนตัดสินใจแต่ให้ฟังคำอธิบายคุยกันดีๆ เสียก่อน คนโสดเพื่อนมาพักใจและอาจเป็นคนที่เคยแอบชอบ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ดวงกำลังจะเปลี่ยน แต่มีบททดสอบครั้งใหญ่เข้ามาในช่วงนี้ หาคนช่วยเหลือยาก จะได้วุ่นวายกับอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขายหรือแบ่งทรัพย์สิน ปรับเสริมดวงหาเวลาเจริญสมาธิและแผ่เมตตาบ่อยๆ จะดี
การงาน เรียนรู้จากข้อผิดลพาดของตัวเองและคนอื่น งานยังไปได้ต่อ แต่สายค้าขายและเจ้าของกิจการคุณต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อง้อบริวารเอาไว้ ฟรีแลนซ์ลูกค้าเรื่องเยอะ โอกาสเปิดตลาดยังน้อย
การเงิน เร่งรีบหมุนเงิน รายรับจ่ายช่วงต้นเดือนดูมีสภาพคล่องสูง แต่หาส่วนเก็บออมค่อนข้างยาก การลงทุนระยะยาวอาจอยู่ในเรื่องของการซ่อมแซมเสียก่อน ปรับแก้ไขให้ดีแล้วได้รับเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นๆ
ความรัก ติดอยุ่ที่ปากแต่บอกใครไม่ได้ คนอินเลิฟไม่กล้าสารภาพความในใจ แต่คนโสดมานานความชัดเจนกับคนที่เข้ามาติดพันทำให้อะไรง่ายขึ้น ด้านคนมีคู่ช่วงนี้แฟนไว้ใจให้ทำเรื่องสำคัญและดูแลกันดี
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
ใช้ความเป็นกันเองเข้าหาคนแปลกหน้าและคนสนิท คุณจะได้เปรียบในการทำงานและธุระส่วนตัว มีดวงลางาน พักงานเพื่อทำเรื่องสำคัญ สัตว์เลี้ยงในบ้านเสริมดวงการแข่งขัน สุขภาพได้วางแผนรักษาจริงจัง
การงาน จับงาน ทำงานสำเร็จแต่อาจไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นปลื้ม เพ่งเล็ง หรือไม่ใช่กระแสที่คนรอบตัวสนใจ คนธรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ คนตกงานว่างกันยาวๆ ฟรีแลนซ์ของนอกกระแสกำลังทำให้คุณงานชุกมากขึ้น
การเงิน เข้าหุ้น เตรียมลงทุน หรือออกตัวกับผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ การบริหารจัดการเงินในเชิงธุรกิจต้องมีผู้ช่วย หนี้สินถึงเวลาหยุดตัวเองกับของมันต้องมี นักลงทุนช่วงต้นสัปดาห์สดใส มีลาภการเงินจากคนสูงวัย
ความรัก รวมไปถึงความรัก สถานะการเงินจะดีขึ้นเพราะคนรู้ใจช่วยดูแล หรือได้มรดก ส่วนแบ่งจากคนเคยรัก คนโสดๆ มีคนเชียร์ให้จีบคนที่เข้ามาหาเจอกันบ่อยๆ ด้านคนมีคู่แล้วปากเสียงเล็กน้อย รักต่างวัยน่าอิจฉา
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
เร่งรับทำงาน และธุระสำคัญทันกำหนด ช่วงนี้อย่าไว้วางใจใครนอกจากตัวเอง ไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นทุกเรื่อง ได้ลาภจากการเดินทางและยานพาหนะ มีโอกาสทำบุญให้บรรพบุรุษและพ่อแม่บ่อยๆ
การงาน ตัดสินใจแทนเจ้านาย รับจบงานใหญ่ แต่มีสิทธิเล่นตัว เลือกงานได้ ยิ่งเดินทางไกล หรือโยกย้ายไปไกลกว่าที่เดิมจะเป็นมงคล ตำแหน่งอาจไม่ถูกใจ หางานใหม่ ดีลเรื่องสำคัญ ค่าจ้างยังโดนเอาเปรียบ
การเงิน มีโอกาสซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วางเงินก้อนเพื่อการจอง มัดจำ จ่ายก่อนดีทีหลัง ของซื้อมาขายไปกำไรน่าพอใจ ตลาดดิจิทัล ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพโดดเด่นเชิงการลงทุน เปลี่ยนทรงผมช่วงนี้ช่วยเรียกทรัพย์
ความรัก คนที่ไม่คาดคิด จะดูแลคุณได้ดี หรือกำลังแพ้ทางคนใส่ใจที่เคยมองข้ามในตอนแรกๆ ส่วนคนมีคู่แล้ว ทะเลาะกัน งอนกันอยู่เว้นระยะและเวลา คนหม้ายลูกติดมีลุ้นพบคนใหม่ใกล้ๆ ตัวในไม่ช้านี้
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
กำลังใจดี แม้อุปสรรคช่วงนี้เยอะ แต่คุณเตรียมตัวมาดีมาก ตั้งรับตามเหมาะสม ในชีวิตอาจต้องตัดญาติมิตรหรือคนสนิทชั่วคราว เพราะคุณจะต้องลุยคนเดียวกับปัญหาตรงหน้า สุขภาพช่วงนี้ทรงๆ ตัว
การงาน โดนเรียกตัวกลับไปทำงานบางอย่าง เคยร่วมรับรู้หรือลงนามอะไรไว้ต้องกลับไปรับผิดชอบ หางานใหม่ที่เดิมยังไม่ปล่อยตัว วันลาหยุดจะโดนรบกวนเพราะเรื่องด่วน สอบแข่งขันอาจยังไม่สมหวัง
การเงิน เร่งทำงานเพิ่ม หาจ็อบเสริมเก่ง เงินเข้าผ่านมือดั่งบัญชีม้า ได้รายได้เสริมค่อนข้างดีแต่เงินเข้าหลักมาไม่ค่อยตรงเวลา จ่ายกับการซ่อมบ้าน ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และมีลาภลอยติดไม้ติดมือจากบริวารต่างเพศ
ความรัก อย่าลืมคนใกล้ตัว คนที่เห็นหน้าบ่อยๆ เป็นกำลังใจสำคัญ ให้คนรักอวยพรก่อนออกไปแข่งขันไปลุยเรื่องนอกบ้านมีลุ้นสมหวัง ส่วนคนแอบรักคุณเก็บทรงไม่ค่อยเก่ง เสียอาการต่อหน้าจนโดนจับได้เสมอ
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
จะโดนฉีกสัญญา เปลี่ยนข้อตกลงปุบปับหรือไม่บอกกล่าว เดือดร้อนมากในเชิงธุระส่วนตัว แต่ในเชิงธุรกิจดั่งล้มบนฟูก ใช้เครื่องนอนโทนสีฟ้า เหลือง ครีม เสริมดวงคนสนับสนุน งดเสี่ยงลาภลอย
การงาน ตั้งใจอาจโดนมองข้าม เจ้านายสนับสนุนคนเข้าหามากกว่าคนสม่ำเสมอ ทดลองงาน อาจไม่สมหวังในตำแหน่งที่คาดหวังแต่จะได้ดีไกลบ้าน หรือไกลจากที่เดิม คนภายนอกจะเห็นคุณค่าอยากให้โอกาสคุณ
การเงิน จ่ายก่อนได้คืนทีหลัง จะได้วางเงินก้อนกับธุรกิจ บ้าน หรือทุ่มเงินเพื่อเดินหน้ากิจการและสินค้าใหม่ๆ ทางกำลังเปิดต้องรีบคว้า ได้เงินจากความขยัน โอที เบี้ยเลี้ยง เงินลับที่คนอื่นรับรู้มากไม่ได้
ความรัก มีโอกาสคุยกับคนที่สนใจมากขึ้น หรืออาจผิดหวังตั้งแต่ต้นทางเพราะมักมีเจ้าของหัวใจแล้ว
จะได้ขนม ของฝาก จากคนที่ไม่ค่อยอยากเปิดเผยตัว คนมีคู่ความรักช่วยสนับสนุนงานของคุณอย่างมาก
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 12 มี.ค.
ความตั้งใจแบบเกินเบอร์ทำให้คุณทนทาน และข้ามอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ไปได้ในไม่ช้า อย่าเชื่อคำพูดคนใกล้ตัวหวังดีประสงค์ร้ายมากกว่าความจริงใจ อย่าเดินทางยามวิกาลจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นง่ายๆ
การงาน มีโอกาสลองทำงานอดิเรก สิ่งถนัดที่เคยทำบ่อยๆ แต่เลิกทำนานแล้ว และเรื่องเหล่านั้นสร้างเงินได้เสมอ ตกงานจะได้ลองอะไรใหม่ๆ และยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะเซ็นสัญญาทำงานระยะยาว
การเงิน เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ ใช้เสื้อผ้า ของใช้ใหม่ๆ ช่วงนี้ช่วยเสริมดวงการเงิน ต่อรองและเจรจาตัวเลขทุกประเภทควรมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย นักลงทุนออกตัวให้ไว ตลาดใกล้ตัว เรื่องคุ้นเคยยังให้กำไรได้ดี
ความรัก โดนจับผิด โดนเข้าใจผิด หากยังโสดถึงเวลาแสดงความจริงใจกับคนที่ใช่ แต่หากมีคู่แล้ว ยอมให้แฟนงอนไปก่อนสักพัก แล้วค่อยอธิบาย อารมณ์ร้อง บรรยากาศในบ้านจะเดือดตามไปด้วย
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
ท่ามกลางความวุ่นวายจะได้โอกาสใหม่ สิ่งที่เคยติดต่อกันทิ้งเอาไว้จะเริ่มขยับจับทำ เงินค่อนข้างประหยัด คิดทำงานใหญ่ใจและงบอาจต้องรอจังหวะเสียก่อน สุขภาพทางจิตใจมากเรื่องกังวลบอกใครไม่ได้
การงาน อย่าคิดเยอะ มองเรื่องตรงหน้าให้ผ่านไป ตำแหน่งเล็กยังได้เปรียบ คนมียศตำแหน่ง ต้องออกตัวรับผิดแทนลูกน้องบ่อยครั้ง ธุรกิจจะได้ขยาย เตรียมออกตัววางแผนกับสินค้าและตลาดใหม่จะดีมากๆ
การเงิน อย่าวุ่นวายกับความเดือดร้อนของคนอื่น จะมีคนมาขอการสนับสนุนทุนทรัพย์ ห้ามใจตัวเองไม่ทำงานฟรีแม้เป็นคนสนิท เก็บออมเหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นสิ่งของ ระวังซื้อขายเจอของย้อมแมว
ความรัก คิดถึงยังไม่พบหน้า แต่มีคนพิเศษเข้ามาทำให้ใจฟู คู่แต่งงานอาจมีทายาทคนใหม่เข้ามาเพิ่มในบ้าน
มีลุ้นมากกับบ้านที่มีคนแรกอยู่แล้ว คนโสดและเพศทางเลือก รักทางไกล คนต่างถิ่นเข้ามาทำให้ใจว้าวุ่น
