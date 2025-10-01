เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สุขภาพจิต วันใสๆ จะโดนรบกวนด้วยเรื่องร้อนใจของคนรอบกาย งานตำแหน่งใหม่ หน้าที่สำคัญจะได้รับมอบหมายและต้องปรับตัว วัยเรียน การสอบยังไม่สมหวัง อ่านหนังสือมา เตรียมตัวมาอาจไม่ตรงกับที่ออกสอบ การใช้จ่ายเบาๆ อยู่ในเรื่องจำเป็นและโหมดประจำวัน ปรับดวงการเงินให้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ สุขภาพกายดูร่าเริง แต่จิตใจมีสิ่งคิดมากเป็นกังวล เสื้อผ้าโทนม่วง น้ำตาล เขียว จะนำโชค
ความเลิฟใกล้ใครมักประทับใจ สะดุดสายตา ด้วยความสามารถหรือบุคลิกท่าทางของใครสักคน มีบ้างที่เป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้ว เตรียมแก้ตัวเพราะมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะหัวใจที่แท้จริง คนมีคู่ ทุกข์ร้อนเพราะญาติมีปัญหามาฝาก ลูกๆ นำโชคเข้าบ้าน
คนเกิดวันจันทร์
ตลอดวันมักมีคนมาขอปรึกษาปัญหาชีวิต รวมทั้งเรื่องงาน การเงินและสารพัดสิ่ง วันนี้เป็นที่รักและไว้วางใจของคนต่างวัย งานจะได้รับมาเพิ่ม ส่วนเรื่องเก่าๆ ที่ทำไม่เสร็จถึงเวลาขอความช่วยเหลือ ค้าขายกำไรดีกับตลาดไกลตัวและกลุ่มลูกค้าที่ไม่คาดคิดมาก่อน แบ่งเงินเดือน รายรับทำบุญให้กับคนพิการหรือป่วยติดเตียงเสริมดวงคนสนับสนุนและการแข่งขัน ทำบุญผ้าไตรช่วยปัดเป่าอุปสรรค
อย่าคิดเยอะ คำอธิบาย การแก้ตัวอย่าให้คำพูดเหล่านั้นทำให้ใจอ่อน ต้องคิดดีๆ แล้วตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจบสัมพันธ์ ส่วนคนโสด แพ้ทางคนใส่ใจที่ดูจะอยู่นอกสเปก คนเก่งวิชาการ สายเนิร์ด กำลังดึงดูดคนใหม่ๆ เข้ามาหาแบบไม่ทันรู้ตัว นัดเดตจะได้เลื่อนวาระ
คนเกิดวันอังคาร
งาน การเรียนทำให้เจอกับศัตรู โคจรพบคนที่เคยผิดใจกันหรือเสียมิตรภาพไปแล้ว การแข่งขันเล็กๆ ในที่ทำงานอย่าพลาดที่จะลงสนามเพราะนี่คือโอกาสสร้างผลงานของคุณ ค้าขายโดนต่อรอง นักขายอาจทำยอดได้ไม่มาก มีดวงตกงานแบบสมัครใจ ฟรีแลนซ์มักมีคนชวนกลับเข้าระบบด้วยการซื้อตัวมูลค่าสูง นักลงทุนโอกาสอยู่ช่วงบ่าย หยิบจับอะไรได้ดั่งใจ ลงนามเอกสารสำคัญใช้ปากกาใหม่ๆ จะปังมาก
สุขภาพของคนรักไม่ค่อยดีนัก คนโสดจะหายหน้าจากการเข้าหาคนที่สนใจ การป่วยปุบปับทำให้เข้าใจผิดในเชิงความสัมพันธ์ คนมีคู่ทำงานหรือเรียนช่วยเหลือกันได้ดี และสามารถพัฒนางานให้ดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ เฮงทั้งงานและเรื่องหัวใจไปพร้อมกัน
คนเกิดวันพุธ
นัดหมายด่วน เปลี่ยนตารางงานปุบปับ ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันให้ดี ใครทำงานกับคนหมู่มาก มากกว่าต้องการและยากต่อการพึงพอใจ มนุษย์เงินเดือน อย่าลงนามเอกสารที่ลังเล ไม่รู้ที่มาที่ไป จะเดือดร้อน งาใดมีการสอบแข่งขันความสำเร็จอยู่ใกล้มือแม้ไม่ใช่ที่สุดที่อยากได้ การเงินระวังการลงทุนระยะยาว บางเรื่องจำเป็นต้องเทขาย ทองคำให้โทษ ของหายได้คืนในสภาพไม่สมบูรณ์ งดเสี่ยงโชค
ร้อนใจแต่ไม่ใช่เวลาจะถามหรือเรียกคนรักมาปรับความเข้าใจ มีสิ่งอื่นที่สำคัญมากกว่าให้ช่วยเหลือกันเสียก่อน คนโสดลุ้นเปลี่ยนสถานะหัวใจเป็นคบหา อย่าให้อีกฝ่ายรอนานพวกเขาอาจเปลี่ยนใจได้ เพศทางเลือกมีลุ้นแจกการ์ด เตรียมงานมงคล
คนเกิดวันพฤหัสบดี
งานไม่คืบหน้าเพราะมีคนอยากกันซีน หรือมอบหมายงานให้แบบไม่รู้จบ แก้ไขบ่อยครั้ง จ็อบเสริมนอกเวลา ถ้าเข้ามาต่อรองได้เงินดี แต่ระวังกระทบตารางชีวิต วันนี้เหมาะกับการติดต่อราชการ สมัครงาน ชนเข้าหาปัญหาที่ค้างนานแล้วจะสำเร็จ การเงินถึงเวลาเปลี่ยนแปลงการเก็บออม หรือรูปแบบการใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง อย่าให้ใครยืมเงินหรือลงทุนกับคนสนิท จะเดือดร้อน สุขภาพทรงตัวเจ็บป่วยเล็กน้อย
อยู่ไกลสายตาแต่ใกล้ชิดเพราะการติดต่อ มีข่าวคราวจากคนรักเก่าให้ร่วมยินดี คนขยันเรียนหรือทำงานระวังอาจกลายเป็นโสดแบบไม่ทันรู้ตัว หรือค่อยๆ ห่างหายจากคนรัก รักต่างวัย คนเคยมีตำหนิ ยังไม่กล้าลงสนามรักใครเพราะกลัวผิดหวังเหมือนครั้งเก่า
คนเกิดวันศุกร์
หยิบจับอะไรมักมีสายตาจับจ้อง คนจะมองข้ามสิ่งที่คุณคิด และย้อนกลับมาร่วมทีมหรือสนับสนุนในวันหน้า ใครป่วยไม่สบายแต่ไปทำงานอาจโชคดีเรื่องการเงิน จะได้รับทรัพย์ที่ตกเบิก เงินคงค้างการจ่าย หรือส่วนแบ่งการขาย เบี้ยขยันต่างๆ นักลงทุนจังหวะดีตลอดวันในตลาดใกล้ตัว ยานพาหนะให้โชคลาภ จะได้ทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน ได้โอนเปลี่ยนเจ้าของ การดีลงานแบบออนไลน์จะนำโชค
ส่วนความรักต้องมีคนกลางคอยสนับสนุน เข้าหาใครผิดวิธี ผิดวาระโดนปัดตกมากกว่าถูกชะตา มีความไม่ชัดเจน ปิดบังเรื่องหัวใจ คำโกหกรายล้อม ไว้ใจใครไม่ได้ ด้านคนมีคู่แล้ว ตลอดวันใจฟูฟีลกู๊ด มีโอกาสรู้จักตัวตนคนข้างกายมากขึ้น ปรึกษาอะไรย่อมอุ่นใจ
คนเกิดวันเสาร์
ความเงียบทำให้คนรอบข้างกลัว ลูกน้องจำมีความสามารถหรือความรู้มากกว่าเจ้านายตัวเอง หรือมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในสายงานที่ถนัด ฟรีแลนซ์ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา เป็นช่วงเวลาตลอดเดือนที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปครอบครัว เสริมดวงการเงิน การเสี่ยงโชคแบบสวนทางทำให้คุณมีลุ้น ยามวิกาลไม่เหมาะจะออกจากบ้าน แต่การทำงานล่วงเวลาติดต่องานค่อนข้างดี
มีอะไรคุยกันตรงๆ แต่จะมีคนไม่พูดและคิดเยอะ ถ่ายไฟเก่าจะลุกอีกครั้งกับคนที่หายหน้ากันไปนานมากๆ ตกงาน สอบตก รักครั้งใหม่อาจอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด วัยทำงานระวังปัญหาความสัมพันธ์ที่จะกระทบงานโดยเฉพาะคนในแสงไฟ
