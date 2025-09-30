เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
เรื่องน่ายินดีจากสิ่งที่พยายามมาแสนนานคุณจะได้หายเหนื่อย ความคาดหวังยังต้องอยู่ในกรอบ ระเบียบ สายตาขอคนอื่น การลงทุนและการเงินเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณเทเงินหมดหน้าตักไม่ได้ ใช้เพลินกับการให้รางวัลตัวเอง ตลาดการลงทุนเด่นในเรื่องของสุขภาพหรือธุรกิจประกัน ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินมีค่าจะได้โอนเปลี่ยนเจ้าของ สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านเดี๋ยวดีเดี๋ยวทรุดต้องใส่ใจมากๆ
ความเคยชินทำให้คนมีคู่อาจละเลยคนข้างกาย หรือคนโสดจะรูใจตัวเองเมื่อวันที่ใครคนนั้นหายหน้าไป ถือเป็นช่วงต้นเดือนที่มีโอกาสแก้ตัวกับคนที่แคร์ ระยะทางทำให้ได้เริ่มต้นใหม่ อกหักอาการดีขึ้น โสดว่างๆ อยู่กับเพื่อนฝูง
คนเกิดวันจันทร์
ระยะเวลาทำให้คนภายนอกที่เคยมองข้าม มองคุณในแง่ลบคิดใหม่ พวกเขาอาจพยายามเข้ามาหา มาติดต่อโอกาสทางธุรกิจจะเปิดทางขึ้น เงินจ่ายกับภาระที่คุณอาจหลงลืม ติดต่อสถาบันการเงินราบรื่นตลอดวัน ตลาดการลงทุนในต่างแดนได้เสียเท่าๆทุนเดิม ระวังอุบัติเหตุการลื่นล้ม รองเท้า กระดูก ข้อเข่า จะมีโอกาสเลือกงาน สมัครงานที่ไหนไว้เตรียมตัวสัมภาษณ์ในเร็ววัน ฝันร้ายมีโชคดี
คนคุ้นเคยคุยกันรู้ใจ แต่มีคนกลัวเสียเพื่อน เว้นระยะไว้ เพื่อทบทวนตัวเองไม่เสียหาย ใครมีคนข้างกายแล้ว ชักชวนแฟนไปทำบุญถวายสังฆทาน อุปสรรคความรักจะเบาบางลง แถมระยะนี้ลาภลอยมักมาจากคนรักอีกด้วย
คนเกิดวันอังคาร
สุขภาพต้องมาก่อน อย่าหักโหม ลาภลอยวิ่งเข้ามาจากเรื่องเก่าๆ ที่ตามลุ้นมานาน งานวันนี้ชิลๆ เหมือนเริ่มต้นใหม่ในที่เดิม ลูกค้า เพื่อนร่วมงานต้องร่วมกับปัดฝุ่นสะสางวาระสำคัญเล็กน้อย เดินทางบ่อยๆ ระวังเหตุร้าย ของหาย ยานพาหนะชอบเสีย การใช้จ่ายวันนี้สบายๆ แต่เรื่องหนักอยู่กับการลงทุนครั้งเก่าที่เคยติดลบ เสื้อผ้าโทนครีม เหลือง ส้ม น้ำตาล เสริมดวงการแข่งขัน และเมตตาจากคนรอบตัว
อาหารสายตา คนที่ทำให้ใจฟูวันนี้ได้พบหน้าหรือได้ข่าวคราของพวกเขาให้หายคิดถึง คนเก่งมีความสามารถมากคนเข้าหา แต่หวังผลประโยชน์มากกว่าคิดจริงจัง คนในที่เรียนหรือทำงานเดียวกันจะมาบอกรัก ลุ้นทายาทยังต้องรอ
คนเกิดวันพุธ
ขั้นตอน ลำดับการดำเนินการทำให้คุณทำงานลำบาก หรือไม่สามารถข้ามใช้ทางลัดได้ งานอาจช้า ไม่ทันใจลูกค้าแต่ต้องรอการตัดสินใจร่วมจากคนอื่นเสียก่อน ลองกินข้าวที่โต๊ะทำงานหรือกินไปทำงานไป อ่านหนังสือไป จะโชคดีเกินคาด อสังหาริมทรัพย์ติดลบ จะได้แลกเปลี่ยนของมีมูลค่ามากกว่าเงินสด เข้าหาธนาคารราบรื่นตลอดวัน สุขภาพ อาจมีโรคใหม่ๆ เป็นโรคทางพันธุกรรม
คนผิดหวัง โสด แผลใจยังไม่หายดีมักมีโชคลาภลอยเป็นของปลอบใจและมักมาจากเลขอายุ วันเกิดหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนรักเก่า ด้านคนมีคู่จัดเวลาให้ครอบครัวดีๆ มิเช่นนั้นจะมีคนเข้ามาแทรกและส่งผลในช่วงปลายปีนี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องยอมถอย ข้อตกลง ข้อเรียกร้องของคนอื่นมีอำนาจมากกว่า จะได้กระโดดลงไปทำงานที่ต้องทุ่มเท แต่ให้สิทธิในการติดสินใจด้วยตัวเองค่อนข้างน้อย ตำแหน่งใหม่มากด้วยภาระ แต่เฉิดฉายในงานที่ใช้ไอเดียความคิด ที่ปรึกษา วิชาการกำลังปัง ใครทำงานยามวิกาลมีโชคลาภลอยอยู่ใกล้ตัว ระวังเสียมิตรเพราะการเงิน ด้านการลงทุน ราบรื่นตลอดวัน ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงช่วยเสริมดวง
อย่าชวนทะเลาะ อย่าถามแต่ถ้าสงสัยหรืออยากทราบใช้วิธีการแอบมองแอบส่อง คนรักผิดบังไม่เก่ง สิ่งที่สงสัยเพียงคิดไปเอง และจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆ ในบ้าน คนโสดนั่งคิดถึงคนเก่า คนที่คุยด้วยตอนนี้ยังไม่คิดจริงจัง
คนเกิดวันศุกร์
งานลับ ความลับ การทำงานที่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก คุณจะได้ทำงานเหล่านั้น มีความสนุก ท้าทาย แต่อาจทำให้คุณผิดใจกับคนในครอบครัวและคนสนิท มีเวลาให้คนใกล้ชิดน้อยลง โยกย้ายในหน่วยงานเดิมดีกับตัวเอง แต่หางานใหม่ยังไม่ถูกใจ เป็นวันปังๆ ที่จะเปิดบัญชีใหม่ ซื้อกองทุน หรือสะสมเงินโดยการเปลี่ยนเป็นสิ่งของ จิบเครื่องดื่มเย็นระหว่างวันเสริมความสำเร็จการเจรจา สุขภาพทรงๆ ตัว
อย่ารีเทิร์นรักเก่าแม้จะหลับมาง้อ แต่คนใหม่ที่อายุใกล้กันเฉดฉายในดวงเสียมากกว่า ผู้ใหญ่แนะนำคนดีดีกรีสวยแต่อาจแอบมีคนอื่นในใจแล้ว คู่รักให้ระวังปากเสียงกับพี่น้องและคนสนิทของคนรัก คนโสดออกเดตปุบปับ
คนเกิดวันเสาร์
พยายามอย่าเข้าไปในที่ที่มีคนมาก ที่สาธารณะอาจทำให้ชาววันเสาร์โดนลูกหลง พนักงานหน้าใหม่จะเริ่มเป็นที่จดจำของเจ้านาย ผลงานจะโดดเด่น มนุษย์เงินเดือนจะได้เฉิดฉายแซงหน้ารุ่นพี่ ฟรีแลนซ์ระวังการลงทุน จะโดนเอาเปรียบสารพักร้อยเหตุผล ภาระการเงินอยู่กับบุตรหลานในบ้าน จะได้รางวัล ความสำเร็จจากการแข่งขัน กินอาหารเมนูสัตว์สี่เท้าบ่อยๆ ช่วยปัดเป่าอุปสรรครอบตัว
ลาภสัตว์สองเท้ามาในรูปแบบคนที่ดีต่อใจ ตกหลุมรักแบบไม่ทันตั้งตัวและคุณอาจต้องเปิดเกมเข้าหาคนเหล่านั้นก่อน ด้านคนมีคู่จ่ายเงินเยอะกับภาระของคนรัก แต่ทำด้วยความเต็มใจ อยู่ก่อนแต่งจะมีทายาทคนใหม่ในเร็ววันนี้
