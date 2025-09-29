เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ใส่ใจบริวารและคนรอบตัว สิ่งที่ลงมือทำไม่อาจสำเร็จด้วยตัวคนเดียว จ็อบเสริม งานนอกความรับผิดชอบอาจหนักเกินไป จะได้เดินทางไกล ไปเพราะงาน การเรียน แต่หากคนอยู่ไกลบ้าน อยากกลับยังยาก มีภาระที่ปลายทาง งานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ใส่ใจระบบการเงิน ใช้จ่าย แม้ปลายเดินเงินเข้าออกมาก แต่ยังต้องระวังการจ่ายเกินเบอร์เช่นกัน มีโชคลาภจากความฝันและลางสังหรณ์ตัวเอง
คนใกล้ตัวอาจเข้ามาสารภาพความในใจ มิตรภาพของเพื่อนจะขยับเป็นคนพิเศษและมักมีคนเพิ่งรู้ตัวเมื่อใครคนนั้นหายหน้าไปนาน เพศทางเลือกการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องน่ายินดี คนโสดๆ ควรอยู่ให้ห่างช่องทางออนไลน์ คนไม่จริงใจค่อนข้างเยอะ หย่าร้าง มีคนอยากรีเทิร์น
คนเกิดวันจันทร์
วุ่นวายกับธุระทางบ้าน งาน การเรียนเป็นกิจกรรมสำรอง และมีเหตุจำเป็นให้คุณต้องทำเรื่องอื่นก่อนเพราะคำขอร้องของเจ้านาย เปิดดีลอาจปิดยาก การเจรจามากข้อต่อรองไม่ลงตัว การค้า งานกับคนต่างถิ่นจะดีในระยะยาวแต่เริ่มต้นด้วยความยากลำบาก ได้เงินจากธุรกิจ การลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อ ตั้งหน้าจอเป็นรูปสัตว์ปีก เสริมดวงการแข่งขันและคนเมตตา ลาภลอยมาจากเรื่องเก่าๆ ที่เสียน้ำตามาก่อน
คนเคยรักอาจเป็นคนไม่ชอบหน้า มีเหตุให้ต้องเจอกันกับธุระบางเรื่องในไม่ช้านี้ ความลับที่เก็บไว้จะโดนเปิดเผย เซอร์ไพรส์เจอเรื่องเซอร์ไพรส์มากกว่า จะได้อยู่ใกล้ชิดคนที่ชอบ ออกเดต เวลาด้วยกันแบบไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อน แต่งงานแล้ววุ่นๆ กับครอบครัวหวานใจ
คนเกิดวันอังคาร
รับแรงปะทะต้นสัปดาห์ เจ้านายจะทดลองให้คุณทำอะไรใหม่ๆ ทางอ้อม ไม่บอกตรงๆ บททดสอบนี้จะส่งผลต่อยศ ตำแหน่งใหม่ในอนาคต ใครหางานใหม่โดนลดเครดิตจากคู่แข่ง แต่หากสมัครงานเข้าหาคู่แข่งจะได้รับการตอบรับ การใช้จ่ายสบายๆ ช่วงบ่ายเหมาะกับการลงทุนในต่างประเทศ ระวังจังหวะของทองคำและการค้าปลีก รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เอาไว้บ้าง มีโชคจากคนอายุน้อยกว่าต่างเพศ
คนเก่าลืมไม่ค่อยได้ จะได้ใช้เวลากับคนใกล้ตัวคนที่เคยรัก เคยผูกพัน สถานะคบซ้อนเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัว และคนมาทีหลังจะต้องเป็นฝ่ายถอย รักออนไลน์จะได้พบหน้าในไม่ช้านี้ คนโสดจะเริ่มชัดเจนในความรัก ใครแต่งงานมีคู่แล้ว สนุกกับการดูแลคนรู้ใจ
คนเกิดวันพุธ
สิ้นเดือนที่เหมือนจะไม่วุ่นวาย แต่มีเรื่องจุกจิกให้ทำตลอดทั้งวัน มีโอกาสให้ไปนั่นมานี่ อย่าอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือวนลูปเดิม โชคโอกาสจะติดลบ ดีลอะไรไว้ ตำแหน่ง งานที่ไม่ได้คาดคิดมักตกลงหน้าตัก สายราชการเตรียมรับหน้าที่ใหม่ ตกงาน โอกาสงานใหม่ระยะสั้นอยู่ใกล้ตัว การเงินใช้จ่ายแบบเบาๆ มีหนี้เก่า ภาระเดิมต้องสะสางหรือโปะเพื่อปิดยอด นักลงทุนวันนี้ซื้อขายก้อนเล็ก สุขภาพทรงๆ ตัว
ความมั่นใจอาจทำให้คนโสดพลาด เข้าหาผิดวิธี หรือเป้าหมายอาจมีเจ้าของอยู่แล้ว คนอกหักช่วงนี้หวั่นไหวง่าย คนคุยเยอะ ใครมีคู่อยู่แล้ว เรื่องเล็กๆ อย่าให้คนรักเป็นกังวล มีวาระสำคัญ วันครบรอบ ในบ้านให้ชื่นมื่นเป็นข่าวดีสู่ครอบครัวในช่วงนี้
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สิ่งที่จบ เสร็จ สำเร็จ วางค้างเอาไว้ ข่าวคราวหายไปจะรีเทิร์นวนกลับมา สำหรับหลายคน นี่คือโอกาสแก้ตัว ปรับตัวใหม่และทำให้ดีกว่าเดิม และบางส่วนนั้นย่อมวนเอาเรื่องที่ไม่อยากพูด ไม่อยากเจอ กลับมาด้วยเช่นกัน ค้าขายถึงเวลาขยายทั้งตลาด กำลังคน หรือการผลิต การปรับเปลี่ยนช่วงนี้จรดปลายปีช่วยเสริมงานและธุรกิจได้ปังๆ มีลาภลอยจากบริวาร สุขภาพการป่วยของคนในบ้านต้องดูแลใกล้ชิด
ทำงาน เรียนเจอหน้าใครบ่อยๆ คนโสดโดนตกหัวใจง่าย ใครคุยกันบ่อยๆ มีคนคิดไกล มโนเก่ง แต่ทำให้ทั้งวันมีสีสัน เพศทางเลือกคุณกำลังมีคู่แข่งที่สเปกสูง และไม่ได้แคร์ว่าเป้าหมายอยู่ในสถานะใด คนที่โสดหมาดๆ มีงานเจ๋งๆ และโชคลาภลอยเป็นของปลอบใจ
คนเกิดวันศุกร์
จะได้ปฏิเสธสิ่งที่เคยรอคอย มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นกับการทำงานและการเรียน สนามแข่งขันช่วงต้นเดือนนี้โดดเด่น แต่เป็นเรื่องฉายเดี่ยว ลุยคนเดียวมากกว่าลุ้นเรื่องการทำงานเป็นทีม ภาระจำเป็นยังดึงเงินที่รับเข้าและเงินเก็บในกระเป๋า เปิดเพลงที่ชอบฟังเวลาทำงาน เสริมดวงความสำเร็จ เจ็บป่วยเล็กน้อยยังต้องฝืนออกจากบ้านไปใช้ชีวิต อย่าเสี่ยงลาภลอย แต่ธุรกรรมธนาคารทำได้ปังตลอดวัน
ความรัก เรื่องส่วนตัวจะปะปนกับงาน การเรียนติดขัดบ้าง งานมีปัญหาเล็กน้อยแต่ยังเอาอยู่ เพศทางเลือกมีคนกลับมาหา ส่วนคนมีคู่ความคิดถึงทำงานเพราะระยะทาง อย่าตามใจคนรักทุกเรื่อง มีคนกลับมาง้อ และรอโอกาสแถมเป็นคนใกล้ตัวมากๆ
คนเกิดวันเสาร์
เพื่อนร่วมงานหน้าเก่า คนที่เคยปฏิเสธ ความคิดไอเดียที่โดนปัดตก ถึงเวลารื้ออกมาใช้งาน เร่งทำ หรือใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า อย่าใจอ่อนรับจบธุระให้คนอื่นจะเดือดร้อน การแข่งขัน งานของบุคคลสาธารณะเป็นที่จับจ้องและใส่ใจมากๆ ความสำเร็จจะได้ต่อยอดไปในตลาดต่างถิ่น เงินในกระเป๋าหมุนใช้ เงินเก็บน้อย ทำความสำอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ ช่วยเรียกทรัพย์ สุขภาพวันนี้ภูมิแพ้ โรคกระเพาะมักถามหา
มุ่งงานและเรียนจะได้เป็นโสด แต่หากมีคนเข้ามา คุณสบายใจที่จะปฏิเสธมากกว่ารับรักครั้งใหม่ คนหย่าร้าง เคยแต่งงานมาแล้ว เสน่ห์แรงกับรักต่างวัย มีคนแอบชอบ แต่ไม่แสดงออก หรือความรักช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ถูกที่ถูกเวลา ทำบุญบริหารเสน่ห์ทำบุญคนป่วยติดเตียง
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **