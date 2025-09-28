เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
คนใกล้ตัวมีเรื่องร้อนใจมาปรึกษา การทำงานและเรียนติดขัดเรื่องความคิด การแสดงออกความคิดเห็นทั้งหลาย งานประจำมีโอกาส หากจะย้าย จะเปลี่ยนช่วงนี้ถึงปลายเดือนถึงเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ การเงินติดลบ รายรับเข้ามาไม่ตรงเวลา จ่ายกับเรื่องความป่วย ค่ายา หลีกเลี่ยงภาษีสังคมให้การสนับสนุนเท่าที่จำเป็น มีลาภลอยจากยานพาหนะและการเดินทาง ตั้งหน้าจอรูปครอบครัวเสริมดวงการเงิน
จะได้เจอคนที่พยายามหลบหน้า หรือคุณจะสังเกตุคนใกล้ตัวที่เสียอาการบ่อยๆ หากใจว่างและคิดตรงกันอย่าเสียเวลาการเข้าไปตีสนิททำความรู้จักล้วนดีต่อใจ ส่วนคนมีคู่แล้ว ความลับเยอะ เตรียมเซอร์ไพรส์มักโดนจับได้ก่อน
คนเกิดวันจันทร์
มีคนขอแรงช่วยเหลือในสิ่งที่คุณนั้นเดือดร้อนไม่ต่างกัน งานประจำจะได้ลาออก เปลี่ยนความรับผิดชอบที่ทำอยู่ คนตกงานไม่เหมาะจะไปไกลบ้าน งานใหม่ใกล้ที่เดิมเหมาะกับดวงชะตา สุขภาพสามวันดีสี่วันป่วย ทำอะไรอย่าโหลดเกินกำลังจะทรุดยาวๆ จับจ่ายกับภาระประจำที่แบกอยู่ ความเชื่อช่วยเสริมกำลังการแข่งขัน การเจรจาแบบไม่พบหน้าจะได้เปรียบ ทำบุญคนเป็นใบ้หูหนวกปัญหาจะเบาลง
รู้หน้าอาจไม่รู้ใจ คนใกล้ตัวตีตนเป็นคนอื่น หรือนิสัยแท้จริงช่างแตกต่างจากที่เคยรู้จักกันมาก่อน โสดใจอาจไม่ว่างเพราะทดคนพิเศษเอาไว้ เสริมปรับดวงทุกสถานะใจ ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์จรจัดหรือไถ่ชีวิตสัตว์แล้วจะดีมากๆ
คนเกิดวันอังคาร
รักษาความสม่ำเสมอ สิ่งที่ตั้งใจและคาดหวังจะสำเร็จแต่อาจไม่ใช่ทั้งหมดตามที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือสำเร็จในแบบที่ควรจะเป็น อย่านึกน้อยใจ วันนี้ไม่เหมาะกับการแข่งขัน เตรียมแผนสำรองไว้ปรับการใช้ชีวิตหรืองานสำคัญ หสางานใหม่ ดีลงาน เจอการต่อรองมากและคู่แข่งถือไพ่เหนือกว่า ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นล้ม ขา เข่า กระดูกจะบาดเจ็บได้ นักลงทุนตลาดเก่าลูกค้าใหม่จะดี
รักเก่าไม่กลับมา หวังรีเทิร์นยังเป็นความฝัน พักใจสักระยะดีกับสถานะจิตใจของตนเอง แต่หากหย่าร้าง ลูกหลานในบ้านยังทำให้คุณต้องเจอกับครอบครัวคนรักเก่า รักออนไลน์ ออกเดตปุบปับ ล้วนดีต่อใจในช่วงปลายเดือน
คนเกิดวันพุธ
ความลับ งาน ธุระส่วนตัวดำเนินการได้ แต่ต้องไม่ให้กิจวัตรประจำวันเสียหาย การเรียนจะได้กลับมาทุ่มเท ห่างไกลจากกลุ่มเพื่อน และครอบครัวเพื่อให้สมาธิกับตนเอง ค้าขายไม่ค่อยเด่น ถึงเวลาเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ๆ จากหัวหน้า พยายามดีลงานนอกรอบ จบไวกว่าทางการ เดินทางไกล อาหารไม่ถูกปาก ช่วงนี้สุขภาพไม่น่ากังวล แต่กินอะไรไม่อร่อย กินได้น้อย อาการอื่นๆ อาจป่วยตามมาได้
มีคนสนับสนุน เพื่อนจะพยายามขายความปังให้กับคนที่น่าสนใจ แถมอีกฝ่ายตอบรอบอีกต่างหาก คนโสดมีอะไรสนุกๆ อยู่กับเพื่อนและครอบครัว หลีกเลี่ยงการช่วยคนอื่นจีบคนที่สนใจเพราะคุณอาจตกหลุมรักเสียเอง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ใจกว้าง ใจดีเกินไปจะโดนเอาเปรียบ พยายามชัดเจนกับวาระเวลา กำหนดต่างๆ ในการทำงานและถือเอาเป็นเรื่องใหญ่ ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน แต่วันข้างหน้าพวกเขาจะเข้าใจเจตนาดีของคุณ มีโอกาสลุ้นเรียนต่อ ทั้งระยะสั้นและยาวเลือกเอาตามประสงค์ คนในเครื่องแบบระวังเครดิตการเงินเสียเพราะญาติพี่น้อง ทำบุญด้วยอาหารเมนูผลไม้รสอมเปรี้ยว ช่วยเสริมดวงสุขภาพและการเงิน
รู้ตัวช้าต้องรีบออกตัวไปง้อคนที่แคร์ ยังมีเวลาเพราะอีกฝ่ายนั้นเขาไม่ได้มีใครชัดเจน มิตรภาพครั้งใหม่มักอยู่ในฐานะคนพิเศษมากกว่าเรียกว่าแฟน ส่วนคนมีคู่แล้ว จะหมั้น จะพาไปพบพ่อแม่ช่วงสัปดาห์นี้เวลาช่างเหมาะสม
คนเกิดวันศุกร์
มีคนเข้าใจผิด สิ่งที่ลงมือทำมักโดนมองข้าม เจ้านายจะสนับสนุนคนอื่น แต่การค้าขายสิ่งค้างสต็อก ของเก่า ของคงคลังจะได้ปล่อย โอกาสช่วงนี้อยู่กับคนทำงานประจำ ขยันรับงานมาเพิ่มไปเช้ากลับทีหลัง งานได้สร้างชื่อสร้างพอร์ตแบบเต็มๆ สอบแข่งขันโอกาสมีไม่มาก มีเรื่องวุ่นๆ กับอสังหาริมทรัพย์ ส่วนแบ่งทรัพย์สิน ปัญหาที่ดิน สุขภาพช่วงนี้เตรียมวางแผนรักษากับสิ่งที่เจ็บป่วยมานาน
ลาภลอยอยู่กับคนมีคู่ และมักมาจากคนรักมากกว่าเรื่องของตัวคุณเอง เพศทางเลือกและคนโสดรักครั้งใหม่จะไปได้ดีหากเป็นคนอายุน้อยกว่า ส่วนคนมีคู่ครองแล้วเรื่องเล็กเป็นสารตั้งต้นของปากเสียง อะไรไม่เข้าใจรีบคุยกัน
คนเกิดวันเสาร์
หมดเวลาขี้เกียจ ต้องรีบเรียกพลังการเรียนและทำงาน มีเวลาโค้งสุดท้ายกับโอกาสบางเรื่อง ทำบุญโลงศพ หนุนดวงธุรกิจและการเงิน ตลาดในต่างแดนสดใส แต่ไม่เหมาะจะหมุนสิ่งของออกมาเป็นเงินสด การเดินทางไกลหากไปใกล้น้ำ ใกล้ทะเลจะโชคดีเรื่องสุขภาพ จะได้เพื่อนร่วมงานใหม่หน้าเดิม จ็อบเสริมจากคนรู้จักกันดีทั้งนั้นแต่ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม โชคลาภลอยเล่นตามคนอื่นจึงจะมีลุ้น
อย่าคิดเยอะ สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด คนที่นัดเดตหรือโดนทาบทามให้รู้จักกันสานสัมพันธ์ได้ง่าย อยู่ก่อนแต่งมักมีเรื่องเกินแผนที่วางเอาไว้ให้ช่วยกันแก้ไข ใครแต่งงานแล้วสองสามวันนี้มีคนเข้าหาคนรักของคุณ
