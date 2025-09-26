เช็กดวง! ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 3 ต.ค. 68

ลัคนาราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เม.ย. – 14 พ.ค.
รับจบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ต้องพยายามปลีกตัวจากเรื่องของส่วนรวม และดูธุระส่วนตัวหลายเรื่อง ความเจ็บป่วยที่ละเลยมานานถึงเวลากินยาหาหมอ เข้าโปรแกรมรักษาสุขภาพ เสี่ยงโชคต้องตามคนอื่น
การงาน ยุ่งกับเอกสาร แต่หากมีโอกาส การทำงานนอกออฟฟิต ลงภาคสนามเฉิดฉายโดดเด่นมากกว่า มีลุ้นทำงานที่เดิมแต่ได้ตำแหน่งใหม่ เงินเดือนเท่าเดิม พยายามคุยงานแบบพบหน้าคุณจะสมหวังงานจะสำเร็จ
การเงิน จัดระเบียบการเงินใหม่ จะได้ตัดภาระบางเรื่องทิ้ง เทขายบางส่วนนั้นเหมาะสม แต่หากเก็บออมให้เปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของจะดีที่สุด ทำบุญด้วยยารักษาโรคช่วยเสริมดวงการเงิน เรียกทรัพย์เข้าบ้านตลอดช่วงนี้
ความรัก จะมีคนเข้ามาสนับสนุน การเรียน งาน หรือภาระจะเบาลงเพราะคนที่เข้ามากุมมือข้างๆ ใครวางแผนแต่งงานอาจต้องเลื่อนวาระยาวออกไป คนตกงานรักครั้งใหม่เข้ามาเป็นของขวัญให้ใจฟู
ลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 15 พ.ค. – 15 มิ.ย
เรื่องติดขัดอยู่กับสิ่งที่ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง ต้องรอความคิดเห็นของคนอื่นร่วมด้วย งานจะช้าไปบ้าง มีดวงเสียเงินค่าปรับเรื่องเวลา กำหนดการณ์ สุขภาพทางเดินหายใจและภูมิแพ้อาจกำเริบ
การงาน ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างรอบคอบ โอกาสที่สวยงาม แต่ต้องส่งมอบให้คนอื่นที่เหมาะสมมากกว่า จับงานหลายอย่างอาจเป็นช่องโหว่ให้คู่แข่ง ศัตรูเอามาโจมตี สายค้าขายจะได้ลูกค้ากระเป่าหนัก
การเงิน รับจ่ายเงินเน้นวันต่อวัน การลงทุนดุตลาดในต่างแดนและเรื่องไกลตัว ทำเลไกลบ้านเหมาะสมกับดวง กลางสัปดาห์การลงทุนอยู่กับการช้อนซื้อ ทองคำ พลังงาน การเกษตรโดดเด่นเชิงกำไรและธุรกิจ
ความรัก ระยะทางทำให้ไม่มั่นใจ แต่ยังเชื่อใจกันได้ดี ทายาทที่ไม่ได้ลุ้นจะให้โชคลาภกับครอบครัว เพศทางเลือก เข้าใจผิดต้องรีบปรับความเข้าใจ ส่วนคนโสด มักมีคนอกหัก หรือโสดหมาดๆมาพักหัวใจด้วย
ลัคนาราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มิ.ย. –15 ก.ค.
เสียหายเพราะความไว้ใจ อย่าให้คนอื่นคิด ทำธุระสำคัญแทน จะเดือดร้อน การเดินทางมีอุปสรรคแต่มากด้วยความสำเร็จที่ปลายทาง ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปวิวภูเขา ต้นไม้ที่ชอบ หนุนดวงสุขภาพ
การงานลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง จะได้ประสบการณ์จากการทดลองตรงๆ มากกว่าคำบอกเล่าของคนอื่น ความลับทำให้คุณทำงานได้โดดเด่น หลบหลีกอุปสรรคได้ดี ฟรีแลนซ์ลุ้นเซ็นสัญญาระยะยาวแบบปังๆ
การเงินหยิบยืมได้บางส่วน อะไรที่หมุนติดขัดจำเป็นต้องยอมติดลบระยะสั้นชั่วคราว เงินพิเศษ ธุรกิจสีเทาดูโดดเด่น นักลงทุนจะได้ซื้อขายตัวเดิมๆที่เคยเทขายไปกลับเข้ามาอีกครั้ง จะได้เสียเงินกับเรื่องของคดีความ
ความรัก มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่ง หรือมีตัวเลือกที่ดีด้อยคนละส่วนทำให้คนโสดหนักใจ ลองมองคนที่ครอบครัวเชียร์เป็นพิเศษเพราะพวกเขามีดีกว่าที่คิด ด้านคนมีคู่คนรักดูแลดีแม้มีเวลาให้น้อยอย่าคิดน้อยใจ
ลัคนาราศีกรกฎ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ก.ค. – 15 ส. ค.
คิดการใหญ่จะได้เริ่มต้นด้วยอุปสรรค งาน เงิน เวลา มักย้อนแย้งให้คุณทุ่มเทมากกว่าคนอื่น หรือได้เสียเวลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระยะเวลายาวนาน ซ่อมบ้าน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยระยะนี้เสริมดวงคนสนับสนุน
การงาน แบกตำแหน่งเพิ่มเป็นลูกน้องและเจ้านายในเวลาพร้อมกัน ธุรกิจสีเทา สิ่งที่ทำในเวลาวิกาลโดดเด่น การทำงานกับคนแปลกหน้าสบายใจและได้งานดี สิ่งที่เคยหยุดชะงักไปนานจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
การเงิน จ่ายเงินกับของมันต้องมี ซื้อของให้รางวัลตัวเอง ใครเตรียมทริปท่องเที่ยวมักจะเกินงบที่วางเอาไว้ อย่าให้ใครยืมเงินแม้สนิท แต่การเข้าหุ้น การลงทุนดำเนินการตามใจประสงค์ รายรับเข้ามาไม่ตรงเวลา
ความรัก อย่าใจร้อนตัดสินใจจากสิ่งที่มองเห็น บางเรื่องคุณควรจะคุยกับคนพิเศษเสียก่อนค่อยตัดสินใจ ส่วนคนโสด อาจผิดหวังเพราะเป็นคนมาทีหลัง ระยะทางทำให้แยกย้ายแม้สานต่อก็ไม่เหมือนเดิม
ลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ส.ค. – 16 ก.ย.
สุขภาพมีสิ่งที่ต้องรักษา ให้ความใส่ใจจริงจังก่อนบานปลาย สัปดาห์นี้โดดเด่นกับการแข่งขัน ในสนามที่ตนเองถนัด หาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ช่วยปรับดวงการเงินให้ลื่นไหลและค้าขายดี
การงาน เป็นตัวของตัวเอง อย่าให้ใครเลียนแบบ จะมีคนมองคุณเป็นไอดอล ต้นแบบหรือได้เป็นพี่เลี้ยงเพื่อนร่วมงานใหม่ จะเป็นจุดเด่นในการทำงาน หรือในตลาดที่คุณถนัดและมักโดนโจมตีด้วยข่าวลือ
การเงิน ใช้จ่ายตามเหมาะสม การลงทุนช่วงตลอดสัปดาห์ ตลาดเล็ก หุ้นส่วนใหม่ การเริ่มต้นกับสิ่งที่คุยค้างไว้นานมากๆ จะได้ลงเงินและแรงไปพร้อมกัน ธุรกรรมธนาคารอาจเกี่ยวข้องกับมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์
ความรัก โดนเข้าใจผิด แต่อาจไม่ใช่เวลาง้อคนที่แคร์ มีสิ่งอื่นต้องจัดการก่อนจะย้อนมาดูแลคนของใจ รักรีเทิร์นคาดหวังยาก เพราะเลยจุดที่เคยยืนอยู่มาแล้วทั้งคู่ คนโสดๆใจลอยไม่ค่อยอยู่กับตัว มีคนถูกใจแอบชอบ
ลัคนาราศีกันย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ก.ย. – 16 ต.ค.
ใจร้ายกับคนสนิท เน้นการอยู่ในกรอบ ทางลัด เส้นสายเก็บเข้ากรุ เพราะสัปดาห์นี้ชาวราศีกันย์จะได้สนุกกับเรื่องใหม่ท้าทาย ที่การมีพรรคพวกช่วยได้เพียงกำลังใจ ถึงเวลาแข่งกันกับตัวเองเพื่อความสำเร็จ
การงาน เปลี่ยนแปลงบางเรื่อง เริ่มต้นด้วยความติดขัด อย่าหัวร้อนเพราะคุณต้องอยู่กับสิ่งนี้อีกสักระยะหนึ่ง ตกงานจะได้งานใหม่ คนจบสายตรงมีโอกาสสูงที่จะได้เปลี่ยนเจ้านายในเร็ววัน ค้าขายจะได้เปลี่ยนตลาด
การเงิน มีกำไรจากสิ่งที่ไม่ได้เฝ้ารอ หรือมองข้าม จะหันมาใส่ใจการลงทุนที่เคยทำเอาไว้นานแล้ว ของเก่า สินค้ามือสอง หรือซื้อมาปรับโฉมแล้วขายต่อโดดเด่นกับชาวราศีกันย์ งานใหม่เงินไม่เยอะแต่มั่นคงสูง
ความรัก มีคนส่งความคิดถึงผ่านบทเพลง ของฝาก หรือถามถึงคุณ คุณจะได้ข่าวของพวกเขาผ่านคนสนิท คุยได้แต่ยังไม่เหมาะจะพบหน้า ด้านคนมีคู่ธุรกรรมหลายเรื่องที่ลงนามคู่กันตรวจสอบให้ดีก่อนเซ็น
ลัคนาราศีตุลย์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.
เดินเกมนอกรอบจะได้เปรียบ ออกตัวก่อน วางมือทีหลัง เหนื่อยแต่คุ้มค่าการลงแรงและลงเงิน ชาวราศีตุลย์จะต้องเสียก่อนเพื่อได้รับทีหลัง เรื่องเครียดอย่าปรึกษาคนสนิทเพราะจะกลายเป็นเรื่องส่วนรวม
การงาน หนักช่วงท้ายสัปดาห์ แต่ต้นสัปดาห์ค่อนข้างได้ดั่งใจ จะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ที่ยังต้องประคับประคอง อย่าหัวร้อน พวกเขาช่วยเหลือคุณได้ดีในระยะยาวมากๆ ฟรีแลนซ์ติดลบเพราะเข้าใจผิด
การเงิน หมุนเงินเก็บ หรือเครดิตออกมาใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องช่วงปลายเดือน ลงทุนแบบสวนกระแส โดดเด่นตามดวงชะตา แต่กำไรมักมาจากการลงทุนระยะสั้น และการซื้อมาขายไป ลาภลอยมาจากบริวาร
ความรัก ลองให้โอกาสคนที่รอมานาน มักเป็นคนอายุเท่าๆกัน หรือรู้จักกันมานานมากๆ ด้านคนมีคู่ น้อยใจได้ แต่มีคนข้างกายร้อนตัวมาง้อก่อนทุกทีไป อย่าไว้ใจกันมาก เดี๋ยวคู่แทรกจะเข้ามาทำให้ทะเลาะกัน
ลัคนาราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.
ถึงเวลาจัดการปัญหาเก่า งานและความรับผิดชอบทำให้คุณมีเวลาส่วนตัวน้อย ยามวิกาลเหมาะจะสะสางปัญหา สิ่งติดขัดลองโทรติดต่อเจรจาจะมีทางเลือกดีๆให้เสมอ ทำบุญสังฆทานเสริมดวงการเงิน
การงาน ลูกน้องทำงานผิดพลาด ร่วมรับผิดชอบกับสิ่งที่ไม่ได้ร่วมรู้เห็นแต่เป็นไปตามลำดับชั้นยศ โตเร็วในองค์กรขนาดเล็ก เจ้านายจุกจิกแต่จะให้เวทีกับชาวราศีพิจิกแสดงความสามารถ งานด่วนเป็นเพียงข้ออ้าง
การเงิน ตรวจสอบให้ละเอียดทั้งเงินส่วนตัวและเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเงิน ลงนามเอกสารอะไรต้องยอมเสียเปรียบเล็กน้อยเพื่อคอนเนคชั่นระยะยาว มีลาภจากต่างแดน ธุรกิจและการลงทุนกับคนแปลกหน้า
ความรัก อุปสรรคอยู่ที่คนเก่ากลับมา ใครที่ออกตัวรับคนใหม่ไปแล้ว คุณจะสั่นคลอนอีกครั้งเพราะการรีเทิร์นเข้ามาในชีวิตของคนที่เคยทำให้เสียใจ ส่วนคนว่างๆ ใช้เวลากับเพื่อน บ่อยและมีคนแอบรักเพื่อนอยู่
ลัคนาราศีธนู หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 13 ม.ค.
ธุรกิจครอบครัว งานที่ทำที่บ้าน กำลังโดดเด่นในดวงชาวราศีธนู แต่ไม่เหมาะจะทำกับญาติหากจะเปิดดีลสิ่งใหม่จะติดลบระยะยาว ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ แต่คนอยากสมัครงานใหม่ถึงเวลาเฉิดฉาย
การงาน มีความมั่นคงในสถานะ การทำงาน ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบด้าน และสายงานสนับสนุนโดดเด่นกับคนหลายฝ่าย จะได้ทำงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก หรือความเชื่อสิ่งศรัทธา
การเงิน ลงทุนตลาดดิจิทัลค่อนข้างโดดเด่น หรือการเปิดซองประมูลราคา มีโอกาสสำเร็จสูง เงินเก็บเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศเหมาะสมกับดวงชะตา ลาภลอยมีได้มีเสียเท่าๆทุนเดิม
ความรัก อยากเข้าหาใครมักต้องมีคนกลางช่วยเหลือ หรือจะมีคนเข้ามาบอกคุณว่ามีคนอยากเข้าหาแต่ไม่เปิดเผยตัว ส่วนคนมีคู่ แฟนให้เกียรติ ดูแลดีเกินเบอร์ ให้ระวังรักเก่าๆ ที่มาลดเครติดความไว้วางใจต่อกัน
ลัคนาราศีมังกร หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 14 ม.ค. – 12 ก.พ.
ข่าวดีมาจากสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรพยายามมานาน คนอื่นอาจมองไม่เห็นแต่คุณจะใจฟูอย่างภูมิใจ คนสนับสนุนอยู่ในระยะไกลและไม่เปิดเผยตัว ระวังอุบัติเหตุการเดินทาง กระดูกกล้ามเนื้อจะบาดเจ็บ
การงาน ทำงานแข่งกับเวลา ขยันแต่คุณอาจอยู่ผิดที่หรือต้องปรับจุดยืนเล็กๆน้อยๆเพื่อความพอดี ค้าขายต้องขยันเปิดดีลด้วยตัวเอง อย่ามีคนกลาง บริวารไว้ใจไม่ได้ จะได้รู้ความลับทางธุรกิจและเหมาะจะต่อรอง
การเงิน มีเหตุให้ใช้เงินแก้ไขปัญหา จะได้ควักจ่ายเพื่อนซื้อเวลา หรือรับผิดชอบค่าเสียหาย ตรงกันข้ามจะมีคนได้เงินจากประกัน คดีความ การชดเชยค่าเสียหาย นักลงทุนซื้อขายราบรื่นตลอดสัปดาห์กับตลาดใกล้ตัว
ความรัก เปิดเพลงโปรดในบ้านช่วยเสริมดวงเสน่ห์ คนโสดมักมีคนมาชอบ มาโปรยเสน่ห์ให้หวั่นไหว ส่วนคนมีแฟนแล้ว ระยะนี้คนรักจับผิดเก่ง มีข่าวดีเล็กๆในบ้านให้ดีใจ คนที่รอคอยอยู่กำลังจะกลับมา
ลัคนาราศีกุมภ์ หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13ก.พ. – 12 มี.ค.
การเงิน การสื่อสาร ความชัดเจนต้องมีให้มาก คำพูดมีคนเชื่อถือและจะเป็นพรของตัวคุณเอง ดังนั้นพยามคิดดีพูดดีเอาไว้เฮงตลอดสัปดาห์แน่แท้ อุปสรรคช่วงนี้อยู่กับวาระการปรับความเข้าใจกับคนรอบตัว
การงาน เน้นคุณภาพ และความถูกต้องแต่อาจไม่ถูกใจคนอื่น เพื่อนร่วมงานหน้าเก่าจะชักชวนไปทำงานด้วยกัน สิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วยืดอกรับไม่ว่าดีหรือร้าย สังคม คนรอบตัวจะเข้าใจผิดอาจกระทบชาวฟรีแลนซ์
การเงิน ได้เงินจากเรื่องไม่คาดคิด รายรับจ่ายอยู่เพื่อนคนรอบตัวมากกว่าส่วนของตัวเอง จ๊อบเสริม งานอดิเรกจะมีคู่แข่งทำให้รายรับหดหาย เงินเก็บหมุนออกมาเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ มีลาภลอยไกลบ้านเกิด
ความรัก จะมีเพื่อนร่วมงาน ร่วมเรียนมาชอบ โดยพาะคนที่พบหน้ากันใหม่ๆ ใจฟู งานดีตามไปด้วยเรียกได้ว่าดีต่องานและดีต่อใจ ส่วนคนมีคู่แล้ว มีความระแวงเพราะข่าวลือที่เข้าหู มีเรื่องเท็จจริงให้ปรับความเข้าใจ
ลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่าง 13 มี.ค. – 12 เม.ย.
สิ่งที่เคยเจรจาเอาไว้นานแล้วกำลังจะขยับ เตรียมเปิดรับโอกาสที่เข้ามาปุบปับ ตั้งรับไม่ทัน ได้กระทบไหล่คนมีชื่อเสียง ทำบุญด้วยนาฬิกา ยารักษาโรค เสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุนระยะยาว
การงาน มีเรื่องจุกจิกให้แก้ไข แต่ดีกับคุณภาพชิ้นงานที่คุณกำลังทำ หางานใหม่คู่แข่งมากและมักจะอายุน้อยกว่า วุฒิสูงอาจแพ้คนมากประสบการณ์ ลองใช้วิธีเก่าๆในการทำงานปัญหาจะน้อย ความสำเร็จอยู่ใกล้มือ
การเงิน มีได้มีเสีย การลงทุน หรืองาน ล้วนต้องคิดเรื่องการหมุนเงินก้อนเพื่อลงขันในเรื่องจำเป็นเสียก่อน นักลงทุนจังหวะอยู่ปลายสัปดาห์ ข่าวรอบตัวส่งผลต่อกำไรในกระเป๋า อสังหาริมทรัพย์ให้โทษ
ความรัก มีดวงเป็นพ่อแม่ป้ายแดง ทายาทคนใหม่ช่วยเสริมดวงครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นแม้ว่ายังขัดใจผู้ใหญ่ในบ้าน มีคนลืมวันครบรอบสำคัญ งอนให้ออกตัวรีบง้อ คู่หมั้นหมายมีโอกาสเตรียมงานมงคลไวยิ่งขึ้น
