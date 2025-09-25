เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ปลายสัปดาห์ที่วุ่นวายกับการสะสาง ส่งรับงานให้กับคนรอบตัว อาจได้ใช้เวลากับที่ทำงาน กลุ่มคนที่ทำงานเหมือนกันมากเป็นพิเศษ เงินเก็บแบ่งออกมาลงทุน หรือใช้จ่ายตามใจตามประสงค์ช่วงสุดสัปดาห์นี้ จะมีคนเอาเรื่องร้อนใจมาปรึกษา มักเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับกฎหมาย ศาล คดีความ มีลาภลอยเล็กๆ มาจากคนสูงอายุ สุขภาพ ใส่ใจคนป่วยในบ้าน หรือโรคประจำตัวใหม่ๆ ที่พึ่งเกิดขึ้น
อยู่นิ่งๆ มักมีคนจับคู่ หรือแนะนำคนน่าสนใจให้รู้จัก จะดีมากๆ หากพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนแปลกหน้า ไม่เคยเจอกันมาก่อน เพื่อนไม่เหมาะจะขยับเป็นคนรู้ใจ เพศทางเลือกจะเผลอไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้ว ใครมีแฟนแล้ว มีเรื่องยิ้มๆ น่าอิจฉา ใจฟูกันสองคน
คนเกิดวันจันทร์
พกความมั่นใจมาเต็มร้อย ตั้งแต่วันนี้ไปจนสิ้นปี ถึงเวลาที่ชาววันจันทร์จะออกตัวทำงาน เรียนหรือเริ่มต้นกับสิ่งที่วางมือ ชะงัก หยุดดำเนินการมานานแล้ว โอกาสจะค่อยๆ เข้ามาหา แม้อาจจะมาข้ากว่าคนอื่น ลูกน้องจะสนับสนุนหัวหน้า แต่เจ้านายยังไม่เปิดทางให้คุณเติบโต ค้าขายช่วงนี้ตลาดเล็กๆ ในวันหยุด การลงทุนเก็งกำไรระยะสั้น ติดต่อสถาบันการเงิน ราบรื่นสูงมากๆ การลงทุนในต่างแดนต้องระวัง
ความรักมักมีคนเข้ามาแทรก เจอคนรักเก่า มิตรภาพรูปแบบใหม่ พวกคุณจะคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องแบบสบายใจเพียงไม่เหมาะจะรีเทิร์นคบหาแบบคนรู้ใจเท่านั้น ด้านคนแต่งงานแล้ว สุขภาพของคนรักไม่น่าไว้ใจ เจ็บเล็กน้อยจะเป็นเรื่องใหญ่ จะได้ดูแลเฝ้าไข้
คนเกิดวันอังคาร
สอบ การแข่งขัน ตำแหน่งที่เคยอยากได้ และเลิกหวัง จะกลับเข้ามาหา มีการเดินทาง เปลี่ยนแปลงแต่ดีกับการเรียนต่อและทำงานในความท้าทาย ไปเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนดีกว่าอยู่ที่เดิม ลุ้นงานใหม่ลองกินอาหารเมนูไข่บ่อยๆจะโชคดี เชิงธุรกิจคุณต้องเกาะกระแสระยะสั้นให้ทัน วันนี้ไม่เหมาะจะติดต่อราชการ คนอายุน้อยทำให้มีเรื่องเสียหายเชิงภาพลักษณ์ แต่งหน้าทำผมโซะๆ เปิดดวงรับทรัพย์
คนแอบรัก ซ่อนความรู้สึกไม่เก่ง จะยิ้มหรือร้องไห้คนรอบตัวจะรับรู้แต่พวกเขาไม่กล้าถาม คนแต่งงานนานแล้ว ทายาทคนใหม่อาจเป็นข่าวดีสองเด้ง ได้ลูกแฝด หรือลูกสาวลูกชายที่เฝ้ารอมานาน อยากง้อใครอย่าให้เลยสิ้นเดือน มิเช่นนั้นจะมีคู้แข่งคนใหม่
คนเกิดวันพุธ
ความสามารถที่โดดเด่น มีคนเข้าหา แต่อาจยังไม่พร้อมเดินหน้ากับเรื่องใหม่ รักษามาตรฐานเดิมกับการเรียนและทำงานเป็นสำคัญ คนรอบตัวจะคิดเห็นต่าง คุณต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าคุณทำได้ และสำเร็จ การเงินติดลบเพราะเรื่องเกินคาดหมาย หรือการลงทุนที่ล้ม และต้องหยุดธุรกิจบางอย่าง สุขภาพระวังอุบัติเหตุจากของมีคม ทำบุญสังฆทาน หรือค่าน้ำไฟวัดเสริมอำนาจและคนเกื้อหนุน
ความรักมักเป็นที่พักใจให้คนอื่น อย่าให้คำขอร้อง น้ำตาทำให้ใจอ่อน ให้คำปรึกษาได้แต่อย่าทุ่มเงินกับเรื่องของหัวใจ คนข้างกายจะเป็นคนพิเศษ อาจยังไม่ใช่แฟนจะช่วยเหลือสนับสนุนกันได้ดีในการเรียนและทำงาน ใครวางแผนสร้างครอบครัวผู้ใหญ่จะเริ่มยอมรับบ้างแล้ว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ลงทุนกับสุขภาพ ได้แบ่งเวลาดูแลตัวเอง หรือคุณจะได้เปลี่ยนลุคใหม่ เสื้อผ้าหน้าผมถือความปัง ช่วยลดปัญหาและเสริมดวงคนมีอำนาจและการแข่งขันอีกด้วย อย่ามองคู่แข่ง ให้มองการแข่งขันด้านพัฒนาตัวเอง ชาววันพฤหัสบดีทำได้ค่อนข้างดี การเงินดีช่วงเช้าและเงินเข้าหาในช่วงวันหยุดนี้ หาเวลากินข้าวกับญาติ กับพ่อแม่บ่อยๆ เสริมดวงคนเมตตา หากพอมีเวลาให้จัดเวลาไปปฏิบัติธรรมบ้าง จะดีเอง
สุขหรือทุกข์ มองให้ออก คนแอบซ่อนสุขใจแต่แอบน้อยใจเบาๆ เพราะเป้าหมายที่คุณมองอยู่นั้น ค่อนข้างเนื้อหอม มีคนเข้าหาจำนวนมาก จีบคนป๊อปๆ ต้องทำใจ ส่วนคนมีคู่ กันซีนคู่แทรกบ้าง ช่วงวันหยุดนี้พาแฟนไปบ้าน ไปเปิดตัวจะปังเป็นที่สุด
คนเกิดวันศุกร์
คำชื่นชมจะได้รับจากคนที่ไม่คาดคิด มีคนให้แรงสนับสนุนแต่มักไม่เปิดเผยตัว การลงทุนอยู่กับเรื่องระยะยาว หรือการจะได้ควักเงินเพื่อปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมสิ่งของรอบๆ ตัว ตั้งหน้าจอเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่ชอบ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องการเงินในกระเป๋า ตกงาน จะได้งานใหม่แต่อาจไม่ถูกใจเต็มร้อย หรือสบายใจกับการสมัครงานไว้เผื่อเหลือเผื่อเลือก นักลงทุนซื้อมาขายไปดีกว่าทำเองทั้งหมด สุขภาพทรงๆ ตัว
มีคนมาสารภาพรัก แม้สะกิดใจไว้บ้างแต่ก็รู้สึกเบลอๆ งงๆ หากเป็นคนวัยเดียวกันปังที่สุด คนมีอดีตไม่กล้าเริ่มใหม่ มีคนตกหลุมรักกับคนใหม่ๆ ที่พบเจอเพราะการทำงาน หรือมีงานอดิเรกที่ชอบคล้ายๆ กัน เลิกรามีคนยังไม่ปล่อยมือ ยังมีธุรกรรมที่ต้องสะสางอีกมาก
คนเกิดวันเสาร์
โดนเข้าใจผิด แต่มีโอกาสแก้ตัวแก้ข่าว วันนี้ คนธรรมดาจะเด่นในแสงไฟ หากเป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่าคุณเนื้อหอมมากๆ กับคนรอบตัว เจ้านาย ลูกน้อง คู่ค้าจะอยากร่วมงานด้วย ใช้วิธีการแบบทางการ ในการเรียนและงาน ความสำเร็จอยู่ใกล้ตัว การเงินดูแลได้ค่อนข้างเยี่ยม แต่ใจอ่อนให้ยืมเงินและของมีค่าตามความสบายใจ สุขภาพวันนี้ระวังแพ้อาหารและอากาศเป็นสำคัญ จะรบกวนไปทั้งวัน
คนรักเก่าต้องปฏิเสธ คนใหม่ๆ เก็บไว้พิจารณา แต่หากเลือกมานาน ถ้าคุณไม่ชัดเจน จะมีคนปล่อยมือเสียก่อน ด้านคนมีแฟนแล้ว หาโอกาสอธิบาย เรื่องเข้าใจผิดให้ได้ มิเช่นนั้นจะได้ตามง้อ ตามงอนกันอีกหลายวัน ความรักระยะสั้น มีคนอยากสานต่อและอยากพบหน้า
