เช็กดวง! ประจำวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
คนสนิทจะช่วยเหลือคุณ อย่าเสียเวลากับการเผชิญปัญหาแต่ให้รีบหาทางออกให้ไวที่สุด การเรียนและงานโดดเด่นเชิงการแข่งขัน สนามสอบ ต้องเหนื่อยถึงจะสมหวัง ข่าวดีที่เข้ามามักทำให้ต้องวางแผนการใช้ชีวิตครั้งใหม่ งานดีแต่เอาใจเจ้านายหรือลูกค้าค่อนข้างยาก ทำงานถูกต้องแต่ไม่โดนใจ การค้าขายอย่ามองข้ามคลื่นลูกใหม่ การใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องประจำวัน นักลงทุนโอกาสอยู่กับเรื่องใกล้ๆ ตัว
มีคนติดแฟน ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ เป็นเรื่องดี เฮงทั้งรักและงาน โอกาสเข้ามาหาง่ายๆ ทะเลาะกันเก่งง้อกันบ่อย แต่ความสัมพันธ์โดยรวมค่อนข้างดี คนหม้าย หรือคนมีลูกติด ปัญหาความรักครั้งใหม่จะมาจากคนใกล้ๆ ตัว ตกงานมีคนเข้ามาตกหัวใจ
คนเกิดวันจันทร์
งานงอก งานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัว สิ่งที่คิดว่าจัดการเรียบร้อย สะสางสำเร็จ มักโดนรบกวนด้วยสิ่งที่เกินความคาดหมายเสมอ ธุรกิจจำเป็นต้องหาหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานหน้าใหม่ จะได้ทุ่มเงินการลงทุนกับคนทำงานหรือเตรียมออกสินค้าใหม่ มนุษย์เงินเดือนเจ้านายที่อายุไล่ๆ กันจะเกื้อหนุนกันดี ใครออกจากเซฟโซน มีความท้าทาย และอุปสรรคทางความคิด สุขภาพเกี่ยวกับระบบเลือดต้องใส่ใจมากๆ
การเงิน ชื่อเสียงทำให้คนโสดมีคนเข้ามาทั้งจริงใจและหวังผลประโยชน์ ความรักในที่ทำงาน ดีกับการสร้างผลงานแต่มักกระทบต่อระบบขององค์กร เพศทางเลือกคนที่คุณเลิกคิดถึงจะกลับมาหา เสริมเสน่ห์บริหารใจให้เปิดรับโอกาสใหม่ๆ ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ปีก
คนเกิดวันอังคาร
งานเยอะเพราะคนอื่นทุ่มมาให้ อาจเป็นสิ่งที่คนรอบตัวไม่ถนัด ไม่อยากทำ ทำไม่เป็น เรียกได้ว่าวันนี้พวกคุณรับจบทุกสถานการณ์ ค้าขายจะได้ควงงาน หรืองานบริการ สิ่งที่ทำเป็นกะเวลาเข้าเวรไม่เหมือนคนอื่น เหนื่อยแต่คุ้มค่า นักเดินทาง ช่วงปลายเดือนมีโอกาสให้หยุดพัก การอยู่กับที่โชคลาภจะเข้ามาหามากกว่า วันนี้ตลอดวันเหมาะกับการเปิดบัญชี ซื้อกองทุน จองรถ จองที่อยู่ใหม่ปังๆ
ความเลิฟมีคนไม่อยากพูดถึง จะโสดหรือมีคู่คุณไม่พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ แต่หากใครทำงานกับคนรัก ช่วยเหลือกันค้าขาย ธุรกิจเหล่านั้นโดดเด่นและอาจตั้งตัวได้ในระยะยาว คนหย่าร้างข้อตกลงบางอย่างต้องยอมเสียเปรียบเพื่อให้เรื่องจบ
คนเกิดวันพุธ
รอคอยจะสมหวัง มีโอกาสครั้งที่สอง รักษาเอาไว้ให้ดี อย่าทำพังเพราะการตามใจตัวเอง การเรียนและงานต้องเรียกพลังขยันส่วนบุคคลค่อนข้างมาก คำพูดที่ไวเกินไปจะทำร้ายคนอื่น ธุรกิจต้องตามกระแส การลงทุนเลือกตลาดหรือสิ่งที่สนใจ จะซื้อมาเพื่อขายไปเก็งกำไรหรือกองทุนระยะสั้นดีทั้งนั้น ระวังแพ้ยาแพ้อาหาร สุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ดูไม่หนักแต่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
ความคิดถึงทำงานบ่อย ใจลอย หรือสติไม่ค่อยอยู่กับตัว คิดถึงใครบางคนเป็นพิเศษ มีคนโดนบอกเลิกโสดแบบไม่ทันตั้งตัว ใครกำลังลุ้นรักใหม่ คู่แข่งอายุน้อยจะทำให้คุณแพ้พ่ายหลีกทาง คนแต่งงานแล้วคิดอะไรไม่ออกลองคุยกับคนข้างกายพวกเขามีไอเดียดีๆ ให้เสมอ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ใช้ข้อผิดพลาดครั้งเก่าให้มีประโยชน์ คุณกำลังได้เปรียบคนอื่น และการเลือกตัดสินใจบางอย่างจะเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงนี้ถึงปลายปี การสับเปลี่ยนมีความว้าวุ่น กังวล เครียด แต่ใจร่มๆ แล้วจะผ่านไปได้ การทำงานกับคนหมู่มากต้องเดินตามคนอื่น อย่าเป็นผู้นำ แต่เรียนรู้จากคนรอบตัวเอาไว้เป็นดี การเงินรับเข้าจากเรื่องเกินคาดและสิ่งไกลตัว คุณจะพบความถนัดหรืออาชีพใหม่ให้กับตัวเอง ฝันร้ายจะได้ลาภลอย
อยู่ใกล้ใครใจละเมอบ่อยๆ เก็บทรงเอาไว้ ยังมีหลายโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ประทับใจคนเดิม ส่วนคนมีคู่จะมีบททดสอบให้คุณห่างกันหรือมีเวลาให้กันน้อยลง งอนเก่ง ง้อไม่เก่ง ผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ เพศทางเลือกมักมีคนมาปรึกษาเรื่องหัวใจ
คนเกิดวันศุกร์
ติดขัดเพราะมุมมองที่ต่างกัน แก้ไขตามมาตรฐาน คุณเอนเอียงตามใครก็ได้แต่อย่าให้บาร์ที่สูงตกจากมาตรฐานเดิม จะได้พบคนมียศ ตำแหน่ง งานระยะสั้นเงินดี งานเด่น มุมทำงานช่วงนี้หากนั่งกินข้าวบ่อยๆ มีขนมติดโต๊ะทำงานเอาไว้ ช่วยเสริมดวงไอเดียและความสำเร็จ การใช้จ่ายนักลงทุนซื้อขายตามประสงค์ ตลาดช่วงบ่ายค่อนข้างโดดเด่น ของหายไม่ได้คืน คนใกล้ตัวทำให้เสียมิตรภาพ
ความรักชักเจนมากขึ้น รู้คำตอบให้ใจตัวเอง แต่อาจยังไม่ออกตัว อยากเริ่มต้นใหม่ต้องรอเพื่อสะสางกับคนเก่าเสียก่อน ยังไม่จบ เพราะมีคนเลิกเพียงฝ่ายเดียว คนโสดระวังเสน่ห์ที่แรงทำให้คนเข้ามามีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ แถมจริงใจเกินร้อยอีกด้วย
คนเกิดวันเสาร์
ความสม่ำเสมอ ทำให้สำเร็จ วันนี้ไม่หวือหวา แต่ให้พยายามอยู่ในเซฟโซนของตัวเอง ไม่อิน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรอบตัวเท่าไรนัก งานประจำจะได้เติบโต เจ้านายจะเปิดทางให้ลองในตำแหน่งสูง มีลุ้นก้าวหน้า คู่แข่งอยู่ในสายการค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่พยายามวัดรอยเท้า ตลาดสุขภาพ ตลาดการศึกษาเด่นในการลงทุน เก็บออมเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของดีต่อใจ มีลาภลอยจากคนพิการหรือตาบอด
คนห่างไกลจะส่งข่าว ยังไม่พบหน้า มีโอกาสเจอคนสนิทดีต่อใจค่อนข้างน้อย ขยันแชทคุยกันไว้ดีที่สุด งานมงคลจะเกิดในบ้าน หากคุณโสดหรือมีปัญหาความรัก การช่วยงานเหล่านี้ทำให้ดวงความรักคุณดีขึ้น คนอกหักอาการดีขึ้น เพศทางเลือกมีคนรอโอกาสจากคุณอยู่
